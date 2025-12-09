Nový magazín právě vychází!

Rána pro Brusel. Tokio odmítá zapojit ruská aktiva do podpory Ukrajiny

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj
ČTK
ČTK
ČTK

Japonsko odmítlo nabídku Evropské unie, aby se připojilo k jejímu plánu použít zmrazená ruská aktiva k financování Ukrajiny. Tokio tak zmařilo naděje EU, že pro tuto iniciativu získá globální podporu, napsal server Politico.

V pondělí na zasedání ministrů financí zemí G7 Tokio odmítlo žádost Bruselu, aby se připojilo k plánu poslat Ukrajině peněžní hodnotu ruských státních aktiv držených v belgické bance Euroclear.

Japonsko dalo najevo, že není schopno použít v zemi zmrazená ruská aktiva v hodnotě přibližně 30 miliard dolarů k poskytnutí úvěru Ukrajině, sdělili serveru Politico dva diplomaté EU, kteří mají informace o jednáních.

Premiér v demisi Petr Fiala s končícím ministrem financí Zbyňkem Stanjurou (oba ODS)

Mýtus o spálené zemi neplatí. Česká ekonomika patří k letošním premiantům

Trhy

Prestižní magazín The Economist vydal pravidelný žebříček ekonomik členských států OECD. Česká ekonomika se v něm umístila na dělené čtvrté až šesté příčce, přičemž za sebou zanechala většinu zemí včetně USA, Polska či Německa. Nejlepšího výkonu za první tři čtvrtletí podle magazínu dosáhlo Portugalsko.

sta

Přečíst článek

Evropská komise navrhuje zemím bloku před prosincovým summitem EU dvě varianty finanční podpory Ukrajiny v letech 2026 až 2027. Jednou je půjčka od Evropské unie, financovaná z unijního rozpočtu, což by vyžadovalo jednomyslný souhlas všech členských států. Druhou možností je takzvaná reparační půjčka zajištěná zmrazenými ruskými aktivy v EU, tedy zejména v Belgii, ale také v Lucembursku. Reparační půjčku by Ukrajina splatila až po obdržení válečných reparací od Ruska.

Druhou variantu prosazuje německý kancléř Friedrich Merz, důrazně proti se ovšem staví belgický premiér Bart De Wever, jehož vláda má obavy z možných důsledků takového postupu. Moskva návrh označuje za zabavení či rovnou krádež ruského majetku.

Budova Reichstagu

Německo sesadilo Japonsko z pozice největšího světového věřitele, to „vládlo“ 34 let

Money

ČTK

Japonský ministr zahraničí Takeši Iwaya

Přítomnost vojáků KLDR na Ukrajině ohrožuje bezpečnost Asie, řekl japonský ministr zahraničí

Politika

ČTK

Filip Turek chybí v ministerských nominacích Andreje Babiše

Prezident Petr Pavel (vpravo) jmenoval Andreje Babiše (ANO) předsedou vlády
ČTK
ČTK
ČTK

Předseda ANO Andrej Babiš předal po svém dnešním jmenováním premiérem prezidentu Petru Pavlovi nominace ministrů do vlády ANO, SPD a Motoristů. Chybí mezi nimi ze zdravotních důvodů jméno poslance Motoristů Filipa Turka, řekl Babiš novinářům. Předpokládá, že Turek se po svém uzdravení setká s Pavlem. Termín jmenování celého kabinetu podle Babiše oznámí Pražský hrad.

Turek čelí kritice za příspěvky na sociálních sítích. Za výroky se omluvil, u některých autorství odmítá. Kontroverze vzbudilo také jeho majetkové přiznání či informace, podle nichž před osmi lety vyhrožoval zaměstnanci saúdskoarabské ambasády. Čelil rovněž kritice, že při připomínce 17. listopadu jednomu z oponentů hrozil slovy, že mu „zahajluje do ksichtu“. Pavel dříve označil za málo pravděpodobné, že se ministrem stane, proti jmenování Turka má výhrady.

„V návrhu, který jsem přinesl, na základě rozhodnutí předsedy Motoristů pana Macinky jméno pana Turka nefiguruje,“ řekl Babiš. Kandidát na ministra životního prostředí Turek je hospitalizován s bolestí zad. Omluvil se kvůli tomu i z pondělní schůzky s Pavlem. Babiš předpokládá, že Turek se po svém uzdravení s hlavou státu setká. Motoristé dosud uváděli, že na nominacích trvají a nic se na nich nemění.

Termín jmenování kabinetu podle Babiše později oznámí prezidentská kancelář. Jmenování spěchá mimo jiné kvůli summitu Evropské unie, který se koná koncem příštího pracovního týdne, řekl Babiš. „V prosinci je aktivita Bruselu velká a my bychom chtěli se už toho zúčastnit,“ uvedl.

Kupka: Rozpočtové provizorium není tragédie

Politika

Vláda v demisi a vznikající koalice se přou o deficit i o to, kdo má rozpočet sestavit. Česko se mezitím řítí do rozpočtového provizoria. „Není to katastrofa,“ říká ministr dopravy v demisi Martin Kupka (ODS).

ČTK

Filip Turek

Turek se rozpovídal o tom, kdo by mohl obsadit jednotlivá ministerstva. On sám by mohl být ministrem zahraničí

Politika

ČTK

Trump podmínečně povolí vývoz čipů Nvidia H200 do Číny

Americký prezident Donald Trump
ČTK
ČTK
ČTK

Bílý dům za určitých podmínek povolí vývoz čipů H200 společnosti Nvidia do Číny. Americký prezident Donald Trump to uvedl na své sociální síti Truth Social. Doplnil také, že o tom již informoval čínského prezidenta Si Ťin-pchinga, který na zprávy reagoval pozitivně. Společnost bude moci podle agentur prodávat vyspělý čip používaný k vývoji umělé inteligence pouze předem schváleným zákazníkům.

„Tato politika podpoří americká pracovní místa, posílí americký průmysl a přinese výhody americkým daňovým poplatníkům,“ napsal Trump. Ministerstvo obchodu podle něj nyní dokončuje podrobnosti. V příspěvku také uvedl, že Spojené státy budou za každý takto prodaný čip vybírat poplatek. „Stejný přístup bude platit pro AMD, Intel a další velké americké společnosti,“ doplnil Trump.

Nvidia v prohlášení uvedla, že rozhodnutí prezidenta vítá, protože podpoří domácí výrobu. Prověřování zákazníků ministerstvem obchodu navíc podle společnosti zajistí rovnováhu mezi ekonomickými a národními bezpečnostními prioritami.

Čip označovaný jako H200 není podle agentury AP nejmodernějším produktem americké společnosti. Vývoz takových čipů s názvem Blackwell i připravovaného Rubin Trump neschválil.

Schválení vývozu tohoto typu čipů podle AP ukazuje na rostoucí vliv generálního ředitele společnosti Jensena Huanga a jeho blízký vztah s Trumpem. Agentura píše, že existují obavy, aby Čína nenašla způsoby, jak tyto čipy využít k vývoji vlastních produktů umělé inteligence představujících riziko pro národní bezpečnost USA.

Emise Googlu za posledních pět let vzrostly o polovinu, stojí za tím AI

Google se drápe na vrchol. Po zádech Nvidie

Zprávy z firem

Hodnota Alphabet, mateřská firma gigantu Googlu, se dostala těsně k hranici 4 bilionů dolarů. Nad ní jsou jen dvě firmy, Apple a Nvidia. A právě Nvidii teď Google těžce dýchá za krk.

Tereza Zavadilová

Šéf Tesly Elon Musk

Timur Barotov: Akcionáři Tesly kývli na „bilionový“ balík pro Muska. Ten to ale nebude mít snadné

Názory

Akcionáři Tesly schválili bezprecedentní odměnu až za 1 bilion dolarů pro Elona Muska, ale její vyplacení je podmíněno extrémně náročnými cíli – a hlavním motivem je posílení Muskova vlivu v Tesle, aby nemohl být snadno odstaven v kritických momentech, říká v komentáři analytik BHS Timur Barotov.

Timur Barotov

Americká banka Goldman Sachs

Týden tradera: Hvězda jménem Goldman Sachs. Banka ve čtvrtletí dosáhla výjimečných výsledků

Trhy

Kryštof Míšek

