Vánoční rozpočet opět roste. Kde letos Češi nejvíc utratí?

Vánoční rozpočet opět roste. Kde letos Češi nejvíc utratí?

Nakupování dárků
Průměrná česká domácnost plánuje v letošním roce utratit za vánoční svátky 12 600 korun, podobně jako loni. Největší část výdajů jde na dárky, nejčastěji mezi 5000 až 10 tisíci korunami. Půjčku na Vánoce plánují dvě procenta Čechů, úvěr si zřizují nejčastěji u bank. Vyplývá to z průzkumu České bankovní asociace a agentury Ipsos mezi tisícovkou respondentů.

Od roku 2023 domácnosti pozvolna začínají za Vánoce více utrácet, tehdy byl průměrný výdaj 12 tisíc korun, letos vystoupal na 12 600 korun. Polovina lidí utratí za dárky do 5000 korun, pětina mezi 5000 až 10 tisíci korunami. Další výraznou položkou je jídlo a pití, 44 procent domácností se vejde do 3000 korun, dalších 16 procent dá za jídlo a pití mezi 3000 až 5000 korunami. Výdaje na výzdobu tvoří zanedbatelnou část, u většiny do tisíce korun.

Většina Čechů by si kvůli Vánocům nepůjčila

Půjčku na Vánoce a vánoční dárky si plánují lidé vzít nejčastěji do 5000 korun. Peníze vydají zejména za hračky pro děti, spotřební elektroniku a bílé elektro. Hlavními důvody půjčky jsou to, že nechtějí čekat a šetřit či vybrané zboží bylo ve slevě. To, že půjčka na vánoční dárky je dobrý nápad, si myslí tři procenta Čechů. Někdy si na vánoční dárky půjčilo sedm procent lidí. Na druhé straně si 95 procent populace myslí, že půjčka na dárky není dobrý nápad, přičemž 77 procent lidí by si nikdy na Vánoce nepůjčilo.

„Data z posledních let ukazují, že naprostá většina lidí považuje půjčku na vánoční dárky za špatný nápad. Je velmi příznivé, že podíl populace, která se kvůli Vánocům zadlužuje, drží na velmi nízké úrovni. Tento velmi racionální přístup by bylo dobré udržet i nadále,“ uvedl hlavní právník a náměstek výkonného ředitele ČBA Filip Hanzlík.

Skoro polovina lidí, kteří si půjčili, má obavu, že nebudou schopni splácet. Z toho čtyři procenta nyní ví, že to bude velký problém, o kterém neví, jak ho budou řešit. Svoji půjčku stejně jako loni včas celou uhradilo 38 procent dlužníků. Stoupl počet Čechů, kteří problémy se splácením úvěru, plánují řešit půjčkou v rodině. Lidé si úvěr nejčastěji berou u bank, následují leasingové a jiné finanční společnosti.

adventní nákupy

Lidé nakupovali o první adventní víkend ve velkém, pomohl i Black Friday

Zprávy z firem

Tržby obchodníků o prvním adventním víkendu, kdy se již lidé často věnují vánočním nákupům, proti běžným víkendům stouply. V meziročním srovnání ale zaznamenali nárůst jen někteří prodejci. Za vyšší poptávkou jsou i výprodeje k černému pátku, tzv. Black Friday, které letos o prvním adventním víkendu ještě pokračovaly.

ČTK

PODZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ

Hlavním tématem podzimního čísla magazínu Newstream Club je Sázka na Česko. Česko je totiž země s ohromným potenciálem. To je jedna ze spojovacích myšlenek vlivných českých podnikatelů. A ten potenciál je zejména v lidech. Jak ale tento potenciál vzít a přetočit jej ve skutečnou hodnotu, na které lze následně stavět růst? Právě o těchto otázkách jsme mluvili s několika výraznými figurami českého, slovenského, ale i světového byznysu.

Velmi aktivní, a přitom neotřelý způsob ukazuje galeristka Olga Trčková, která v centru Prahy vybudovala úspěšnou komerční galerii DSC Gallery. O tom, jak může Česko, či potažmo Česko a Slovensko uspět na globální scéně, pak vědí své miliardáři Vlastislav Bříza a Dalibor Cicman. První dokázal tradiční značku Koh-i-noor dostat do celého světa, druhý se svým e-commerce projektem GymBeam svět postupně dobývá.

Kromě rozhovorů s klíčovými osobnostmi trhu se v magazínu dozvíte také prognózu vývoje na pražské burze, proč se v Kuchyni na Pražském hradě nesmaží smažák nebo jak to vlastně mají Češi se svými chalupami.

Deváté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo se můžete těšit již v prosinci.

Každý čtvrtý mladý kouří e-cigarety. Stát reaguje zpřísněním pravidel

Začínají přísnější pravidla pro prodej e-cigaret, obchody je mohou doprodat
Od dnešního dne začínají platit přísnější pravidla pro prodej elektronických cigaret. Vyhláškou se mění se povinná označení, platí některá nová omezení pro jejich obaly nebo složení. Obchody mají sedm měsíců na jejich doprodej. E-cigarety loni podle průzkumu Státního zdravotního ústavu užívalo téměř 14 procent populace, za pět let se podíl téměř ztrojnásobil.

Kouří je každý čtvrtý mladý ve věku 15 až 24 let. Právě jejich ochranou argumentovaly parlamentní zdravotní výbory, když uložily ministerstvu zdravotnictví připravit novou regulaci. „Elektronické cigarety a náhradní náplně nesmí svým tvarem, vzhledem, jednotkovým a vnějším balením připomínat potravinu, kosmetický přípravek nebo hračku,“ píše se ve vyhlášce.

Prodávají se buď jednorázové nebo s možností náplň doplnit. Prodej výrobků s nikotinem mladším 18 let zákon zakazuje. Nově budou muset nést zdravotní varování a symbol nevhodnosti pro mladší 18 let i výrobky bez nikotinu. Obsah nikotinu v náplni bude muset být uvedený jednotně, buď v miligramech na mililitr náplně, nebo v mikrogramech v jedné dávce.

„Nikotin je vysoce návyková látka, která negativně ovlivňuje vývoj mozku mladistvých. Vystavení nikotinu v raném věku může vést k problémům s učením, pozorností a rozhodováním,“ uvedla letos v květnu ředitelka SZÚ Barbora Macková.

Chcete zdravější dítě díky zásahu do jeho genů? Nabídka se chystá. Ale je na hraně

Názory

Už třetí společnost, která chce geneticky upravovat děti, vznikla letos v USA díky investicím podnikatelů z technologických firem. Možná se z toho vyklube dobrý byznys, který prospěje lidskému zdraví. Ale zatím to spíše vypadá na velké, avšak nebezpečné sny, píše v analýze pro Newstream vědecký novinář Josef Tuček.

Josef Tuček

Přečíst článek

Vyhláška nově zakazuje náplně e-cigaret obsahující rostlinné oleje a tuky, kanabinoidy a deriváty, psychomodulační a jiné návykové látky. Nesmí také obsahovat cukry a sladidla mimo případů, kdy jsou součástí základní příchutě, například některého ovoce.

Povinné údaje budou muset být uvedené přímo na výrobku, nikoliv na samolepce, kterou bude původní etiketa pro prodej v Česku přelepená. Zároveň musí podle mluvčího ministerstva zdravotnictví Ondřeje Jakoba být uvedeno číslo ID, pod kterým je výrobek v České republice oznámený ministerstvu. Jejich seznam MZd aktualizuje každý měsíc.

V roce 2023 byl v ČR oznámený prodej více než 36 milionů jednorázových cigaret a 65 milionů náhradních náplní. Zatímco u jednorázových výrobků legální prodej klesá, u náplní se za pět let více než ztřicetinásobil. Hygienici často na webu upozorňují zejména na jednorázové výrobky, které nejsou správně označené.

Lidé nakupovali o první adventní víkend ve velkém, pomohl i Black Friday

adventní nákupy
Tržby obchodníků o prvním adventním víkendu, kdy se již lidé často věnují vánočním nákupům, proti běžným víkendům stouply. V meziročním srovnání ale zaznamenali nárůst jen někteří prodejci. Za vyšší poptávkou jsou i výprodeje k černému pátku, tzv. Black Friday, které letos o prvním adventním víkendu ještě pokračovaly.

"Vánoce jsou pro nákupní centra každoročně vrcholem sezony, kdy návštěvnost stoupá o 15 i více procent proti průměru," řekl předseda výkonného výboru Asociace nákupních center ČR Jan Kubíček. Prosincové těžby pak rostou o 50 až 60 procent proti průměru. "Vyšší zájem registrujeme už se začátkem Black Friday a směrem ke Štědrému dni roste," dodal.

Trojnásobný nával v nákupáku

Návštěvnost a tržby byly v centru Freeport Fashion Outlet na zhruba trojnásobku běžných víkendů, uvedla retail manažerka centra Kateřina Rédová. Tržby se pohybovaly na stejné úrovni jako v loňském roce. "Obchodníci však nasadili ještě výraznější slevy než loni, a proto jsme museli před některými obchody organizovat fronty. Největší zájem byl o obchody se sportovní módou a domácími potřebami," poznamenala.

Zájem o nákupy se zvyšuje, souhlasila mluvčí Globusu Aneta Turnovská. Počátkem adventu zákazníci podle ní nakupují suroviny na pečení i dárky. Největší zájem je o dárky pro děti, kde dominují hračky, hry a dřevěné stavebnice. Z dárků pro dospělé je zájem o drobnou elektroniku nebo spotřebiče.

S blížícími se Vánocemi pozoruje postupný růst tržeb týden po týdnu také mluvčí IKEA Nicol Richterová. Vrchol nákupní sezony očekává tradičně zhruba deset až 14 dní před Štědrým dnem. V tomto období zákazníci podle ní nakupují nejen dárky a vánoční dekorace, ale také dokončují větší projekty v domácnosti.

Lidé v tomto období vždy více utrácejí

"Zákazníci utrácejí více než loni, a to jak díky vyšší návštěvnosti, tak i mírně vyšším průměrným nákupům," uvedl manažer komunikace sítě drogérií dm Jiří Peroutka. Ve srovnání s minulou sobotou byly tržby prakticky srovnatelné, řekl. Důvodem podle něj může být fakt, že v mnoha obcích se tento víkend rozsvěcují vánoční stromy. Peroutka zároveň poukázal na to, že zákazníci měli zvýšený zájem o pečicí papíry, což podle něj naznačuje, že domácnosti se připravují na pečení vánočního cukroví. Mluvčí drogerií Rossmann Rita Gabrielová vyčíslila dnes po 16:00 mezitýdenní růst na sedm procent a meziroční růst na 37 procent.

Hračkářství Bambule zaznamenalo při srovnání tržeb za první adventní víkend v pátek a sobotu podle marketingové ředitelky Jany Krčkové meziročně pokles tržeb o jednotky procent. Pokles způsobil nižší počet nákupů. Naopak průměrná objednávka stoupla o pět procent. Mezi nejžádanější produkty patří stejně jako v posledních letech kreativní a interaktivní hračky a stavebnice, sdělila.

Nejsílnější týdenní růst u Decathlonu

Decathlon zaznamenal letos svůj nejsilnější týdenní růst prodeje ve srovnání s loňským rokem, a to díky brzkému příchodu zimního počasí a kampani Black Friday, uvedl obchodní ředitel společnosti Stephane Mollet. Brzké sněžení v ČR vedlo podle něj k mimořádné poptávce po vybavení pro zimní sporty. Za uplynulý týden prodal Decathlon přes 4000 saní a 10 tisíc dětských rukavic, což je trojnásobek výsledků za stejné období loňského roku.

Prodeje zlatých a stříbrných slitků se o prvním adventním víkendu zvýšily u společnosti Golden Gate meziročně téměř o více než 50 procent. Zájem o zlato je v Česku rekordní, doplnil předseda představenstva firmy Libor Brůna. Na internetovém obchodu Notinu v sobotu počet objednávek vzrostl o 11 procent proti předchozímu roku, v neděli k 15. hodině evidovali téměř 100 tisíc objednávek, uvedla mluvčí společnosti Barbora Janotová.

Doporučujeme