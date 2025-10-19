OBRAZEM: Poctivost a tradice. Produkty z mlýna v Oudoleni berou i pražské restaurace

Nový magazín právě vychází!

Mlýn v Oudoleni mele pšenici a žito, pro mouku jezdí lidé i z daleka
Mlýn v Oudoleni na Havlíčkobrodsku byl podle jeho majitelů první, který byl po roce 1989 vrácený původním vlastníkům. Pro mouku z něj jezdí hlavně lidé, kteří pečou sami doma. Výrobky z žita, pšenice a špaldy ale odebírají i některé bezobalové obchody v okolí a restaurace v Praze. Mlynář Jiří Kryštofek představuje pátou generaci tamního mlynářského rodu. Uvedl, že nadcházející předvánoční čas představuje pro mlýn jednu ze dvou velkých sezon v roce, ta druhá je před Velikonocemi.

„Meleme, když zjistíme, že nám dochází mouka. Začneme mlít ten druh, který zrovna potřebujeme, není to tak, že bychom dělali kvanta na sklad,“ řekl mlynář. Žito a pšenici odebírá od místních zemědělců, nabízí také těstoviny z oudoleňské mouky. Zákazníci se většinou vracejí. „Doba je tomu nakloněná, spousta lidí vyhledává menší farmáře nebo řemeslníky. Pro mouku k nám jezdí lidé i přes sto kilometrů,“ uvedl Kryštofek. Nedávno mlýn zprovoznil také e-shop.

Třiatřicetiletý mlynář byl letos v krajském kole podnikatelských soutěží vyhlášený živnostníkem roku a bude Vysočinu zastupovat v republikovém finále. Jeho cesta k tradičnímu rodinnému řemeslu však nebyla úplně přímočará. Po základní škole o něm sice přemýšlel, ale obor mlynář se už v té době ve škole kvůli malému zájmu neotevíral. Proto se zaměřil na informatiku v ekonomice. Mlýn převzal před několika lety, když se jeho otec rozhodl odejít do důchodu.

Mlýn má podobu ze 40. let minulého století. Mlynář s modernizací technologie nepočítá, v plánu má spíš její opravy. „Chceme to dělat tak, jak se to dělalo dřív,“ řekl. Že to má smysl, mu ukazuje to, že se zákazníci vracejí. „Nejsme velký mlýn,“ podotkl. Pro drobné odběratele zpracuje 70 až 80 tun obilí za rok. Mouka se prodává v pětikilových baleních.

Alois Kryštofek koupil mlýn v Oudoleni v roce 1913. Nový mlýn jeho rodina vybudovala v letech 1941 až 1946. Její členové v něm pracovali i po znárodnění. Po pádu komunismu požádali Kryštofkovi o vrácení mlýna. Na rozdíl od jiných ho neproměnili v penzion nebo v muzeum. Mlýn dali do pořádku a vrátili se k mletí.

Vaří podle přírody, ne podle receptu. Karlínský Štangl může být dalším českým Michelinem

Martin Štangl se svým týmem
Užito se svolením Ambiente
Petra Nehasilová
Petra Nehasilová

Karlín má nového favorita pro michelinskou hvězdu. Šéfkuchař Martin Štangl ve své restauraci Štangl vaří podle přírody, ne podle trendů.

Jeho rukopis poznáte na první pohled i sousto. Martin Štangl, jeden z nejvýraznějších českých šéfkuchařů, vybudoval v pražském Karlíně restauraci, která redefinuje pojem lokální gastronomie. Ve Štanglu se totiž nevaří podle receptů, ale podle rytmu přírody. Může být tento přístup vstupenkou k první michelinské hvězdě pro Karlín?  

Místo, kdy vaří příroda

Martin Štangl patří ke generaci kuchařů, která se neřídí trendy, ale terroirem. Zkušenosti z michelinské La Degustation Bohême Bourgeoise přetavil do osobního konceptu. „To, co právě roste, co je čerstvé a kvalitní, určuje, co se hostům objeví na talíři. Dá se říct, že menu ve Štanglu píše sama příroda. Vaříme z toho, co je právě v sezóně a v nejlepší kondici,“ říká šéfkuchař Martin Štangl.

V kuchyni u Martina Štangla a nejenom u něj pojem terroir znamená respekt k místu původu surovin. Kuchař vaří z toho, co roste tam, kde žije. Ne proto, že by to bylo lokální z povinnosti, ale protože chuť je nejautentičtější právě v kontextu svého prostředí. Například i topinambury z farmy Oleško nebo candát z Chabrybárny mají svůj terroir – jejich chuť je formována půdou, vodou, klimatem i způsobem, jak se o ně pěstitel stará.

Hosté se mohou těšit například na předkrm z českého wagyu s topinamburem, ponzu a křenem. „K wagyu, které si u nás staříme, podáváme koblížek z topinamburu z farmy Oleško. Veronika a Renata se na pěstování topinamburů přímo specializují a vrací tuhle skoro zapomenutou, ale pro náš region tradiční surovinu, zpátky na talíře,“ popisuje nový předkrm Martin Štangl. 

Čerstvost na prvním místě

Hlavní chod tvoří pečený candát z Chabrybárny od pana Kalendy. Ve Štanglu ho připravují na másle s bylinkami a podávají s jemným pyré z květáku, garumem z vaječných bílků (garum je fermentovaná omáčka z bílkovin, která přirozeně zesiluje chuť jídel. Vzniká dlouhým zráním surovin se solí, kdy se bílkoviny rozkládají a uvolňují intenzivní umami tóny pozn.red.).  a dresinkem z lískových ořechů, jablečného balzamika z Oceterie, šalotky a pstružích jiker. Svěžest chodu podtrhuje nakládaná bezinka. „Bezinku máme z letního sběru pana Lesného. Díky zavařování, fermentování a nakládání můžeme z hojnosti léta čerpat po celou zimu,“ dodává Martin Štangl.

Součástí nabídky je také rozšířená vinná karta se 120 položkami, sestavená sommelierem Martinem Klevetou, jenž působí i v londýnském Restaurant Gordon Ramsay.

Restaurace Štangl vznikla v horním patře bývalé Esky, pod křídly skupiny Ambiente. Zatímco spodní patro zůstalo bistru a pekárně, horní prostor se proměnil v tichý, minimalistický fine dining.

Pokud se potvrdí očekávání, mohl by právě Štangl přinést Karlínu to, co má zatím jen centrum Prahy.

Biohacking: Kreatin dodává energii a zpomaluje proces stárnutí, ukazují studie

Kreatin
iStock
Alžběta Shejbalová
Alžběta Shejbalová

Kreatin se v poslední době stal jedním z nejdiskutovanějších doplňků stravy. Přestože byla suplementace keratinem původně doménou kulturistů, dnes se stává tématem pro mnohem širší skupinu lidí. Od těch, kteří hledají přirozený způsob, jak zvýšit energii, po ty, kteří se zajímají o dlouhověkost, vitalitu a zpomalení kognitivního úpadku.

Z chemického hlediska je kreatin látka tvořená třemi aminokyselinami – argininem, glycinem a methioninem. Organismus si ho dokáže vytvářet sám, především v játrech a ledvinách, a ukládá ho z převážné většiny ve svalech, kde funguje jako zásobárna energie. Mění se na kreatinfosfát, který pomáhá rychle obnovovat ATP – molekulu dodávající energii všem buňkám.

Vědecký konsenzus dnes říká, že kreatin zlepšuje krátkodobý fyzický výkon, urychluje regeneraci a podporuje růst svalové hmoty. Méně známé, ale neméně zajímavé jsou jeho účinky na mozek. Kreatin se nachází i v nervové tkáni a hraje roli při tvorbě energie v mozkových buňkách. Studie ukazují, že suplementace může zlepšit paměť, koncentraci i odolnost vůči únavě, a to zejména v obdobích stresu, spánkové deprivace nebo psychické zátěže. U starších lidí, vegetariánů a veganů byly tyto efekty často výraznější, protože u nich bývají zásoby kreatinu nižší. Mozek je energeticky extrémně náročný orgán – spotřebovává přibližně pětinu energie těla – a právě zde se ukazuje význam buněčných mechanismů, jako je regenerace ATP.

Anti-aging efekt

Některé práce naznačují, že kreatin by mohl mít i mírný anti-aging efekt na úrovni vitality a schopnosti těla reagovat na zátěž. Působí na úrovni buněk, kde podporuje energetický metabolismus a stabilitu buněčných membrán. Pomáhá snižovat oxidační stres a podporuje funkci mitochondrií, což může zlepšit schopnost těla reagovat na fyzickou i psychickou zátěž. Ukazuje se tak, že dlouhodobě stabilní hladina kreatinu může ovlivňovat procesy stárnutí, například zachováním vitality svalů a udržováním energetické kapacity buněk.

Přirozeným zdrojem kreatinu je strava, zejména maso a ryby, ale organismus si ho dokáže vytvářet i sám z jednotlivých aminokyselin obsažených jak v živočišné, tak v rostlinné stravě. Hlavními zdroji těchto aminokyselin jsou luštěniny (čočka, fazole, cizrna, hrách), ořechy a semena (mandle, kešu, dýňová a slunečnicová semínka) a obiloviny (oves, quinoa, pšenice, rýže, ječmen). Přibližně 100 g syrového masa obsahuje asi 1 g kreatinu, tělo zároveň dokáže syntetizovat přibližně 1 g denně. Celková denní potřeba kreatinu pro průměrného dospělého člověka se pohybuje kolem 3–5 g. To znamená, že většina populace si pokryje základní potřebu běžnou stravou a vlastní syntézou.

Suplementace tedy není nezbytná, ale může být praktickým způsobem, jak zvýšit zásoby kreatinu v těle a tím podpořit výkon, regeneraci nebo kognitivní funkce a zvýšit hladinu energie. Kreatin samozřejmě nenahradí dostatečný a kvalitní spánek, rozumnou výživu ani duševní hygienu, ale může posílit základní energetickou kapacitu buněk. Efekt je spíše postupný – tělo si vytvoří určité zásoby, které se projeví lepší výdrží, rychlejší regenerací a menším poklesem výkonu při stresu.

Dlouhodobě je suplementace kreatinem považována za bezpečnou, pokud se dodržují běžné dávky. Nejvíce ověřenou formou je klasický kreatin monohydrát, který má i nejlepší poměr ceny a účinnosti. Typické dávkování se pohybuje kolem tří až pěti gramů denně, ideálně po jídle nebo s malým množstvím sacharidů, které usnadňují vstřebávání. Kreatin se v těle kumuluje postupně a po dvou až třech týdnech dosahuje stabilní hladiny. Důležité je však pít dostatek vody, protože kreatin zvyšuje hydrataci svalových buněk. U lidí s onemocněním ledvin nebo výrazně omezeným příjmem tekutin není vhodný, a u těch, kteří mají dostatek energie, se jeho účinek nemusí výrazně projevit. Tělo s dostatkem kreatinu dokáže lépe reagovat na okamžitou potřebu energie – ať už jde o fyzickou námahu, náročné myšlení nebo stres. Jeho síla spočívá v tom, že doplňuje to, co tělo běžně využívá, a tím zefektivňuje jeho práci.

