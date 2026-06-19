Glosa Michala Noska: Prokopův problém nejsou jen tři byty. Je to důvěra
U politika, který chce vést Prahu, nestačí říct, že se nic nelegálního nestalo. Případ Ondřeje Prokopa ukazuje, že mezi právní obhajobou a politickou důvěryhodností může být velký rozdíl. Neúplné majetkové přiznání, investice do družstevních podílů a vysvětlení postavené na osobním úspěchu otevírají otázku, zda kandidát na primátora dokáže své zájmy vysvětlit včas, úplně a přesvědčivě. Což se příliš nedaří.
Příběh Ondřeje Prokopa, který stále zůstává lídrem ANO v podzimních pražských volbách, není důležitý jen kvůli tomu, zda byl nákup družstevních podílů legální. Z dostupných vyjádření vyplývá, že sám Prokop legalitu nákupů hájí a případné pochybení v majetkovém přiznání redukuje na chybu, za kterou je připraven zaplatit pokutu. To je srozumitelná právní obrana. Politicky ale nemusí stačit.
Legální ještě neznamená politicky obhajitelné
Jádrem věci je rozpor mezi tím, jak Prokop svůj majetek vysvětluje, a tím, jak působí celý sled událostí. Pražský lídr ANO říká, že peníze získal podnikáním a obchody na burze. Své příjmy i příjmy manželky označuje za nadstandardní. Zároveň tvrdí, že investování do bytů svědčí o inteligenci.
Česká politika zřejmě objevila nový typ dostupného bydlení. Pro běžné občany zůstává nedostupné, pro vybrané veřejné činitele je ale překvapivě levné, stabilní a občas i zapomenutelné v majetkových přiznáních. Stačí být u správných dveří, mít správné klíče – a když se někdo zeptá, umět se z toho vylhat.
Michal Nosek: Kdo má klíče, má pravdu. Česká bytová politika pro vyvolené
Názory
Česká politika zřejmě objevila nový typ dostupného bydlení. Pro běžné občany zůstává nedostupné, pro vybrané veřejné činitele je ale překvapivě levné, stabilní a občas i zapomenutelné v majetkových přiznáních. Stačí být u správných dveří, mít správné klíče – a když se někdo zeptá, umět se z toho vylhat.
Takové vysvětlení by mohlo být přijatelné, kdyby se současně neukázalo, že tři družstevní podíly neuvedl v povinném majetkovém přiznání.
Když investor kupuje od investorů
Prokopova argumentace má ještě jeden citlivý bod. Zdůrazňuje, že družstevní podíly nekupoval od developera, ale od fyzických osob, které je předtím od developera pořídily a chtěly na nich vydělat. Tím se snaží vyvrátit podezření z nadstandardního vztahu k developerské společnosti.
Současně ale nepřímo přiznává, že do obchodů vstupoval až ve chvíli, kdy už mezi developerem a ním stál další článek s vlastním ziskem.
Kandidát ANO na pražského primátora Ondřej Prokop čelí nepříjemným otázkám kvůli majetku. V přiznání neuvedl tři družstevní byty, doplnil je až po upozornění médií a vysvětlení po něm chce i Andrej Babiš.
Kandidát ANO na primátora „zapomněl“ na tři byty. Vysvětlení chce i Babiš
Politika
Kandidát ANO na pražského primátora Ondřej Prokop čelí nepříjemným otázkám kvůli majetku. V přiznání neuvedl tři družstevní byty, doplnil je až po upozornění médií a vysvětlení po něm chce i Andrej Babiš.
To samo o sobě také nemusí být nic nelegálního. Je však zvláštní, pokud politik, který investování do bytů prezentuje jako projev ekonomické racionality, vysvětluje nákupy právě tím, že kupoval od těch, kdo už na dané transakci chtěli vydělat.
Od dokazování trestní či správní odpovědnost jsou úřady. Zatím jde o otázku úsudku, transparentnosti a důvěryhodnosti.
Majetkové přiznání není formalita
Prokop tvrdí, že družstevní podíly do registru majetku neuvedl z neznalosti či opomenutí a že chybu následně opravil. I kdyby šlo skutečně jen o administrativní selhání, není to banální detail.
Majetková přiznání veřejných funkcionářů existují právě proto, aby veřejnost nemusela spoléhat pouze na dodatečná vysvětlení politiků ve chvíli, kdy se na věc zeptají novináři.
Věta, že neznalost zákona neomlouvá a případná pokuta bude zaplacena, může uzavřít správní rovinu případu. Neuzavírá však rovinu politickou. Zvlášť u člověka, který chce vést Prahu, město s dlouhodobě napjatým vztahem mezi politikou, developery a dostupností bydlení.
Úspěch není náhradou transparentnosti
Prokop také říká, že Pražané chtějí mít v čele úspěšného člověka, který nepotřebuje příjem primátora. Úspěch sám o sobě ale není politickou kvalifikací.
Veřejná funkce vyžaduje nejen majetkovou nezávislost, ale také schopnost včas a úplně vysvětlit vlastní zájmy. Právě u politika s rozsáhlejším majetkem je transparentnost důležitější, nikoli méně důležitá.
Označit celý případ za kampaň je předvídatelné. Může být pravda, že načasování a intenzita pozornosti souvisejí s blížícími se volbymi. To ale nemění podstatu věci. Kandidát na primátora musí počítat s tím, že se jeho majetek, investice i vazby budou zkoumat důkladněji než u řadového zastupitele. Jinak si musí kandidaturu rozmyslet.
Pokuta případ neuzavírá
Prokopův případ tak zatím neříká pouze to, že politik zapomněl uvést tři družstevní podíly. Ukazuje především slabinu v jeho politické obraně, což se nelíbí ani šéfovi ANO Andreji Babišovi.
Prokop chce vystupovat jako úspěšný a racionální investor, zároveň ale musí vysvětlovat transakce, které působí přinejmenším neobratně, a majetkové přiznání, které bylo neúplné.
Legálnost je základ. Pro kandidáta na primátora Prahy by však měla být ještě důležitější otázka, zda jeho vysvětlení obstojí i bez pokuty, bez slov o kampani a bez dodatečného vzpomínání. Jenže ANO zatím žádného jiného kandidáta na primátora nemá.