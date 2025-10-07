Muskovo impérium má nového klíčového muže. xAI posílil bývalý manažer Morgan Stanley
Americký miliardář Elon Musk hlásí posilu do týmu v jeho společnosti xAI. Podle deníku Financial Times, který cituje i agentura Bloomberg, jmenoval bývalého manažera investiční banky Morgan Stanley Anthonyho Armstronga novým finančním ředitelem. Armstrong zároveň převezme finanční vedení i nad sociální sítí X (dříve Twitter), čímž se stane klíčovou postavou Muskova impéria v oblasti technologií a umělé inteligence.
Armstrong se s Muskem zná už z doby, kdy pomáhal dokončit akvizici Twitteru za 44 miliard dolarů, uvádí Bloomberg. Nyní má podle FT převzít zodpovědnost za stabilizaci financí platformy X, která se i po rozsáhlých změnách potýká s poklesem tržeb. Společnost údajně zaznamenala mezi prvním a druhým čtvrtletím pokles prodeje, což naznačuje problémy s monetizací uživatelské základny.
Ztráty v miliardách
xAI, založená Muskem jako protiváha OpenAI, Google DeepMind či Meta AI, byla v září oceněna na 200 miliard dolarů, čímž se zařadila mezi nejhodnotnější startupy na světě. Ambice firmy jsou vysoké – Musk chce dohnat konkurenci v závodě o dominanci v umělé inteligenci, kde se utrácí desítky miliard dolarů za datová centra a výpočetní infrastrukturu. Podle dřívějších informací agentury Bloomberg však xAI aktuálně ztrácí asi miliardu dolarů měsíčně, zejména kvůli vysokým provozním nákladům.
Akcie společnosti AMD prudce vzrostly poté, co výrobce čipů oznámil strategickou dohodu s OpenAI o dodávkách grafických procesorů pro rozvoj umělé inteligence. Partnerství, které by mohlo přinést desítky miliard dolarů nových příjmů, potvrdily společnosti v prohlášení citovaném agenturou Bloomberg.
OpenAI pomůže AMD vyrůst v nového lídra umělé inteligence
Armstrong se už dříve pohyboval v blízkosti politických struktur. Působil po boku Muska během projektu Department of Government Efficiency, který za vlády Donalda Trumpa hledal způsoby, jak snížit výdaje federální vlády až o dva biliony dolarů. Po uzavření několika agentur se však iniciativa postupně rozpadla.
Jmenování Armstronga přichází v době, kdy se Muskova síť firem potýká s manažerskou nestabilitou. Předchozí finanční ředitel xAI Mike Liberatore opustil firmu po několika měsících a Linda Yaccarinová, generální ředitelka X, odstoupila krátce poté, co byla platforma plně integrována do struktury xAI. Podle FT Armstrong oficiálně nastoupil do funkce v uplynulých dnech a jeho účet na platformě X již nese logo xAI.
