Trump tvrdě k Íráncům: Pokud neuzavřete dohodu, zničíme vaše elektrárny i ropné vrty
Pokud nebude brzy dosaženo dohody o ukončení války a otevření Hormuzského průlivu, Spojené státy zcela zničí íránské elektrárny, ropné vrty, ostrov Charg a možná i odsolovací zařízení, napsal dnes na sociální síti americký prezident Donald Trump. Washington podle šéfa Bílého domu vede jednání s "novým a rozumnějším režimem" v Teheránu, během nichž došlo k významnému pokroku.
Válka na Blízkém východě ohrožuje globální dodávky ropy a plynu, způsobuje nedostatek zásob hnojiva a narušuje leteckou dopravu. Írán v odpovědi na útoky USA a Izraele zahájené na konci února mimo jiné blokuje lodní dopravu klíčovým Hormuzským průlivem.
Americký prezident ve čtvrtek oznámil, že na žádost íránské vlády odkládá útoky na íránské elektrárny o dalších deset dní do pondělí 6. dubna do 20:00 (úterý 7. dubna 2:00 středoevropského letního času). Teherán má podle něj do té doby čas, aby zcela otevřel Hormuzský průliv. Americký prezident tak prodloužil ultimátum pro Írán už podruhé.
Newstream CLUB březen 2026
Soukromé kluby, bytové restaurace, vlastní šéfkuchaři, jachty, private jety… soukromí se v posledních letech stává tématem, které řeší všichni od miliardářů přes celebrity po zcela obyčejné lidi, kteří jsou ochotní pořídit si v novostavbě luxusní dveře, jen aby měli garanci ticha. Soukromí se stává luxusem a dosáhnout jej dá občas hodně práce.
Íránský uran
V rozhovoru s deníkem Financial Times zveřejněném v noci na dnešek Trump řekl, že americká armáda by mohla obsadit íránský ostrov Charg, což je krok, který je v médiích zmiňován už několik dní. Ostrov ležící asi 25 kilometrů od íránské pevniny slouží jako exportní terminál pro 90 procent vývozu ropy z islámské republiky. Trump rovněž zvažuje vojenskou operaci s cílem zmocnit se íránského uranu, napsal deník The Wall Street Journal (WSJ) s odvoláním na americké představitele.
Írán pohrozil, že v případě invaze na jeho území zaminuje Perský záliv a zaútočí na elektrárny v celé arabské oblasti. Kampaň textových zpráv vyzývá obyvatele Íránu, aby se přihlásili jako dobrovolníci k obraně země před hrozící pozemní operací USA, píše agentura AP, která má zprávy k dispozici. Není podle ní jasné, zda je rozesílá íránský vládní orgán.
Šéf Rheinmetallu schytal kritiku od Ukrajinců kvůli výrokům o dronech
Leaders
Kritiku od ukrajinských politiků i podnikatelů sklidil šéf německé zbrojařské skupiny Rheinmetall Armin Papperger, který dal před několika dny dal najevo pochybnosti ohledně inovativnosti ukrajinských dronů. Píše o tom server Politico. Později Rheinmetall vyzdvihl snahy Ukrajinců o obranu jejich země před ruskou agresí.
Dalibor Martínek: Babiš střílí do pumpařů, za drahou naftu však mohou daně
Názory
Andrej Babiš má punc člověka, který rozumí ekonomice. Na svět nahlíží přes peníze, vidí do všech zákoutí byznysu. O to méně pochopitelné je, že v době íránské krize, kdy ceny ropy letí nahoru a logicky zdražují paliva, našel jako hlavního viníka vysokých cen pumpaře. A po nich se teď vozí.