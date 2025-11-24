Nový magazín právě vychází!

Objednávejte zde
newstream.cz Money Lukáš Kovanda: Spotřebitelská důvěra je na šestiletém maximu. Maloobchod se může těšit na „žně“

Lukáš Kovanda: Spotřebitelská důvěra je na šestiletém maximu. Maloobchod se může těšit na „žně“

Předvánoční nákupy
ČTK
Lukáš Kovanda
Lukáš Kovanda

Důvěra spotřebitelů v českou ekonomiku v listopadu výrazně narostla na nejvyšší úroveň od roku 2019. Dosahuje 111,7 bodu, přičemž dlouhodobý průměr let 2003 až 2024 odpovídá hodnotě rovných 100 bodů. Naposledy byla důvěra spotřebitelů v tuzemské hospodářství vyšší v prosinci 2019, vyplývá dále z dat ČSÚ. To bylo ještě před propuknutím pandemie covidu.

Letos v listopadu se tak důvěra spotřebitelů vůbec poprvé srovnává s úrovněmi právě roku 2019, který byl posledním, jejž nepoznamenaly tíživé děje v podobě právě pandemie, energetické drahoty, války na Ukrajině a jejích dopadů či mocné inflační vlny a prudkého propadu reálných mezd, jenž byl v Česku mezi lety 2021 až 2025 nejvýraznější ze všech zemí OECD (viz graf níže) a neblaze dolehl právě na spotřebitelskou důvěru.

Zotavení v oblasti reálných mezd, které se příští rok vrátí na úroveň roku 2019, zlepšuje důvěru spotřebitelů již od loňska. Za dalším zlepšením jejich nálady na takřka šestileté maximum stály v listopadu naděje vkládané do vznikající vlády, vzešlé ze sněmovních voleb ze začátku října. Spotřebitelé míní, že nový kabinet podpoří jejich životní úroveň, a to i menším důrazem na další konsolidaci veřejných financí. Pokud jim nejlepší nálada za šest let vydrží ještě měsíc, adventní „žně“ zaznamenají maloobchodní prodejci v kamenné i onlinové síti, takže vánoční svátky by byly výrazně štědřejší než v uplynulých letech.

Souhrnný ukazatel důvěry v českou ekonomiku tak díky výraznému zlepšení nálady spotřebitelů v listopadu setrval nad dlouhodobým průměrem let 2003 až 2024, ovšem důvěra podnikatelů za ním nepatrně zaostala. Podnikatele a firmy trápí zejména zhoršení podmínek v tuzemském průmyslu. Ten se potýká s dopady náročného mezinárodního prostředí, které charakterizuje zavádění nebývale vysokých cel zejména ze strany USA, klopotný výkon německé ekonomiky či růst konkurenceschopnosti asijských ekonomik.  

druhý díl muzikálu Čarodějka o první víkend v kinech v USA uspěl

Trhák z Broadwaye Wicked: For Good ovládl o víkendu kina v USA a překvapil analytiky

Enjoy

Film „Wicked: For Good“ - v Česku uvedený pod názvem Čarodějka: Druhá část - překonal očekávání analytiků a během prvního víkendu v Severní Americe vydělal odhadovaných 150 milionů dolarů z domácích tržeb. Jde o druhý nejúspěšnější start filmu v roce 2025, těsně za „A Minecraft Movie“ od Warner Bros., který v dubnu utržil 163 milionů dolarů.

nst

Přečíst článek

PODZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ

Hlavním tématem podzimního čísla magazínu Newstream Club je Sázka na Česko. Česko je totiž země s ohromným potenciálem. To je jedna ze spojovacích myšlenek vlivných českých podnikatelů. A ten potenciál je zejména v lidech. Jak ale tento potenciál vzít a přetočit jej ve skutečnou hodnotu, na které lze následně stavět růst? Právě o těchto otázkách jsme mluvili s několika výraznými figurami českého, slovenského, ale i světového byznysu.

Velmi aktivní, a přitom neotřelý způsob ukazuje galeristka Olga Trčková, která v centru Prahy vybudovala úspěšnou komerční galerii DSC Gallery. O tom, jak může Česko, či potažmo Česko a Slovensko uspět na globální scéně, pak vědí své miliardáři Vlastislav Bříza a Dalibor Cicman. První dokázal tradiční značku Koh-i-noor dostat do celého světa, druhý se svým e-commerce projektem GymBeam svět postupně dobývá.

Kromě rozhovorů s klíčovými osobnostmi trhu se v magazínu dozvíte také prognózu vývoje na pražské burze, proč se v Kuchyni na Pražském hradě nesmaží smažák nebo jak to vlastně mají Češi se svými chalupami.

Deváté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo se můžete těšit již v prosinci.

Související

Škoda Auto, ilustrační foto

Lukáš Kovanda: Čechům se dramaticky zhoršuje životní úroveň, potíže vyjít se mzdou má polovina z nich

Názory

Lukáš Kovanda

Přečíst článek
Euro měna
Aktualizováno

Evropská ekonomika překvapila: Růst v roce 2025 předčil očekávání

Money

ČTK

Přečíst článek

Havlíček slibuje rychlejší odpisy už od roku 2027. Firmám mají vrátit konkurenceschopnost

Místopředsedkyně hnutí ANO a pravděpodobná budoucí ministryně financí Alena Schillerová, předseda ANO a možný budoucí premiér Andrej Babiš a místopředseda ANO Karel Havlíček
ČTK
ČTK
ČTK

Rychlejší odpisy daní pro firmy, které by podnikům pomohly kompenzovat náklady na vysoké ceny energií, by mohly být zavedeny od roku 2027. V pořadu České televize Otázky Václava Moravce to uvedl místopředseda ANO Karel Havlíček. Na zkrácení časových horizontů, kdy by si podniky mohly jinak odepisovat daně, se ale podle Havlíčka strany musí nejdříve domluvit na koaliční radě. Nová koalice chce od začátku příštího roku pomoci kompenzovat cenu regulované složky energií. Řešit kompenzaci takzvaných nepřímých nákladů, mezi které patří například i rychlejší odpis daní, může začít řešit následně.

Rychlejší odpisy by podle Havlíčka pomohl tuzemským firmám zůstat konkurenceschopnými na evropském trhu. Německá vláda totiž představila plán na zavedení takzvané průmyslové ceny elektřiny, která má od ledna 2026 snížit náklady na energie pro energeticky náročné podniky. Cílem je prostřednictvím přímé podpory ze státního rozpočtu v celkovém objemu 6,5 miliardy eur (zhruba 157 miliard) udržet cenu elektřiny pro průmysl na přibližně 50 eurech (zhruba 1200 korun) za megawatthodinu. Díky tomu by náklady firem byly nižší, což by se promítlo také do finální ceny výrobků.

Mojmír Hampl

Drahý a zbytečný nesmysl. Hampl se nepáral s kritikou zestátnění ČEZ

Politika

Zestátnění ČEZ, které má v návrhu programového prohlášení vznikající vláda hnutí ANO, SPD a Motoristů, je drahý a zbytečný nesmysl. V pořadu Otázky Václava Moravce v České televizi to řekl předseda Národní rozpočtové rady Mojmír Hampl. Bez dalších kroků to podle něj nepovede ke změnám v cenách silové složky energie. Záměr v kontextu letošního roku, kdy ceny energií už výrazně nerostou, nechápe.

ČTK

Přečíst článek

Lepší odpisová politika by podle Havlíčka pro firmy znamenala také nepřímou daňovou pobídku. Časový horizont, kdy by si podniky mohly odepisovat daně, by se mohl snížit i zhruba o polovinu, na konkrétních krocích se je ale podle místopředsedy ANO nejdříve nutné domluvit v koalici. Odpisy by státní rozpočet pak zasáhly spíše krátkodobě. "Pokud by to bylo jenom na energeticky náročné firmy, tak je to v podstatě pod rozlišovací schopnost rozpočtu. Já bych ale chtěl, abychom šli nad rámec energeticky náročných firem," dodal Havlíček. Za obory ohrožené drahými energiemi nyní nejsou Evropskou unií považováni například výrobci keramiky, což Havlíček nepovažuje za správné.

Daniel Ryšávka - ředitel Státního fondu podpory investic (SFPI)

Šéf Státního fondu: Pokud chceme dostupné bydlení změnit, musí jej podpořit i nová vláda

Money

Jaké možnosti financování dostupného bydlení jsou dnes v Česku aktuální a co by měla nová vláda udělat jako první, aby se projekty dostupného bydlení nezastavily, shrnul exkluzivně pro newstream.cz Daniel Ryšávka, ředitel Státního fondu podpory investic (SFPI). Fond pořádal v Praze tento týden třetí ročník Evropského summitu o odpovědném financování dostupného bydlení.

Věra Tůmová

Přečíst článek

Nižší ceny energií a energetická soběstačnost patří podle programového prohlášení mezi jedny z priorit budoucí vládní koalice ANO, SPD a Motoristů. Chce například přesunout poplatky za podporované zdroje energie (POZE) zcela na stát. V současnosti jsou příspěvky rozděleny mezi stát a odběratele. Nová koalice se tímto krokem inspirovala v zahraničí, poplatky hradí jen stát například v Německu. Cílem je podle návrhu snížení regulovaných cen energií. Pokud by tento krok nová vláda schválila, zvýšila by tak aktuálně plánované státní výdaje na POZE v příštím roce ze současných 24,6 miliardy o dalších zhruba 20 miliard. Havlíček v ČT řekl, že by tento krok mohl vést k plošnému zlevnění elektřiny o průměrně deset procent.

Podle místopředsedy SPD Radima Fialy Česko nemá peníze na to podporovat české podniky podobně jako Německo. Jedinou cestou, jak jím proto ulehčit od drahých energií, je přímo regulovat cenu elektřiny vyrobené v ČR.

Související

AI má moc srovnatelnou s jadernými zbraněmi, tvrdí ruský bankéř

AI
iStock
ČTK
ČTK

Země, které si dokážou vybudovat vedoucí pozici v oblasti umělé inteligence, získají díky této technologii vliv srovnatelný s vlastnictvím jaderných zbraní, což jim zajistí převahu ve 21. století. Agentuře Reuters to řekl první náměstek generálního ředitele největší ruské bankovní společnosti Sberbank Alexandr Vedjachin.

„AI je jako jaderný projekt. Vzniká nový 'jaderný klub' ve světě, ve kterém buď máte vlastní velký jazykový model (LLM), nebo nemáte,“ uvedl Vedjachin. Rusko podle něj potřebuje nejméně dva nebo tři vlastní AI modely k využití v citlivých oblastech, jako jsou veřejné internetové služby, zdravotnictví a vzdělávání.

„Není možné vkládat důvěrné informace do cizího modelu. To je prostě zakázáno. Takový postup by měl velmi nepříjemné následky,“ varoval Vedjachin. Dodal, že státní údaje by měly zpracovávat pouze ruské AI modely.

Ruský prezident Vladimir Putin minulý týden uvedl, že doma vyvinuté AI modely jsou nezbytné k zachování ruské suverenity. Společnost Sberbank stojí spolu s technologickou firmou Jandex v čele ruského úsilí udržet v oblasti umělé inteligence krok s konkurencí ze Spojených států a Číny, píše Reuters.

Vedjachin upozornil, že Rusko bude mít potíže vyrovnat se této konkurenci v oblasti výpočetního výkonu, a to zejména kvůli západním sankcím, které zemi omezují přístup k technologiím. Zároveň ale varoval, že globální investice do AI infrastruktury by se mohly ukázat jako přehnané.

„Domníváme se, že nadměrné investice do AI infrastruktury se vzhledem k rychlému tempu technologického vývoje nemusejí vyplatit,“ uvedl Vedjachin. Dodal, že Rusko je imunní vůči „AI bublině“, protože jeho investice nejsou nadměrné.

AI jako motor německého růstu. Studie slibuje obří ekonomický skok

Money

Umělá inteligence (AI) by během příštích 15 let mohla výrazně podpořit růst německé ekonomiky. Nová studie předpokládá, že AI ročně zvýší hrubý domácí produkt (HDP) Německa o 0,4 procenta. Počítá rovněž s tím, že AI způsobí strukturální změny na trhu práce, ačkoli celkový počet pracovních míst by měl zůstat stabilní. Informuje o tom agentura DPA.

ČTK

Přečíst článek

Související

Doporučujeme