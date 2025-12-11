Český KV Final investuje půl miliardy v USA. Trumpova cla urychlila expanzi do Jižní Karolíny
Severočeský výrobce autodílů KV Final investuje půl miliardy korun do rozšíření svého závodu na výrobu automobilových dílů v Jižní Karolíně. V USA vyrábí rodinná česká firma od roku 2018 a rozšíření tamního závodu plánovala delší dobu, celní politika amerického prezidenta Donalda Trumpa to jen urychlila. Při návštěvě prezidenta Petra Pavla v závodě KV Final v Ralsku na Českolipsku to řekl ředitel společnosti a jednatel Oldřich Vlček.
„My jsme to plánovali dlouho, ale pořád jsme počítali, nemohli jsme se k tomu kroku rozhodnout, tohle nás urychlilo. Najednou ty projekty tlačí zákazníci,“ doplnil Vlček. Zákazníci se podle něj obávají zvýšených cel i rizik spojených s námořní přepravou. Firma podle něj získala v USA další zakázky, a rozhodla se proto vybudovat vedle původních hal novou velkou lisovnu. „Budeme přímo tam zpracovávat ocel, nejenom svařovat, lepit, dodávat Just-in-Time, ale přímo zpracovávat ocel od začátku,“ dodal.
KV Final byl založen v roce 1991, dnes zaměstnává více než 700 lidí, obrat společnosti loni překročil dvě miliardy korun. V Česku má závody v Ralsku na Českolipsku a Čtveříně na Liberecku, od roku 2012 má pobočku v Číně, v USA má závod ve Spartanburgu v Jižní Karolíně. Firma vyrábí lisované a svařované díly, jako jsou součástky tlumičů, nerezové koncovky výfuků i díly do střech aut. Klíčovými zákazníky jsou Škoda Auto, Volkswagen, Audi, Bentley, Teneco Automotive nebo Grupo Antolin.
Nezveřejněné dodatky plánu administrativy prezidenta Donalda Trumpa týkající se poválečné obnovy Ukrajiny a návratu Moskvy na mezinárodní ekonomickou scénu zahrnují návrhy na investice amerických společností v Rusku, uvedl deník The Wall Street Journal. Plány počítají například s americkými investicemi do těžby ruských vzácných kovů a těžby ropy v Arktidě. Rusko je investicím ze zahraničí otevřeno, zareagoval mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov, napsala agentura Reuters.
Největším závodem je ten v Ralsku, kde firma vyrábí už deset let. Aktuálně tam zaměstnává 250 lidí, z toho zhruba 40 je vězňů. I závod v Ralsku se postupně rozrůstá a výroba se zvyšuje, za posledních pět let se tržby závodu zvýšily čtyřnásobně na loňských 765 milionů korun. V bývalém vojenském prostoru má podle Vlčka firma dost prostoru k dalšímu růstu a také dostatek pracovníků. Sami si ve firmě vychovávají i odborníky pro závod v USA.
Firmu dnes při své návštěvě v Libereckém kraji ocenil i prezident. „Pro mě je příkladem dobré praxe, jak původně firma o dvou lidech a jednom stroji dokáže vyrůst ve firmu, která dodává komponenty a složité montované díly pro automobilový průmysl nejenom u nás, ale i v zahraničí. Má dva provozy v České republice, jeden v Číně a jeden velice slibně se rozvíjející ve Spojených státech, což je myslím velice inspirující příklad, že z naprosto základních podmínek lze při invenci, snaze a odhodlání dosáhnout opravdu velice solidních úspěchů," řekl Pavel.
ZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ
Myslet na budoucnost. To je hlavní téma zimního vydání magazínu Newstream CLUB. Hvězdou magazínu je Rony Plesl, který v rozhovoru poodkrývá velké plány pro další roky, které chce strávit v novém ateliéru za Prahou. Dále si můžete přečíst rozhovor s miliardářem a investorem Michalem Zahradníčkem, který před rokem otevřel fond Life BioCEEd a hledá skryté poklady ve vědeckých laboratořích.
Se svými vizemi budoucnosti se podělí i další výrazné figury českého veřejného dění včetně technologického evangelisty Petra Máry nebo ekonoma a filozofaTomáše Sedláčka.
O zachování hodnot, tradic a budování odkazu hovoří Štěpán Laichter, který opravuje rodový dům na pražských Vinohradech od architekta Kotěry.
Čeští a slovenští dolaroví milionáři prožívají dobré časy. A to nikoli jen kvůli úspěchům v podnikání, ale také díky situaci na trzích, ukazuje nejnovější vydání Wealth Reportu, který ve spolupráci s agenturou Perfect Crowd připravila J&T Banka. Výnosy z akcií se vůbec poprvé staly hlavním zdrojem příjmů, když překonaly i výnosy z podnikání. A co je neméně podstatné: většina respondentů očekává, že dobře bude i nadále, třeba kvůli investicím do private equity. Kam dále tuzemští milionáři investují? I to zjistíte v novém vydání magazínu Newstream CLUB.
Desáté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.
Na další číslo magazínu se můžete těšit opět na jaře.