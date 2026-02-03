Nový magazín právě vychází!

Šéf Bavorského svazu pivovarníků navrhl vstupné pro Oktoberfest, a hned to schytal

ČTK
ČTK
ČTK

Předseda Bavorského svazu pivovarníků Georg Schneider navrhl, aby se na mnichovském pivním festivalu Oktoberfest začalo platit vstupné. Umožnilo by to podle něj pokrýt některé náklady spojené se slavnostmi a příjmy by tak nemusely plynout jen z prodeje piva. Loni se cena zlatavého moku vyšplhala až na 15,80 eur (384 korun) za litr. Na návrh se okamžitě snesla kritika.

„Při akcích, jako je Oktoberfest, musíme uvažovat o tom, jestli by mělo být pivo hlavní položkou při počítání nákladů,“ uvedl Schneider v rozhovoru s listem Augsburger Allgemeine. Podle něj by zavedení vstupného mohlo přispět k pokrytí nákladů včetně stavění stanů či platů personálu. „Musíme se konec konců ptát, zda pivo samotné stačí, aby se taková akce jako Oktoberfest financovala,“ dodal Schneider.

Počátek Oktoberfestu spadá do října 1810, kdy po svatbě uspořádali bavorský korunní princ Ludvík a jeho manželka Tereza pro obyvatele království na louce za Mnichovem slavnost s koňským dostihem. Akce měla úspěch a začala se konat pravidelně jako Říjnová slavnost. Svůj název si udržela i poté, co kvůli teplejšímu počasí její začátek organizátoři posunuli na září. Loni akci navštívilo 7,2 milionu lidí, vypilo se 6,5 milionu mázů piva a návštěvníci ukradli přes 115 tisíc pivních sklenic. 14 fotografií v galerii

Okamžitá kritika

Návrh hned vyvolal kritiku. Hlavní pořadatel slavností z mnichovské radnice Christian Scharpf ho rovnou jasně odmítl. „Oktoberfest je lidová slavnost a ne zábavní park,“ řekl. „Nepřipadá to v úvahu,“ dodal. Hosté, kteří si chtějí jen užít atmosféru a nic si nekoupit, jsou podle Scharpfa vítáni stejně, jako návštěvníci pivních stanů a pouťových atrakcí.

Budějovický Budvar loni zvýšil prodej na nový rekord

Budějovický Budvar láme rekordy. Pivovar uvařil a prodal rekordní objem piva

Zprávy z firem

Budějovický Budvar loni uvařil a prodal 1,946 milionu hektolitrů piva, což je rekordní množství, meziročně jde o jednoprocentní zvýšení. Produkce národního podniku roste třetí rokem po sobě. Rok 2025 patří k nejúspěšnějším v historii pivovaru, uvedla mluvčí pivovaru Barbora Povišerová.

ČTK



Podle některých zastánců vstupného by ale jeho výběr umožnil získat mimo jiné přehled o tom, kolik lidí aktuálně v areálu je. V minulých letech museli pořadatelé opakovaně areál kvůli přeplnění uzavřít. Často tak ale podle kritiků učinili příliš pozdě, až když vznikly nebezpečné tlačenice.

Oktoberfest loni za 16 dní navštívilo 6,5 milionu lidí a piva se vypilo 6,5 milionu litrů. Počátek festivalu spadá do října 1810, kdy po svatbě bavorský korunní princ Ludvík a jeho manželka Tereza Sasko-Hildburghausenská uspořádali pro obyvatele království na louce za Mnichovem slavnost s koňským dostihem. Akce měla úspěch a začala se konat pravidelně jako Říjnová slavnost. Svůj název si udržela i poté, co kvůli teplejšímu počasí její začátek organizátoři posunuli na září.

ZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ

Myslet na budoucnost. To je hlavní téma zimního vydání magazínu Newstream CLUB. Hvězdou magazínu je Rony Plesl, který v rozhovoru poodkrývá velké plány pro další roky, které chce strávit v novém ateliéru za Prahou. Dále si můžete přečíst rozhovor s miliardářem a investorem Michalem Zahradníčkem, který před rokem otevřel fond Life BioCEEd a hledá skryté poklady ve vědeckých laboratořích.

Se svými vizemi budoucnosti se podělí i další výrazné figury českého veřejného dění včetně technologického evangelisty Petra Máry nebo ekonoma a filozofaTomáše Sedláčka

O zachování hodnot, tradic a budování odkazu hovoří Štěpán Laichter, který opravuje rodový dům na pražských Vinohradech od architekta Kotěry.

Čeští a slovenští dolaroví milionáři prožívají dobré časy. A to nikoli jen kvůli úspěchům v podnikání, ale také díky situaci na trzích, ukazuje nejnovější vydání Wealth Reportu, který ve spolupráci s agenturou Perfect Crowd připravila J&T Banka. Výnosy z akcií se vůbec poprvé staly hlavním zdrojem příjmů, když překonaly i výnosy z podnikání. A co je neméně podstatné: většina respondentů očekává, že dobře bude i nadále, třeba kvůli investicím do private equity. Kam dále tuzemští milionáři investují? I to zjistíte v novém vydání magazínu Newstream CLUB.

Desáté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo magazínu se můžete těšit opět na jaře.

Německé pivovary ztrácejí pozice, z největších rostě pouze Bitburger

„O’zapft is!“ Začal Oktoberfest. Tuplák piva opět zdražil a voda vyjde na 266 korun

ČTK



Minimalismus za desítky milionů. Jak se dnes bydlí na Pařížské

Petra Nehasilová
pej

Na Pařížské 25 vznikl byt, který nestaví na dekoracích, ale na nejdražších materiálech a technologiích. Travertin, zakázková výroba a chytrá domácnost ukazují, jak vypadá luxus, když se nešetří.

Na Pařížské 25 vznikl byt, který nestaví na dekoracích, ale na nejdražších materiálech a technologiích. Dispozice 4+kk o ploše 130 metrů čtverečních byla navržena a realizována společností Vimislicki. Byt je určen k pronájmu. „Minimalismus je v tomto případě spíš disciplína než styl. Když odstraníte dekorace, zůstane jen materiál, proporce a detail. A ty musí fungovat stoprocentně,“ říká autor návrhu Lukáš Třešňák ze studia Vimislicki.

14 fotografií v galerii

Základem bytu je téměř padesátimetrový obytný prostor, v němž se kuchyně, jídelna a obývací část propojují do jednoho celku.

Minimalismus, který je vidět na ceně

Klíčovým materiálem interiéru je travertin. Ne jako akcent, ale jako nosný prvek. Nejvýrazněji se objevuje na kuchyňském ostrůvku z masivního kamene s obloukovým tvarem a jemným drážkováním, což je prvek, který působí samozřejmě, ale patří k technologicky i finančně nejnáročnějším částem realizace.

„Travertinový ostrůvek byl nejsložitější prvek celého interiéru. Každý detail jsme museli vyřešit dopředu,“ říká výrobní ředitel společnosti Vimislicki Stanislav Zbranek. Travertin se promítá i do dalších detailů, například do pracovního stolu s kamennou nohou nebo do architektonických prvků napříč bytem.

Veškerý nábytek byl navržen a vyroben na míru tak, aby byl nedílnou součástí architektury bytu. Dřevo s výraznou strukturou se objevuje na solitérních kusech i v ložnicích, kde přirozeně přechází do čel postelí.

Luxusní šachový set

Na pomezí umění a hry. Luxusní šachy mohou stát víc než nová škodovka

Enjoy

Nejlevnější šachy na českém trhu vyjdou na 89 korun. Cena šachového setu ale může růst do netušených výšin. Nejluxusnější sady vyjdou na desítky tisíc. Britských liber. Kdo si ale pořídí šachy od některého z designérů nebo od londýnské společnosti Purling, koupí si v podstatě umělecké dílo.

Stanislav Šulc



Byt je vybaven komplexním systémem chytré domácnosti, integrovaným ozvučením a technologiemi, které zvyšují každodenní komfort, aniž by se vizuálně prosazovaly. Technologie zde nejsou designovým tématem, ale samozřejmým standardem odpovídajícím cenové hladině a charakteru adresy.

„Výhodou bylo, že návrh i realizace vznikaly pod jednou značkou. Od začátku jsme věděli, s jakými technickými možnostmi pracujeme, a mohli jsme návrh připravit tak, aby byl realizovatelný bez kompromisů,“ doplňuje Jakub Vymyslický, spolumajitel společnosti.

Dům s minulostí: od brutalismu k luxusní adrese

Současná podoba domu Pařížská 25 je výsledkem radikální proměny. Na jeho místě stála od roku 1974 brutalistická budova Mezinárodního svazu studentstva, navržená architektem Stanislavem Hubičkou. Objekt byl výraznou ukázkou architektury své doby a nesl silnou ideologickou stopu studené války.

Po roce 1989 ztratil svůj původní význam a v posledních letech prošel zásadní rekonstrukcí. Dům je dnes ve vlastnictví investiční skupiny Kaprain podnikatele Karla Pražáka, která objekt přetvořila na víceúčelový městský dům s luxusním retailovým parterem, kancelářemi a rezidenčními patry zakončenými penthousem.

Z původně institucionální stavby se tak stala jedna z nejprestižnějších rezidenčních adres v Praze.

Mezinárodní architektonicko-urbanistická soutěž RaumScape, která hledala novou podobu piazzetty před hotelem Fairmont Golden Prague, zná svého vítěze. Porota vybrala návrh studia ADEPT z Dánska.

150 milionů za veřejný prostor. Dánové přetvoří konec Pařížské ulice

Reality

Jedno z nejcennějších míst v centru Prahy čeká proměna. Mezinárodní soutěž RaumScape s rekordní účastí 197 ateliérů vyhrálo dánské studio ADEPT, které navrhne nové náměstí před hotelem Fairmont Golden Prague. Projekt za 150 milionů korun zaplatí soukromý investor.

Petra Nehasilová



Pařížská ulice dlouhodobě patří k nejdražším ve střední Evropě. Ceny bytů se zde pohybují v řádech desítek milionů korun a každé rozhodnutí v interiéru má přímý dopad na hodnotu nemovitosti. Byty v tomto projektu našly své majitele prostřednictvím neveřejné nabídky.

Pařížská ulice a její bezprostřední okolí dlouhodobě představují absolutní špičku pražského rezidenčního trhu. Ceny bytů se zde běžně pohybují v rozmezí 40 až 70 milionů korun, u výjimečných nebo nadstandardně řešených jednotek i výrazně výše. Tomu odpovídá i nájemní trh. Prémiové byty o velikosti přibližně 100 až 130 metrů čtverečních se v této lokalitě pronajímají zpravidla za 60 až 100 tisíc korun měsíčně, v závislosti na standardu, výhledech a míře individualizace interiéru.

Architekt Radan Hubička v pražské Babě se svým týmem navrhl velkorysou vilu.

Luxus zpomaluje? Jen zdánlivě. Prémiové nemovitosti dál zdražují

Reality

Průměrné projekty narážejí na cenovou citlivost, ale prémiové nemovitosti si drží cenu nebo dál zdražují. Studie Svoboda & Williams potvrzuje jasný trend: kupující utíkají ke kvalitě.

Petra Nehasilová



Legendární Ferrari jde do dražby. Cena? 11,5 milionu liber

OBRAZEM: Do aukce míří vzácný model Ferrari. Vzniklo jen devět kusů

Enjoy

Existují automobily, které nejsou jen technickými artefakty, ale skutečnými ikonami své doby. Ferrari 250 GT LWB Berlinetta s přezdívkou Tour de France patří k těm nejvzácnějším. A právě jeden konkrétní exemplář – šasi 0557 GT – je dnes považován za vůbec nejdůležitější vůz tohoto legendárního rodu. Nyní navíc míří do aukce, kde se očekává cena, která bere dech.

nst



Designové prosklené stěny pod značkou Steel Design, které propojují moderní interiéry bez rušivých rámů.

Doornite spojuje českou preciznost a španělský design. Nové dveře míří do škol, kanceláří i Evropy

Reality

nst


Michal Navrátil, šéf Dřevodíla

Nábytek z konopí a starých skříní. Český výrobce z Rousínova sází na cirkulární budoucnost

Reality

Petra Nehasilová



Kupka ostře k Babišovi: Vláda nemá být pouťový autodrom pro řádění Motoristů

Martin Kupka
ČTK
nst
nst

Kabinet premiéra Andreje Babiše (ANO) selhal ještě dříve, než začal fakticky vládnout. Na úvod mimořádné schůze Sněmovny k návrhu opozice na vyslovení nedůvěry vládě to řekl předseda opoziční ODS Martin Kupka. Podle něj vláda hnutí ANO, SPD a Motoristů nepracuje pro Českou republiku a její obyvatele, ale především sama pro sebe. Kabinet podle Kupky vyniká arogancí, střetem zájmů a vnitřními problémy.

Kupka vystoupil jako zástupce navrhovatelů schůze, kterou opozice vyvolala v reakci na textové zprávy ministra zahraničí Petra Macinky (Motoristé) adresované poradci prezidenta Petra Pavla. V nich Macinka hrozil odvetnými kroky kvůli tomu, že prezident odmítá jmenovat čestného prezidenta Motoristů ministrem životního prostředí. Prezident Pavel zprávy zveřejnil a označil je za pokus o vydírání, což Macinka odmítá.

Předseda ODS před poslanci kritizoval premiéra za to, že se od Macinky nedistancoval a naopak jej podpořil. Podle Kupky tím Andrej Babiš zásadně selhal. „Vláda nemá být pouťový autodrom pro řádění Motoristů,“ uvedl Kupka s tím, že premiér podle něj umožňuje koaličním partnerům, aby ho ovládali.

Andrej Babiš ČTK

Střet zájmů

Kupka zároveň připomněl přetrvávající střet zájmů Andreje Babiše v souvislosti s vlastnictvím skupiny Agrofert. Další selhání vlády podle něj spočívají v oblasti obranyschopnosti země, zahraniční politiky a rozpočtové odpovědnosti. Opozice podle něj nemůže k těmto problémům mlčet.

Schůze se koná 19 dní poté, co Sněmovna vyslovila Babišově vládě důvěru. K jejímu pádu by bylo potřeba alespoň 101 hlasů poslanců. Opozice má v plném složení 92 zákonodárců, tedy o devět méně. Zástupci koalice proto označují jednání za zbytečné a tvrdí, že opozice pouze zdržuje vládu od práce.

Podle kuloárových informací by dnešní jednání mělo pokračovat nejméně do půlnoci a znovu se rozběhnout ve středu ráno. Po úvodním vystoupení Martina Kupky promluvil premiér Andrej Babiš. Následovat mají vystoupení zhruba 15 koaličních řečníků s právem přednostního vystoupení, včetně ministrů. Teprve poté by se měli dostat ke slovu další opoziční poslanci. Do běžné rozpravy se po zahájení schůze přihlásilo pět desítek poslanců, výhradně z opozičních řad.

Tomio Okamura

Okamura: Opozice nemá jiné téma, než někoho stále odvolávat

Politika

Hnutí ANO považuje schůzi k vyslovení nedůvěry vládě za součást taktiky opozice. Opoziční strany nechtějí, aby Sněmovna schvalovala zákony a pracovala pro lidí, řekl před začátkem jednání dolní komory místopředseda ANO Robert Králíček. Uznal ale, že jde o demokratické právo opozice. Předseda SPD a Sněmovny Tomio Okamura novinářům řekl, že opozice nemá jiné téma, než někoho stále odvolávat.

ČTK



Martin Kuba

„Poprvé pořádně.“ Hejtman Martin Kuba představil své hnutí Naše Česko

Politika

Nové politické hnutí jihočeského hejtmana Martina Kuby Naše Česko se chce povznést nad tradiční politický střet konzervativních a liberálních myšlenek a hledat cesty, jak posunout Česko dopředu. Kuba to řekl při představení názvu a loga hnutí v Praze. Uskupení bude používat slogan „Poprvé pořádně“ a po registraci ministerstvem vnitra působit celorepublikově. Aktuálně se opírá o Jihočeský a Plzeňský kraj. Hlavním cílem bude účast v příštích sněmovních volbách.

ČTK



Šéf ANO Andrej Babiš

Pokud Babiš nevysvětlí střet zájmů, mimořádnou schůzi asi zopakujeme, hlásí budoucí opozice

Politika

ČTK


