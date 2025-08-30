Vyberte si z našich newsletterů

Humanoidního robota už koupíte jen za 130 tisíc korun. Má to ale háček. K ničemu vám nebude

Humanoidního robota už koupíte jen za 130 tisíc korun. Má to ale háček. K ničemu vám nebude

Humanoidní robot Unitree R1.
Unitree, použito se svolením
Josef Tuček
Josef Tuček

Čínský výrobce robotů Unitree nabízí malého humanoidního (člověku podobného) robota za cenu nečekaně dostupnou. Je neobyčejně hbitý, ale domácí práce zatím nezvládne. Jedině že si ho sami dobře přeprogramujete.

Nový robot, označovaný jako Unitree R1, je spíše prcek. Měří asi 120 centimetrů a váží zhruba 25 kilogramů. Díky tomu se s ním relativně snadno manipuluje. Umí chodit, dřepět, udržovat rovnováhu, ohýbat se, otáčet, ale také třeba napodobit boxování či kopání a provádět atletické kousky jako například přemety.

Je doslova nabitý senzory: kamerami pro 3D vidění, mikrofony pro určení směru zvuku a bezdrátovým připojením pro komunikaci s jinými zařízeními. Jeho vestavěný počítač pohotově zvládá zpracovávat, co vidí a slyší. Porozumí základním hlasovým příkazům. A můžete jej za příplatek vybavit i lepším počítačem.

Výdrž není závratná, baterie zvládne jenom asi hodinu aktivního provozu, dá se ovšem poměrně rychle vyměnit. Nízká cena, od 5 900 dolarů, tedy asi 130 tisíc korun, je však světově unikátní a naznačuje, že čínská robotika je připravena dobývat trhy. Obdobné stroje jiných světových výrobců stojí o jeden až dva řády víc.

Enjoy

Ústup od slibů

Nicméně buďme s nadšením opatrní. Společnost Unitree se sídlem ve městě Chang-čou na východě Číny vznikla v roce 2013 a působila přesvědčivě. Podle listu Financial Times do ní investovaly fondy rizikového kapitálu, jako například společnost HongShan (dnes samostatná, dříve pobočka americké Sequoia Capital), technologické společnosti jako Meituan, a také čínské státní fondy pro podporu nových technologií. Ještě do konce roku 2023 se Unitree soustřeďovala na vývoj čtyřnohých robotů (které jsou technicky jednodušší než roboti udržující stabilitu na dvou nohách).

Před rokem pak překvapila představením humanoidního robota G1. Je o trochu větší než robot nynější, měří 132 centimetrů a váží 35 kilogramů, ale je podobně pohyblivý. Cena je ovšem podstatně vyšší: 16 tisíc dolarů (asi 360 tisíc korun). Společnost Unitree tehdy tvrdila, že jej vyladila pro masovou výrobu. Jenže dostupné zprávy spíše ukazují, že se prodává spíše po jednotlivých kusech nadšencům a jiným vývojářům, kteří si na stroji ověřují své algoritmy a případně zkoumají, jak jej upravit na nějakou konkrétní činnost. Představa, že by se tento robot stal třeba univerzálním pomocníkem v domácnosti nebo pečovatelem o nemocné, se nenaplnila.

Čínský humanoidní robot má stát tolik jako menší auto a chystá se do výroby

Čínský humanoidní robot má stát tolik jako menší auto a chystá se do výroby

Robot, který se svými pohyby zřejmě nejvíc přiblížil člověku, by mohl pracovat v domácnosti a také pomoci v péči o nemocné a staré lidi.

Josef Tuček

Přečíst článek

Ani novinka není moc samostatná

A zřejmě ji nenaplní ani nynější verze R1. Výrobce tentokrát opatrně zdůrazňuje, že uživatelé musí „rozumět omezením“ humanoidních robotů, než si je pořídí. Neboli se dá předpokládat, že na reklamních videích zachycené krásné pohyby jsou stále jen předem naprogramovanou rutinou, anebo jsou řízeny na dálku.

V podstatě se teprve čeká, až třeba umělá inteligence naučí humanoidní roboty samostatněji ovládat svůj pohyb v různém terénu a zvládat nečekané úkoly. Pak se teprve stanou samostatnějšími a využijí výhodu, na kterou jsou navrženi, tedy aby fungovali v prostředích, která byla vytvořena pro lidi. Teoreticky to znamená, že není nutné přestavět dům, kancelář nebo továrnu, aby tam tito roboti mohli pracovat.

Relativně nízká cena robota R1 umožňuje, aby si na něm výzkumníci z různých ústavů mohli vyzkoušet nové postupy a k cíli se více přiblížili. Ale domů si ho stejně nekoupíte.

Enjoy

Peking jako uznávaný organizátor soutěže robotů

Ostatně to, že Čína dominuje vývoji robotů, naznačuje i fakt, že se v Pekingu v půlce srpna uskutečnily první Světové hry humanoidních robotů. Účastnilo se jich 280 týmů ze 16 zemí, celkem nasadily přes 500 robotů podobných lidem. Boxovali, hráli ping-pong, tancovali a také běhali. Ve sprintu na 100 metrů vyhrál robot, který jej zvládl za 21,50 sekundy. Lidský světový rekord v běhu na stejnou vzdálenost drží od roku 2009 Usain Bolt, který k tomu potřeboval 9,58 sekundy. Člověk tedy zatím vede.

Mimochodem, příští, tedy druhý ročník této soutěže bude pořádán opět v Pekingu.

Enjoy

Enjoy

Dražší než covid. Obezita a „nemoci z pohodlnosti“ už brzy vyjdou Česko na stamiliardy

Obezita - ilustrační obrázek
Midjourney
Lukáš Kovanda
Josef Tuček

Kroužky, které by rozpohybovaly alespoň děti, letos dále zdražují, rodiny si je leckdy nemohou dovolit.

Podle dat společnosti MultiSport Češi stále odmítají ten nejlevnější a nejdostupnější lék – pravidelný pohyb. Více než 60 procent obyvatel má nadváhu, přes 40 procent nesportuje vůbec a téměř každé čtvrté dítě je obézní. Obezita už dávno není hrozbou budoucnosti, ale realitou, která se dotýká nás všech. Prognózy navíc varují: do roku 2035 bude obézní každý třetí Čech. Na vině je pohodlný životní styl, nedostatek motivace a prostředí, které pohybu příliš nenahrává. Nejde tedy jen o individuální selhání, ale o problém celé společnosti.

A ten nás bude stát čím dál víc. Výdaje na zdravotní péči v Česku rostou dvakrát rychleji než ekonomika. Mezi lety 2010 a 2022 se téměř zdvojnásobily, zatímco HDP vzrostlo „jen“ asi o tři čtvrtiny. Už dnes přitom léčba obezity a jejích důsledků stojí kolem 30 miliard korun ročně. Do roku 2035 mohou komplikace spojené s obezitou podle odhadů dosáhnout 313 miliard korun ročně – přibližně tolik, kolik stálo zvládnutí pandemie covidu za celé dva a půl roku. A do roku 2050 se má účet vyšplhat až na půl bilionu ročně, což téměř odpovídá celkovým výdajům na zdravotnictví v roce 2022.

Boom léků na hubnutí

Není divu, že část společnosti hledá zkratku. Léky na hubnutí zažívají celosvětový boom. Koupit si přípravek a čekat, až ručička váhy klesne, dnes není nic neobvyklého. Jenže žádná pilulka, nebo dokonce injekce dlouhodobě nenahradí aktivní životní styl.

Zvlášť alarmující je vývoj u dětí. Podíl obézních teenagerů se od devadesátých let více než zdvojnásobil a dnes má čtvrtina dětí v Česku nadváhu nebo obezitu. To je časovaná bomba, protože děti s kily navíc mají mnohem vyšší pravděpodobnost, že v dospělosti skončí s vážnými zdravotními komplikacemi.

Je poslední týden prázdnin a rodiče kromě příprav do školy řeší, do jakých kroužků děti zapíší. Možná je proto vhodná chvíle vybrat takový, který je rozhýbe. Do rozhodování však výrazně promlouvají finance. Podle aktuálního průzkumu společnosti Twisto patří cena mezi hlavní kritéria: zohledňuje ji téměř osm z deseti rodičů a pro každého šestého je rozhodující.

Regionální rozdíly

Rozpočty navíc tlačí zdražování – přes 6 000 korun ročně za kroužky už vydává 43 procent rodin, zatímco loni to bylo 39 procent. Pokud si to rodina nemůže dovolit, existuje pomoc: zdravotní pojišťovny přispívají na sport dětí od 500 do 2 000 korun ročně, někde i na tábory či školy v přírodě. Podporu poskytují také některá města a nadace. A zapojit se lze i do projektu Darujeme kroužky dětem od České rady dětí a mládeže, který propojuje dárce s rodinami, jež by na volnočasové aktivity jinak nedosáhly.

Regionální data ukazují, že problém není všude stejně vážný. Podle únorového šetření Ipsos pro Hero & Outlaw se v Libereckém, Jihočeském a Královéhradeckém kraji pohybuje obezita kolem třetiny obyvatel, zatímco v Praze a v Plzeňském kraji má normální váhu přes dvě pětiny populace. Nejtěžší formy obezity se častěji vyskytují na Olomoucku, Ústecku a Královéhradecku. Společným jmenovatelem těchto regionů jsou nižší příjmy, menší města a vyloučené lokality.

V mezinárodním srovnání je Česko nad průměrem EU: podle Eurostatu má nadváhu 55,4 procenta dospělé populace, zatímco průměr EU je 50,6 procenta. Nejhůře je na tom Malta (62 procent), nejlépe Itálie (41). U nás je situace obzvlášť problematická ve vyšších věkových skupinách: mezi 65–74 lety má nadváhu přes 72 procent Čechů, což patří k nejvyšším hodnotám v EU.

Spoléhat na zázračné pilulky znamená platit stále vyšší účet za nemoci z pohodlnosti. Lepší je vsadit na jednoduché věci: více pohybu, rozumné porce a systematickou podporu aktivního života u dětí i dospělých.

Leaders

30. léta minulého století

Před sto lety byli všichni hubení. Nebyl ani Ozempic, ani Herbalife

Trhy

Léky na hubnutí jsou dobrá sázka pro investory. Naopak tyto "skorozázračné" léky ubližují firmám, které na obezitě populace dlouho vydělávaly. Jako Herbalife nebo kluby na hubnutí Weight Watchers.  

Tereza Zavadilová

Přečíst článek

Money

Enjoy

Konec učitelů? První čistě AI škola nabírá žáky. Zatím ty bohaté

děti, škola
iStock
Tereza Zavadilová
tzv

Člověk by čekal, že profese jako učitel nesmete umělá inteligence ze světa. Evidentně všeho do času. Jako zdravotní sestry mohou být v budoucnu nahrazeny humanoidními roboty, učitelé se mohou poroučet do propadliště dějin kvůli AI tutorům. První taková škola je na světě. A s podporou miliardářů a lidí kolem Donalda Trumpa. 

Alpha School, první čistě AI škola, není pro každého. Vybírá od potenciálních žáků školné ve výši 65 tisíc dolarů za rok. Slibuje ale skoro zázraky. Žáci se učí jen dvě hodiny denně, mají plán ušitý přesně na míru dle svých schopností, aby jejich potenciál byl maximálně využit a neztráceli čas. Odpoledne pak věnují čas výuce věcí hodících se „do života“: jízdě na kole, vaření, plachtění, programování, a hodně se toho točí i kolem financí. Program školy slibuje, že už čtyřleté děti se budou učit základy finanční gramotnosti, sedmileté děti se budou cvičit v prodejních dovednostech, ty o rok starší to, jak provozovat AirBnB nebo prodávat jídlo v karavanu a jedenáctileté, jak si sehnat deset tisíc dolarů na rozjezd svého start-upu. 

„Uvědomili jsme si, že děti nemusí sedět ve třídě celý den a věnovat se jen akademickým předmětům,“ řekla  Washington Post MacKenzie Priceová, spoluzakladatelka Alpha School, která se třemi kampusy po celé zemi hraje roli influencerky v prosazování většího zapojení umělé inteligence do školní výuky. Na instagramu má skoro milion followerů, postuje příspěvky o tom, jak je tradiční vzdělávání v kolapsu a její AI škola je jediné zářné řešení.

Ovšem daří se jí to, má kontakty na technologické miliardáře, kteří její školu podporují, i lidi ve vysoké politice. Sama ředitelka je sponzorkou Republikánů. Její školu promoval známý miliardář a podporovatel Donalda Trumpa Bill Ackman. Priceová školu prezentovala také Michaelu Kratsiosovi, řediteli Úřadu pro vědu a technologickou politiku Bílého domu. Kratsios je mimochodem bývalý sekretář vlivného vizionáře Petera Thiela, je nejvyšším emisarem Donalda Trumpa pro vzdělávací sektor. 

Trumpova administrativa totiž podporuje využívání umělé inteligence jak ve federální vládě, tak i mimo ni. V dubnu prezident Donald Trump podepsal exekutivní nařízení, kterým vytvořil strategii pro začlenění umělé inteligence do vzdělávání K-12 (tedy od mateřských škol až po střední školy).

Ani jeden učitel

Alpha School, sídlící v Chantilly v Severní Virginii, se rozbíhá letos na podzim. Její název se odvíjí od jejích ambicí - je to prý nejpokrokovější soukromá škola a výsledky žáků by se měly dostat do nejvyššího procenta v USA. Nabírá prvních 25 studentů zatím do jednoho ročníku. 

Škola si zakládá na tom, že mezi personálem není ani jeden vystudovaný učitel. Učí je „AI průvodci“. Děti v testovací třídě sedí u tabletů či počítačů a na hlavě mají sluchátka. Umělý AI hlas učitele jim každých patnáct minut dává přestávky na rozhýbání. Software pracuje na bázi strojového učení, aby co nejlépe diagnostikoval osobnost dítěte a vybrala mu způsob učení na míru. Když student nedává pozor, systém si toho všimne a upozorní jej. Systém neužívá chatboty, ale adaptivní učicí platformu IXL. 

Začátek školního roku zdražuje, pětina domácností utratí přes pět tisíc korun

Money

Začátek školního roku bývá pro rodinné finance zkouškou odolnosti. Letošní průzkumy ukazují, že i když inflace zvolnila a ekonomika se stabilizuje, rodiče při vybavování školáků sahají do peněženek hlouběji než loni. Data společnosti Twisto hovoří o devítiprocentním meziročním nárůstu nákladů na školní pomůcky. Podle průzkumu České bankovní asociace se téměř třetina rodičů vejde do tří tisíc korun, další třetina platí tři až pět tisíc a přes pět tisíc utratí více než pětina domácností. Méně, než tisícikorunu dnes za školní výbavu vydá už jen málokdo.

Lukáš Kovanda

Přečíst článek

