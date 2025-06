Jan Zápotočný: Fotovoltaika se vyplatí každému. Jen se musí smysluplně navrhnout

Vysoké ceny energií a s nimi související zájem o fotovoltaiku a obnovitelné zdroje jako takové se staly tématem posledních let. Jaká je situace dnes, když už největší energetická krize pominula a ceny se vrátily na hodnoty, které dále nevyžadují vládní zastropování? A co nás čeká do budoucna? Zeptali jsme se Jana Zápotočného, místopředsedy představenstva společnosti E.ON Energie.

Můžeme očekávat další zlevňování energií, nebo teď zase ceny spíš porostou?

To je vždy velmi složitá otázka. Tržní ceny v posledních letech klesají, je ovšem složité odhadnout, jak se bude situace vyvíjet dál. V případě forwardových cen elektřiny a zemního plynu (předem dohodnuté ceny, za které se bude obchodovat v budoucnu – pozn. red.) stále vidíme potenciál pro další pokles. Kdy k němu dojde a jak velký bude, to už ale zůstává otázkou. Ani v minulosti nebyl pokles tak rychlý, jak veřejnost očekávala, navíc do celkové ceny za dodávku se propisuje řada faktorů a změny na burzách se do ní promítají se zpožděním. Polovinu celkové ceny, kterou zákazník zaplatí, pak tvoří pevně dané distribuční poplatky. Určitě bych tedy nepočítal s tím, že za rok budu platit o polovinu méně než dnes.

Co v tuto chvíli ovlivňuje ceny nejvíc?

Z globálního pohledu pomáhá Evropě především nízká poptávka Číny po zkapalněném plynu, obecný pokles cen energetických komodit, jako je ropa, a také vysoká dostupnost jaderného výkonu ve Francii. Letos bude hrát roli také zásobování plynem v zimním období. Bude důležité, aby plánovaná dodávka a skladové zásoby plynu pokryly skutečnou poptávku ovlivněnou hospodářským vývojem a počasím.

Co by se muselo stát, aby energie výrazněji zlevnily?

Aby ceny na trzích klesly víc, potřebovali bychom nižší poptávku a obecně i ekonomickou výkonnost. Ta už je citelně ochromena aktivitami amerického prezidenta. Na straně nabídky by ke snížení cen přispělo především ukončení války na Ukrajině, které by v budoucnu mohlo být impulsem k navýšení ruské výroby a následných dodávek do světa – bez ohledu na to, jestli by mohli dodávat energie přímo do Evropy. Do koncové ceny pro odběratele se ovšem budou propisovat i potřebné investice do sítí a flexibilních zdrojů, proto bych očekával, že ceny budou spíše stagnovat.

Doporučil byste dnes zákazníkům fixaci? A případně na jak dlouho?

Já osobně fixaci mám a doporučuji ji také svým blízkým. Optimální délka fixace jsou za mě v tuto chvíli dva roky. Co je naopak pro běžného zákazníka hodně nebezpečné, jsou různé dynamické tarify, které mění cenu v závislosti na vývoji trhů. Jsou to tarify vhodné pro ty, kteří už mají určitou erudici, ale rozhodně se nehodí pro běžného spotřebitele, který řeší jednou ročně konečnou fakturu.

Vyplatí se kvůli nižší ceně změnit dodavatele? Přece jen akviziční ceníky bývají výrazně levnější.

Vždy je to na individuálním posouzení. Nižší cena samozřejmě vypadá lákavě, ale je třeba pracovat i s tím, co se za ní skrývá. Třeba na jak dlouho je taková cena garantovaná, co potom nastane nebo jaké jsou podmínky smlouvy. Pozor si dejte i na to, co srovnáváte. Jestli se jedná o ceny s daní nebo bez ní, o ceny s distribucí nebo pouze o jednotkové ceny komodity a podobně. Kromě samotné ceny je třeba zohlednit i možnosti, které dodavatel nabízí. Důležitou roli mohou hrát například flexibilita, možnost sdílení nebo další doplňkové služby.

Poslední roky přinesly právě i s ohledem na ceny energií zvýšený zájem o fotovoltaiku. Jaká je situace dnes?

Po předminulém roce, kdy jsme na trhu viděli rekordní zájem o instalace fotovoltaických řešení, se trh postupně ustálil. Když porovnáme loňská čísla s předloňskými, jsme na třech čtvrtinách instalací. I tak se ve srovnání s rokem 2022 držíme na dvojnásobném počtu instalací, oproti roku 2021 jsme pak dokonce na čtyřnásobku.

Komu se fotovoltaická elektrárna vyplatí nejvíc? Jak si spočítat její výhodnost a návratnost?

Vyplatí se každému, komu se dobře a smysluplně navrhne. Tohle je důležitý bod. V minulých letech jsme byli svědky toho, že díky nastavení podpory ze strany státu se instalovaly fotovoltaiky o maximálních výkonech, které u řady klientů vůbec nedávaly smysl. Klíčovým prvkem při pořizování elektrárny je to, aby ji dodavatel navrhl na míru, podle potřeb domácnosti. To znamená, aby většina elektrické energie byla spotřebována doma a v domácnosti správně pracovala. Teprve jen ta skutečně nepotřebná by měla odcházet do sítě. I vzhledem k tomu vidím aktuální změny v dotačních titulech jako smysluplné, protože řeší právě to, co je důležité – maximální využitelnost vyrobené elektřiny v domácnosti.

Často se u fotovoltaiky řeší očekávaná návratnost versus životnost technologií. Jak to vidíte vy?

Nejvyšší je návratnost právě tam, kde je elektrárna v domácnosti efektivně využívána. Určitě by měla fungovat tak dlouho, aby své pořizovací náklady majiteli vrátila. Jen je potřeba myslet na to, že stejně jako kterákoli jiná dlouhodobá investice vyžaduje servis a údržbu. Minulé roky nám také ukázaly, že některé firmy, které se na trhu náhle objevily, zase rychle zmizely. I proto musí člověk zvážit, komu instalaci takového řešení svěří.

Jak velký je zájem o sdílení elektrické energie? Funguje už v praxi větší množství přenosů, nebo se lidé zatím „rozkoukávají“?

Zájem rychle roste. V březnu podle dat Elektroenergetického datového centra sdílelo v Česku elektřinu víc než dvacet tisíc odběrných míst a každý měsíc přibývají stovky dalších. U nás v E.ON aktuálně sdílí 5400 zákazníků, oproti dubnu tak přibylo dalších devět set míst. Jenom u nás se tedy bavíme o dvacetiprocentním nárůstu.

Vnímáte v aktuálním nastavení nějaké nedostatky, které je třeba odstranit, aby zájem dál rostl a přenos byl co možná nejjednodušší?

Nejčastěji se lidé ztrácejí už v tom, jak vůbec sdílení funguje. Nevědí, co všechno je třeba zařídit, jaký typ sdílení se k nim hodí, nebo kdo a proč jim bude měnit elektroměr. V únoru jsme si nechali zpracovat průzkum, který se zabýval mýty ohledně sdílené energie. Nejvíc nás překvapilo, kolik lidí těmto polopravdám věří. Například 36,5 procenta respondentů si myslelo, že vyrobenou elektřinu lze spotřebovat kdykoli během dne. To přitom není možné, elektřina musí být spotřebována ve stejném patnáctiminutovém okně, ve kterém byla vyrobena. Také nás zaujal fakt, že část veřejnosti si sdílení představuje jako automatickou finanční úsporu, což bohužel podstatně zjednodušuje realitu. Někdy může být komplikací i to, že chtějí sdílet ve větší skupině a potřebují licenci. I proto vnímáme poradenství jako jednu z našich klíčových služeb.

Jan Zápotočný

V představenstvu E.ON Energie působí od roku 2018. Má tady na starost podporu a řízení obchodu. Právě v oblasti obchodu sbíral i předchozí pracovní zkušenosti, mimo jiné zastával pozici obchodního ředitele ve slovenské Telefónice O2, byl jednatelem ve společnosti ČEZ Prodej, kde odpovídal za prodej a prodejní kanály, a před příchodem do E.ON působil tři roky jako člen představenstva ve slovenské pojišťovně NN, kde měl na starosti zejména prodej a marketing.

