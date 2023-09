Pavel Maurer: Tradiční česká kuchyně neexistuje. Vlastně jen svíčková

Myslíte si, že jsme knedlíková země? Možná ano, možná jsme také země řízková, omáčková, buchtová, gulášová a tak dále. Před lety jsem se zeptal několika významných šéfkuchařů, food kritiků a expertů v gastronomii, co oni osobně považují za jídla typická pro naši malou českou kotlinu?

Věřte nevěřte, názory těch nejpovolanějších se různí. A to je, podle mého názoru, dobře. A tak mi dovolte, abych jmenoval alespoň některé naše pokrmy, které se v rámci této malé statistiky umístily jako favorité. Nebudu jmenovat účastníky mojí ankety, ale věřte, že jsou to lidé, kteří dodnes zastávají vysoké pozice prestižních chefů a nebo patří mezi nestory našeho kulinárního světa.

Například - bramborová polévka s houbami/kulajda/kyselo patří mezi nejoblíbenější a nejtypičtější polévky. Obzvláště jihočeská kulajda je neuvěřitelná lokální specialita.

Vepřo-knedlo-zelo si přisvojují Bavoři

Vepřová s knedlíkem a zelím je pro našince klasika, ale pokud byste se tím chtěli chlubit v Bavorsku, tak se se zlou potážete. To je přece jejich! Ovšem je třeba přiznat, že mnoho našich podniků dokáže připravit toto oblíbené jídlo skvěle.

Moravský vrabec s dušeným špenátem a chlupatým knedlíkem je specifika naše, ale spíše bych to lokalizoval do oblasti bývalého Rakousko-Uherska. Naši gastronauti tuto lidovou delikatesu milují, ale její skutečně původní originál se nachází Bůh-ví-kde?

Svíčková je opravdu český unikát

Svíčková na smetaně byla před lety „uzákoněna“ podle rozhodnutí Asociace kuchařů a cukrářů ČR jako jediné, originální, nefalšované, unikátní jídlo, které nemá nikde na světě obdoby. Asi to tak bude. Každopádně je třeba si dávat pozor při překladu do angličtiny, abychom nezmátli cizince, protože svíčková není ten vynikající a drahý kus hovězího (tenderloin), ale je to u nás spíše „přezdívka“ pro zeleninovou smetanovou omáčku, která doprovází většinou slaninou špikované zadní hovězí.

Zajímavé pro mne je, že právě tento pokrm, absolutně „nekošer“ (mléko plus maso) v zemi, kde vliv židovské kuchyně není zanedbatelný, tak získal neobyčejnou podporu. Pro svíčkovou jakožto nejvíc lokální naše jídlo hlasovalo tolik expertů, že se s tím nedá diskutovat. Musím za sebe přiznat, že jsem si jednou dělal asi měsíc osobní test svíčkových, ochutnal jsem jich asi 70 v cenové kategorii 89 až 800 korun - a byl to zážitek na celý život.

Populární „smažák“

Smažený sýr s tatarskou omáčkou není zhůvěřilost socialismu, jak tvrdí kolega Zdeněk Pohlreich. Pouze jeho neodborná úprava, to má pravdu. Ale dobře a zvolna připravený „smažák“ s domácí tatarkou je vynikající pokrm nade vší pochybnost.

Je to ale česká inspirace, ne originál, už jen proto, že například v řecké kuchyni patří k oblíbeným pokrmům tzv. saganaki, smažená feta někdy doprovázená medem, jindy s nějakým dipem. Každopádně vegetariánský smažený sýr najdete na 85 procentech všech českých meníček, lidé jej milují a patří dlouhodobě mezi Top 5.

Je toho ještě hodně, co zmiňují české gastronomické celebrity. Třeba škubánky s mákem, povidlové taštičky, chléb Šumava, obložené chlebíčky všeho druhu, knedlíky plněné uzeným masem se zelím, jahodové a meruňkové kynuté knedlíky, smažený kapr, staročeský černý kuba, cmunda, krkonošské kyselo, rajská s nudlemi, zajíc na smetaně či znojemská okurková omáčka.

Tradiční česká kuchyně neexistuje

Ale podle názoru odborníků je naše země částí gastronomické oblasti, která se táhla od Ukrajiny po Alsasko, od Polska do Tyrolska včetně Slovinska. A to po dobu mnoha staletí. Habsburská monarchie vše spojila a promíchala. A to ještě občas aristokraté přitáhli ze svých výletů nějakou inspiraci z Francie, Španělska či Sicílie. Tradiční česká kuchyně v nějaké typické formě vlastně neexistuje.

Vzhledem k historii tu však jsou a dnes se dají i vystopovat krajové gastronomické zvyklosti, jako například valašské frgále, moravské zadělávané kedlubnové zelí, štramberské uši, jihočeské koláče, pražská šunka, plzeňská uhlířina a tak dále.

Češi si mylně přisvoují zvěřinu, husu, kachnu, knedlíky, ale to je společný jídelníček pro větší oblast než bylo Rakousko-Uhersko. Musíme být trochu skromnější ve výčtu našich opravdu jedinečných specialit. Nemusí být přece za každou cenu „naše“, ale každopádně se můžeme pochlubit jejich skvělou naší přípravou.

