Trumpův celní tlak zabírá. Čtvrtina německých firem chce přesunout výrobu do USA

Trumpův celní tlak zabírá. Čtvrtina německých firem chce přesunout výrobu do USA
Dvě ze tří německých firem plánují přesunout výrobu do zahraničí. Vedou je k tomu obchodní války a sílící protekcionismus. Podle agentury DPA to zjistila anketa auditorské společnosti Deloitte a Svazu německého průmyslu.

Každá pátá firma už v Německu nevyrábí. V anketě dotazovaných průmyslových podniků jich 68 procent uvedlo, že v důsledku celních sazeb hodlají v příštích dvou až třech letech zcela nebo částečně přesunout výrobu.

Nejdůležitější cílovou oblastí mimo Evropu jsou Spojené státy americké, které firmy zmiňovaly výrazně častěji než v předchozích průzkumech. Že chtějí přesunout výrobu do této země, zmínilo 26 procent respondentů. Důvodem jsou pravděpodobně zejména cla, kterými chce prezident Donald Trump přilákat podniky do USA.

Přesun i do Asie

Podle studie je však ještě důležitější cílovou oblastí samotná Evropa. Přesun z Německa do jiných evropských zemí plánuje 30 procent firem. A také Asie jako výhodná výrobní lokalita je pro mnoho společností nadále atraktivní. Do Číny to láká 16 procent firem, do Indie 14 procent a do jiných asijských zemí 19 procent.

Téměř každá pátá společnost, přesně 19 procent, už teď nemá v Německu žádnou výrobu. Před dvěma lety takto v podobné studii odpovědělo 11 procent. Odliv se netýká pouze výroby, stále častěji se přesouvá také výzkum a vývoj.

„Geopolitické otřesy se už dávno staly pro německou ekonomiku bouřlivým protivětrem,“ řekl člen představenstva BDI Wolfgang Niedermark.

Německá ekonomika je největší v Evropě. Je na ní závislá i řada českých firem.

Akciím rozvíjejících se trhů (EM) se v roce 2025 daří výrazně lépe než americkým i evropským indexům. Silný růst, tažený slabším americkým dolarem, levnějšími valuacemi a technologickým boomem v Asii, z nich dělá vítěze letošního roku. Pro investory to ale nemusí znamenat změnu éry – spíše připomenutí, že diverzifikace se vyplácí.

Indexu MSCI Emerging Markets v roce 2025 přidal v dolarovém vyjádření asi třicet procent, což je přibližně dvojnásobné zhodnocení oproti americkému S&P 500. V eurech je výkonnost mírně nižší, protože část zisků tvoří měnový efekt, stále však velmi atraktivní.

Hlavní ekonom Argos Capital Kryštof Míšek upozorňuje, že právě měny jsou letos klíčovým hybatelem. „Dolarový index výrazně oslabil, což významně podpořilo výkonnost akciových trhů rozvíjejících se ekonomik. Velká část zhruba sedmnácti procent zhodnocení MSCI EM je způsobena forexovým efektem. Bez vlivu měn by byl výnos pouze kolem plus sedmi,“ vysvětluje. Přesto i očištěná výkonnost zůstává solidní.

Amerika naráží na valuace i politiku

Americký trh naopak trpí přehřátými valuacemi a vyšší politickou nejistotou. „Už tak vysoké ocenění amerických akcií a nestabilita v tamní politice zvyšují volatilitu a mohou brzdit rozhodnutí investorů,“ říká Lukáš Raška, analytik Portu, který ale dodává, že nejde o trvalý obrat. „Jde spíše o přirozené střídání období, kdy jednotlivé části světa táhnou růst více než jiné.“

Podobně to vidí také Tomáš Cverna z XTB. Podle něj investoři po ochlazení příběhu americké umělé inteligence logicky hledají alternativy. „Emerging markets  byly v posledních letech zastíněné, ale když se podhoubí investičního megatrendu začalo zhoršovat, investoři začali hledat alternativu.“ Domnívá se však, že po politickém uklidnění se část kapitálu může do Spojených států vrátit.

AI boom se přesouvá do Asie

Zásadním rozdílem oproti minulým cyklům je ale fakt, že technologická vlna už není jen americká. „Asijský region se stal centrem masivních investic do AI infrastruktury, datových center, výpočetních čipů a softwarových platforem,“ uvádí Míšek. Zmiňuje společnosti jako TSMC, Samsung Electronics, SK Hynix, Alibaba či Baidu, které letos výrazně posilují díky poptávce po AI.

Kromě technologií těží EM i z růstu obranného průmyslu, který souvisí s geopolitickým napětím. „To se projevuje i na pražské burze, kde úspěšná emise Czechoslovak Group a IPO Škoda Doosan investorům přinesly dvouciferné zhodnocení,“ připomíná Míšek.

Diverzifikace vítězí

Navzdory silnému roku zůstávají v EM rizika, zejména deflační problémy Číny. Právě proto analytici radí nepodlehnout dojmu, že se trhy „překlápí“. Jak shrnuje Raška: „Dlouhodobě není žádný trh vítězem permanentně. Vyvážené portfolio je nejefektivnější cestou, jak se na podobné rotace připravit.“

Analytici se shodují, že pro investory je letošní rok hlavně připomínkou, že vsadit vše na Spojené státy může být stejně riskantní jako na rozvíjející se trhy. Rozumné rozložení kapitálu opět vystřelilo do popředí – a potvrzuje, že vítězem není region, ale diverzifikace sama.



JSK Investments manželů Kijonkových získává kontrolní podíl ve společnosti iPrice Recare, která patří mezi lídry repasované elektroniky ve střední Evropě. Hodnotu transakce strany nekomentovaly.

Simona Kijonková, první dáma české e-commerce, se po dvou letech vrací do svého prostředí. Investiční skupina JSK Investments získala 60procentní podíl v iPrice Recare, firmě stojící za značkami iPrice.cz, BestBerg a Patricca. Zakladatel a CEO Patrik Jokl zůstává ve vedení jako minoritní spolumajitel.

Akvizice proběhla podle obou stran v rekordním čase. „Od první schůzky jsme cítili, že naše hodnoty i pohled na podnikání jsou neuvěřitelně podobné,“ říká Simona Kijonková. „iPrice má obrovský potenciál a je to projekt, který jde proti konzumnímu plýtvání. Přesně typ firmy, kterou chceme posouvat.“

Firma se specializuje na zpracování vratek a prodej repasované elektroniky. Každý rok zpracuje stovky tisíc kusů zboží a s obratem 420 milionů korun patří mezi největší hráče v oblasti repasovaného zboží ve střední Evropě. Pro výrobce, jako jsou Samsung či LG, představuje efektivní cestu, jak nakládat s vráceným a neprodaným zbožím.

Z paneláku do byznysu za stovky milionů

CEO Patrik Jokl začínal jako teenager v bytě svých rodičů, kde přijímal první palety elektroniky. „Máme za sebou raketový růst a s JSK můžeme škálovat ještě rychleji. Hlavní je pro nás delivering – vše doručit zákazníkům včas a v top kvalitě, zvlášť teď před Vánoci,“ říká Jokl.

Jeho firma dnes roste nejen díky repasované elektronice, ale i vlastní značce BestBerg, která patří k nejrychleji expandujícím segmentům portfolia.

Akvizice apadá do strategie JSK Investments z: propojuje e-commerce, logistiku i udržitelný přístup. „Dokážeme firmě pomoci škálovat, optimalizovat procesy a připravit expanzi na nové trhy,“ dodává Kijonková.

Transakce potvrzuje ambici JSK vyhledávat firmy s výrazným růstovým potenciálem i pozitivním dopadem – podobně jako v minulosti u Packety nebo Alensy.

