Rána pro Brusel. Tokio odmítá zapojit ruská aktiva do podpory Ukrajiny
Japonsko odmítlo nabídku Evropské unie, aby se připojilo k jejímu plánu použít zmrazená ruská aktiva k financování Ukrajiny. Tokio tak zmařilo naděje EU, že pro tuto iniciativu získá globální podporu, napsal server Politico.
V pondělí na zasedání ministrů financí zemí G7 Tokio odmítlo žádost Bruselu, aby se připojilo k plánu poslat Ukrajině peněžní hodnotu ruských státních aktiv držených v belgické bance Euroclear.
Japonsko dalo najevo, že není schopno použít v zemi zmrazená ruská aktiva v hodnotě přibližně 30 miliard dolarů k poskytnutí úvěru Ukrajině, sdělili serveru Politico dva diplomaté EU, kteří mají informace o jednáních.
Prestižní magazín The Economist vydal pravidelný žebříček ekonomik členských států OECD. Česká ekonomika se v něm umístila na dělené čtvrté až šesté příčce, přičemž za sebou zanechala většinu zemí včetně USA, Polska či Německa. Nejlepšího výkonu za první tři čtvrtletí podle magazínu dosáhlo Portugalsko.
Mýtus o spálené zemi neplatí. Česká ekonomika patří k letošním premiantům
Trhy
Evropská komise navrhuje zemím bloku před prosincovým summitem EU dvě varianty finanční podpory Ukrajiny v letech 2026 až 2027. Jednou je půjčka od Evropské unie, financovaná z unijního rozpočtu, což by vyžadovalo jednomyslný souhlas všech členských států. Druhou možností je takzvaná reparační půjčka zajištěná zmrazenými ruskými aktivy v EU, tedy zejména v Belgii, ale také v Lucembursku. Reparační půjčku by Ukrajina splatila až po obdržení válečných reparací od Ruska.
Druhou variantu prosazuje německý kancléř Friedrich Merz, důrazně proti se ovšem staví belgický premiér Bart De Wever, jehož vláda má obavy z možných důsledků takového postupu. Moskva návrh označuje za zabavení či rovnou krádež ruského majetku.
