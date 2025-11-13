Nový magazín právě vychází!

Objednávejte zde
newstream.cz Zprávy z firem Češi zasluhují pochvalu za třídění elektroodpadu, zato se zelenou elektřinou je to horší

Češi zasluhují pochvalu za třídění elektroodpadu, zato se zelenou elektřinou je to horší

Češi zasluhují pochvalu za třídění elektroodpadu, zato se zelenou elektřinou je to horší
Profimedia
Jaroslav Kramer
Jaroslav Kramer

Dobré úmysly často vedou k nešťastným koncům, ukazuje letos počínání Evropské komise v udržitelných regulacích. Čím si pošramotila důvěryhodnost a co jí lze naopak přičíst k dobru? Kde drhne přechod k nové energetice? A přináší udržitelnost omezení nebo i nové svobody? Přečtete si v následujícím souhrnu zajímavostí z dalších sedmi dílů podcastu Trendy v udržitelnosti, za nímž stojí projekt [ta] Udržitelnost.

V udržitelnosti je to jedno z témat roku. Evropská komise chtěla vyjít vstříc byznysu a zjednodušit některé regulace. Nejviditelnější byl asi návrh úlev v povinném ESG reportingu. Výsledkem je však podle spoluzakladatele poradenské společnosti Envitral Lukáše Ferkla spíše nejistota, která komplikuje plánování i investice. „Asi všichni se shodnou na tom, že to nebylo provedeno šťastně,“ říká.

video

České firmy od ESG neutíkají, spíše naopak, zaznělo na konferenci newstream.cz

Money

Firmy se připravují na novou éru ESG reportingu a povinnost referovat o udržitelnosti podle nové evropské směrnice. Letošní květen by pak mohl přinést i schválení odkladu povinnosti pro vybrané skupiny firem. Zavedení reportingu by ale společnosti neměly vnímat jen jako povinný diktát z Bruselu, nýbrž jako výzvu, která jim do budoucna přinese hodnotu, pomůže řídit rizika a zlepší i konkurenceschopnost, shodli se v odborné debatě Newstream lídři byznysu, z nichž někteří už sami mají s tímto reportingem i vlastní zkušenost.

Věra Tůmová

Přečíst článek

Některé změny byly podle něj retroaktivní, což je velký problém, který vnáší nejistotu do právního řádu. Změna pravidel navíc přišla za situace, kdy už celá řada firem do nové povinnosti nainvestovala nemálo energie, času i peněz. To představuje značný šrám na důvěryhodnosti Evropské komise. Ferkl ale nezapomíná ani na pozitiva. Zejména to, že debata o udržitelnosti se vrací na racionálnější úroveň. Srovnání Evropy a Spojených států podle experta z Envitrailu ukazuje, že svět k větší udržitelnosti směřuje i bez regulace, takže by bylo nejlepší, kdyby Evropská unie spíše využívala mezinárodně uznávané standardy a nezaváděla úplně nové administrativní nástroje.

Poslechněte si nejnovější epizody podcastu Trendy v udržitelnosti 

Lze se ovšem setkat i s pozitivnějšími pohledy. Partner advokátní kanceláře White & Case Ivo Janda balík Omnibus, jehož součástí je návrh uvolnění pravidel reportingu, spíše přivítal. Nová Evropská komise podle něho chápe, že vydávání zpráv o udržitelnosti musí dávat smysl a nemělo by zahlcovat malé a střední firmy. „Je to třeba odstupňovat podle velikosti firem, místa jejich působení a nastavit chytře tak, aby reporting postihl jen ty firmy, kde to má logiku,“ říká Janda.

Zároveň nabízí hlubší pohled na věc. Množství směrnic a nařízení podle něj mnohdy není výsledkem právnického diktátu shora. Právo často přichází až jako druhé, když reaguje na politický, ekonomický a sociální vývoj. „Myslím si, že potřeba regulace vzešla ze socioekonomického prostředí velkých firem. A fakt, že třeba k reportování přešla řada z nich dobrovolně, dokládá, že v investičním světě je to potřeba. Protože když se investoři zajímají o firmu, musí sledovat objektivní kritéria a regulace ESG je pomáhá vytvářet,“ komentuje Janda.

Stopka lakování na zeleno

Ohledně budoucí podoby pravidel pro ESG reporting nyní panuje nejistota. V některých oblastech udržitelné agendy je ale jasněji. Například v regulaci greenwashingu. Návrh novelizace občanského zákoníku a zákona o ochraně spotřebitele zavádí do českého práva směrnici o posilování spotřebitelů v oblasti zelené transformace.

Prakticky řečeno jde o to, že dnes má na sobě téměř každý výrobek informaci o dopadu na životní prostředí. „Evropská unie ale došla k závěru, že spousta těchto tvrzení nemá žádné opodstatnění. Nově tedy budou zakázána obecná tvrzení typu ´šetrný k životnímu prostředí´, ´zelený´ a podobně, aniž by takový claim byl podložen důkazy,“ upozorňuje partnerka a ředitelka české kanceláře Peterka Partners Barbora Urbancová. Zároveň připomíná, že trest za takový přestupek nemusí končit postihem ze strany regulátora. „V sázce je pak reputace na trhu, žaloby od spotřebitelů, případně konkurentů na trhu. Takže se to určitě nevyplatí,“ dodává.

Martin Křivánek z KPMG

Česko to v otázkách ESG nebude mít lehké, jsme průmyslová země, říká Martin Křivánek z KPMG

Zprávy z firem

Udržitelnost, ESG a CSRD. To jsou pojmy, které na nás míří ze všech stran. Nejvíc je asi v tuto chvíli řeší velké firmy, kterých se už příští rok budou týkat první nefinanční reporty za rok 2024. Jak ale zmiňuje Martin Křivánek, který vede ESG služby v KPMG, systém je nastaven tak, že budou muset reportovat víceméně všichni a této povinnosti během dalších pár let nikdo neunikne. „Kdo začíná reportovat jako jeden z prvních, potřebuje informace nejen o sobě, ale i o celém svém dodavatelsko-odběratelském (resp. hodnotovém) řetězci. Důležité je, kdo dodává suroviny, jak funguje výroba nebo jak to následně distribuujete,“ vysvětluje.

Klára Sýkora (Sudová), Newstream & Partner

Přečíst článek

Smělé vize versus pohledy z praxe

Energie pohání civilizace a udržitelná energetická transformace proto nemizí ze středu pozornosti. Proti smělým strategiím se ale občas staví realita. Česko je se zhruba 17procentním podílem obnovitelných zdrojů na výrobě elektřiny výrazně pod celoevropskou úrovní, která byla loni téměř trojnásobná. Základní cíle do budoucna vytyčuje národní klimaticko-energetický plán, který počítá s růstem zhruba na 28 procent do roku 2030.

„Osobně si myslím, že to není reálné. Když vezmeme, co vše za zbudováním obnovitelného zdroje stojí, je to poměrně krátká doba, abychom docílili takto vysokého čísla,“ říká Pavel Mrkáček, spoluzakladatel Katemo Group, která buduje aktuálně největší bateriové úložiště v Česku. Její projekt v Modlanech na Ústecku zahrnuje také jednu z největších tuzemských fotovoltaických elektráren. Podnikatel, který má s obnovitelnými zdroji praktické zkušenosti, svou prognózu zdůvodňuje tím, že ve hře je příliš mnoho podmínek, které je třeba v případě energetických investic splnit. V případě záměru na zelené louce může být jen příprava a shánění všech povolení na léta.

větrná elektrárna, ilustrační foto

Větrná energie: Promarněná ekonomická příležitost pro celé Česko?

Zprávy z firem

Sousední státy investují miliardy do rozvoje větrné energie a zajišťují si tak nejen levnější energii, ale i nové příjmy pro obce a obyvatele v regionech s větrnými elektrárnami, Česká republika však v této oblasti stále zaostává. Větrná energetika přitom nepředstavuje jen nástroj ekologické transformace – má také silný ekonomický potenciál. A ten v Česku zůstává z velké části nevyužitý.

Newstream & Partner

Přečíst článek

Energetická transformace přináší vedle přechodu k bezemisním zdrojům i další novinky, jako je sdílení energií z lokálních zdrojů, typicky fotovoltaik na střechách. I jeho rozvoj může být pomalejší, než se očekávalo. Naznačuje to příklad společnosti ZDR Investments, která spravuje nemovitostní fondy investující primárně do nákupních parků. Jejich střechy jsou pro instalaci fotovoltaických elektráren ideální příležitostí a firma jí využívá.

Pustila také do pilotního projektu na sdílení vyrobené elektřiny, což od loňska umožňuje legislativa. Záměr postoupil značně daleko – až ke stanovování alokačních klíčů, podle nichž se proud v daném časovém úseku rozděluje jednotlivým odběratelům. „Je to celé velice administrativně náročné. Pravý čas ale ještě nenazrál, takže budeme pokračovat, až i legislativa postoupí zase dál,“ líčí osud projektu ESG manažerka firmy Marcela Fujanová. V Rakousku už jsou podle ní některé fotovoltaiky ZDR Investments zapojeny do komunitní energetiky. V Česku je vývoj pomalejší i kvůli tomu, že obce často teprve zpracovávají energetické koncepce.

Budoucnost je ve sdílené energetice, říká šéf Woltairu Jan Hanuš

Zprávy z firem

Podle společnosti Deloitte patří mezi nejrychleji rostoucí firmy v Evropě a mohl by se dokonce stát i dalším českým jednorožcem, tedy startupem s tržní hodnotou přesahující miliardu dolarů. Woltair v letošním roce vstoupil na dva zahraniční trhy, roste ale i v domovském Česku. A peníze od investorů se jen hrnou. „Každá země, která se zabývá adopcí zelené energie, řeší to samé. Je to především nedostatek kapacit na straně techniků. Woltair je pro investory extrémně zajímavý právě tím, že nabízí efektivní řešení,“ říká generální ředitel Jan Hanuš.

Newstream & Partner

Přečíst článek

Český úspěch a špetka filozofie

Jsou ale i sféry udržitelnosti, kde podle zasvěcených Česko spíše vyniká. Patří sem například sběr elektroodpadu. Toho výrazně přibývá s tím, jak se se lidé obklopují stále větším množstvím elektrospotřebičů. Naštěstí jsou poměrně uvědomělí v jeho třídění. Týká se to hlavně větších spotřebičů, menší přeci jen občas skončí ve směsném odpadu. „Celkově ale Češi třídí velmi dobře, chtěl bych je pochválit,“ říká Daniel Šafář, obchodní ředitel společnosti Asekol, jednoho z prvních kolektivních systémů sběru elektroodpadu v tuzemsku. Ten v prvním roce svého působení před 20 lety sesbíral necelých šest tisíc tun elektroodpadu, loni to bylo skoro 70 tisíc tun.

Česko míru sběru elektroodpadu postupně zvyšuje, i když ještě v roce 2023 se mu podle dostupných čísel ministerstva životního prostředí nepodařilo naplnit požadovanou kvótu 65 procent. Plní ji jen některé kolektivní systémy a Asekol mezi ně s úrovní 65,5 procenta patří. V rámci Evropy se ale podle Šafáře naše země řadí k těm úspěšnějším.

Rozmach užívání elektrických přístrojů se svými odpadovými důsledky ukazuje na základní otázku udržitelné transformace: zda se dá skloubit společnost založená na růstu s dlouhodobou udržitelností. „My bereme růst jako vzestup HDP a spotřeby. To se s dlouhodobou udržitelností slučuje těžko,“ soudí zakladatel advokátní kanceláře PRK Partners Marek Procházka.

Planeta má totiž biogeofyzické limity. Pouze efektivita nestačí, protože její zvyšování často vede i ke zvyšování spotřeby. Samospasitelná není ani cirkularita, tedy právě omezování odpadů. Je proto třeba hledat nové přístupy a pohledy. Konzumní kultura podle Procházky stvořila ideu, že svoboda je možnost volby mezi co nejvíce produkty. Udržitelnost se pak jeví jako omezení možností. „Jenže svoboda je v podstatě osvobození od závislostí ve velmi širokém spektru, tedy například i na fosilních palivech, na drahých energiích nebo na konzumerismu,“ říká Procházka. Udržitelná éra tak může přinést nové formy svobody – přechod od svobody kvantitativní ke svobodě kvalitativní.

Zjistěte více o projektu [ta] Udržitelnost

PODZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ

Hlavním tématem podzimního čísla magazínu Newstream Club je Sázka na Česko. Česko je totiž země s ohromným potenciálem. To je jedna ze spojovacích myšlenek vlivných českých podnikatelů. A ten potenciál je zejména v lidech. Jak ale tento potenciál vzít a přetočit jej ve skutečnou hodnotu, na které lze následně stavět růst? Právě o těchto otázkách jsme mluvili s několika výraznými figurami českého, slovenského, ale i světového byznysu.

Velmi aktivní, a přitom neotřelý způsob ukazuje galeristka Olga Trčková, která v centru Prahy vybudovala úspěšnou komerční galerii DSC Gallery. O tom, jak může Česko, či potažmo Česko a Slovensko uspět na globální scéně, pak vědí své miliardáři Vlastislav Bříza a Dalibor Cicman. První dokázal tradiční značku Koh-i-noor dostat do celého světa, druhý se svým e-commerce projektem GymBeam svět postupně dobývá.

Kromě rozhovorů s klíčovými osobnostmi trhu se v magazínu dozvíte také prognózu vývoje na pražské burze, proč se v Kuchyni na Pražském hradě nesmaží smažák nebo jak to vlastně mají Češi se svými chalupami.

Deváté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo se můžete těšit již v prosinci.

Související

Jan Sadil

Jan Sadil: Bydlení bude dál zdražovat, ale už jen mírně, pohybujeme se na úrovni dostupnosti

Reality

Dalibor Martínek

Přečíst článek
Tradiční Oktoberfest čelí kulturní válce. Ne kvůli pivu, ale biokuřatům

Tradiční Oktoberfest čelí kulturní válce. Ne kvůli pivu, ale biokuřatům a udržitelnosti

Enjoy

duk

Přečíst článek

Čeští solárníci dobývají Evropu. Greenbuddies hlásí miliardový obrat

Greenbuddies mění fotovoltaiku v miliardový byznys
Greenbuddies, užito se svolením
ČTK
ČTK

Česká energetická skupina Greenbuddies hlásí rekordní rok. Obrat firmy za tři čtvrtletí překonal miliardu korun, čímž o čtvrtinu převýšil celoroční výsledek z loňska. Firma rozšiřuje své aktivity po celé Evropě. Letos zatím dokončila 180 megawatt solárních instalací.

Česká energetická skupina Greenbuddies, která se zaměřuje na komerční fotovoltaické instalace a bateriová úložiště, zvýšila za první tři čtvrtletí letošního roku svůj obrat na více než miliardu korun. Firma tak o čtvrtinu překonala celoroční výsledek z loňska a dosáhla historického maxima. Celkem letos dokončila solární projekty o výkonu 180 megawattů, uvedla společnost v tiskové zprávě.

Poptávka po velkých solárních parcích roste

„Hlavní část našich letošních realizací tvořily pozemní fotovoltaické elektrárny. Naopak poptávka po střešních instalacích napříč Evropou zpomaluje. Přesto zůstáváme aktivní i v této oblasti,“ uvedl Aleš Spáčil, spolumajitel společnosti Greenbuddies.

V současnosti je Greenbuddies generálním dodavatelem největšího solárního parku s bateriovým úložištěm v České republice. Projekt o výkonu téměř 42 MW a s bateriovým úložištěm o kapacitě 42 MWh vzniká v Modlanech na severu Čech. Investice přesahuje 1,2 miliardy korun.

Bateriovová úložiště, solární střechy i parkoviště

Letos společnost pracuje na bateriových systémech o celkové kapacitě 84 MWh. Nedávno dokončila také projekt v Radvanicích u Trutnova, který zahrnuje fotovoltaickou elektrárnu o výkonu sedm MW a bateriové úložiště s kapacitou 12,1 MWh. Hodnota projektu dosáhla 150 milionů korun.

Z fotovoltaiky firma letos realizovala například střešní solární elektrárnu o výkonu 2,7 MW u německého města Goch nebo instalace na osmi prodejnách řetězce Albert v Česku s celkovým výkonem přes 4,5 MW.

Greenbuddies se specializuje také na agrivoltaické systémy a solární carporty. V Rakousku letos dokončila největší solární parkoviště v zemi, které má výkon 3,35 MW a nachází se u obce Lannach (na úvodním snímku).

Evropský hráč s českými kořeny

Společnost Greenbuddies založili v roce 2017 podnikatelé Ondřej Vodsloň a Aleš Spáčil. Firma dnes působí na 18 evropských trzích a specializuje se na výstavbu průmyslových fotovoltaických elektráren i infrastrukturu pro elektromobilitu.

V Rakousku se Greenbuddies prosadili také díky carportům. Na snímku střešní fotovoltaika a carport u výrobce automobilových komponentů v Lannachu.

ANALÝZA: Češi nemusejí být na evropském trhu otloukánky. Příklady z praxe

Zprávy z firem

Úspěšné působení na západoevropském trhu, zaměstnávání pracovníků z východních členských států EU a vše řídí „mozek“ v Česku. Takhle nevypadá tradiční představa o exportu tuzemských firem do zemí na západ od našich hranic. Ukazuje se ale, že české firmy nemusí být jenom v nezdravě podřízeném postavení dodavatelů součástek (jak to často bývá v autoprůmyslu), ale dokážou se prosadit i díky finálním dodávkám produktů, služeb nebo výsledkům špičkového výzkumu, píše ve své analýze Jan Žižka, editor magazínu Moderní ekonomická diplomacie, který vydává ministerstvo zahraničí.

Jan Žižka

Přečíst článek

Související

Společnost Slovenské elektrárne Česká republika se od podzimu pustí do rozšiřování osvědčených řešení pro vysokohorské chaty ve Vysokých Tatrách a Krkonoších, aby je bylo možné uplatnit i na dalších místech.

Slovenské elektrárne Česká republika instalují „Nekonečnou energii“ pro vysokohorské chaty: fotovoltaika s bateriemi nahradí dieselový agregát

Zprávy z firem

Komerční spolupráce

Přečíst článek

Neustále se snažíme překonávat samy sebe, říkají Zuzana Melicharová, Zuzana Michalíková a Yuliia Barbotko

Jaroslav Kramer
Jaroslav Kramer

Je lepší se situacím, které v nás budí obavy, vyhýbat, nebo se jim postavit? Mohou být některé genderové stereotypy oprávněné? A jak těžké je rozhodnutí jít se prezentovat do podcastu? Do studia podcastu #FinŽeny zavítaly zakladatelka a výkonná ředitelka společností Nexus Ventures a Just Love Zuzana Melicharová, society manažerka CFA Society a expansion expertka CzechInvestu Zuzana Michalíková a senior manažerka PwC Yuliia Barbotko.

Barbotko se v poradenské společnosti PwC věnuje finančnímu i nefinančnímu auditu. Michalíková má v CzechInvestu na starosti program akcelerace startupů, což se dobře pojí s její druhou pozicí v CFA Society, která se soustředí na investory. To je svět dobře známý i Melicharové skrze Nexus Ventures. Její druhé „dítko“ Just Love je pak módní značkou, která se specializuje na kašmírové oděvy.

Když mě to znervózňuje, jdu do toho

Tento díl podcastu #FinŽeny je specifický tím, že se do něj účastnice pozvaly samy. Všechny tři jsou totiž čerstvými laureátkami Síně slávy projektu #FinŽeny, kam byly zařazeny v rámci letošního výběru 131 inspirativních žen ve světě financí, a právě na galavečeru u této příležitosti zareagovaly na výzvu moderátora Jaroslava Kramera, tak trochu v duchu „kdo chce, ať se přihlásí“. Byla to tedy zároveň prověrka, jak jsou na tom nové laureátky se sebevědomím.

Melicharová tvrdí, že pro ni bylo rozhodování snadné, neboť chtěla představit své firmy. Pokud by ale měla prezentovat jen sebe, rozmýšlela by se déle. „Budování sebevědomí je pro mě téma dodnes, takže kdyby šlo jen o mě, asi bych pár minut váhala,“ přiznává.

Sebevědomí přichází se zvládnutými úkoly, říkají Alica Koblovská, Eva Moniová a Dagmar Palková

Money

Co vše obnáší zásadní kariérní obrat po čtyřicítce? Je možné se na dovolené těšit zpátky do práce? A jakým způsobem se dá na nové pracovní pozici budovat sebevědomí? Nejen o tom si do další epizody podcastu #FinŽeny přišly popovídat vedoucí právního oddělení v Arete Alica Koblovská, CRM & Data Specialist v Partners Bance Eva Moniová a International Controller v Sev.en Global Investment Dagmar Palková.

Jaroslav Kramer

Přečíst článek

Barbotko navazuje s tím, že její taktikou je vždy se obavám postavit. „Asi pět minut jsem o tom přemýšlela. Ale já nesnáším pocit strachu a nikdy ho nenechávám řídit svá rozhodnutí. Takže když jsem cítila, že mě to znervózňuje, řekla jsem si, že do toho určitě jdu,“ předkládá inspirativní strategii.

Z pohledu Michalíkové je účast v podcastu také součástí psychologického tréninku. „Též se snažím překonávat strach. Již delší dobu mívám stavy úzkosti, proto jsem se jakýmkoli vystoupením snažila vyhýbat, ale pak mi došlo, že to v mé profesi není možné, a tak se poslední dva roky naopak snažím moderovat různé akce, porady, zapojuji se do různých komisí. Je to nejlepší způsob, jak nervozitu odfiltrovat,“ říká s tím, že v účasti ji podpořila i její kolegyně a „seniorní finžena“ Jana Brodani.

Tvoříme bezpečné prostředí ke sdílení a podpoře mezi ženami, říkají v podcastu #FinŽeny Eva Poláchová, Jaroslav Kramer a Lucie Urválková

Leaders

I u těch nejúspěšnějších žen vidím opravdu velkou touhu po komunitním sdružování s cílem si pomoci, sdílet zkušenosti a podporovat se, říká ve speciálním díle podcastu #FinŽeny zakladatel stejnojmenného projektu Jaroslav Kramer. V rolích moderátorek se atypicky představily jedny z nejúspěšnějších manažerek ve světě financí – Eva Poláchová, členka představenstva Kooperativy a České podnikatelské pojišťovny a Lucie Urválková, finanční ředitelka v Uniqa pro Česko a Slovensko.

Jaroslav Kramer

Přečíst článek

Souboj s pověstí

Ukrajinská rodačka Barbotko je součástí rodiny PwC již 14 let. První čtyři roky ve své domovině, poslední dekádu v Česku. Láska na první pohled to ale nebyla. „Spíš náhoda na první pohled. Na vysoké škole jsem viděla letáček, že PwC nabírá. Ani jsem nevěděla, co to je audit. Ale hned na začátku si to sedlo a pořád to funguje,“ vzpomíná.

Následný přesun do Prahy se neobešel bez emocí, což je přirozené. „Bylo těžké opustit rodinu a kamarády, ale chtěla jsem to vyzkoušet. Byla jsem mladá a řekla si, že je to nejvhodnější doba vyzkoušet si cestování a pobyt v zahraničí. Dala jsem si dva roky s tím, že když to nepůjde, vrátím se,“ přibližuje. Tehdejší start v Česku považuje za složitější, než mají příchozí z Ukrajiny dnes. „Bylo to jiné. I tehdy tu bylo dost Ukrajinců, ale zanechali tu pověst, která nebyla spojena s vysokým vzděláním a pozicemi. S tím jsem se tedy občas setkala, ale nikoli uvnitř PwC. Tam je běžné pracovat v mezinárodních týmech a hovořit anglicky, což jsem ze začátku, kdy jsem neuměla česky, využívala,“ dodává.

V představenstvu nesedíme jen se svou agendou. Všichni musíme být „malými CEOs“, říkají Katarína Bobotová, Lenka Kejíková a Katarína Andrašovská z Generali České pojišťovny

Money

Ve studiu podcastu #FinŽeny se tentokrát sešly tři dámy z nejvyššího vedení Generali České pojišťovny Katarína Bobotová, Katarína Andrašovská a Lenka Kejíková. Hlavní téma bylo nasnadě, jelikož pojišťovací společnost před nedávnem přijala novou tříletou strategii. Jako obvykle se však dostalo nejen na tvrdý byznys, ale i na měkčí témata související s kariérním rozvojem.

Jaroslav Kramer

Přečíst článek

Zkušenost s různě znevýhodněným postavením na startu má podle Melicharové kdekdo. Sama si v dříve mužském světě privátního bankovnictví a investic prožila své, ale nebere to příliš úkorně. „Je důležité říci, že s muži pracuji ráda a dříve jsem se hodně pohybovala v mužském světě. Když jsem do něj vstoupila, nevypadala jsem jako 45letý zkušený bankéř, ale bylo mi 25 a spíše jsem vypadala, že neumím do pěti napočítat. Takže jsem byla zaškatulkována do nějakého stereotypu, ale vlastně oprávněně, protože jsem toho o privátním bankovnictví opravdu moc nevěděla. Musela jsem tvrdě pracovat a učit se,“ podává střízlivé hodnocení situace.

Když se pak ale v oboru rozkoukala a začala dosahovat úspěchů, vynořil se další stereotyp. „Začala jsem kolegy překvapovat a pak se stávalo, že když jsem dosáhla byznysového úspěchu, vysvětlovalo se to nějakými nebyznysovými taktikami, což si myslím, že by si u muže nikdo nedovolil poznamenat,“ dodává.

Motorem pro všechny tři dámy je překonávání sebe sama. Nejen svých obav, jak zmíněno výše, ale třeba i svých úspěchů. Michalíková si pro to vymyslela vlastní metodu. „Ráda si vymýšlím vlastní projekty a zapojuji se do aktivit, které jsou nad rámec mé práce, protože v každé práci, i té kreativní, člověk dospěje do bodu, kdy převládne rutina. Když si přiberete něco navíc, dodá vám to chuť a novou energii. Může to být spojeno s překročením vlastního limitu, ale to poznáte jednoduše. Podle toho, že už vás nebaví ani to, co si sami vymyslíte. Ostatně i work-life balance pro mě znamená především to, že mě musí práce bavit. Protože když pracujete 12 hodin denně a baví vás to, je to stále lepší, než když pracujete čtyři hodiny denně a nebaví vás to,“ říká manažerka.  

Co dámy přivedlo k jejich současným kariérám?

V čem se podle nich liší svět startupů a korporací?

A jaké techniky používají, když svým týmům potřebují dodat náladu a energii?

I to se diskutovalo v podcastu #FinŽeny. Epizoda se spouští v úvodu tohoto článku. Najdete ji i na Spotify nebo Apple Podcasts.

Cover Story, užito se svolením

PODZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ

Hlavním tématem podzimního čísla magazínu Newstream Club je Sázka na Česko. Česko je totiž země s ohromným potenciálem. To je jedna ze spojovacích myšlenek vlivných českých podnikatelů. A ten potenciál je zejména v lidech. Jak ale tento potenciál vzít a přetočit jej ve skutečnou hodnotu, na které lze následně stavět růst? Právě o těchto otázkách jsme mluvili s několika výraznými figurami českého, slovenského, ale i světového byznysu.

Velmi aktivní, a přitom neotřelý způsob ukazuje galeristka Olga Trčková, která v centru Prahy vybudovala úspěšnou komerční galerii DSC Gallery. O tom, jak může Česko, či potažmo Česko a Slovensko uspět na globální scéně, pak vědí své miliardáři Vlastislav Bříza a Dalibor Cicman. První dokázal tradiční značku Koh-i-noor dostat do celého světa, druhý se svým e-commerce projektem GymBeam svět postupně dobývá.

Kromě rozhovorů s klíčovými osobnostmi trhu se v magazínu dozvíte také prognózu vývoje na pražské burze, proč se v Kuchyni na Pražském hradě nesmaží smažák nebo jak to vlastně mají Češi se svými chalupami.

Deváté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo se můžete těšit již v prosinci.

Související

Kohlmayer, Zahálková, Brixi, Kubelková. Kdo jsou nejvlivnější ženy ve finančním světě

Leaders

nst

Přečíst článek

Být zvídavý prospívá po všech stránkách, říkají o miliardových ambicích manažerky Jana Kapr a Monika Marečková

Leaders

Jaroslav Kramer

Přečíst článek
Jaroslav Kramer, užito se svolením

Old Boys Club ve světě investic? Ani to nás neodradí, říkají Jana Holíková, Kateřina Zychová a Anna Píchová z One Family Office

Leaders

Jaroslav Kramer

Přečíst článek
Doporučujeme