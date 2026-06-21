Kam zajít, co ochutnat a co stojí za pozornost

Odebírat newsletter
newstream.cz Enjoy Biohacking: Káva není nevinný rituál. Kdy prospívá a kdy může tělu škodit

Biohacking: Káva není nevinný rituál. Kdy prospívá a kdy může tělu škodit

káva
iStock
Alžběta Shejbalová
Alžběta Shejbalová

Káva může tělu prospívat, ale není automaticky zdravá pro každého. Záleží na množství, načasování i stresové zátěži – a část jejích benefitů lze získat i z ovoce, zeleniny nebo bylin, bez kofeinové zátěže pro organismus.

Káva je jedna z nejpodrobněji zkoumaných potravin na světě a zároveň jedna z těch, u nichž není odpověď na otázku, jestli je zdravá, přímočará. Výzkum konzistentně ukazuje jak na reálné zdravotní přínosy, tak na mechanismy, kterými může tělu škodit. Obojí platí současně a závisí na kontextu: kdy kávu pijeme, kolik, v jaké formě, v jakém celkovém zdravotním a stresovém stavu a jaký máme celkově životní styl.

Káva je botanicky komplexní nápoj obsahující stovky biologicky aktivních sloučenin. Kofein je tou nejznámější, ale zdaleka ne jedinou látkou v kávě se zásadním efektem na organismus. Chlorogenová kyselina je nejvýznamnějším polyfenolem v kávě. Má antioxidační, protizánětlivé a neuroprotektivní vlastnosti a je považována za hlavní složku odpovědnou za zdravotní přínosy kávy. Trigonelin, alkaloid přítomný v kávě, podporuje funkci mozkových neuronů a má prokázaný efekt na regulaci krevního cukru. Diterpeny kahweol a cafestol, přítomné zejména v nefiltrované kávě, jako je turecká káva nebo káva z french pressu, mají silné protirakovinné vlastnosti, ale zároveň zvyšují hladiny LDL cholesterolu. Proto z hlediska srdečně-cévního zdraví je vhodnější káva filtrovaná.

Biohacking: Alkohol škodí i v malých dávkách. Každá kapka zvyšuje riziko rakoviny

Enjoy

Alkohol provází lidstvo tisíce let jako sociální tmel i náboženský rituál. Moderní věda však boří mýty o jeho prospěšnosti. Zatímco dříve se mluvilo o ochraně srdce, nové studie Světové zdravotnické organizace varují, že bezpečná hranice v podstatě neexistuje. Riziko rakoviny totiž stoupá s každou kapkou, i když si ji dopřejete s jídlem nebo prokládáte vodou. Budoucnost tak patří spíše funkčním bylinám.

Alžběta Shejbalová

Přečíst článek

Kolik šálků denně je moc?

Ze studií vyplývá, že pravidelná konzumace dvou až čtyř šálků denně je spojena s nižším rizikem Parkinsonovy nemoci, diabetu 2. typu, cirhózy jater a několika typů rakoviny včetně hepatocelulárního karcinomu a rakoviny tlustého střeva. Přehled studií z roku 2023 v časopise Molecules shrnuje, že chlorogenová kyselina podporuje smrt nádorových buněk přes několik molekulárních drah a má synergické protirakovinné efekty v kombinaci s dalšími fytochemikáliemi. 

Kofein obsažený v kávě je látka, která přímo aktivuje osu HPA. To je systém propojující hypotalamus, hypofýzu a nadledvinky, který řídí produkci kortizolu a celkovou stresovou odpověď organismu. Mechanismem je blokáda adenosinových receptorů, přes které kofein zvyšuje aktivitu sympatického nervového systému a stimuluje uvolnění kortizolu z nadledvinek. U pravidelných konzumentů se část tohoto efektu otupuje, ale nikdy zcela nevymizí. Proto se postupem času povzbuzující efekt stejného množství kávy pocitově snižuje.

Dalším faktorem je načasování. Konzumace kávy bezprostředně po probuzení, kdy kortizol přirozeně dosahuje svého ranního maxima, přidává další kortizolový stimul do již zvýšené hladiny. Proto posun prvního šálku o hodinu až hodinu a půl po probuzení tuto nevhodnou kumulaci kortizolu snižuje. 

Jedna chyba po ránu vás může stát energii na celý den

Biohacking: Jak na obávané kortizolové ráno

Enjoy

Kortizolová osa se regeneruje primárně v noci, konkrétně během hlubokého spánku, kdy hladina hormonu klesá na minimum a tělo obnovuje citlivost kortizolových receptorů. Chronický spánkový deficit tento proces přerušuje a výsledkem je vyšší ranní kortizol, rychlejší vyčerpání psychické kapacity přes den a větší reaktivita na stresory.

Alžběta Shejbalová

Přečíst článek

Pro lidi se zvýšenou stresovou zátěží nebo narušenou kortizolovou osou je tato dimenze obzvlášť relevantní. Kofein nejen zvyšuje kortizol v klidu, ale také zintenzivňuje kortizolovou odpověď na psychický stres, tedy zvyšuje reaktivitu organismu na stresory, se kterými by se jinak zvládl vyrovnat s menší hormonální zátěží. U lidí s chronicky přetíženou HPA osou proto může pravidelná konzumace kávy, zejména ve vyšších dávkách nebo nevhodně načasovaná, zátěž dále prohlubovat. Projevuje se to typicky jako závislost na kofeinu k fungování po ránu, výrazné odpolední poklesy energie a zhoršená kvalita spánku, protože kofein s poločasem rozpadu šest až osm hodin narušuje usínání i tehdy, když jeho efekt subjektivně dávno přestaneme pociťovat.

V souvislosti s těmito daty je třeba zhodnotit jednu důležitou nuanci. Chlorogenové kyseliny a další fytochemikálie, které se kávě připisují jako zásadně prospěšné, jsou přirozeně přítomné i v ovoci, zelenině a bylinách. Člověk, který jí dostatek pestré rostlinné stravy, přijímá srovnatelné nebo vyšší množství těchto sloučenin z jiných zdrojů, a to bez kofeinu. Mezi nejbohatší zdroje chlorogenové kyseliny patří borůvky, švestky, třešně, jablka a hrušky, artyčok, lilek, čekanka a slunečnicová semínka, a z bylinek šalvěj, oregano a rozmarýn. V bezkofeinové kávě přitom chlorogenové kyseliny zůstává téměř stejné množství, protože jde o dvě zcela samostatné sloučeniny.

Otázka tedy je, zda jsou zdravotní přínosy kávy opravdu konkrétně jejím přínosem, nebo spíše benefity fytochemikálií u lidí, kteří jich jinak ve stravě mají nedostatek a tělo pak vykazuje citelné zlepšení na řadě úrovní i jen díky pití kávy. Víme totiž také, jak vypadají výsledky efektů na moderní civilizační nemoci díky konzistentní denní konzumaci ovoce, zeleniny a bylin.

VYŠEL JARNÍ NEWSTREAM CLUB 

Soukromí je nový luxus. A možná i nejcennější dovednost dneška.

Jarní vydání magazínu Newstream CLUB se zaměřuje na téma, které dnes řeší miliardáři i běžní lidé – jak si uchovat vlastní prostor v době, kdy jsme neustále online. Soukromé kluby, tiché byty, digitální detox i život na očích veřejnosti.

V novém čísle přinášíme rozhovory s Vendulou Pizingerovou, youtuberem Tarym nebo zakladatelem Smarty.cz Petrem Syrůčkem. Nechybí inspirace ze světa byznysu, stylu ani cestování – a také konkrétní tipy, jak si soukromí znovu vzít zpět.

Jedenácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo magazínu se můžete těšit v červnu.

Související

Pití kávy ovlivňuje funkci nadledvinek

Biohacking: Proč je káva zabiják spánku? Nabourává funkci nadledvinek. Pomoci může tyrosin

Enjoy

Alžběta Shejbalová

Přečíst článek

Biohacking: Pijete málo? I mírná dehydratace může rozhodit mozek i energii

Enjoy

Alžběta Shejbalová

Přečíst článek
Čtení před spánkem

Biohacking: Večerní rutina rozhoduje o všem. Jaké chyby děláme před spaním nejčastěji

Enjoy

Alžběta Shejbalová

Přečíst článek

Případ Prokop. Pro někoho je bydlení dostupné

Ondřej Prokop
ČTK
Dalibor Martínek
Dalibor Martínek

Ondřej Prokop, kandidát na pražského primátora za ANO, se stal vítězem pomyslné ankety ‚kauza týdne‘. Svými zatajovanými nákupy bytů zaujal média i šéfa strany Andreje Babiše.

Na celém příběhu nákupu bytů Ondřeje Prokopa, který do detailu neznáme, je zajímavých hned několik okolností. Za prvé propojení Prokopa s případem úplatkářství v motolské nemocnici. Prokop si pořídil byt za téměř dvacet milionů od společnosti Geosan, od které podle policejní verze měl bývalý šéf nemocnice Miloslav Ludvík požadovat úplatek. Policie si Prokopa pozvala k podání vysvětlení, on však nic neřekl s odkazem na doporučení advokáta. Pro politika stopka.

Druhou, trochu mimoběžnou okolností je, jak se informace kolem Prokopova realitního podnikání dostaly do médií. Pouští snad policie v případě, kdy nedokáže sehnat relevantní důkazy, informace vybraným médiím, aby podezřelou a známou osobu zdiskreditovala? V Česku patrně běžný postup. Ministerstvo vnitra nebo státní zástupci nic, mlčení? Ještě by se mohla nabízet jiná možnost, a to politické soupeření. Měl někdo informace, které poskytl policii? Pro Prokopa to může být zajímavý námět k úvahám, zda by v takovém případě šlo o politickou konkurenci, nebo vnitrostranický boj.

Ondřej Prokop vysvětluje své majetkové poměry

Glosa Michala Noska: Prokopův problém nejsou jen tři byty. Je to důvěra

Názory

U politika, který chce vést Prahu, nestačí říct, že se nic nelegálního nestalo. Případ Ondřeje Prokopa ukazuje, že mezi právní obhajobou a politickou důvěryhodností může být velký rozdíl. Neúplné majetkové přiznání, investice do družstevních podílů a vysvětlení postavené na osobním úspěchu otevírají otázku, zda kandidát na primátora dokáže své zájmy vysvětlit včas, úplně a přesvědčivě. Což se příliš nedaří.

Michal Nosek

Přečíst článek

Třetí okolností je, že Prokop se po průšvihu, který ho evidentně diskvalifikuje z politického boje, stále snaží udržet v čele kandidátky ANO. Tato snaha je s podivem, evidentně odsouzená k neúspěchu. Ještě v pátek se veřejně hájil slovy jako „..neuvedl jsem družstevní podíly v registru majetku na ministerstvu spravedlnosti. Pokud se mnou bude zahájeno správní řízení, jsem připraven okamžitě zaplatit pokutu a nebudu se proti tomu odvolávat.“ Proboha, tohle někdo chce v čele města?

Babiš není spokojený 

Pro ANO je to velká nepříjemnost. V roce 2022 získalo hnutí Andreje Babiše v Praze téměř dvacet procent hlasů, což je pro něj v tomto jemu „nepřátelském“ obvodu skutečně hodně. Letos mělo hnutí ještě větší ambice. A teď do toho kauza Prokop. ANO nemá žádnou silnou osobnost, která by v hlavním městě mohla vést kandidátku. Předvolební kampaně všech stran jsou rozjeté, Motoristé třeba aktuálně představili svoji pražskou lídryni Kláru Sovovou, spolumajitelku Luční boudy v Krkonoších a odpůrkyni cyklopruhů. A ANO řeší Prokopa. Babiš je skutečně „nasr..ý.“ Spekuluje se o nové tváři do čela hnutí. Tou by mohla být Barbora Rázga. No, OK. Pro ODS půjde o velkou výzvu, s kým nový magistrát poskládat.

A ještě dovětek k Prokopovi. V poslední době se snažil akcentovat téma dostupného bydlení. Pražskou developerskou společnost tepe za to, že v Dolních Počernicích chce stavět necelých tři sta bytů, když kapacita lokality je víc než devět set nových bytů. Ano, městská společnost pro výstavbu dostupných bytů PDS má skutečně máslo na hlavě. Za šest let existence nepostavila nic. Nicméně, Prokop evidentně nemá problém se získáváním nového bydlení.

Související

Babiš znovu útočí na ČNB. Vyšší sazby podle něj zdraží život lidem i firmám

Andrej Babiš
ČTK
ČTK
ČTK

Babiš znovu kritizuje ČNB za zvýšení sazeb na 3,75 procenta a varuje před dražšími hypotékami, úvěry i náklady pro stát. Guvernér Aleš Michl rozhodnutí hájí obavou z vyšší inflace a zdůrazňuje, že centrální banka zůstává nezávislá.

Premiér Andrej Babiš (ANO) opět kritizoval Českou národní banku za zvýšení základní úrokové sazby o čtvrt procentního bodu na 3,75 procenta. Předseda vlády už před čtvrtečním rozhodnutím řekl, že zvýšení sazeb by zásadně poškodilo životy obyvatel, podnikatelů i celou ekonomiku. Dnes ve videu na sociálních sítích dodal, že vláda udělá vše pro to, aby ceny nerostly.

Bankovní rada ČNB zvýšila základní úrokovou sazbu ve čtvrtek, zpřísnění měnové politiky podpořilo šest ze sedmi členů rady. Důvodem pro zvýšení sazeb byla převažující rizika ve směru vyšší inflace v české ekonomice, řekl novinářům guvernér ČNB Aleš Michl. Úrokové sazby ČNB upravila po 13 měsících, základní sazba se tak vrátila na úroveň z počátku loňského května. Bylo to první zvýšení úrokových sazeb od července 2022, kdy se Michl stal guvernérem centrální banky.

„Samozřejmě tady je správně napsáno: Úvěry to prodraží lidem, firmám i státu. A porostou samozřejmě hypotéky,“ odkázal se dnes Babiš ve videu na některé články v médiích. „Jejich logika je, že Evropská centrální banka, eurozóna, jim stoupla inflace, a proto oni navýšili základní sazbu o 0,25 procenta. U nás inflace klesla, ale Česká národní banka taky navýšila sazbu o 0,25 procenta. Dává vám to smysl? No mně ne,“ uvedl Babiš. Jeho vláda podle něj udělá vše pro to, aby ceny nerostly, protože chce nízkou inflaci.

Zdraží hypotéky?

Rozhodnutí ČNB může podle odborníků vést ke zdražení hypoték. „Zdražení základní úrokové sazby zdraží hypotéky. Můžeme počítat s tím, že úrok poroste zhruba o 0,2 až 0,3 procentního bodu. To bude znamenat pro hypotéku pět milionů korun na 20 let nárůst měsíční splátky o zhruba 1500 korun,“ uvedla ve čtvrtek hypoteční specialistka FinGO Jana Vaisová.

Guvernér ČNB připustil, že zvýšení úrokových sazeb může vést ke zpomalení hospodářského růstu. „Zřejmě přehodnotíme růst ekonomiky směrem dolů, ale naším hlavním cílem je cenová stabilita v české ekonomice,“ řekl Michl. Podle něj nízkoinflační prostředí vytváří podmínky pro rozvoj podnikání a prosperitu země.

Babiš měnovou politiku ČNB opakovaně kritizoval už v uplynulých týdnech. Považoval ji za příliš přísnou ve srovnání s eurozónou, kde klíčová depozitní sazba dlouho byla dvě procenta, týden před rozhodnutím ČNB se zvýšila na 2,25 procenta.

Michl novinářům řekl, že bankovní rada ČNB je nezávislá a nenechá se nikým ovlivňovat. „Jsme tady pro budoucnost země. Nehodlám se přes média s nikým dohadovat. Garantuji nezávislost,“ prohlásil.

Kevin Warsh

Týden tradera: Trhy slaví, Fed varuje. Sázka na levné peníze dostává trhliny

Trhy

Investoři se rizika zatím nevzdávají, centrální banky jim ale kazí náladu. Fed naznačil možnost vyšších sazeb, Japonsko už politiku zpřísnilo a na pražské burze se pod tlak dostal ČEZ, který ztrácel až sedm procent.

Kryštof Míšek

Přečíst článek

Lukáš Kovanda: Koruna brzdí vládu v rozhazování. Euro by jí sundalo nohu z plynu

Názory

Koruna není podle ekonoma Lukáše Kovandy sentimentální přežitek, ale pojistka proti vládnímu rozhazování. Euro by dnes znamenalo nižší sazby, pohodlí pro dlužníky a větší riziko, že úspory sežere inflace.

Lukáš Kovanda

Přečíst článek

Související

Lukáš Kovanda: Koruna brzdí vládu v rozhazování. Euro by jí sundalo nohu z plynu

Názory

Lukáš Kovanda

Přečíst článek