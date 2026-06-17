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newstream.cz Politika Kandidát ANO na primátora „zapomněl“ na tři byty. Vysvětlení chce i Babiš

Kandidát ANO na primátora „zapomněl“ na tři byty. Vysvětlení chce i Babiš

Ondřej Prokop
ČTK
ČTK
ČTK

Kandidát ANO na pražského primátora Ondřej Prokop čelí nepříjemným otázkám kvůli majetku. V přiznání neuvedl tři družstevní byty, doplnil je až po upozornění médií a vysvětlení po něm chce i Andrej Babiš.

Předseda pražské organizace ANO a kandidát hnutí na primátora Ondřej Prokop nepřiznal v majetkovém přehledu vlastnictví tří družstevních bytů. Seznam Zprávy napsaly, že Prokop na ně podle svého vyjádření zapomněl a do přehledu je zanesl až po upozornění serveru. Bližší informace k jejich financování zatím neposkytl. Premiér a šéf ANO Andrej Babiš bude chtít po Prokopovi vysvětlit jeho bytové obchody.

Prokop, který je opozičním zastupitelem hlavního města, si podle Seznam Zpráv loni pořídil čtyřpokojový byt v nové rezidenci v pražském Břevnově za 19,5 milionu. Navíc si koupil ještě další tři družstevní byty, které však neuvedl v povinném majetkovém přiznání. Kromě zmíněných bytů je Prokop ještě vlastníkem domu v Úvalech a bytu na sídlišti Háje, uvedl server.

Předseda opoziční Prahy Sobě Adam Scheinherr dnes na síti X napsal, že ve čtvrtek navrhne Prokopovo odvolání z funkce předsedy kontrolního výboru pražského zastupitelstva. „Není možné, aby ten, kdo má kontrolovat jiné, sám podváděl,“ míní. Babiš na dotaz Seznam Zpráv, zda bude chtít od Prokopa slyšet vysvětlení, sdělil, že určitě.

Prokop odmítl vypovídat v kauze nemocnice Motol

Seznam Zprávy minulý týden uvedly, že Prokop loni v listopadu odmítl jako svědek vypovídat na policii v korupční kauze nemocnice v Motole. Vyšetřovatelé si ho pozvali mimo jiné právě kvůli koupi břevnovského bytu.

Ve stejné rezidenci, kterou vybudovala společnost Geosan, měl podle policie slíbený byt jako úplatek také někdejší ředitel motolské nemocnice Miloslav Ludvík. Policie v motolské kauze stíhá i bývalého ředitele a spolumajitele Geosanu Luďka Kostku a obchodního ředitele firmy Ivana Havla, kteří stejně jako Ludvík vinu odmítají.

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Dalibor Martínek

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Bydlení a jeho dostupnost jsou jedním z hlavním témat blížících se komunálních voleb v Česku. Kvůli nájemnímu bytu čelí v posledních dnech kritice i jedna z Babišových nejbližších spolupracovnic, vedoucí úřadu vlády Tünde Bartha. Byt v Praze 3 o rozloze 70 metrů čtverečních si od městské části její rodina pronajímá za netržní nájemné - podle Deníku N za něj platí asi 11 tisíc korun měsíčně. Vysoká státní úřednice je v něm evidovaná, ale nebydlí v něm a využívají ho dvě studentky ze Slovenska z její rodiny. Rada třetí městské části se příští týden bude zabývat tím, zda tím Bartha neporušila smluvní pravidla pronájmu.

Bartha podle svého vyjádření žije v Průhonicích v objektu, který patří Babišově společnosti Imoba, její dcera s manželem bydlí v Maďarsku.

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Ferrari testuje loajalitu bohatých klientů. Kdo si koupí kritizovaný elektromobil, může mít blíž k exkluzivním modelům

Ferrari Luce
Ferrari, užito se svolením
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Ferrari využívá svůj nový elektromobil Luce jako test loajality nejbohatších zákazníků. Podle agentury Bloomberg dává automobilka části své sběratelské klientely najevo, že nákup nepříliš dobře přijatého modelu může pomoci udržet si přístup k žádanějším a exkluzivnějším vozům.

Model Luce, jehož cena činí 550 000 eur, tedy více než 13 milionů korun, má podle lidí obeznámených se situací fungovat jako jakýsi mezistupeň k dalším limitovaným nebo unikátním Ferrari. Tito lidé uvedli, že podobný vzkaz zazněl v některých částech sběratelské sítě značky. Ferrari přitom systém přidělování vzácných modelů dlouhodobě staví na vztahu se zákazníkem a historii jeho předchozích nákupů.

„Je to jako restaurace, kde je nemožné sehnat stůl,“ řekl Bloombergu Max Girardo, zakladatel poradenské firmy Girardo & Co. zaměřené na sběratelské automobily a bývalý specialista aukční síně RM Sotheby’s. „Když tam chodíte každý týden, nakonec vám místo najdou. U Ferrari platí, že čím víc kupujete, tím víc se s vámi zachází jako s důležitým klientem.“

12 fotografií v galerii

Ostrá kritika

Ferrari představilo čtyřdveřový elektromobil Luce minulý měsíc. Vůz se ale po premiéře setkal s ostrou kritikou, především kvůli designu s hladkými liniemi a zaoblenými hranami. Automobilka se u svého prvního čistě bateriového modelu odklonila od tradičního designérského týmu a vzhled svěřila studiu LoveFrom, které vede bývalý šéfdesignér Applu Jony Ive. Kritici vůz označovali za nevýrazný a přirovnávali ho k běžným modelům značek Honda nebo Tesla.

Ferrari N.V.
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Bloomberg kvůli zjištění podrobností o komunikaci Ferrari s klienty hovořil s více než půltuctem investorů a sběratelů od Itálie po Čínu. Jeden z kupujících uvedl, že mu automobilka jasně naznačila, že převzetí Luce je důležité, pokud si chce udržet pozici mezi nejlepšími klienty. Jiný sběratel řekl, že Ferrari podobně signalizuje zejména potenciálním novým zákazníkům, že cesta k budoucímu unikátnímu modelu může vést přes nákup Luce nebo levnějších vstupních modelů.

Ferrari Luce

Lukáš Kovanda: Prodeje Ferrari Luce rostou. Jenže o jeho oblibě to nemusí říkat vůbec nic

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Ferrari Luce budí na sítích emoce. Jedni ho označují za přešlap, druzí argumentují tím, že se dobře prodává. Jenže u značek typu Ferrari nemusí vysoký odbyt znamenat skutečnou popularitu. Může jít hlavně o drahou vstupenku do klubu, který otevírá cestu k mnohem žádanějším limitovaným modelům, třeba k Ferrari F80.

Lukáš Kovanda

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Automobilka potvrdila, že při výběru kupců velmi žádaných vozů, například limitovaných edic, upřednostňuje klienty, s nimiž má dlouhodobé a silné vztahy. Zároveň ale odmítla, že by rozhodující bylo pouhé zlepšování pořadí v interním žebříčku. Podle Ferrari se při výběru klade důraz na osobní vztah klienta ke konkrétnímu modelu.

Strategie stojí na principu nedostatkovosti, který Ferrari využívá dlouhodobě. Firma vyrábí méně než 14 tisíc aut ročně a omezená dostupnost je jedním z pilířů její přitažlivosti. Podobný přístup používají i některé luxusní značky mimo automobilový průmysl, například výrobci kabelek s dlouhými čekacími seznamy, kteří zvýhodňují stálé zákazníky.

Citlivý test

Luce však pro Ferrari představuje citlivý test. Zařazení elektromobilu mezi vozy, jejichž nákup může pomoci k budoucím exkluzivním modelům, může naznačovat, že novinka sama o sobě nemá prestiž limitovaných edic. Zároveň prověřuje, zda jsou tradiční zákazníci ochotni podpořit model, který se odklání od charakteristických spalovacích motorů značky.

„Zdá se, že většina lidí to auto nesnáší a říká, že je ošklivé,“ uvedl Paul Welch, zakladatel online platformy MillionPlus zaměřené na luxusní aktiva včetně Ferrari. „Někteří ale zvažují koupi jen proto, aby získali přístup k budoucím autům a posunuli se výš na čekací listině. Tuhle hru hraje hodně lidí.“

Šéf Ferrari Benedetto Vigna po římském představení uvedl, že automobilka už obdržela objednávky od stávajících i nových zákazníků. Značka přitom v minulosti zažila i méně úspěšné modely, například Mondial vyráběný v letech 1980 až 1993. I takové vozy si ale často časem dokážou najít pevné místo mezi sběrateli.

Ferrari zůstává jednou z nejžádanějších luxusních automobilových značek. Podle výzkumu HSBC patří automobily mezi největší luxusní výdajové kategorie mimořádně bohatých lidí, zejména na Blízkém východě. Ferrari těží z exkluzivity, historie i potenciálu růstu hodnoty. Ceny luxusních aut navíc podle zprávy Knight Frank Wealth Report 2026 za poslední dekádu vzrostly o více než 30 procent a překonaly tak umění i barevné diamanty.

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„Prodali nám sen.“ I zastánci brexitu dnes mluví o hořkém vystřízlivění

Deset let od brexitu: sliby zmizely, papírování zůstalo
ČTK
ČTK
ČTK

Deset let po brexitu spojuje dva bratry víc než jen podnikání: zklamání. Jeden hlasoval pro odchod z EU, druhý proti, dnes ale oba říkají, že Británie z historického rozhodnutí nezískala to, co slibovalo.

Dva bratři, podnikatelé, kteří v době referenda zastávali k brexitu protichůdné postoje, jsou po deseti letech oba zklamaní. Jeden má pocit, že byly promarněny nově získané svobody, zatímco druhý si stěžuje na komplikace v obchodu, píše agentura Reuters.

Rozčarování ohledně odchodu Británie z Evropské unie, které pociťují Nigel Baxter, majitel firmy s užitkovými vozy, a Ian Baxter, který vlastní logistickou společnost, odráží pocity napříč celou zemí.

Podle průzkumu YouGov z 9. června si nyní téměř šest z deseti lidí myslí, že Británie udělala chybu, když hlasovala pro odchod z EU. Přes 50 procent lidí, kteří 23. června 2016 hlasovali pro odchod, zjistilo, že jim „prodali sen“, uvedl šedesátiletý Ian.

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Karel Pučelík

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Británie odchod z EU nevyužila

Nigel, který propagoval odchod a žije v Nottinghamu ve střední Anglii, uvedl, že se nekonaly deregulace, snížení daní a příliv zahraničních investic, které měl podle něj brexit přinést. Viní z toho vládu a její nedostatečnou důraznost. „Nepodařilo se nám tohoto monumentálního rozhodnutí využít,“ řekl třiašedesátiletý Nigel.

Ian považoval setrvání v unii za pragmatické rozhodnutí a nejlepší způsob, jak zajistit prosperitu a bezpečnost Británie. Odchod podle něj nepřinesl žádné „katastrofální důsledky“, ale britským firmám se výrazně zkomplikoval prodej zboží do EU, která je i nadále zdaleka největším britským obchodním partnerem.

Je ironií, že díky brexitu se Ianova logistická firma, rovněž se sídlem v Nottinghamu, výrazně rozrostla, protože založil jednotku poskytující celní služby, aby pomohla britským firmám prodávat do EU. „Vzkvétá na úkor našich zákazníků a jejich obchodu s Evropskou unií, který není tak silný, jak by jinak byl,“ řekl. „Stále si myslím, že se to nikdy nemělo takhle zkomplikovat,“ doplnil.

Kromě neshod ohledně odchodu Británie z EU fandí bratři konkurenčním fotbalovým týmům, Chelsea a Arsenalu, ale během celé debaty o brexitu si udrželi blízký vztah. To však v celé zemi v roce 2016 neplatilo. Kvůli brexitu vzplanuly emoce, zaznívala varování ohledně ekonomických dopadů odchodu z EU a na billboardech se objevovaly pobuřující plakáty zobrazující dlouhé fronty migrantů.

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Stagnující životní úroveň i migrace

Dnes je nálada kolem tohoto historického rozhodnutí tlumenější a zastíněná novými rozkoly ve společnosti. Voliče však stále trápí podobné problémy – stagnující životní úroveň, nedostatečné financování veřejných služeb a migrace. „Upřímně řečeno, už se mi to trochu vytratilo z paměti,“ uvedl Nigel.

Pro Iana je brexit stále v popředí zájmu a tato otázka se znovu stala bojištěm v možném souboji o vedení vládní Labouristické strany. Je rád, že současná vláda, zvolená v roce 2024, se snaží navázat užší vztahy s EU, ale odmítá myšlenku opětovného přistoupení za horších podmínek.

„Nejsem si jistý, zda by nám EU nabídla tak výhodnou dohodu, jako jsme měli tehdy. Velmi pochybuji o tom, že je to možné, a proto si nemyslím, že by se Británie k EU znovu připojila,“ dodal.

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