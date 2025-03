Robot ze želatiny udělá, co má, a bezpečně se rozpadne. Brzy to zvládne i v lidském těle

Nový posun ve vývoji „měkkých robotů“: zatím experimentální robotické rameno ze želatiny a bavlníku vytvořili čínští výzkumníci z univerzity v městě Chang-čou. Zařízení by se mělo dát použít i při lékařských zákrocích v lidském těle, v němž pak může zůstat a rozložit se, aniž by pacienta ohrozilo.

Takzvaná měkká robotika vyrábí roboty nebo jejich pracovní části z poddajných, dobře ohebných materiálů. Robot díky tomu dokáže lépe pracovat s křehkými předměty, bývá bezpečnější při spolupráci s člověkem. Zvládne činnost i v místech, kam se běžné robotické rameno neprotáhne a případně také šetrně operovat v lidském těle.

Měkké robotické součástky se vyrábějí z různých syntetických polymerních materiálů, například ze silikonové pryže. Nový materiál teď nabízejí čínští vědci, které vedl Chan-čching Ťiang z Univerzity západního jezera ve městě Chang-čou na východním pobřeží Číny poblíž Šanghaje. Jak informují v odborném periodiku Science Advances, svoji hmotu pro měkký robot vyrobili z vepřové želatiny a z materiálů pocházejících z rostlin bavlníku.

Želatina je jemný klih získaný zejména vyvařením šlach, kůží či kostí jatečných zvířat. V potravinářství se někdy používá i želatina neživočišného původu. Vědci už vymysleli chemické úpravy želatiny tak, aby se rozpouštěla jen pomalu. Díky tomu může vydržet práci v technických součástkách.

Origami v robotice

Při výrobě robotického ramene výzkumníci vytvořili postupem známým z japonských skládaček origami čtyři moduly, které jde i samostatně stlačovat a ohýbat do stran. Pak je spojili do jediného zařízení dlouhého 24 centimetrů. Pomocí externích motorů se s ním dá manipulovat a otáčet je do jakéhokoli směru.

Želatina funguje také jako senzor, který mění elektrický odpor při ohýbání. Měřením hodnot odporu je možné určit v jaké poloze robotické rameno v daný okamžik je. Jde zatím o experimentální přístroj, který dokazuje, že jeho koncept je funkční. Nemá ještě podobu konkrétní aplikace. To až příště.

Biodegradovatelný materiál výzkumníci zvolili právě proto, aby použitý materiál nezatěžoval skládky.

Podstatné je, že počítali i s použitím svého robotu ve zdravotnictví. Operačních robotů v nemocnicích stále přibývá. Uskutečňují laparoskopické operace neboli zákroky uvnitř těla, kam se jejich ramena „vsoukají“ přes drobné řezy v kůži. Nepracují autonomně, musí je od počítače a joysticku ovládat lidský chirurg. Přístroj však dokáže eliminovat případný třes lidských rukou, upřesňuje pohyb skalpelu a uvnitř těla operuje i v úhlech, které by lidská ruka nezvládla.

Čínští výzkumníci připravují další úpravy svého želatinového materiálu tak, aby jej lidské tělo mohlo zcela neškodně pohltit. Pokud by se stalo, že by přístroj v těle uvízl, nebo by nebylo vhodné, aby se vytahoval zpět, mohli by jej chirurgové nechat na místě.