Humanoidního robota už koupíte jen za 130 tisíc korun. Má to ale háček. K ničemu vám nebude
Čínský výrobce robotů Unitree nabízí malého humanoidního (člověku podobného) robota za cenu nečekaně dostupnou. Je neobyčejně hbitý, ale domácí práce zatím nezvládne. Jedině že si ho sami dobře přeprogramujete.
Nový robot, označovaný jako Unitree R1, je spíše prcek. Měří asi 120 centimetrů a váží zhruba 25 kilogramů. Díky tomu se s ním relativně snadno manipuluje. Umí chodit, dřepět, udržovat rovnováhu, ohýbat se, otáčet, ale také třeba napodobit boxování či kopání a provádět atletické kousky jako například přemety.
Je doslova nabitý senzory: kamerami pro 3D vidění, mikrofony pro určení směru zvuku a bezdrátovým připojením pro komunikaci s jinými zařízeními. Jeho vestavěný počítač pohotově zvládá zpracovávat, co vidí a slyší. Porozumí základním hlasovým příkazům. A můžete jej za příplatek vybavit i lepším počítačem.
Výdrž není závratná, baterie zvládne jenom asi hodinu aktivního provozu, dá se ovšem poměrně rychle vyměnit. Nízká cena, od 5 900 dolarů, tedy asi 130 tisíc korun, je však světově unikátní a naznačuje, že čínská robotika je připravena dobývat trhy. Obdobné stroje jiných světových výrobců stojí o jeden až dva řády víc.
Humanoidní roboti (kteří vypadají podobně jako člověk, mají hlavu, dvě ruce a dvě nohy) se dosud nepovažovali za vhodné pro nasazení v průmyslu. Ale teď právě „nastupují“ do několika čínských moderních průmyslových závodů a navzájem tam spolupracují stejně jako lidští zaměstnanci. Robotika tak mění další dlouhodobou „pravdu“.
Čínští roboti kráčejí do práce. Úplně stejně jako lidé
Ústup od slibů
Nicméně buďme s nadšením opatrní. Společnost Unitree se sídlem ve městě Chang-čou na východě Číny vznikla v roce 2013 a působila přesvědčivě. Podle listu Financial Times do ní investovaly fondy rizikového kapitálu, jako například společnost HongShan (dnes samostatná, dříve pobočka americké Sequoia Capital), technologické společnosti jako Meituan, a také čínské státní fondy pro podporu nových technologií. Ještě do konce roku 2023 se Unitree soustřeďovala na vývoj čtyřnohých robotů (které jsou technicky jednodušší než roboti udržující stabilitu na dvou nohách).
Před rokem pak překvapila představením humanoidního robota G1. Je o trochu větší než robot nynější, měří 132 centimetrů a váží 35 kilogramů, ale je podobně pohyblivý. Cena je ovšem podstatně vyšší: 16 tisíc dolarů (asi 360 tisíc korun). Společnost Unitree tehdy tvrdila, že jej vyladila pro masovou výrobu. Jenže dostupné zprávy spíše ukazují, že se prodává spíše po jednotlivých kusech nadšencům a jiným vývojářům, kteří si na stroji ověřují své algoritmy a případně zkoumají, jak jej upravit na nějakou konkrétní činnost. Představa, že by se tento robot stal třeba univerzálním pomocníkem v domácnosti nebo pečovatelem o nemocné, se nenaplnila.
Robot, který se svými pohyby zřejmě nejvíc přiblížil člověku, by mohl pracovat v domácnosti a také pomoci v péči o nemocné a staré lidi.
Čínský humanoidní robot má stát tolik jako menší auto a chystá se do výroby
Zprávy z firem
Ani novinka není moc samostatná
A zřejmě ji nenaplní ani nynější verze R1. Výrobce tentokrát opatrně zdůrazňuje, že uživatelé musí „rozumět omezením“ humanoidních robotů, než si je pořídí. Neboli se dá předpokládat, že na reklamních videích zachycené krásné pohyby jsou stále jen předem naprogramovanou rutinou, anebo jsou řízeny na dálku.
V podstatě se teprve čeká, až třeba umělá inteligence naučí humanoidní roboty samostatněji ovládat svůj pohyb v různém terénu a zvládat nečekané úkoly. Pak se teprve stanou samostatnějšími a využijí výhodu, na kterou jsou navrženi, tedy aby fungovali v prostředích, která byla vytvořena pro lidi. Teoreticky to znamená, že není nutné přestavět dům, kancelář nebo továrnu, aby tam tito roboti mohli pracovat.
Relativně nízká cena robota R1 umožňuje, aby si na něm výzkumníci z různých ústavů mohli vyzkoušet nové postupy a k cíli se více přiblížili. Ale domů si ho stejně nekoupíte.
Starých lidí přibývá a mnozí z nich potřebují péči, jakou jim jejich rodina není schopna zajistit. Profesionálních, schopných a také ochotných a chápavých pečovatelů však není dost. Zastoupit je zřejmě dokáže pouze technika a v budoucnu zejména roboti.
Kdo se o vás postará ve stáří? No přece roboti
Peking jako uznávaný organizátor soutěže robotů
Ostatně to, že Čína dominuje vývoji robotů, naznačuje i fakt, že se v Pekingu v půlce srpna uskutečnily první Světové hry humanoidních robotů. Účastnilo se jich 280 týmů ze 16 zemí, celkem nasadily přes 500 robotů podobných lidem. Boxovali, hráli ping-pong, tancovali a také běhali. Ve sprintu na 100 metrů vyhrál robot, který jej zvládl za 21,50 sekundy. Lidský světový rekord v běhu na stejnou vzdálenost drží od roku 2009 Usain Bolt, který k tomu potřeboval 9,58 sekundy. Člověk tedy zatím vede.
Mimochodem, příští, tedy druhý ročník této soutěže bude pořádán opět v Pekingu.
