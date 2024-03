Finanční injekce pro Ukrajinu. Část peněz ze zmrazených ruských aktiv by mohla dostat již letos

Evropská komise usiluje o to, aby Ukrajina již v letošním roce získala dvě až tři miliardy eur (zhruba 50 až 76 miliard korun) z výnosů, které plynou ze zmrazených aktiv ruské centrální banky. Informoval o tom list Financial Times s odvoláním na nejmenované činitele Evropské unie.

Reklama

Západní země v reakci na útok ruských vojsk na Ukrajinu zmrazily aktiva ruské centrální banky v hodnotě kolem 260 miliard eur (zhruba 6,6 bilionu korun). Většina těchto aktiv se nachází v Evropě, zejména v mezinárodním centru pro vypořádání plateb Euroclear v Belgii.

Podle listu Financial Times drží Euroclear zmrazená ruská aktiva v hodnotě kolem 190 miliard eur. Právě výnosy z těchto aktiv chce Evropská komise poskytnout Ukrajině. Ta by tímto způsobem mohla podle nejmenovaných činitelů do roku 2027 získat až 20 miliard eur. Pokud Brusel získá souhlas členských zemí EU, mohla by Ukrajina obdržet první platbu již v červenci, píše Financial Times.

Trump řekl Orbánovi, že když přestane podpora Ukrajiny, válka skončí Politika Bývalý americký prezident Donald Trump, který se podle všeho opět stane kandidátem amerických republikánů na prezidenta, nehodlá finančně podporovat Ukrajinu a je přesvědčen, že tak ukončí válku Ruska proti této zemi. Po návratu z návštěvy Spojených států, kde se sešel s Trumpem, to v rozhovoru pro televizi M1 řekl maďarský premiér Viktor Orbán. ČTK Přečíst článek

EU původně plánovala využít zmrazená ruská aktiva k poválečné obnově Ukrajiny. Vzhledem k tomu, že vojenskou pomoc Spojených států pro Ukrajinu nyní blokují republikáni v americkém Kongresu, se však pozornost EU zaměřila na financování vojenských potřeb Ukrajiny.

Šéfka EK Ursula von der Leyenová již minulý měsíc uvedla, že výnosy ze zmrazených aktiv by se měly využít k nákupu zbraní pro Ukrajinu. Tento přístup však pravděpodobně narazí na odpor ze strany některých členských zemí EU, například Maďarska, píše Financial Times.