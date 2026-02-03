Šéf Bavorského svazu pivovarníků navrhl vstupné pro Oktoberfest, a hned to schytal
Předseda Bavorského svazu pivovarníků Georg Schneider navrhl, aby se na mnichovském pivním festivalu Oktoberfest začalo platit vstupné. Umožnilo by to podle něj pokrýt některé náklady spojené se slavnostmi a příjmy by tak nemusely plynout jen z prodeje piva. Loni se cena zlatavého moku vyšplhala až na 15,80 eur (384 korun) za litr. Na návrh se okamžitě snesla kritika.
„Při akcích, jako je Oktoberfest, musíme uvažovat o tom, jestli by mělo být pivo hlavní položkou při počítání nákladů,“ uvedl Schneider v rozhovoru s listem Augsburger Allgemeine. Podle něj by zavedení vstupného mohlo přispět k pokrytí nákladů včetně stavění stanů či platů personálu. „Musíme se konec konců ptát, zda pivo samotné stačí, aby se taková akce jako Oktoberfest financovala,“ dodal Schneider.
Okamžitá kritika
Návrh hned vyvolal kritiku. Hlavní pořadatel slavností z mnichovské radnice Christian Scharpf ho rovnou jasně odmítl. „Oktoberfest je lidová slavnost a ne zábavní park,“ řekl. „Nepřipadá to v úvahu,“ dodal. Hosté, kteří si chtějí jen užít atmosféru a nic si nekoupit, jsou podle Scharpfa vítáni stejně, jako návštěvníci pivních stanů a pouťových atrakcí.
Podle některých zastánců vstupného by ale jeho výběr umožnil získat mimo jiné přehled o tom, kolik lidí aktuálně v areálu je. V minulých letech museli pořadatelé opakovaně areál kvůli přeplnění uzavřít. Často tak ale podle kritiků učinili příliš pozdě, až když vznikly nebezpečné tlačenice.
Oktoberfest loni za 16 dní navštívilo 6,5 milionu lidí a piva se vypilo 6,5 milionu litrů. Počátek festivalu spadá do října 1810, kdy po svatbě bavorský korunní princ Ludvík a jeho manželka Tereza Sasko-Hildburghausenská uspořádali pro obyvatele království na louce za Mnichovem slavnost s koňským dostihem. Akce měla úspěch a začala se konat pravidelně jako Říjnová slavnost. Svůj název si udržela i poté, co kvůli teplejšímu počasí její začátek organizátoři posunuli na září.
