Dárky s trvanlivostí. Konec vánočních zbytečností, Češi chtějí kvalitu
Předvánoční sezóna je letos zatím nejsilnější za poslední tři roky. E-shopy hlásí rekordní návštěvnost, technologické firmy zaznamenávají dvojnásobný objem vyhledávání a logistické společnosti popisují extrémní nápor. Spotřebitelé však podle dat nakupují uvážlivěji – více porovnávají, upřednostňují kvalitu a stále častěji využívají mobilní nákupy.
Letošní listopad ukázal, jak výrazně se české Vánoce proměnily. Data Luigi’s Boxu, společnosti poskytující inteligentní vyhledávání více než čtyř tisícům evropských e-shopů, potvrzují, že zájem o online nakupování začal růst už 1. listopadu. Tempo přitom nepolevilo až do týdne Black Friday, kdy objem vyhledávání napříč e-shopy vzrostl o třetinu.
Nejvýrazněji rostly segmenty luxusního zboží
„Letos vidíme výrazný posun od čistě cenově orientovaného nakupování k výběru kvalitnějších a trvanlivějších dárků. Luxusní segment je nejsilnější v historii,“ říká Gejza Nagy, šéf Luigi’s Box. Podobný trend sledují i samotné e-shopy. „Český zákazník je mnohem sofistikovanější než před pěti lety. Ví, co chce, dlouho porovnává a skutečně nakupuje až ve chvíli, kdy nabídka dává smysl,“ doplňuje Marek Liška, obchodní ředitel módního e-shopu Answear, který patří mezi klienty Luigi’s Boxu.
Stále větší význam mají také mobilní zařízení. Podle letošního britského reportu Shopify proběhlo během Black Friday a Cyber Monday zhruba 60 procent objednávek z mobilu, což se potvrzuje i v Česku. „Mobil se stal hlavní nákupní platformou. Kdo nemá rychlou aplikaci nebo dokonale odladěný mobilní web, přichází o zákazníky,“ uvádí Lucie Konečná, e-commerce analytička společnosti Shoptet.
Důvěra spotřebitelů v českou ekonomiku v listopadu výrazně narostla na nejvyšší úroveň od roku 2019. Dosahuje 111,7 bodu, přičemž dlouhodobý průměr let 2003 až 2024 odpovídá hodnotě rovných 100 bodů. Naposledy byla důvěra spotřebitelů v tuzemské hospodářství vyšší v prosinci 2019, vyplývá dále z dat ČSÚ. To bylo ještě před propuknutím pandemie covidu.
Logistika jede na doraz, ale rychlost doručení se zlepšila
Posílené týmy hlásí i logistické firmy. „Letos je sezóna extrémně silná, v některých dnech jsme odbavovali až o 35 procent více balíků než loni. Přesto se průměrná doba doručení zkrátila, protože výrazně investujeme do automatizace,“ říká Daniel Marek z PPL. Podobně situaci vnímá i Zásilkovna. Zajímavé signály přicházejí také od platebních služeb. „Roste počet plateb rozdělených do několika splátek. Nejde o nedostatek financí, ale o snahu lépe řídit rozpočet v době všeobecného zdražování,“ vysvětluje Miroslav Uďan z Twista.
Z průzkumů zároveň vyplývá, že Češi dávají přednost praktickým dárkům s každodenním využitím – tedy přesnému opaku někdejších oblíbených vánočních drobností. „Zákazníci chtějí dárky, které mají hodnotu a vydrží několik let. Kvalitní oblečení, obuv, domácí vybavení či knihy,“ říká Martin Jahoda, spoluzakladatel značky Willsoor. Výrazně rostla i poptávka po kvalitní zimní obuvi. „Češi kupují méně párů, ale vybírají ty lepší a odolnější. U obuvi došlo k posunu od kvantity ke kvalitě,“ potvrzuje Jana Procházková, marketingová ředitelka Footshopu.
Zákazníci se vracejí k důvěře v e-commerce
Zřejmě nejvýraznější posun je psychologický. Po dvou letech opatrnějšího utrácení opět roste spotřebitelská důvěra. Češi letos plánují utratit za dárky o 5–10 procent více, přičemž celkový objem předvánočního trhu může překročit 75 miliard korun. „Domácnosti přestaly nákupy odkládat. Mírná inflace a růst mezd umožnily spotřebitelům plánovat Vánoce bez stresu,“ hodnotí trend ekonom Petr Sklenář.
