Šéf JRD Sadil: Realitní trh brzdí. Nově o něm rozhoduje i dění na Blízkém východě

Růst cen ztrácí tempo a investoři přepínají do opatrnějšího režimu. „Mírný růst v řádu jednotek procent je dnes realistický,“ říká Jan Sadil z JRD Development. Hra se přesouvá od spekulace k výnosu.

Trend Report 2026 očekává v příštích dvou letech spíše pozvolný růst realitního trhu než návrat k dynamice před rokem 2022. Vstupuje trh do nové, stabilizační fáze?

Ano, tento pohled dává smysl. Realitní trh se po velmi dynamickém období dostal do fáze, kdy se postupně stabilizuje. Nevidíme mnoho důvodů, proč by ceny měly nadále růst dvouciferným tempem, tedy o 10 procent a více meziročně, jak tomu bylo v minulých letech. Když se bavíme konkrétně o rezidenčním trhu, zejména v Praze, která je hlavním tahounem celorepublikového vývoje, zdá se, že jsme dosáhli určité cenové hladiny, kde se růst přirozeně zpomaluje. Zároveň bych ale zdůraznil, že tento výhled platí za relativně stabilních vnějších podmínek. Velkou roli mohou sehrát geopolitické faktory. Pokud by se například situace na Blízkém východě vyhrotila, a ještě více se promítla do cen ropy a návazně stavebních materiálů, může to zásadně ovlivnit nejen celý realitní sektor. V takovém případě by současné predikce přestaly platit.

Experti v průzkumu očekávají růst investic do realit v roce 2026 v rozmezí 1 až 10 procent. To je poměrně široké rozpětí. Je podle vás realistické?

Je potřeba si uvědomit, jak takový odhad vzniká. Nejde o jedno číslo, které by někdo jednoznačně stanovil, ale o souhrn odpovědí od různých odborníků, kteří reagovali v rámci dotazníku. To rozpětí tedy odráží různé pohledy na vývoj trhu. Osobně jsem u podobných predikcí spíše opatrný. Realitní trh je ovlivňován řadou faktorů, od úrokových sazeb přes ekonomický cyklus až po geopolitiku. Na druhou stranu ale nevidím důvod, proč by takový scénář nemohl nastat. Mírný až střední růst investic v řádu jednotek procent je v současné fázi trhu poměrně realistický.

Loňský rok byl z hlediska objemu investic do komerčních nemovitostí rekordní. Dá se takové tempo udržet, nebo šlo spíše o výjimečný rok?

Spíše bych to označil za výjimečný rok. Na celkových číslech se výrazně podílely velké transakce, které nejsou běžné každý rok, například prodej významných obchodních center. Takové obchody dokážou statistiky výrazně „vystřelit“. Pokud bychom se pokusili o střízlivý výhled, očekával bych spíše uklidnění a návrat k běžnějším objemům investic. Trh zůstane aktivní, ale bez extrémních výkyvů.

V poslední době se mluví o tom, že investoři budou selektivnější a budou více řešit kvalitu, lokalitu a stabilitu výnosu. Platí to i pro drobné investory?

U drobných investorů je situace poměrně pestrá. Často se ukazuje, že rozhodování o koupi investičního bytu není čistě racionální. Nemovitosti se v mnoha případech kupují „srdcem“. Samozřejmě existují především velcí investoři, kteří detailně počítají návratnost, výši nájemného, financování a další parametry. Otázkou ale je, jak velká část trhu takto postupuje. Obecně lze říci, že nemalá část investorů se zaměřuje primárně na cenu a očekávaný růst hodnoty nemovitosti. Jiní více zohledňují nájemné či chcete-li yield, provozní náklady, kvalitu projektu nebo dlouhodobou udržitelnost. To, co ale považuji za poměrně univerzální, je nastavení českého drobného investora. Ten je historicky zvyklý na to, že hodnota nemovitostí roste. Klíčovým faktorem výnosu tak není samotné nájemné, ale budoucí prodej za vyšší cenu. Nájemní výnosy samy o sobě totiž často v případě bytů nejsou příliš vysoké.

Jak důležitá je při nákupu nemovitosti lokalita?

Lokalita je naprosto zásadní a její význam se nemění. Z našich zkušeností vyplývá, že lidé velmi často kupují nemovitosti v oblastech, které dobře znají. Mají tam vybudované zázemí, sociální vazby, znají infrastrukturu i každodenní fungování lokality. To hraje při rozhodování obrovskou roli. Dokonce i v případech, kdy lidé mění typ bydlení, například z panelového bytu do novostavby, často zůstávají ve stejné čtvrti. Nejde přitom jen o byty určené k vlastnímu bydlení. Často vidíme, že lidé kupují další investiční nemovitost ve stejné lokalitě právě proto, že se tam cítí dobře.

Podle Trend Reportu má dnes z jednotlivých segmentů největší investiční potenciál nájemní bydlení. Čím je to způsobeno?

Důvodů je několik. Jedním z hlavních je rostoucí poptávka po nájemním bydlení. Čím dál více lidí nedosáhne na hypotéku, ať už kvůli cenám nemovitostí nebo podmínkám financování. Zároveň se do tohoto segmentu začínají výrazněji zapojovat institucionální investoři. Ti v nájemním bydlení vidí sice možná trochu menší, ale stabilní a dlouhodobý výnos, což zvyšuje jeho atraktivitu. Dá se říct, že nájemní bydlení prochází určitou „renesancí“ a postupně se stává plnohodnotným investičním segmentem.

Objevují se odhady, že až 10 až 20 procent nových projektů může směřovat k institucionálním investorům. Může to podle vás zvyšovat ceny bytů pro koncové kupující?

Tento pohled bych mírně korigoval. Institucionální investor obvykle nepřichází za developerem s tím, že koupí byty za katalogovou cenu. Naopak. Při nákupu většího objemu očekává slevu. Je to standardní obchodní vyjednávání. Pro developera může být prodej většího balíku bytů efektivnější, což se může promítnout i do ceny. Nelze tedy jednoduše říct, že by tento trend automaticky tlačil ceny nahoru.

Může rostoucí význam nájemního bydlení změnit tradiční vztah Čechů k vlastnictví nemovitostí?

Nemyslím si, že by došlo k dramatické změně. Vlastnictví nemovitosti je v Česku hluboce zakořeněné. Určitý posun může nastat u mladší generace, která je mobilnější a více otevřená práci či studiu v zahraničí. Přesto ale neočekávám zásadní obrat směrem k nájemní společnosti. Zajímavější je jiný aspekt trhu – jeho relativní „mělkost“. V Praze je zhruba 600 tisíc bytů, ale ročně se zobchoduje méně než dvě procenta z nich. To znamená, že lidé nemovitosti drží a trh je relativně málo dynamický.

Jaký dopad má tato nízká aktivita na trhu?

Nižší počet transakcí znamená menší konkurenci a menší tlak na ceny. Pokud by byl trh živější, s větším objemem obchodů, mohl by být i cenově plastičtější. Otázkou samozřejmě je, jak takovou změnu podpořit. Diskutuje se například o daňových nástrojích, ale jejich zavedení je politicky citlivé.

Jaký vývoj očekáváte u nájemného?

Pokud ceny nemovitostí porostou, byť pomalejším tempem, je logické, že nájmy je budou postupně dohánět. Tento trend už ostatně sledujeme.

Je problém dostupnosti bydlení primárně otázkou Prahy?

Ano, velmi výrazně. Praha je jednoznačně dominantním trhem a určuje celkový směr. Když se podíváme na čísla, rozdíly jsou výrazné. V některých regionech se prodají jen desítky nových bytů ročně. To ukazuje, že téma nedostupnosti bydlení je především problém velkých měst.

Mohla by situaci změnit lepší infrastruktura, například vysokorychlostní tratě?

Potenciálně ano. Lepší dopravní dostupnost by mohla propojit regiony s velkými městy a rozšířit okruh míst, odkud je možné dojíždět za prací. Už dnes vidíme, že ceny pozemků rostou i na základě plánovaných infrastrukturních projektů. Trh na tyto impulzy reaguje velmi rychle.

Jak by podle vás měla vláda přispět ke zlepšení dostupnosti bydlení?

Základní odpověď je poměrně jednoduchá: umožnit stavět. Pokud bude dostatečná nabídka, trh si s tím do značné míry poradí. Stát by se měl primárně zaměřit na pomoc těm, kteří si bydlení skutečně nemohou dovolit, tedy na konkrétní sociální skupiny. Pro zbytek trhu je klíčové odstraňovat překážky ve výstavbě a zjednodušit procesy.

Tichá Šárka patří k několika málo lokalitám v Praze, kde nová výstavba naráží na přímé srovnání s krajinou a okolní vilovou architekturou. Projekt Jenerálka od KKCG ukazuje, že v takovém prostředí už nerozhoduje jen standard nebo technologie, ale samotný návrh domu.

Developerská skupina KKCG Real Estate Group dokončila na konci února projekt top’rezidence Jenerálka v pražské Tiché Šárce. Soubor čtrnácti vil za zhruba 650 milionů korun byl z většiny prodaný ještě před kolaudací. Výsledek odpovídá charakteru lokality.

Tichá Šárka patří k několika málo místům v Praze, kde nová výstavba nevzniká v anonymním prostředí. Zástavba je rozvolněná, terén otevřený a v přímém kontaktu s krajinou Šáreckého údolí. Nové domy nejsou kryté okolím. Jsou viditelné z větší vzdálenosti a dají se snadno srovnávat, a to jak mezi sebou, tak i s okolní vilovou zástavbou, což zvyšuje nároky na jejich podobu.

Standard novostaveb se v Praze v posledních letech srovnal. Technologie i energetická řešení jsou napříč projekty podobné a rozdíly ve vybavení se zmenšily. V takové situaci hraje větší roli návrh.

Standard už nerozhoduje. Rozhoduje architektura

Na projektu Jenerálka se podílelo studio Abtsmolen (Juraj Smoleň, Štěpán Abt) a ateliér Chybik + Kristof. Architektura vychází z principů raumplanu Adolfa Loose, tedy z členění prostoru do výškově odlišných úrovní místo klasického dělení na patra. V praxi to znamená jinou práci s dispozicí, světlem i propojením jednotlivých částí domu. Takové řešení se v běžné developerské výstavbě objevuje spíš výjimečně.

Domy jsou zasazené do svažitého terénu a pracují s výškou i orientací vůči okolí. Součástí návrhu jsou i zahrady vyvýšené nad úrovní ulice, které oddělují soukromý prostor od veřejného.

Praha 6 zároveň patří k lokalitám, které kombinují klidnější prostředí s relativně dobrou dostupností centra. Z Jenerálky je přímé spojení na metro A Bořislavka a dál do Dejvic a centra města.

Domy využívají stropní vytápění a chlazení, řízené větrání s rekuperací a jsou navržené jako nízkoenergetické. Součástí je i příprava na fotovoltaiku a dobíjení elektromobilů.

Přesné ceny developer nezveřejnil, ale podle srovnatelných transakcí v Praze 6 se dají odhadnout ve vyšších desítkách milionů korun. V lokalitách jako Hanspaulka nebo Ořechovka se nové vily běžně prodávají za 60 až 120 milionů korun, v závislosti na velikosti a konkrétním umístění.

Pražská developerská naráží na realitu. Po šesti letech nemá žádné stavební povolení

Petr Urbánek, šéf PDS
PDS, užito se svolením
Dalibor Martínek
Dalibor Martínek

V roce 2020 vytvořila Praha příspěvkovou organizaci Pražská developerská společnost. Ta měla vytvořit prostředí pro výstavbu tisíců bytů, přednostně pro takzvané potřebné profese. Typicky pro policisty. Po šesti letech se společnost setkala s realitou trhu. Nyní usiluje o první stavební povolení.

Společnost chce v letošním roce předložit pražským stavebním úřadům žádosti o povolení pro 1500 bytů. Stavební řízeni na první balík bytů, celkem 450, už společnost úřadům poskytla v roce 2024. Stavební řízení stále probíhá.

Praha chce mít v roce 2028 stavební povolení pro asi tři tisíce nájemních bytů. „V současné době zpracováváme přes třicet projektů zhruba ve dvaceti lokalitách,“ uvedl ředitel pražské developerské Petr Urbánek.

Kde se má stavět?

Aktuálně má příspěvková organizace v projektové přípravě před podáním žádosti o stavební povolení bytové projekty na Černém Mostě, v Dolních a Horních Počernicích, v Jinonicích, Vršovicích či Nových Dvorech u budoucí stanice metra D. Loni podala žádosti o povolení projektů Jalový Dvůr v Praze 4, Nový Zlíchov, Peroutkova a V Botanice v Praze 5, v Zenklově ulici na Palmovce v Praze 8 a pro první část výstavby v Dolních Počernicích.

Nejblíže k výstavbě je dům v Peroutkově ulici, který však po odvolání u ministerstva pro místní rozvoj musí znovu řešit stavební úřad. „Kdyby se někdo neodvolal, tak už jsme mohli soutěžit dodavatele,“ řekla primátorova náměstkyně Alexandra Udženija.

„Jsem rád, že se Pražské developerské společnosti podařilo nastartovat přípravu dostupného městského bydlení. Spolu s velkými projekty na Nových Dvorech by v optimálním průběhu mohlo hlavní město na konci roku 2028 mít povolení až pro tři tisíce nových bytů.“ Uvedl Petr Hlaváček, náměstek primátora pro územní rozvoj.

Zdržení soutěží kvůli odvoláním jsou podle Udženiji jedním ze zásadních problémů, které prodlužují přípravu veřejných bytových projektů. Na místě by podle ní byla diskuse o zákoně o zadávání veřejných zakázek. „Měla by být nějaká celospolečenská debata o tom, kde končí transparentnost, kterou všichni tak chtěli, a kde začíná zkostnatělost," uvedla při představování městské výstavby.

Podle Hlaváčka by městská výstavba měla být o asi 35 procent levnější než soukromá. To je podle něj dáno především vysokými maržemi developerů. Ke zvýšení stability a jistoty na trhu má podle něj pomoci připravovaný nový pražský územní plán, který chce na zastupitelstvu nechat schválit v květnu.

