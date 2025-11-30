Nový magazín právě vychází!

Domácí vanilkové rohlíčky stojí 136 korun za kilo. V obchodech jsou až jedenáctkrát dražší

Lukáš Kovanda
Vanilkové rohlíčky jsou v obchodech až zhruba 11krát dražší, než na kolik vyjde jejich domácí příprava. Ta, včetně energií, letos meziročně reálně zlevnila o 2,5 procenta.

Vanilkové rohlíčky patří k nejpopulárnějším druhům vánočního cukroví. Jejich domácí příprava vyjde letos na 135,50 Kč na kilogram. Loni to bylo 134,40 Kč na kilogram.

Dané ceny platí, vycházíme-li z cen a množství ingrediencí, které jsou třeba na výrobu kilogramu rohlíčků. Tedy 340 gramů másla, 150 gramů moučkového cukru, 420 gramů hladké mouky, 160 gramů mletých vlašských ořechů a jednoho osmigramového balení vanilkového cukru. Cena zbylé potřebné ingredience, špetky soli, byla a je prakticky nulová.

Máslo levnější, ořechy dražší

Meziročně 340 gramů másla zlevnilo z rovných 80 Kč loni v říjnu a na zhruba 73,60 Kč letos v říjnu. V řádu nižších desítek haléřů v přepočtu na výše uvedená množství pak meziročně zlevnily moučkový i vanilkový cukr a také mouka. Naopak uvedených 160 gramů mletých ořechů zdražilo z 40 na 48 korun. Uvedené ceny vycházejí převážně ze statistiky ČSÚ, která je doplněna cenami dle loňských a letošních běžných nabídek řetězců.

Zdražení mletých ořechů tak z velké míry kompenzuje zejména zlevnění másla a částečně i zlevnění mouky a obou zmíněných druhů cukru. Meziroční zdražení rohlíčků tak činí 0,8 procenta, což je citelně pod úrovní inflace. Ta letos v říjnu činila 2,5 procenta. Pokud bychom zohlednili pokles cen energií, které jsou k upečení rohlíčků pochopitelně také třeba, je výsledná cena domácí přípravy tohoto druhu pečiva prakticky k nerozlišení od té loňské. Energie v rámci spotřebitelského koše ČSÚ letos v říjnu meziročně zlevňovaly o 3,4 procenta – zahrnuta je elektrická a tepelná energie, plyn a ostatní paliva.

Lze tedy říci, že reálně, tedy vzhledem k cenovému vývoji všeho ostatního v české ekonomiky, vanilkové rohlíčky letos meziročně zlevňují o zhruba 2,5 procenta – alespoň tedy, co se jejich domácí přípravy týče.

Přitom některé obchody letos nabízejí kilogram rohlíčků třeba i za cenu v rozmezí přibližně od 1000 do 1500 (viz obrázek níže). Zadání výrazu „vanilkové rohlíčky cena kilogram“ do vyhledávače nabídne třeba rohlíčky z pekárny Kabát, prostřednictvím dovážkové služby Roohlík.cz, za takřka 1520 Kč za kilogram, s deklarovanou nulovou cenou přepravy. Kilogramové balení rohlíčků od Grizly.cz vyjde na 1176 Kč. Na Rohlík.cz pak lez objednat i rohlíčky Pappudia, za zhruba 1000 korun za kilogram.

Uvedené ceny jsou tedy zhruba sedm- až jedenáctkrát vyšší, než odpovídá souhrnu běžných cen všech „rohlíčkových“ ingrediencí v obchodech. 

