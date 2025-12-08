Nový magazín právě vychází!

Objednávejte zde
newstream.cz Zprávy z firem Praktické dárky táhnou. Ponožky a spodní prádlo míří k obchodnímu vrcholu letošních Vánoc

Praktické dárky táhnou. Ponožky a spodní prádlo míří k obchodnímu vrcholu letošních Vánoc

Ponožky
iStock
Michal Nosek
Michal Nosek

Letošní vánoční sezóna potvrzuje výrazný posun ve spotřebitelském chování. Zákazníci se vracejí k dárkům, které dávají smysl. Ponožky, spodní prádlo, zimní doplňky či domácí obuv patří k nejrychleji rostoucím kategoriím a oděvní sektor hlásí jednu z nejsilnějších předvánočních poptávek posledních let.

Praktické dárky, dříve vnímané jako „nuda bez překvapení“, se dostávají do popředí. Pod tlakem cen i rostoucího důrazu na udržitelnost lidé stále častěji hledají kvalitu a skutečnou využitelnost. „Spotřebitelé jsou dnes výrazně racionálnější. Zajímají se o materiály, životnost a komfort,“ uvedla letos značka Calzedonia při představování své zimní kolekce.

Trend návratu ke kvalitě pozorují i tuzemští výrobci textilu. Značka Fusakle, která dlouhodobě staví na udržitelnosti, letos ve své kampani zdůraznila, že kvalitní ponožky nejsou maličkost, ale nejpoužívanější součást šatníku. „Lidé si začali uvědomovat, že právě u těchto každodenních věcí se vyplatí investovat,“ uvedla textilka.

Podobný trend potvrzuje i obuvnický sektor. Společnost Baťa upozornila, že zákazníci preferují funkční dárky, zejména kvalitní zimní obuv a domácí komfortní modely, což před Vánoci pravidelně posiluje kategorii papučí, kozaček a zimních bot.

Zdeněk Šoustal

Miliardář Šoustal se pustil do nového byznysu. Jde o krmiva pro domácí zvířata

Leaders

Zemědělská skupina MJM agro, která patří do skupiny Reticulum miliardáře Zdeňka Šoustala, se pouští do nového oboru. Koupila prémiového českého výrobce krmiva pro domácí zvířata, firmu Krmiva Salač.

Dalibor Martínek

Přečíst článek

Na rostoucí poptávku reagují i české e-shopy. Podle Adama Rožánka z firmy Trenýrkárna.cz je prodejní křivka jednoznačná: „Praktické dárky jsou nejjistější volbou — a lidé si to uvědomují stále víc. Ponožky a prádlo patří k nejrychleji rostoucím kategoriím celé sezóny.“

„Už starší analýza výzkumné agentury YouGov ukázala, že praktické dárky, jako jsou kvalitní ponožky nebo spodní prádlo, patří zejména u mužů k nejpreferovanějším. Trend posledních let tento směr jen potvrzuje — lidé chtějí dárky, které využijí, které nejsou zbytečné a mají každodenní hodnotu. Právě proto se vrací obliba klasiky, která nikdy nevyjde z módy,“ dodává Rožánek.

Nákupní chování zároveň ovlivňuje zrychlená logistika. Dopravci letos oznámili jasné termíny: DPD doporučuje odeslat zásilky do 19. prosince, GLS nabízí kurýrní doručení do 21.–22. prosince. Průměrná doručovací doba 2–4 dny tak zajišťuje, že i pozdější nákupy mají reálnou šanci dorazit včas pod stromeček.

Odklon od nadbytečných dárků je v spoučasné době jedním z nejvýraznějších trendů. Lidé nechtějí plnit domácnosti věcmi, které skončí ve skříni nebo na poličce bez využití. Praktické dárky si proto získávají stále větší pozornost — nejen jako sázka na jistotu, ale také jako způsob, jak obdarovat s ohledem na ekologii i ekonomiku. Ponožky, trenýrky či boxerky se tak vracejí na přední příčky „užitečných“ dárků, které nezklamou.

Zkrachovalou Pietro Filipi koupila společnost vlastnící Trenýrkárnu

Zkrachovalou značku Pietro Filipi koupila společnost vlastnící Trenýrkárnu

Zprávy z firem

Módní značka Pietro Filipi, která skončila v roce 2021 konkurzu, má nového majitele. Od investiční skupiny Natland podnikatele Tomáše Rašky ji koupila společnost DaniDarx, pod kterou patří e-shop Trenýrkárna.cz. Za kolik, ani jedna ze stran nezveřejnila. Na českém trhu Pietro Filipi působila od roku 1993. V roce 2019 v ní zbývající podíl koupila skupina C2H podnikatele Michala Mička. Kvůli omezením v době pandemie ale skupina, do které spadala také firma Kara Trutnov, zkrachovala.

ČTK

Přečíst článek

PODZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ

Hlavním tématem podzimního čísla magazínu Newstream Club je Sázka na Česko. Česko je totiž země s ohromným potenciálem. To je jedna ze spojovacích myšlenek vlivných českých podnikatelů. A ten potenciál je zejména v lidech. Jak ale tento potenciál vzít a přetočit jej ve skutečnou hodnotu, na které lze následně stavět růst? Právě o těchto otázkách jsme mluvili s několika výraznými figurami českého, slovenského, ale i světového byznysu.

Velmi aktivní, a přitom neotřelý způsob ukazuje galeristka Olga Trčková, která v centru Prahy vybudovala úspěšnou komerční galerii DSC Gallery. O tom, jak může Česko, či potažmo Česko a Slovensko uspět na globální scéně, pak vědí své miliardáři Vlastislav Bříza a Dalibor Cicman. První dokázal tradiční značku Koh-i-noor dostat do celého světa, druhý se svým e-commerce projektem GymBeam svět postupně dobývá.

Kromě rozhovorů s klíčovými osobnostmi trhu se v magazínu dozvíte také prognózu vývoje na pražské burze, proč se v Kuchyni na Pražském hradě nesmaží smažák nebo jak to vlastně mají Češi se svými chalupami.

Deváté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo se můžete těšit již v prosinci.

Související

vánoční cukroví (ilustrační foto)

Domácí vanilkové rohlíčky stojí 136 korun za kilo. V obchodech jsou až jedenáctkrát dražší

Money

Lukáš Kovanda

Přečíst článek

Dalibor Martínek: Není třináct českých státních svátků moc? Francie chce své svátky škrtat

Názory

Dalibor Martínek

Přečíst článek

Lukáš Kovanda: Letenky z Česka by mohly zlevnit až o patnáct procent

Smartwings
ČTK
Lukáš Kovanda
Lukáš Kovanda

Převzetí tuzemské aerolinky Smartwings ze strany tureckého nízkonákladového dopravce Pegasus mohou oddálit regulační orgány. V celé EU jsou totiž stále častěji slyšet obavy z neblahého dopadu konsolidace v sektoru letecké dopravy na konečného zákazníka. Pokud však platí slova Pegasusu, lze spíše čekat zlevnění letenek; charterové lety z Prahy či Brna mohou být po nějaké časem až o 15 procent lacinější, než pokud ke spojení zmíněných dopravců nedojde.

Snížení cen by mělo nastat díky zvýšené efektivitě a synergiím. Pegasus zdůrazňuje cíl „učinit leteckou dopravu dostupnou pro všechny“, a to právě prostřednictvím nižších nákladů. Lze předpokládat, že společná flotila Pegasusu a Smartwings, čítající přes 170 letadel, zajistí úspory z rozsahu v oblasti nákupu paliva či nákladů na údržbu, čímž v charterovém segmentu sníží provozní náklady o 10 až 20 procent.

To by mohlo vést k poklesu cen charterových letů o 5 až 15 procent na klíčových trasách (např. Praha–Mallorca nebo Brno–Turecko), zejména pro velké objednávky od cestovních kanceláří jako Čedok.

Důležitým faktorem zlevnění by mělo být i to, že Pegasus má jednu z nejmladších a nejúspornějších flotil (většinu tvoři stroje Airbus 320neo), což sníží spotřebu paliva oproti starším boeingům v barvách Smartwings. Navíc turecká aerolinka zajistí know-how ze svého nízkonákladového modelu fungování, včetně dynamické cenotvorby a partnerství s tour operátory.

Aktualizováno

Babišův Hartenberg se zbavuje evropských opraváren letadel. Jednu bere easyJet

Zprávy z firem

EasyJet kupuje firmu z Babišovy investičky. Hartenberg Holding zároveň jedná o odprodeji i další letecké opravárny. A je tak pravděpodobně, že směřuje k uzavření jedné ze svých divizí.

ČTK

Přečíst článek

Související

Smartwings čeká nová éra. Turecká společnost Pegasus Airlines zahajuje převzetí ČSA

Smartwings
Smartwings
ČTK
ČTK

Firmu ČSA, která vlastní leteckou společnost Smartwings, pravděpodobně koupí turecké nízkonákladové aerolinky Pegasus Airlines. Začal prodejní proces, informovala mluvčí Smartwings Vladimíra Dufková. Aerolinky Smartwings chtěl podle médií koupit i polský letecký dopravce LOT. Turecký web Türkiye Today uvedl, že aerolinky Pegasus Airlines za Smartwings zaplatí 154 milionů eur (3,8 miliardy korun).

„Společnost Prague City Air oznamuje, že se s leteckou společností Pegasus dohodla na započetí prodejního procesu spočívajícího v prodeji společnosti ČSA, jenž má být završen převodem akcií ČSA po získání potřebných souhlasů regulátorů a dalších třetích stran a splnění dalších odkládacích podmínek v období následujících 12 měsíců. Společnost ČSA vlastní 100 procent akcií Smartwings,“ uvedla Dufková. Prague City Air vlastní podnikatelé Jiří Šimáně a Roman Vik.

Turecký web Türkiye Today uvedl, že aerolinky Pegasus Airlines za Smartwing zaplatí 154 milionů eur (3,8 miliardy korun)Podle webu smlouvu podepsala společnost Prague City Air s.r.o., která je prodávajícím, a společností Unimex Group, a.s., která postupuje své pohledávky. Smlouva se vztahuje na celý základní kapitál, včetně vlastního kapitálu skupiny Smartwings Group i převzatých dluhů akcionářů.

V prohlášení se uvádí, že cena se ještě může změnit na základě podmínek definovaných ve smlouvě. Pegasus očekává, že transakce bude uzavřena v roce 2026. Ještě ji musejí schválit úřady v ČR a v jiných zemích, kde Smartwings působí.

Generální ředitelka společnosti Pegasus Güliz Öztürková uvedla, že akvizice její firmě otevírá novou růstovou kapitolu. Zdůraznila, že cílem není jen rozšiřování provozu, ale také vybudování robustní struktury zaměřené na bezpečnost letů, efektivitu, technologie a zkušenosti cestujících.

„Nyní, se spojenou flotilou Českých aerolinií a Smartwings, vstupujeme do další fáze naší cesty,“ řekla Oztürková. „Dvě odlišné značky - Smartwings a Pegasus - budou i nadále roztahovat svá křídla globálně se společnou vizí,“ dodala.

Zájem i z Polska

Polská média dříve s odvoláním na své zdroje psala o tom, že o převzetí aerolinek Smartwings jedná polský dopravce LOT. Server Zdopravy.cz dnes s odkazem na deníky Rzeczpolita a Money.pl uvedl, že z prodeje Smartwings do rukou polského státního dopravce sešlo krátce před podpisem kontraktu, protože Pegasus majitelům Smartwings podle nepotvrzených informací nabídl 40 milionů eur (zhruba 969 milionů korun), tedy o deset milionů eur víc než LOT.

Smartwings působí na trhu 28 let, dříve pod názvem Travel Service. Se 49 letadly je největší českou leteckou společností patřící do skupiny Smartwings Group. Společnost provozuje pravidelné linky do 80 destinací, charterové lety a privátní lety.

Pegasus Airlines se sídlem v Istanbulu byla založena v roce 1990. Firma nyní provozuje 124 letadel a v letošním roce si objednala 100 letadel Boeing 737 MAX-10 s opcí na dalších 100 letadel stejného typu a 36 Airbusů typu A321neo. Síť Pegasus zahrnuje 155 destinací v 54 zemích, včetně 38 vnitrostátních v Turecku a 117 mezinárodních linek. Létá do Evropy, na Blízký východ, do severní Afriky a Asie. Pegasus i Smartwings jsou členy Mezinárodního sdružení pro leteckou dopravu (IATA).

Aktualizováno

Babišův Hartenberg se zbavuje evropských opraváren letadel. Jednu bere easyJet

Zprávy z firem

EasyJet kupuje firmu z Babišovy investičky. Hartenberg Holding zároveň jedná o odprodeji i další letecké opravárny. A je tak pravděpodobně, že směřuje k uzavření jedné ze svých divizí.

ČTK

Přečíst článek

Související

Doporučujeme