Brusel prověřuje, jak Musk nakládá s právy uživatelů sítě X
Irský úřad pro regulaci mediálního sektoru zahájil vyšetřování internetové sítě X amerického miliardáře Elona Muska s cílem zjistit, zda firma neporušuje nařízení Evropské unie o digitálních službách (DSA). Úřad o tom informoval ve středu v tiskové zprávě.
Vyšetřování mimo jiné prozkoumá, zda se uživatelé mohou odvolat proti rozhodnutí sítě neodstranit obsah, který nahlásili kvůli porušování pravidel. Prověří rovněž, zda je interní systém sítě pro řešení stížností snadno přístupný a uživatelsky přívětivý.
Za bezpečnější internet
„Nařízení o digitálních službách hraje klíčovou roli při obnovení rovnováhy ve vztahu mezi internetovými platformami a jejich uživateli. Právo uživatele nahlásit obsah, který je nezákonný nebo v rozporu s pravidly a podmínkami platformy, a právo odvolat se proti rozhodnutí platformy tvoří základní kámen DSA,“ uvedl John Evans, který má v úřadu na starosti digitální služby. „Dnes činíme důležitý krok k zajištění bezpečnějšího internetu pro uživatele po celé Evropské unii,“ dodal.
Musk koupil síť X v roce 2022, kdy ještě působila pod názvem Twitter. Síť následně prošla rozsáhlými změnami, které kromě přejmenování zahrnovaly také propuštění většiny zaměstnanců a uvolnění pravidel pro regulaci obsahu.
Musk, který je mimo jiné šéfem a největším akcionářem výrobce elektromobilů Tesla, je nejbohatším člověkem na světě. Podle aktuálního žebříčku miliardářů sestavovaného agenturou Bloomberg činí hodnota jeho majetku zhruba 457 miliard dolarů (asi 9,6 bilionu korun).
V poslední době se Musk výrazně angažoval také v politice. Podporoval amerického prezidenta Donalda Trumpa ve volební kampani a po Trumpově vítězství několik měsíců vedl skupinu pro zefektivnění státní správy (DOGE). Vztahy mezi Trumpem a Muskem se však postupem času zhoršily.
Akcionáři Tesly schválili bezprecedentní odměnu až za 1 bilion dolarů pro Elona Muska, ale její vyplacení je podmíněno extrémně náročnými cíli – a hlavním motivem je posílení Muskova vlivu v Tesle, aby nemohl být snadno odstaven v kritických momentech, říká v komentáři analytik BHS Timur Barotov.
Timur Barotov: Akcionáři Tesly kývli na „bilionový“ balík pro Muska. Ten to ale nebude mít snadné
Názory
Akcionáři Tesly schválili bezprecedentní odměnu až za 1 bilion dolarů pro Elona Muska, ale její vyplacení je podmíněno extrémně náročnými cíli – a hlavním motivem je posílení Muskova vlivu v Tesle, aby nemohl být snadno odstaven v kritických momentech, říká v komentáři analytik BHS Timur Barotov.
Americký miliardář Elon Musk v pondělí spustil ranou verzi AI encyklopedie Grokipedia, která má být podle něj méně zaujatou alternativou k Wikipedii. Webová stránka nového projektu však krátce po spuštění zkolabovala a byla několik hodin nedostupná.
Musk spustil Grokopedii. Alternativa k Wikipedii však první hodiny nefungovala
Zprávy z firem
Americký miliardář Elon Musk v pondělí spustil ranou verzi AI encyklopedie Grokipedia, která má být podle něj méně zaujatou alternativou k Wikipedii. Webová stránka nového projektu však krátce po spuštění zkolabovala a byla několik hodin nedostupná.
PODZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ
Hlavním tématem podzimního čísla magazínu Newstream Club je Sázka na Česko. Česko je totiž země s ohromným potenciálem. To je jedna ze spojovacích myšlenek vlivných českých podnikatelů. A ten potenciál je zejména v lidech. Jak ale tento potenciál vzít a přetočit jej ve skutečnou hodnotu, na které lze následně stavět růst? Právě o těchto otázkách jsme mluvili s několika výraznými figurami českého, slovenského, ale i světového byznysu.
Velmi aktivní, a přitom neotřelý způsob ukazuje galeristka Olga Trčková, která v centru Prahy vybudovala úspěšnou komerční galerii DSC Gallery. O tom, jak může Česko, či potažmo Česko a Slovensko uspět na globální scéně, pak vědí své miliardáři Vlastislav Bříza a Dalibor Cicman. První dokázal tradiční značku Koh-i-noor dostat do celého světa, druhý se svým e-commerce projektem GymBeam svět postupně dobývá.
Kromě rozhovorů s klíčovými osobnostmi trhu se v magazínu dozvíte také prognózu vývoje na pražské burze, proč se v Kuchyni na Pražském hradě nesmaží smažák nebo jak to vlastně mají Češi se svými chalupami.
Deváté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.
Na další číslo se můžete těšit již v prosinci.