Lukáš Kovanda: Spotřebitelská důvěra je na šestiletém maximu. Maloobchod se může těšit na „žně“
Důvěra spotřebitelů v českou ekonomiku v listopadu výrazně narostla na nejvyšší úroveň od roku 2019. Dosahuje 111,7 bodu, přičemž dlouhodobý průměr let 2003 až 2024 odpovídá hodnotě rovných 100 bodů. Naposledy byla důvěra spotřebitelů v tuzemské hospodářství vyšší v prosinci 2019, vyplývá dále z dat ČSÚ. To bylo ještě před propuknutím pandemie covidu.
Letos v listopadu se tak důvěra spotřebitelů vůbec poprvé srovnává s úrovněmi právě roku 2019, který byl posledním, jejž nepoznamenaly tíživé děje v podobě právě pandemie, energetické drahoty, války na Ukrajině a jejích dopadů či mocné inflační vlny a prudkého propadu reálných mezd, jenž byl v Česku mezi lety 2021 až 2025 nejvýraznější ze všech zemí OECD (viz graf níže) a neblaze dolehl právě na spotřebitelskou důvěru.
Zotavení v oblasti reálných mezd, které se příští rok vrátí na úroveň roku 2019, zlepšuje důvěru spotřebitelů již od loňska. Za dalším zlepšením jejich nálady na takřka šestileté maximum stály v listopadu naděje vkládané do vznikající vlády, vzešlé ze sněmovních voleb ze začátku října. Spotřebitelé míní, že nový kabinet podpoří jejich životní úroveň, a to i menším důrazem na další konsolidaci veřejných financí. Pokud jim nejlepší nálada za šest let vydrží ještě měsíc, adventní „žně“ zaznamenají maloobchodní prodejci v kamenné i onlinové síti, takže vánoční svátky by byly výrazně štědřejší než v uplynulých letech.
Souhrnný ukazatel důvěry v českou ekonomiku tak díky výraznému zlepšení nálady spotřebitelů v listopadu setrval nad dlouhodobým průměrem let 2003 až 2024, ovšem důvěra podnikatelů za ním nepatrně zaostala. Podnikatele a firmy trápí zejména zhoršení podmínek v tuzemském průmyslu. Ten se potýká s dopady náročného mezinárodního prostředí, které charakterizuje zavádění nebývale vysokých cel zejména ze strany USA, klopotný výkon německé ekonomiky či růst konkurenceschopnosti asijských ekonomik.
Film „Wicked: For Good“ - v Česku uvedený pod názvem Čarodějka: Druhá část - překonal očekávání analytiků a během prvního víkendu v Severní Americe vydělal odhadovaných 150 milionů dolarů z domácích tržeb. Jde o druhý nejúspěšnější start filmu v roce 2025, těsně za „A Minecraft Movie“ od Warner Bros., který v dubnu utržil 163 milionů dolarů.
Trhák z Broadwaye Wicked: For Good ovládl o víkendu kina v USA a překvapil analytiky
