Český KV Final investuje půl miliardy v USA. Trumpova cla urychlila expanzi do Jižní Karolíny

Český KV Final investuje půl miliardy v USA. Trumpova cla urychlila expanzi do Jižní Karolíny

Severočeský výrobce autodílů KV Final investuje půl miliardy korun do rozšíření svého závodu na výrobu automobilových dílů v Jižní Karolíně. V USA vyrábí rodinná česká firma od roku 2018 a rozšíření tamního závodu plánovala delší dobu, celní politika amerického prezidenta Donalda Trumpa to jen urychlila. Při návštěvě prezidenta Petra Pavla v závodě KV Final v Ralsku na Českolipsku to řekl ředitel společnosti a jednatel Oldřich Vlček.

„My jsme to plánovali dlouho, ale pořád jsme počítali, nemohli jsme se k tomu kroku rozhodnout, tohle nás urychlilo. Najednou ty projekty tlačí zákazníci,“ doplnil Vlček. Zákazníci se podle něj obávají zvýšených cel i rizik spojených s námořní přepravou. Firma podle něj získala v USA další zakázky, a rozhodla se proto vybudovat vedle původních hal novou velkou lisovnu. „Budeme přímo tam zpracovávat ocel, nejenom svařovat, lepit, dodávat Just-in-Time, ale přímo zpracovávat ocel od začátku,“ dodal.

KV Final byl založen v roce 1991, dnes zaměstnává více než 700 lidí, obrat společnosti loni překročil dvě miliardy korun. V Česku má závody v Ralsku na Českolipsku a Čtveříně na Liberecku, od roku 2012 má pobočku v Číně, v USA má závod ve Spartanburgu v Jižní Karolíně. Firma vyrábí lisované a svařované díly, jako jsou součástky tlumičů, nerezové koncovky výfuků i díly do střech aut. Klíčovými zákazníky jsou Škoda Auto, Volkswagen, Audi, Bentley, Teneco Automotive nebo Grupo Antolin.

Zprávy z firem

Nezveřejněné dodatky plánu administrativy prezidenta Donalda Trumpa týkající se poválečné obnovy Ukrajiny a návratu Moskvy na mezinárodní ekonomickou scénu zahrnují návrhy na investice amerických společností v Rusku, uvedl deník The Wall Street Journal. Plány počítají například s americkými investicemi do těžby ruských vzácných kovů a těžby ropy v Arktidě. Rusko je investicím ze zahraničí otevřeno, zareagoval mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov, napsala agentura Reuters.

ČTK

Přečíst článek

Největším závodem je ten v Ralsku, kde firma vyrábí už deset let. Aktuálně tam zaměstnává 250 lidí, z toho zhruba 40 je vězňů. I závod v Ralsku se postupně rozrůstá a výroba se zvyšuje, za posledních pět let se tržby závodu zvýšily čtyřnásobně na loňských 765 milionů korun. V bývalém vojenském prostoru má podle Vlčka firma dost prostoru k dalšímu růstu a také dostatek pracovníků. Sami si ve firmě vychovávají i odborníky pro závod v USA.

Firmu dnes při své návštěvě v Libereckém kraji ocenil i prezident. „Pro mě je příkladem dobré praxe, jak původně firma o dvou lidech a jednom stroji dokáže vyrůst ve firmu, která dodává komponenty a složité montované díly pro automobilový průmysl nejenom u nás, ale i v zahraničí. Má dva provozy v České republice, jeden v Číně a jeden velice slibně se rozvíjející ve Spojených státech, což je myslím velice inspirující příklad, že z naprosto základních podmínek lze při invenci, snaze a odhodlání dosáhnout opravdu velice solidních úspěchů," řekl Pavel.

Michelinské hvězdy nově září nad Brnem, Zlínem i Olomoucí. Hned dvě získal Jan Knedla

Poprvé v historii se renomovaný průvodce Michelin zaměřuje na celé Česko. Anonymní inspektoři projeli republiku od hor po vinařské oblasti, aby odhalili podniky, které mohou stát po boku evropské špičky.

Průvodce Michelin letos poprvé představuje výběr restaurací, který pokrývá celé Česko. Hodnocení inspektorů tak již není zaměřené pouze na Prahu, do mezinárodního gastronomického centra se dostávají i regiony. Česká republika se tímto vydáním zařazuje mezi respektované evropské kulinářské destinace.

Letošní vydání průvodce Michelin přineslo několik zásadních novinek, mezi nimiž nejvíce rezonuje jméno Jana Knedly, jeho Papilio získalo totiž hned dvě hvězdy. Do výběru nově přibyly i resturace s jednou hvězdou. K Fieldu Radka Kašpárka a La Degustation Bohême Bourgeoise Oldřicha Sahajdáka, nově získala prestižní ocenění jihomoravská Essens, olomoucká Entrée Přemka Forejta nebo zlínská La Villa. V Praze má nově hvězdu Levitate, La Casa de Carli Mattea de Carli nebo Štangl ze skupiny Ambiente.

Kromě fine diningu tvořily páteř pražské scény i podniky s oceněním Bib Gourmand, které nabízí kvalitní jídlo za férovou cenu. Ceny Bib za dobrý poměr ceny a kvality získalo osmnáct podniků, nově patnáct. Bib získaly podniky jako Šupina a Šupinka v Třeboni nebo Bar Atelir & Bistro v Brně.

Vývoj české gastronomie v průvodci Michelin začal již v roce 2008. Tehdy se do historie zapsala restaurace Allegro z pražského hotelu Four Seasons, která pod vedením italského šéfkuchaře Andrea Accordiho získala vůbec první michelinskou hvězdu nejen pro Česko, ale i pro celý postkomunistický region. V následujících letech hvězdu obdržely také restaurace Alcron a Maze, jež pomohly upevnit pozici Prahy mezi evropskými kulinářskými městy.

KRO vs. Ambiente? Pražská gastro scéna má nového velkého hráče, který staví na grilovaných kuřatech a kombuše

Enjoy

Z bistra na Jiřáku vznikla během pár let jedna z nejvýraznějších pražských gastro značek. Teď KRO otevírá v Libni prostor, který mění pravidla hry – nejen pro značku samotnou, ale i pro celou scénu. Nový provoz propojuje výrobu, gastronomii i retail a posouvá KRO směrem, který dlouhodobě razí jen několik velkých hráčů v čele s Ambiente.

Petra Nehasilová

Přečíst článek

Česko jako respektovaná gastronomická destinace

Rozšířením průvodce na celé území získává česká gastronomie novou mezinárodní viditelnost. Podle mezinárodního ředitele průvodce Michelin Gwendala Poullenneca vyniká česká scéna unikátní kombinací tradice a moderní kreativity. „Česká kulinářská scéna nabízí jedinečnou směs inovací a dědictví, která přináší výjimečné zážitky milovníkům jídla hledajícím autenticitu i nové impulzy,“ dodal Poullenneca.

Česká centrála cestovního ruchu navíc zdůrazňuje, že toto uznání posiluje nejen prestiž země, ale i rozvoj gastronomické turistiky, z níž mohou profitovat zejména regionální podniky. 

Podoba současné české kuchyně

Současná česká gastronomie podle Michelinu stojí na kvalitních surovinách, sezónnosti a řemeslné preciznosti. Restaurace po celé zemi stále více pracují s lokálními produkty od zvěřiny a sladkovodních ryb až po moravská vína či zeleninu od malých farmářů.

Zatímco Praha již mnoho let potvrzuje svou špičkovou úroveň v oblasti fine diningu i dostupnějších bister, regiony rychle dohánějí krok díky nové generaci šéfkuchařů, která kombinuje tradici s moderními technikami. Právě to dává letošnímu výběru zcela nový rozměr.

Inspektoři Michelinu pracují zcela anonymně, do restaurací chodí jako běžní hosté a každý podnik navštěvují opakovaně, aby měli jistotu, že jejich zkušenost není náhodná. Při hodnocení se řídí pěti mezinárodními kritérii, která používají po celém světě: sledují kvalitu použitých surovin, harmonii a vyváženost chutí, dokonalé zvládnutí kuchařských technik i to, zda se v menu jasně odráží osobitost a rukopis šéfkuchaře. Klíčová je také konzistence – tedy zda restaurace dokáže stejnou úroveň udržet při každé návštěvě.

Kromě ikonických hvězd Michelin uděluje průvodce také řadu dalších ocenění. Bib Gourmand patří podnikům, které nabízejí skvělé jídlo za férovou cenu, Zelená hvězda oceňuje lídry v oblasti udržitelné gastronomie a označení The Selected upozorňuje na restaurace, které stojí za návštěvu i bez formální hvězdy. Součástí výběru jsou také speciální profesní ocenění, například pro sommeliéra roku či šéfkuchaře roku.

Šéfkuchař Sajler mění firemní stravování. Místo nákladné kantýny postačí chytrá lednice

Enjoy

Čerstvé jídlo nonstop, bez kuchyně a bez obsluhy. Filip Sajler spustil síť chytrých lednic Eat Smart, které nabízejí přes stovku jídel včetně českých klasik – třeba i smažáku.

Petra Nehasilová

Přečíst článek

Dopad na českou gastronomii

V roce 2022 Michelin změnil svůj model fungování a restaurace nyní hodnotí pouze v zemích, jejichž národní agentury cestovního ruchu na tuto službu finančně přispějí. Česká vláda rozhodla o zaplacení poplatku v létě 2023; částku 1,3 milionu eur (podle tehdejšího kurzu přibližně 32,6 milionu korun) uhradila agentura CzechTourism spadající pod Ministerstvo pro místní rozvoj. Celostátní průvodce tak posiluje postavení Česka na gastronomické mapě Evropy. Regionální podniky získávají příležitost vstoupit do mezinárodního povědomí a navázat na úspěch pražských restaurací, které už dnes určují tempo vývoje české kuchyně.

Michelinské hvězdy nově září nad Brnem, Zlínem i Olomoucí. Hned dvě získal Jan Knedla

Enjoy

Poprvé v historii se renomovaný průvodce Michelin zaměřuje na celé Česko. Anonymní inspektoři projeli republiku od hor po vinařské oblasti, aby odhalili podniky, které mohou stát po boku evropské špičky.

Petra Nehasilová

Přečíst článek

Asador Etxebarri – Axpe, Španělsko: Grilování povýšené na umění. Skrytý na baskickém venkově patří Etxebarri k nejlepším restauracím světa (v současnosti 2. v seznamu World’s 50 Best). Servíruje příběh ohně, dřeva a dokonalé jednoduchosti na každém talíři.

Michelinky, ale i venkovské hospůdky. Které restaurace vyhledávají nejbohatší Češi?

Enjoy

Petra Nehasilová

Přečíst článek
Maroš Jambor

Kvalita pražské gastronomie se hodně proměnila. Strávníci jsou náročnější, říká šéf vyhlášené Zlaté Prahy

Enjoy

Petra Nehasilová

Přečíst článek
Wagyu striploin steak

REPORTÁŽ: Nejlepší Wagyu steak v Dubaji nabízí restaurant Attiko. A za lidovku

Enjoy

Zdeněk Pečený

Přečíst článek

Babiš v Bruselu odmítl spojení s Ficem a Orbánem

Designovaný český premiér Andrej Babiš v Bruselu odmítl, že by byl v určitém klubu s premiéry Slovenska Robertem Ficem a Maďarska Viktorem Orbánem. Časté tvrzení zahraničních médií o určitém „problémovém klubu států“, do kterého by se měl Babiš nyní zařadit, označil za nepravdu. Podle svých slov bude hledat spojence mezi všemi členskými státy.

Babiš uvedl, že například před dvěma dny hovořil s dánskou premiérkou Mette Frederiksenovou a domluvili se, že se zúčastní takzvané migrační snídaně. Na té jsou zástupci států s podobnými postoji k řešení nelegální migrace a koná se vždy ráno před summitem EU.

„V žádném klubu nejsem. Hledám pro Českou republiku spojence všude a dneska jsem byl velice překvapený, že jsem měl skvělou debatu s belgickým premiérem,“ řekl Babiš novinářům v Bruselu. Diskutovali spolu více než hodinu a podle designovaného premiéra „si celkem sedli“. Jak dodal, z nynější Evropské rady zná osm či devět premiérů.

„Je pravda, že samozřejmě s Viktorem Orbanem mám dlouhodobé vztahy, protože jsme byli společně premiéry. Ale není to tak, že tady mám jenom nějaké dva spojence,“ řekl Babiš. Potvrdil nicméně, že se příští týden nejspíš ve středu právě společně s maďarským premiérem zúčastní takzvaného summitu lídrů frakce Patrioti pro Evropu, kde byl dosud jediný premiér Orbán. Nyní k němu přibude právě Babiš. Schůzky se zúčastní většinou i další politici ze stran sdružených ve frakci Patriotů. Podobná setkání premiérů a prezidentů pořádá i frakce Evropské lidové strany (EPP), socialistická frakce či liberální frakce Obnova Evropy (Renew Europe).

Zprávy z firem

Nezveřejněné dodatky plánu administrativy prezidenta Donalda Trumpa týkající se poválečné obnovy Ukrajiny a návratu Moskvy na mezinárodní ekonomickou scénu zahrnují návrhy na investice amerických společností v Rusku, uvedl deník The Wall Street Journal. Plány počítají například s americkými investicemi do těžby ruských vzácných kovů a těžby ropy v Arktidě. Rusko je investicím ze zahraničí otevřeno, zareagoval mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov, napsala agentura Reuters.

ČTK

Přečíst článek

