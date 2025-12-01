Vánoční rozpočet opět roste. Kde letos Češi nejvíc utratí?
Průměrná česká domácnost plánuje v letošním roce utratit za vánoční svátky 12 600 korun, podobně jako loni. Největší část výdajů jde na dárky, nejčastěji mezi 5000 až 10 tisíci korunami. Půjčku na Vánoce plánují dvě procenta Čechů, úvěr si zřizují nejčastěji u bank. Vyplývá to z průzkumu České bankovní asociace a agentury Ipsos mezi tisícovkou respondentů.
Od roku 2023 domácnosti pozvolna začínají za Vánoce více utrácet, tehdy byl průměrný výdaj 12 tisíc korun, letos vystoupal na 12 600 korun. Polovina lidí utratí za dárky do 5000 korun, pětina mezi 5000 až 10 tisíci korunami. Další výraznou položkou je jídlo a pití, 44 procent domácností se vejde do 3000 korun, dalších 16 procent dá za jídlo a pití mezi 3000 až 5000 korunami. Výdaje na výzdobu tvoří zanedbatelnou část, u většiny do tisíce korun.
Většina Čechů by si kvůli Vánocům nepůjčila
Půjčku na Vánoce a vánoční dárky si plánují lidé vzít nejčastěji do 5000 korun. Peníze vydají zejména za hračky pro děti, spotřební elektroniku a bílé elektro. Hlavními důvody půjčky jsou to, že nechtějí čekat a šetřit či vybrané zboží bylo ve slevě. To, že půjčka na vánoční dárky je dobrý nápad, si myslí tři procenta Čechů. Někdy si na vánoční dárky půjčilo sedm procent lidí. Na druhé straně si 95 procent populace myslí, že půjčka na dárky není dobrý nápad, přičemž 77 procent lidí by si nikdy na Vánoce nepůjčilo.
„Data z posledních let ukazují, že naprostá většina lidí považuje půjčku na vánoční dárky za špatný nápad. Je velmi příznivé, že podíl populace, která se kvůli Vánocům zadlužuje, drží na velmi nízké úrovni. Tento velmi racionální přístup by bylo dobré udržet i nadále,“ uvedl hlavní právník a náměstek výkonného ředitele ČBA Filip Hanzlík.
Skoro polovina lidí, kteří si půjčili, má obavu, že nebudou schopni splácet. Z toho čtyři procenta nyní ví, že to bude velký problém, o kterém neví, jak ho budou řešit. Svoji půjčku stejně jako loni včas celou uhradilo 38 procent dlužníků. Stoupl počet Čechů, kteří problémy se splácením úvěru, plánují řešit půjčkou v rodině. Lidé si úvěr nejčastěji berou u bank, následují leasingové a jiné finanční společnosti.
Tržby obchodníků o prvním adventním víkendu, kdy se již lidé často věnují vánočním nákupům, proti běžným víkendům stouply. V meziročním srovnání ale zaznamenali nárůst jen někteří prodejci. Za vyšší poptávkou jsou i výprodeje k černému pátku, tzv. Black Friday, které letos o prvním adventním víkendu ještě pokračovaly.
Lidé nakupovali o první adventní víkend ve velkém, pomohl i Black Friday
Zprávy z firem
