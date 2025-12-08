Praktické dárky táhnou. Ponožky a spodní prádlo míří k obchodnímu vrcholu letošních Vánoc
Letošní vánoční sezóna potvrzuje výrazný posun ve spotřebitelském chování. Zákazníci se vracejí k dárkům, které dávají smysl. Ponožky, spodní prádlo, zimní doplňky či domácí obuv patří k nejrychleji rostoucím kategoriím a oděvní sektor hlásí jednu z nejsilnějších předvánočních poptávek posledních let.
Praktické dárky, dříve vnímané jako „nuda bez překvapení“, se dostávají do popředí. Pod tlakem cen i rostoucího důrazu na udržitelnost lidé stále častěji hledají kvalitu a skutečnou využitelnost. „Spotřebitelé jsou dnes výrazně racionálnější. Zajímají se o materiály, životnost a komfort,“ uvedla letos značka Calzedonia při představování své zimní kolekce.
Trend návratu ke kvalitě pozorují i tuzemští výrobci textilu. Značka Fusakle, která dlouhodobě staví na udržitelnosti, letos ve své kampani zdůraznila, že kvalitní ponožky nejsou maličkost, ale nejpoužívanější součást šatníku. „Lidé si začali uvědomovat, že právě u těchto každodenních věcí se vyplatí investovat,“ uvedla textilka.
Podobný trend potvrzuje i obuvnický sektor. Společnost Baťa upozornila, že zákazníci preferují funkční dárky, zejména kvalitní zimní obuv a domácí komfortní modely, což před Vánoci pravidelně posiluje kategorii papučí, kozaček a zimních bot.
Zemědělská skupina MJM agro, která patří do skupiny Reticulum miliardáře Zdeňka Šoustala, se pouští do nového oboru. Koupila prémiového českého výrobce krmiva pro domácí zvířata, firmu Krmiva Salač.
Miliardář Šoustal se pustil do nového byznysu. Jde o krmiva pro domácí zvířata
Na rostoucí poptávku reagují i české e-shopy. Podle Adama Rožánka z firmy Trenýrkárna.cz je prodejní křivka jednoznačná: „Praktické dárky jsou nejjistější volbou — a lidé si to uvědomují stále víc. Ponožky a prádlo patří k nejrychleji rostoucím kategoriím celé sezóny.“
„Už starší analýza výzkumné agentury YouGov ukázala, že praktické dárky, jako jsou kvalitní ponožky nebo spodní prádlo, patří zejména u mužů k nejpreferovanějším. Trend posledních let tento směr jen potvrzuje — lidé chtějí dárky, které využijí, které nejsou zbytečné a mají každodenní hodnotu. Právě proto se vrací obliba klasiky, která nikdy nevyjde z módy,“ dodává Rožánek.
Nákupní chování zároveň ovlivňuje zrychlená logistika. Dopravci letos oznámili jasné termíny: DPD doporučuje odeslat zásilky do 19. prosince, GLS nabízí kurýrní doručení do 21.–22. prosince. Průměrná doručovací doba 2–4 dny tak zajišťuje, že i pozdější nákupy mají reálnou šanci dorazit včas pod stromeček.
Odklon od nadbytečných dárků je v spoučasné době jedním z nejvýraznějších trendů. Lidé nechtějí plnit domácnosti věcmi, které skončí ve skříni nebo na poličce bez využití. Praktické dárky si proto získávají stále větší pozornost — nejen jako sázka na jistotu, ale také jako způsob, jak obdarovat s ohledem na ekologii i ekonomiku. Ponožky, trenýrky či boxerky se tak vracejí na přední příčky „užitečných“ dárků, které nezklamou.
Módní značka Pietro Filipi, která skončila v roce 2021 konkurzu, má nového majitele. Od investiční skupiny Natland podnikatele Tomáše Rašky ji koupila společnost DaniDarx, pod kterou patří e-shop Trenýrkárna.cz. Za kolik, ani jedna ze stran nezveřejnila. Na českém trhu Pietro Filipi působila od roku 1993. V roce 2019 v ní zbývající podíl koupila skupina C2H podnikatele Michala Mička. Kvůli omezením v době pandemie ale skupina, do které spadala také firma Kara Trutnov, zkrachovala.
Zkrachovalou značku Pietro Filipi koupila společnost vlastnící Trenýrkárnu
