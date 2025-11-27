Trumpův celní tlak zabírá. Čtvrtina německých firem chce přesunout výrobu do USA
Dvě ze tří německých firem plánují přesunout výrobu do zahraničí. Vedou je k tomu obchodní války a sílící protekcionismus. Podle agentury DPA to zjistila anketa auditorské společnosti Deloitte a Svazu německého průmyslu.
Každá pátá firma už v Německu nevyrábí. V anketě dotazovaných průmyslových podniků jich 68 procent uvedlo, že v důsledku celních sazeb hodlají v příštích dvou až třech letech zcela nebo částečně přesunout výrobu.
Nejdůležitější cílovou oblastí mimo Evropu jsou Spojené státy americké, které firmy zmiňovaly výrazně častěji než v předchozích průzkumech. Že chtějí přesunout výrobu do této země, zmínilo 26 procent respondentů. Důvodem jsou pravděpodobně zejména cla, kterými chce prezident Donald Trump přilákat podniky do USA.
Přesun i do Asie
Podle studie je však ještě důležitější cílovou oblastí samotná Evropa. Přesun z Německa do jiných evropských zemí plánuje 30 procent firem. A také Asie jako výhodná výrobní lokalita je pro mnoho společností nadále atraktivní. Do Číny to láká 16 procent firem, do Indie 14 procent a do jiných asijských zemí 19 procent.
Téměř každá pátá společnost, přesně 19 procent, už teď nemá v Německu žádnou výrobu. Před dvěma lety takto v podobné studii odpovědělo 11 procent. Odliv se netýká pouze výroby, stále častěji se přesouvá také výzkum a vývoj.
„Geopolitické otřesy se už dávno staly pro německou ekonomiku bouřlivým protivětrem,“ řekl člen představenstva BDI Wolfgang Niedermark.
Německá ekonomika je největší v Evropě. Je na ní závislá i řada českých firem.
