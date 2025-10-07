Muskovo impérium má nového klíčového muže. xAI posílil bývalý manažer Morgan Stanley

Nový magazín právě vychází!

Elon Musk
ČTK
nst
nst

Americký miliardář Elon Musk hlásí posilu do týmu v jeho společnosti xAI. Podle deníku Financial Times, který cituje i agentura Bloomberg, jmenoval bývalého manažera investiční banky Morgan Stanley Anthonyho Armstronga novým finančním ředitelem. Armstrong zároveň převezme finanční vedení i nad sociální sítí X (dříve Twitter), čímž se stane klíčovou postavou Muskova impéria v oblasti technologií a umělé inteligence.

Armstrong se s Muskem zná už z doby, kdy pomáhal dokončit akvizici Twitteru za 44 miliard dolarů, uvádí Bloomberg. Nyní má podle FT převzít zodpovědnost za stabilizaci financí platformy X, která se i po rozsáhlých změnách potýká s poklesem tržeb. Společnost údajně zaznamenala mezi prvním a druhým čtvrtletím pokles prodeje, což naznačuje problémy s monetizací uživatelské základny.

Ztráty v miliardách

xAI, založená Muskem jako protiváha OpenAI, Google DeepMind či Meta AI, byla v září oceněna na 200 miliard dolarů, čímž se zařadila mezi nejhodnotnější startupy na světě. Ambice firmy jsou vysoké – Musk chce dohnat konkurenci v závodě o dominanci v umělé inteligenci, kde se utrácí desítky miliard dolarů za datová centra a výpočetní infrastrukturu. Podle dřívějších informací agentury Bloomberg však xAI aktuálně ztrácí asi miliardu dolarů měsíčně, zejména kvůli vysokým provozním nákladům.

AMD

OpenAI pomůže AMD vyrůst v nového lídra umělé inteligence

Zprávy z firem

Akcie společnosti AMD prudce vzrostly poté, co výrobce čipů oznámil strategickou dohodu s OpenAI o dodávkách grafických procesorů pro rozvoj umělé inteligence. Partnerství, které by mohlo přinést desítky miliard dolarů nových příjmů, potvrdily společnosti v prohlášení citovaném agenturou Bloomberg.

nst

Přečíst článek

Armstrong se už dříve pohyboval v blízkosti politických struktur. Působil po boku Muska během projektu Department of Government Efficiency, který za vlády Donalda Trumpa hledal způsoby, jak snížit výdaje federální vlády až o dva biliony dolarů. Po uzavření několika agentur se však iniciativa postupně rozpadla.

Jmenování Armstronga přichází v době, kdy se Muskova síť firem potýká s manažerskou nestabilitou. Předchozí finanční ředitel xAI Mike Liberatore opustil firmu po několika měsících a Linda Yaccarinová, generální ředitelka X, odstoupila krátce poté, co byla platforma plně integrována do struktury xAI. Podle FT Armstrong oficiálně nastoupil do funkce v uplynulých dnech a jeho účet na platformě X již nese logo xAI.

Argentinský zázrak, nebo ekonomická pohroma? Před Javierem Mileiem se kupí jedna krize za druhou

Javier Milei
Profimedia
Karel Pučelík
Karel Pučelík

Na státní aparát a rozpočet vytáhl s motorovou pilou. Argentinský prezident Javier Milei se stal vzorem mnoha evropských lídrů. Najednou je však ticho po pěšině. „Shodou okolností“ v době kdy se jeho radikální strategie začíná zadrhávat. Ukazuje se, že k prosperitě se nedá jednoduše „proškrtat“?

V Argentině stále probíhá ekonomický experiment. Populistickému prezidentovi, původně anarchokapitalistickému ekonomovi, Javieru Mileiovi a jeho kabinetu se po sérii volnotržních opatření podařilo snížit inflaci, dosáhnout fiskálního přebytku i naděje na celkem solidní tempo růstu. To jsou věci v Argentině nevídané.

Ekonomové a zahraniční pozorovatelé výsledky bedlivě sledují, jedni hledají v Mileiovi příklad pro své vlastní státy, další čekají na důkaz, že je radikální ekonomická politika odsouzena k neúspěchu. V posledních měsících však i u nás převládalo spíše kladné hodnocení. Minulý rok argentinský prezident vystoupil před plným sálem na Žofíně a vzletnými slovy hovořil o svobodě.

Argentinský prezident Javier Milei

Řízl motorovou pilou a zatím se mu daří. Argentinský prezident Milei srazil inflaci a drží si podporu obyvatel

Leaders

Argentinský prezident Javier Milei podle listu Financial Times překvapil kritiky stabilizací hospodářství po letech krize. A po roce ve funkci si stále drží padesátiprocentní podporu voličů.

ČTK

Přečíst článek

Málokdo však poslouchal varování, abychom Mileiovy reformy nechválili příliš brzy. Poslední týdny ukazují, že opatrnost je na místě. Začátek letošního podzimu si totiž Milei za rámeček rozhodně nedá. Krize totiž musí řešit jak v politické sféře, tak v ekonomice. Vypadá to, že Milei není doma tak populární jako v zahraničí. Sám se ostatně nedávno nechal slyšet, že celý svět pěje ódy na argentinský zázrak, až tedy na Argentince... Dostává jeho experiment trhliny?

Nadhodnocená měna a zaostalé hospodářství

Javier Milei je oblíbencem populistických a krajně-pravicových lídrů po celém světě. Pozitivně se o něm vyjádřil Donald Trump, Elon Musk, šéf britské Reform UK Nigel Farage nebo lídryně tamější Konzervativní strany Kemi Badenochová. V tuto chvíli se Mileiovi vyplatilo, že si udělal přátele. V těžké chvíli mu totiž pomohl právě americký prezident. Bez pomoci ze zahraničí se Argentina stále neobejde.

Jedním z klíčových prvků Mileovy strategie je udržování nadhodnoceného pesa. V září se ale měna dostala pod tlak, takže centrální banka musela rozpustit značnou část svých dolarových rezerv. Nyní mu přispěchal na pomoc Trump s příslibem dvaceti miliard dolarů. Tato epizoda je viditelným důkazem, že argentinská ekonomika nešlape tak, jak bylo popisováno od Mileiova nástupu.

Mezinárodní pozorovatelé velebící Mileiův program toho už delší dobu přehlíželi víc. Například to, že neúměrně silné peso nesvědčí exportu. Mileova politika navíc brzdí ekonomickou aktivitu. Ze začátku jeho mandátu sice tempo růstu šlo nahoru, křivka se ale brzy zlomila a ve druhém čtvrtletí už šla oproti předchozímu kvartálu do mínusu. Zemi schází investice a s produktivitou na tom není nijak slavně, ačkoliv má například ideální podmínky pro rozvoj obnovitelné energetiky a třetí největší zásoby lithia na světě.

Problémy, které Milei musí vyřešit, jsou strukturální. Jen těžko je odstraní ze dne na den. Časem a klidem na práci však radikál nedisponuje.

Chudí chudnou, bohatí také

Dobře se evidentně nemají ani domácnosti. Milei osekal co mohl. Vláda se až necitlivě chlubí, jak vyhodila na půl milionu státních zaměstnanců. „Byl to stejný recept, jaký Musk vyzkoušel v Doge, ale s divokou intenzitou a bez ohledu na lidské a politické důsledky,“ shrnuje ekonomický komentátor deníku The Guardian Aditya Chakrabortty.

Kvůli Mileiově politice vzrostly ceny energií i další základní položky. Růst mezd nestačí následovat náklady, takže „šoková terapie“ dopadá na chudé i na střední třídu. Mimo jiné rostou i počty zadlužených. Situace domácností ohrožených chudobou se za Mileiovy vlády nijak výrazně nezlepšila. Stručně řečeno, chudí jsou stále chudí, bohatší se od Mileie odvrací, protože se nemají lépe.

Politická krize za dveřmi

Přesto to však vypadalo, že vláda má celkem slušnou podporu. Studenou sprchu pro Mileie znamenaly zářijové regionální volby v provincii Buenos Aires, ve kterých jeho uskupení La Libertad Avanza zaostalo o skoro čtrnáct procentních bodů za perónisty – přestože právě oni vládli poslední desítky let s katastrofálními výsledky. Opozici se dařilo i v obvodech, kde doposud úspěchy neslavila. Kromě ekonomiky nepomohly ani zvěsti o korupci Mileiovy sestry Kariny, kterou jmenoval do vysoké funkce. Navíc se dle posledních zpráv zdá, že nebyla jediná.

V provincii žije kolem čtyřiceti procent obyvatel Argentiny, takže je to poměrně dobrý průzkum veřejného mínění, který se vyplatí nepodceňovat. Na konci října se totiž budou konat parlamentní volby, které mohou pro Mileie znamenat pohromu, protože se patrně bude jednat o neoficiální referendum o jeho vládě.

Zastánci volného trhu často a rádi opakují myšlenku, že k prosperitě se nelze dostat přerozdělováním. Argentinský experiment na druhé straně ukazuje, že se k ekonomickému zázraku nelze proškrtat. Zase jednou se ukázalo, že ekonomie a hospodářská politika jsou složitější, než jak tvrdí populisté.

Od Mileiových příznivců patrně nic z toho neuslyšíte – do svého ideového souputníka vložili příliš mnoho politického kapitálu.

​​Mikroplasty a věčné chemikálie. Česko-německý startup hledá cestu k čistší vodě

​​Mikroplasty a věčné chemikálie. Česko-německý startup hledá cestu k čistší vodě
Filbec, užito se svolením
Klára Sýkora (Sudová), Newstream & Partner Advertorial

Filtr na vodu, který by měl zvládnout i dlouhé lety do vesmíru nebo pobyty pod vodní hladinou. Filbec ale zůstává i na zemi, kde už instaloval výdejníky vody do nemocnic, škol, domácností a univerzit po celém Česku. Poslední tři roky firma každoročně zdvojnásobuje svůj obrat, ten loni přesáhl hranici padesáti milionů korun. 

Mikroplasty, pesticidy, těžké kovy nebo rezidua léčiv, jako jsou hormony či antibiotika. To je jen zlomek škodlivin, které se mohou objevit jak ve vodě z vodovodního řadu, tak i v jinak nezávadné pitné vodě ze studny.

Vliv jednotlivých škodlivin na lidský organismus je dnes jedním z největších témat spojovaných s pitnou vodou a tím pádem i zajímavým byznysem. Příležitosti se proto chopil i Filbec, za kterým historicky stálo česko-německé duo Michal Malát a Gero Buchhorn. „Znečištění vody chemikáliemi nebo částicemi mikroplastů je pro nás zásadní problém. Tím, že filtrujete vodu doma, pomáháte snižovat množství určitých látek i v odpadních vodách,“ vysvětluje Malát.

Hostem Sary Polak v podcastu Dobré společnosti byl Petr Mára
video

Technologie budou už za pár let schopné prodloužit život, říká Petr Mára

Newstream TV

Moderátorka Sara Polak si do podcastu Dobré společnosti pozvala Petra Máru. Ten už přes dvacet let přibližuje české veřejnosti svět technologií, a upozorňuje na jejich praktický dopad a význam pro osobní rozvoj. Jako influencer, školitel a podcaster se stal průvodcem pro ty, kteří chtějí porozumět digitální budoucnosti. Petr Mára bude na říjnové konferenci Good Company Circle hovořit o tom, jaký dopad má na lidstvo dlouhověkost a technologická propojenost.

Michal Nosek

Přečíst článek

Firma v průběhu let investovala kolem padesáti milionů korun do vývoje speciální filtrační technologie filbec, kterou ve spolupráci s univerzitami a výzkumnými centry posouvá ještě dál. Roky spolupracuje s Ústavem pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace při Technické univerzitě v Liberci a zapojila se také do výzkumu vedeného Fakultou rybářství a ochrany vody na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích. Ten se týká látek PFAS, takzvaných „věčných chemikáliích“, které se v průmyslu využívají od čtyřicátých let minulého století. A to hlavně při výrobě materiálů odolných vůči vlhkosti a mastnotě, jako jsou třeba Teflon nebo GORE-TEX. Řeší se především jejich nerozložitelnost a také to, že se skrze jídlo nebo vodu mohou dostat do lidského těla, kde – jak už jejich název napovídá – zůstávají napořád.

14 fotografií v galerii

Aktivní uhlí a tisíce kilometrů nanovláken

Technologie filtru spočívá ve využití prachového aktivního uhlí z kokosových ořechů, které filtruje protékající vodu. Každý filtr pak obsahuje až čtyřiceti tisíc kilometrů nanovláken, díky kterým se daří dosáhnout homogenní velikosti pórů ve filtru. Voda si tak musí mnohem složitěji hledat cestu skrz. To znamená, že stráví delší časový úsek v kontaktu s aktivním uhlím, které ji vyčistí od řady škodlivin.

„Účinky aktivního uhlí si prakticky vyzkoušel asi každý z nás. Už naše babičky dobře věděly, že se střevní infekcí si nejlépe poradí právě aktivní uhlí, respektive historicky živočišné uhlí, které na sebe naváže všechny škodliviny. Náš filtr z vody mechanicky odstraní všechny částice větší než tři desetitisíciny milimetru, katalytické a adsorpční účinky aktivního uhlí se postarají o zbytek,“ popisuje Malát s tím, že minerály jako vápník nebo hořčík projdou dál, protože jsou malé, stabilní a filtr je nepřitahuje.

Domácnosti, ale také nemocnice nebo školy

Filbec před lety zaujal výzkumníky z ČVUT, kteří dlouhodobě testovali nejrůznější technologie a výrobky. Filtr se tak dostal i do hlubinné laboratoře, která měla umožňovat dlouhodobé pobyty lidí pod vodní hladinou, a částečně simulovala i podmínky, jaké mohou nastat během budoucích meziplanetárních letů. „Za tímto účelem proběhlo dokonce několik testů. Jejich úkolem bylo zjistit třeba to, jestli vysoký tlak nenaruší konzistenci složek filtru. Škoda, že celý projekt nakonec nedošel až do finále,“ dodává Malát.

Než se tak vesmírné nebo podvodní kroky stanou skutečností, upevňuje Filbec svou pozici hlavně na zemi. Jeho zákazníky jsou nejen běžné domácnosti, ale také firmy a instituce, kterým nabízí výdejníky vody. Těch má v tuto chvíli instalováno asi patnáct set, a to jak v nemocnicích, domovech seniorů, školách, na univerzitách, fitness centrech, tak i v restauracích, kavárnách a vinotékách. Zatím primárně v Česku, na Slovensku, nebo v Německu. Testování ale probíhá i v dalších zemích, mimo jiné ve Španělsku, Indii, Turecku, Srbsku, Vietnamu, Filipínách, Taiwanu, Kazachstánu nebo na Bali. Zpravidla se jedná o země, kde bojují s horší kvalitou kohoutkové vody. Do budoucna tak Malát počítá s rozšířením filtru i na další trhy – zejména na ty, kde je přístup k čisté vodě komplikovanější než u nás.

