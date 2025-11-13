Europarlament odklepl klimatický cíl. Emise v Evropě mají klesnout o 90 procent

Europoslanci podpořili klimatický cíl snížit emise o 90 procent do roku 2040 oproti roku 1990. Až pět procentních bodů čistých emisí by podle schváleného kompromisního návrhu mohlo pocházet z vysoce kvalitních mezinárodních uhlíkových kreditů od partnerských zemí. Postoj Evropského parlamentu se velmi podobá pozici Rady EU, kterou schválili unijní ministři životního prostředí minulý týden. Následná jednání v takzvaném trialogu by tak mohla být podle zdrojů velmi rychlá. Text podpořilo 379 europoslanců, 248 jich bylo proti a deset se zdrželo hlasování.
Evropská komise navrhla závazný klimatický cíl pro rok 2040 na začátku července. Stalo se to navzdory výhradám některých států, včetně České republiky, které chtěly krok odložit. Návrh vůbec poprvé počítal s tím, že země EU budou moci využívat takzvané uhlíkové kredity z rozvojových států k dosažení cíle v oblasti emisí.
Mezinárodní uhlíkové kredity umožňují státům, firmám nebo organizacím kompenzovat část svých emisí tím, že finančně podpoří projekty snižující nebo zachycující emise jinde ve světě. Jde například o výsadbu lesa, ochranu deštných pralesů či investice do obnovitelných zdrojů.
Zpravodajem pro návrh se v europarlamentu stal český europoslanec Ondřej Knotek (ANO) z frakce Patrioti pro Evropu, který prosazoval, aby byl plán Evropské komise zamítnut. Jeho návrh ale tento týden v pondělí ve výboru pro životní prostředí (ENVI) neprošel a europoslanci naopak podpořili alternativní, kompromisní návrh frakce Evropské lidové strany (EPP), socialistické frakce (S&D), liberální frakce Obnova Evropy (Renew Europe) a frakce Zelených. Právě tento návrh byl odsouhlasen i dnes na plenárním zasedání EP v Bruselu.
Kompromisní návrh přitom zmiňuje podobnou pružnost, k jaké vyzvaly minulý týden členské státy. „Od roku 2036 by až pět procentních bodů čistých emisí mohlo pocházet z vysoce kvalitních mezinárodních uhlíkových kreditů od partnerských zemí, ale europarlament chce záruky, že to bude podléhat robustním ochranným opatřením. Komise navrhla strop až tři procentní body,“ stojí v prohlášení EP.
Ministři životního prostředí odsouhlasili nový klimatický cíl po osmnáctihodinovém jednání na začátku listopadu. Shodli se přitom, že cílem je stále snížení emisí o 90 procent do roku 2040 oproti roku 1990, jak navrhovala Evropská komise, nicméně některé státy včetně České republiky si vyjednaly určité ústupky. Česko tehdy v souladu se svou dlouhodobou pozicí hlasovalo proti. Pro přijetí návrhu však stačila kvalifikovaná většina. Jedním z ústupků například je, že systém nových emisních povolenek ETS2 bude odložen o jeden rok a spuštěn až v roce 2028. Česko tehdy na jednání zastupoval odcházející ministr životního prostředí Petr Hladík.
Hladíka i premiéra Petra Fialu následně na videu na sociální síti zkritizoval předseda hnutí ANO a nejspíš budoucí český premiér Andrej Babiš, jehož strana vyhrála říjnové volby. Zmínil, že odcházejícího českého premiéra již dříve vyzval, aby kvůli klimatickému cíli zablokoval jednání už na říjnové Evropské radě.
Jihlava má po letech čekání novou dominantu. Horácká multifunkční aréna, navržená studiem Chybik + Kristof Architects, se po úvodních hokejových zápasech otevřela veřejnosti 8. listopadu a okamžitě se stala nejvýraznější novostavbou regionu Vysočina. Projekt s rozpočtem 2,2 miliardy korun není jen moderní sportovní halou, ale také novým centrem městského života. „Chtěli jsme, aby nová aréna nebyla ostrovem, ale součástí městské struktury. Aby žila s Jihlavou každý den – nejen během zápasů nebo koncertů,“ říká architekt Ondřej Chybík.
Koncept vychází z myšlenky otevřené městské struktury. Prosklený parter obepínající arénu i sousední nárožní budovu propojuje ulici Tolstého s parkem Smetanovy sady, univerzitním kampusem a okolními čtvrtěmi. Mezi oběma hlavními objekty vzniklo pobytové schodiště a veřejný amfiteátr, které proměnily dříve bariérový prostor v přirozené místo setkávání.
Červená koruna Jihlavy
Trojúhelníková „koruna“ fasády z perforovaných červených hliníkových panelů odkazuje na gotické vertikály historické Jihlavy i symbol ježka ze znaku města. Večerní světelné proměny fasády odrážejí dění uvnitř a přenášejí atmosféru zápasů i koncertů do městských ulic. Součástí projektu se stala i participace veřejnosti. Obyvatelé mohli „adoptovat“ jednotlivé panely a zanechat na nich své jméno nebo vzkaz. Město tak získalo nejen tři miliony korun navíc, ale hlavně budovu, která lidem doslova patří.
Horácká aréna není jen hala, ale celý sportovní a kulturní kampus. Hlavní eliptickou arénu doplňuje nárožní budova se síní slávy, restaurací, posilovnou, ubytovnou a tělocvičnou, která je lávkou propojená s běžeckým oválem na střeše arény. Tento prostor bude přístupný veřejnosti i školám z okolí. Komplex v sobě propojuje sport, kulturu a vzdělávání, přesně tímto směrem se ubírá vývoj moderních sportovních staveb ve světě.
Z výšky působí ovál arény jako prsten. U hlavního portálu, označeného jako vchod A, vznikla velkorysá pěší zóna, která nechává vyniknout historizující fasádě naproti stojící Vysoké školy polytechnické, jediné univerzity v kraji. V bezprostředním okolí se potkává několik vrstev města, a to obytná čtvrť s divadlem DIOD, funkcionalistická sokolovna architekta Bohuslava Fuchse a naproti ní industriální areál pivovaru.
Z jižní strany ji rámují Smetanovy sady, park, který arénu přirozeně napojuje na městské centrum. Právě sem umístil Krištof Kintera svou monumentální skulpturu SOUHRAPROHRAVÝHRA, vytvořenou ze zábradlí původních tribun. Dílo propojuje minulost se současností, hru s emocí. „Byť je to socha monumentální velikosti, je zároveň prodyšná, téměř neviditelná. Musíte ji obejít, abyste ji pochopili,“ říká Kintera. Otisk minulých vítězství a oddaných fanoušků se tak přenesl i do nové arény – nejen symbolicky, ale i fyzicky.
Vnitřní prostor, který vtahuje
Interiér haly nabízí 5 650 míst při hokejových utkáních a až 7 400 při koncertech. Díky dvouúrovňovým tribunám, výsuvným systémům a akustickým panelům lze prostor snadno přizpůsobit koncertům, veletrhům nebo kongresům.
Dominantní materiály, červený beton, kov, sklo a surové struktury, vytvářejí expresivní, ale civilní prostředí, které má blízko k současné industriální estetice. Designová svítidla od BOMMA a Tech–fabrika, akustické sedačky od Kovostal nebo světelné prvky z ručního křišťálu potvrzují, že projekt kombinuje řemeslo, technologii a silnou vizuální identitu.
Podle ekonomické studie města Jihlava, vypracované Českou spořitelnou a společností KROKEM, může provoz arény přinést díky multiplikačnímu efektu až 50 miliard korun tržeb během prvních dvaceti let. Zisk pro město však není jen ekonomický. Nový komplex oživuje centrum, posiluje turistický ruch a vytváří nové pracovní příležitosti v oblasti služeb, gastronomie i kultury. „Dvoumiliardový rozpočet jsme dodrželi přesně podle plánu. Díky adopci panelů jsme získali finance navíc, které jsme investovali do doplňkového vybavení a veřejného prostoru,“ dodává jihlavský primátor Petr Ryška.
Projekt v Jihlavě ukazuje, že nová sportovní hala už není jen o zápasech, ale o propojení města, kultury a ekonomiky. Veřejný parter, prolínání s městským parkem, běžecký ovál na střeše. To vše signalizuje, že stavby tohoto typu mají mnohem širší ambici než kdysi.
I další města jako Brno, Olomouc či Hradec Králové již mají projekty v pokročilém vývoji. Jde o haly pro 5 000 až 13 000 návštěvníků s možností využití mimo sport. V Praze mezitím AC Sparta Praha pokračuje v modernizaci své arény na Letné a pracuje na dlouhodobé vizi nové strahovské stavby, což potvrzuje, že i hlavní město sleduje trend transformace sportovní infrastruktury.
Předseda hnutí ANO a pravděpodobný budoucí premiér Andrej Babiš zopakoval, že neprodá holding Agrofert a že střet zájmů vyřeší v souladu s českými a evropskými zákony, uvedl na sociálních sítích. Prezident Petr Pavel trvá na tom, že by měl Babiš řešení představit veřejnosti.
Po středeční schůzce obou politiků Hrad uvedl, že pokud Babiš učiní kroky zřetelně ukazující, že chce střet zájmů vyřešit a že jeho postup bude v souladu se zákony, je Pavel připraven jmenovat ho premiérem bez odkladu. Šéf ANO před novináři zopakoval, že své kroky v souvislosti s řešením zákona o střetu zájmů Pavlovi vysvětlí. Uvedl ale také, že hlava státu podle něj hlavně chce, aby postup vysvětlil veřejnosti, k čemuž se šéf ANO více nevyjádřil.
„Agrofert neprodám“
„Opakovaně jsem řekl, že neprodám Agrofert, že střet zájmů vyřeším v souladu s našimi a evropskými zákony,“ uvedl ve videu Babiš. Ve videu předtočeném ve středu večer podotkl, že se dozvěděl, že postup nechce slyšet prezident, ale má ho podle něj znát veřejnost. K tomu se Babiš dále nevyjádřil, namísto toho poděkoval občanům za historicky nejvyšší počet hlasů pro ANO v říjnových volbách.
„Samozřejmě střet zájmů vyřeším, ale tohle není prodej nějakého rohlíku na krámě,“ dodal možný příští premiér.
Babiš v únoru 2017 vložil akcie Agrofertu do svěřenských fondů AB private trust I a AB private trust II kvůli novele zákona o střetu zájmů. V obou fondech si ale udržel vliv. Letos v říjnu pak potvrdil, že se opět stal jediným majitelem Agrofertu a že dělá kroky, aby se vyhnul střetu zájmů.
Prezident ve středu také Babiše požádal o doplnění programového prohlášení vznikající koalice o postoj vlády k ruské válce proti Ukrajině, zahrnutí závazku plnění spojeneckých povinností v Severoatlantické alianci (NATO) a navyšování obranných výdajů. Babiš uvedl, že předá prezidentovy podněty k programu koaličním partnerům z SPD a Motoristů, jednat budou dnes.
Předseda SPD Tomio Okamura míní, že programové prohlášení, jak ho připravily vyjednávací týmy, je dobrým kompromisem, který vyhovuje voličům jeho hnutí. Podle Motoristů se kancelář prezidenta chce stát čtvrtou stranou vyjednávání. „Je to společný konsenzus všech tří zapojených koaličních stran. Máme silný mandát 108 poslanců a to prohlášení vychází z konsenzu našich jednání. To znamená, není důvod implementovat cokoli v tento moment jiného, co by si třeba přáli Spolu, Starostové nebo Piráti,“ uvedl poslanec Motoristů Igor Červený.
Dalibor Martínek: Babiš si zatím všechny namazal na chleba. Teď to zkouší s Pavlem
Andrej Babiš se opět setkal s prezidentem Petrem Pavlem. Tématem měl být jeho střet zájmů a také programové prohlášení. S tím to začalo tak, že ho Babiš poslal prezidentovi přes datovou schránku. Už to byl takový první pokus hrát přesilovku. Vykolíkovat si území, otestovat soupeře.