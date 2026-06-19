Kam zajít, co ochutnat a co stojí za pozornost

Odebírat newsletter
newstream.cz Názory Glosa Michala Noska: Prokopův problém nejsou jen tři byty. Je to důvěra

Glosa Michala Noska: Prokopův problém nejsou jen tři byty. Je to důvěra

Ondřej Prokop vysvětluje své majetkové poměry
Profimedia.cz
Michal Nosek
Michal Nosek

U politika, který chce vést Prahu, nestačí říct, že se nic nelegálního nestalo. Případ Ondřeje Prokopa ukazuje, že mezi právní obhajobou a politickou důvěryhodností může být velký rozdíl. Neúplné majetkové přiznání, investice do družstevních podílů a vysvětlení postavené na osobním úspěchu otevírají otázku, zda kandidát na primátora dokáže své zájmy vysvětlit včas, úplně a přesvědčivě. Což se příliš nedaří.

Příběh Ondřeje Prokopa, který stále zůstává lídrem ANO v podzimních pražských volbách, není důležitý jen kvůli tomu, zda byl nákup družstevních podílů legální. Z dostupných vyjádření vyplývá, že sám Prokop legalitu nákupů hájí a případné pochybení v majetkovém přiznání redukuje na chybu, za kterou je připraven zaplatit pokutu. To je srozumitelná právní obrana. Politicky ale nemusí stačit.

Legální ještě neznamená politicky obhajitelné

Jádrem věci je rozpor mezi tím, jak Prokop svůj majetek vysvětluje, a tím, jak působí celý sled událostí. Pražský lídr ANO říká, že peníze získal podnikáním a obchody na burze. Své příjmy i příjmy manželky označuje za nadstandardní. Zároveň tvrdí, že investování do bytů svědčí o inteligenci.

Ondřej Prokop

Michal Nosek: Kdo má klíče, má pravdu. Česká bytová politika pro vyvolené

Názory

Česká politika zřejmě objevila nový typ dostupného bydlení. Pro běžné občany zůstává nedostupné, pro vybrané veřejné činitele je ale překvapivě levné, stabilní a občas i zapomenutelné v majetkových přiznáních. Stačí být u správných dveří, mít správné klíče – a když se někdo zeptá, umět se z toho vylhat.

Michal Nosek

Přečíst článek

Takové vysvětlení by mohlo být přijatelné, kdyby se současně neukázalo, že tři družstevní podíly neuvedl v povinném majetkovém přiznání.

Když investor kupuje od investorů

Prokopova argumentace má ještě jeden citlivý bod. Zdůrazňuje, že družstevní podíly nekupoval od developera, ale od fyzických osob, které je předtím od developera pořídily a chtěly na nich vydělat. Tím se snaží vyvrátit podezření z nadstandardního vztahu k developerské společnosti.

Současně ale nepřímo přiznává, že do obchodů vstupoval až ve chvíli, kdy už mezi developerem a ním stál další článek s vlastním ziskem.

Ondřej Prokop

Kandidát ANO na primátora „zapomněl“ na tři byty. Vysvětlení chce i Babiš

Politika

Kandidát ANO na pražského primátora Ondřej Prokop čelí nepříjemným otázkám kvůli majetku. V přiznání neuvedl tři družstevní byty, doplnil je až po upozornění médií a vysvětlení po něm chce i Andrej Babiš.

ČTK

Přečíst článek

To samo o sobě také nemusí být nic nelegálního. Je však zvláštní, pokud politik, který investování do bytů prezentuje jako projev ekonomické racionality, vysvětluje nákupy právě tím, že kupoval od těch, kdo už na dané transakci chtěli vydělat.

Od dokazování trestní či správní odpovědnost jsou úřady. Zatím jde o otázku úsudku, transparentnosti a důvěryhodnosti.

Majetkové přiznání není formalita

Prokop tvrdí, že družstevní podíly do registru majetku neuvedl z neznalosti či opomenutí a že chybu následně opravil. I kdyby šlo skutečně jen o administrativní selhání, není to banální detail.

Majetková přiznání veřejných funkcionářů existují právě proto, aby veřejnost nemusela spoléhat pouze na dodatečná vysvětlení politiků ve chvíli, kdy se na věc zeptají novináři.

Věta, že neznalost zákona neomlouvá a případná pokuta bude zaplacena, může uzavřít správní rovinu případu. Neuzavírá však rovinu politickou. Zvlášť u člověka, který chce vést Prahu, město s dlouhodobě napjatým vztahem mezi politikou, developery a dostupností bydlení.

Úspěch není náhradou transparentnosti

Prokop také říká, že Pražané chtějí mít v čele úspěšného člověka, který nepotřebuje příjem primátora. Úspěch sám o sobě ale není politickou kvalifikací.

Veřejná funkce vyžaduje nejen majetkovou nezávislost, ale také schopnost včas a úplně vysvětlit vlastní zájmy. Právě u politika s rozsáhlejším majetkem je transparentnost důležitější, nikoli méně důležitá.

Označit celý případ za kampaň je předvídatelné. Může být pravda, že načasování a intenzita pozornosti souvisejí s blížícími se volbymi. To ale nemění podstatu věci. Kandidát na primátora musí počítat s tím, že se jeho majetek, investice i vazby budou zkoumat důkladněji než u řadového zastupitele. Jinak si musí kandidaturu rozmyslet.

Pokuta případ neuzavírá

Prokopův případ tak zatím neříká pouze to, že politik zapomněl uvést tři družstevní podíly. Ukazuje především slabinu v jeho politické obraně, což se nelíbí ani šéfovi ANO Andreji Babišovi.

Prokop chce vystupovat jako úspěšný a racionální investor, zároveň ale musí vysvětlovat transakce, které působí přinejmenším neobratně, a majetkové přiznání, které bylo neúplné.

Legálnost je základ. Pro kandidáta na primátora Prahy by však měla být ještě důležitější otázka, zda jeho vysvětlení obstojí i bez pokuty, bez slov o kampani a bez dodatečného vzpomínání. Jenže ANO zatím žádného jiného kandidáta na primátora nemá.

Související

Nová radnice na Mariánském náměstí v Praze

David Ondráčka: Prahu nechce nikdo řídit, politika tu ztrácí směr i odpovědnost

Názory

David Ondráčka

Přečíst článek

Kyjev dostane další miliardy na zbraně, drony i střely

Kyjev dostane další miliardy na zbraně, drony i střely
Profimedia
ČTK
ČTK

Ukrajina získá další peníze na obranu proti ruské agresi. Spojenci slíbili přes miliardu dolarů na nákup amerických zbraní, více než půl miliardy na českou muniční iniciativu a další miliardu na drony a střely.

Spojenci Ukrajiny na čtvrtečním zasedání Kontaktní skupiny pro obranu Ukrajiny, která zahrnuje státy NATO i další země, oznámili, že přispějí další miliardou dolarů, tedy zhruba 21 miliardami korun, do programu nákupu zbraní pro Ukrajinu PURL. Podle agentury Reuters to po jednání v Bruselu uvedl ukrajinský ministr obrany Mychajlo Fedorov.

Kancelář ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského později na sociální síti informovala ještě o další půl miliardě dolarů na českou muniční iniciativu a o přibližně jedné miliardě dolarů na výrobu ukrajinských dronů a střel. 

Fedorov na tiskové konferenci po zasedání kontaktní skupiny, známé též jako ramsteinský formát, současně sdělil, že celková hodnota nových balíků pomoci Ukrajině by mohla přesáhnout čtyři miliardy dolarů.

Útoky na Moskvu mají Rusům ukázat, že za válku může pouze Putin, řekl Zelenskyj

Když hoří Ukrajina, bude hořet i Moskva, vzkázal Zelenskyj. Kreml mluví o konci šancí na jednání

Politika

Zelenskyj tvrdí, že útoky na Moskvu mají Rusům ukázat, že za válku platí kvůli Putinovi i oni sami. Kreml naopak varuje, že podobné údery vzdalují možnost přímého jednání mezi Putinem a ukrajinským prezidentem.

nst

Přečíst článek

Program PURL umožňuje nákupy v USA

NATO v současné době podporuje Ukrajinu, která se pátým rokem brání ruské agresi, různými způsoby, včetně takzvaného programu PURL. Jde o anglickou zkratku pro seznam prioritních požadavků Ukrajiny.

Program umožňuje, aby evropští spojenci a Kanada nakupovali munici a zbraně vyrobené ve Spojených státech a následně je poskytovali Ukrajině.

Bruselský server Politico minulý týden napsal, že Ukrajina na jednání kontaktní skupiny tento týden požádá spojence o dodatečných 20 miliard dolarů, tedy zhruba 420 miliard korun, ve formě pomoci či půjček, aby si dokázala upevnit současnou převahu na bojišti ve válce s Ruskem.

Pravoslavný klášter Kyjevskopečerská lávra
Aktualizováno

„Putin je barbar,“ zní z Kyjeva. Ruský útok poškodil slavnou Kyjevskopečerskou lávru

Politika

Noční ruský útok na Kyjev poškodil jednu z nejvýznamnějších ukrajinských památek. Zásah utrpěla Kyjevskopečerská lávra, pravoslavný klášter zapsaný na seznamu UNESCO. Hořela střecha Uspenského chrámu, jehož počátky sahají do 11. století.

nst

Přečíst článek

Zelenskyj žádá munici i dlouhodobé financování

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj na čtvrtečním jednání kontaktní skupiny řekl, že Ukrajina podepsala s Německem dohodu o protiraketové obraně. Vedle obrany proti ruským balistickým střelám Kyjev podle něj naléhavě potřebuje zejména dělostřeleckou munici s dlouhým dostřelem a pozemní drony.

Požádal také o vytvoření dalších finančních nástrojů pro dlouhodobé financování ukrajinské armády.

„Dnes máme významné výsledky na podporu naší země a našeho lidu,“ uvedla Zelenského kancelář na sociální síti po jednání kontaktní skupiny.

Lídři G7

G7 přitvrdí vůči Rusku. Ukrajině slibuje více zbraní i nové sankce

Politika

Lídři zemí G7 se na summitu ve Francii shodli na dalším zpřísnění sankcí proti Rusku a navýšení vojenské pomoci Ukrajině. Ta se už pátým rokem brání rozsáhlé ruské agresi. Vyplývá to ze společného prohlášení Spojených států, Německa, Británie, Francie, Itálie, Japonska a Kanady, které bylo zveřejněno v noci na dnešek.

nst

Přečíst článek

Peníze půjdou i na českou muniční iniciativu

Za tři klíčové výsledky označila kancelář nové příspěvky do programu PURL v celkové výši více než jedné miliardy dolarů. Dále podporu české muniční iniciativy, na niž partneři oznámili více než 500 milionů dolarů. Ukrajina by měla část munice dlouhého doletu obdržet ještě tento měsíc.

V této souvislosti Zelenského kancelář poděkovala Norsku, Dánsku, Lucembursku a Španělsku.

Jako třetí výsledek ocenila příspěvky ve výši přibližně jedné miliardy dolarů na výrobu ukrajinských dronů a střel. Za tuto podporu poděkovala Británii, Nizozemsku a Norsku.

Související

Ruské údery v Kyjevě
Aktualizováno

Potíže pro muniční iniciativu. Na munici pro Ukrajinu přispívá už jen polovina zemí

Politika

ČTK

Přečíst článek

Čím víc bude vláda rozhazovat, tím vyšší sazby budou, říká ekonom Rusinko

Čím víc bude vláda rozhazovat, tím vyšší sazby budou, říká ekonom Rusinko
ČSOB, užito se svolením
Dalibor Martínek
Dalibor Martínek

Zvýšení základní úrokové sazby ČNB na 3,75 procenta může přinést vyšší úročení na spořicím účtu, zároveň ale zdraží půjčky. Třeba i ty na bydlení. Jde o úrokový krok České národní banky proti Čechům a vládě, nebo centrální bankéři jen brzdí českou ekonomiku, která je nyní založená na utrácení? „Politici by chtěli co nejnižší úrokové sazby, aby jim takzvaně foukal vítr do plachet. Což evidentně chce i Andrej Babiš,“ říká Dominik Rusinko, hlavní ekonom společnosti Patria Finance.

Očekávání, že ČNB zvýší sazby, se naplnilo. Je to správný krok?

Dává smysl. Vzhledem k aktuální situaci, vzhledem k inflačním tlakům, které stále dominují v české ekonomice. Zároveň platí, že jde o krok signalizační, po němž pravděpodobně nebude následovat nějaké drastické zvýšení úrokových sazeb. V tomto kontextu si myslím, že jde o rozumný krok.

Nepředpokládáte tedy, že by v letošním roce došlo ještě k nějakému dalšímu zvýšení úrokových sazeb?

Myslím, že tato debata může být otevřená. Ale pokud nepřijde nějaký další šok, například pokud se nepovede dohoda mezi Spojenými státy a Íránem, pokud nedojde k nějakému vyššímu napětí na energetických trzích, a tím pádem k dalšímu inflačnímu impulsu, tak si myslím, že aktuální sazba 3,75 procenta je relativně rozumná a čekal bych spíše delší období stability úrokových sazeb.

Cesta k dohodě s Íránem se komplikuje. Vance do Švýcarska neletí

Cesta k dohodě s Íránem se komplikuje. Vance do Švýcarska neletí, zatím

Politika

Prozatímní dohoda mezi Spojenými státy a Íránem naráží na první vážnou překážku. Páteční jednání ve Švýcarsku se neuskuteční a podle agentur za odkladem stojí pokračující izraelské útoky v Libanonu.

nst

Přečíst článek

ČNB nekopíruje ECB

Jak souvisí rozhodnutí ČNB o zvýšení sazeb se zvýšením sazeb Evropské centrální banky, která před pár dny zvýšila kvůli rostoucí inflaci v eurozóně základní úrokovou sazbu eura na 2,25 procenta?

ČNB úplně nemusí kopírovat vývoj úrokových sazeb ECB, ale je to nepochybně jeden z faktorů, který bere v potaz při rozhodování o nastavení měnové politiky. Nicméně si myslím, že čtvrteční rozhodnutí je také dáno jedním silným překvapením, a tím je rychlý růst mezd v prvním kvartále. Trh práce je stále hodně napjatý, a to bude přispívat k růstu domácích inflačních tlaků. Nemyslím si, že by ČNB jen tupě sledovala Evropskou centrální banku, faktorů je více.

Je hlavním tlakem na růst cen nepřiměřeně rychlý růst mezd, někde kolem pěti procent ročně po očištění o inflaci?

Centrální banka primárně reaguje na doma vyrobené cenové tlaky. Nezmůže nic proti energiím nebo drahým potravinám, to nemá ve své kompetenci. Úrokovými sazbami může ovlivňovat sílu domácích cenových tlaků, a tady vidíme, že inflace zůstává setrvačná už od roku 2021, od doby vysoké inflace.

Zároveň vidíme napětí na realitním trhu, které se propisuje do cen nových nemovitostí, ale také do cen nájmů. A je tu třetí faktor, který musí brát centrální banka v potaz, a to je vývoj veřejných financí. Respektive to, že dochází k uvolnění fiskální politiky, což ve střednědobém horizontu bude mít proinflační účinky.

Když si všechny argumenty sečteme, vychází z toho, že, jak říká národní banka, je třeba držet sazby v restriktivním pásmu. V takové výši, aby tlumily cenové tlaky.

Ekonom Ivan Černohorský v minulosti dlouhá léta působil v bankovním sektoru

Exšéf banky: Zvýšení sazeb ČNB může zlevnit hypotéky

Money

ČNB pouze vyslala potřebný signál, že nemíní nechat inflaci ulétnout, říká v rozhovoru behaviorální ekonom a bývalý člen představenstva několika velkých bank Ivan Černohorský.

Ivana Pečinková

Přečíst článek

Čím víc vláda utrácí, tím vyšší sazby hrozí

Můžeme ve zvyšování sazeb číst souboj České národní banky s vládou?

V ideálním světě by se měnová a fiskální politika budovala v souladu. To není český příklad. Vláda Andreje Babiše deklaruje, že se chce více zadlužovat. Deficity veřejných financí budou možná vyšší než tři maastrichtská procenta. Což jde proti zájmům centrální banky, která se snaží tlumit cenové tlaky.

Čím více bude vláda Andreje Babiše rozhazovat, tím vyšší budou v Česku úrokové sazby. Centrální banka bude muset být přísná. To je celkem jasné. Ani v příštím roce nevidíme, že bychom se měli dostat do scénáře výrazně nižších úrokových sazeb. Budeme tady mít silné proinflační tlaky a fiskální politika je jedním z důvodů.

Michl chce chránit cenovou stabilitu

Guvernér ČNB Aleš Michl nedávno prohlásil, že klidně zdrtí českou ekonomiku, jen aby ochránil ceny. Je to boj ČNB proti vládě?

Úkolem České národní banky je pečovat o cenovou stabilitu. Když to přeložíme do „lidštiny“, znamená to udržovat inflaci nízkou, kolem dvou procent. K tomu má nástroj úrokové sazby, které aktivně využívá. Pokud vidí v ekonomice silné inflační tlaky, které by znamenaly, že nebude plnit svůj cíl, logicky zvedá úrokové sazby.

Centrální banka musí brát v potaz, jaká je fiskální politika. Cíl růstu ekonomiky, na rozdíl od amerického Fedu, nemá ve svém mandátu. Což znamená, že péče o cenovou stabilitu je základním cílem národní banky.

Z pohledu politiků je bohužel občas potřeba úrokovou sazbu zvyšovat a tlumit ekonomickou aktivitu. A třeba i zvyšovat napětí na trhu práce. Takto funguje měnová politika a je v tom možná rozpor mezi politiky, kteří by chtěli co nejnižší úrokové sazby, aby jim takzvaně foukal vítr do plachet. Což evidentně chce i Andrej Babiš.

Lukáš Kovanda: ČNB si kupuje čas. A Babišovi ukazuje, že ji neřídí

Názory

Česká národní banka poprvé po takřka čtyřech letech zvýšila úrokové sazby. Nezviklalo ji ani Trumpem oznámené křehké příměří, ani Babišova výzva, aby sazby nerostly.

Lukáš Kovanda

Přečíst článek

Dopad přijde až se zpožděním

Utlumí zvýšení sazeb vývoj české ekonomiky?

Zvýšení o čtvrt procentního bodu by nemělo ekonomiku nějak zásadně ovlivnit. Jednak proto, že přenos tohoto kroku do ekonomiky bude trvat zhruba rok až rok a půl. Výsledek rozhodnutí, které učinila ČNB, se v ekonomice projeví v polovině roku 2027.

Za druhé, jde skutečně o mírný posun sazeb směrem vzhůru. Jde o signalizaci domácnostem a firmám, že centrální banka je připravená a odhodlaná bojovat s inflací. Nic nechce ponechat náhodě. ČNB si podobně jako ECB vyhodnotila, že tímto jedním krokem neudělá zásadní chybu, i kdyby se nakonec ukázalo, že cenové tlaky nejsou tak silné, jak centrální banka nyní očekává.

Babiš varuje Michla: Zvýšení sazeb poškodí lidi, podnikatele i ekonomiku

Money

ČNB stojí před rozhodnutím, které může zdražit úvěry i hypotéky. Premiér Andrej Babiš před zvýšením sazeb varuje, analytici ale kvůli inflaci, mzdám a dražším službám čekají spíš utažení měnové politiky.

ČTK

Přečíst článek

Jednou a dost?

Byl to poslední signál letošního roku, nebo ještě můžeme očekávat nějaký pohyb sazeb?

Je možné, že to bylo jednou a dost. Za předpokladu, že skutečně dojde k americko-íránské dohodě, Hormuz se otevře a ceny ropy a zemního plynu se postupně budou vracet na předválečné úrovně. Potom by nebylo potřeba dále zvyšovat úrokové sazby.

Na druhou stranu, v české ekonomice stále máme relativně silné inflační podhoubí. Je otázka, jak se bude vyvíjet trh práce a růst mezd. Pokud by měla mzdová dynamika zůstat takto silná, pak bude pro ČNB velmi těžké, aby na ni nereagovala.

VYŠEL JARNÍ NEWSTREAM CLUB 

Soukromí je nový luxus. A možná i nejcennější dovednost dneška.

Jarní vydání magazínu Newstream CLUB se zaměřuje na téma, které dnes řeší miliardáři i běžní lidé – jak si uchovat vlastní prostor v době, kdy jsme neustále online. Soukromé kluby, tiché byty, digitální detox i život na očích veřejnosti.

V novém čísle přinášíme rozhovory s Vendulou Pizingerovou, youtuberem Tarym nebo zakladatelem Smarty.cz Petrem Syrůčkem. Nechybí inspirace ze světa byznysu, stylu ani cestování – a také konkrétní tipy, jak si soukromí znovu vzít zpět.

Jedenácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo magazínu se můžete těšit v červnu.

Související

Lukáš Kovanda: Koruna brzdí vládu v rozhazování. Euro by jí sundalo nohu z plynu

Názory

Lukáš Kovanda

Přečíst článek