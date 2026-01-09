Puma je o něco blíže Číňanům. Ti učinili nabídku rodině Pinaultových
Čínská společnost Anta Sports Products učinila nabídku na převzetí 29procentního podílu v německém výrobci sportovního oblečení a obuvi Puma, který vlastní francouzská rodina Pinaultových. S odvoláním na informované zdroje o tom informovala agentura Reuters. Výši nabídky zdroje neupřesnily.
Anta podle dvou zdrojů nabídku předložila před několika týdny a pro případ dohody si zajistila potřebné financování. Podle jednoho ze zdrojů se však jednání v poslední době zasekla.
Devětadvacetiprocentní podíl v Pumě drží společnost Artemis, holding francouzské rodiny Pinaultových, která je zároveň největším akcionářem skupiny Kering, majitele značek Gucci či Saint Laurent. Artemis získala podíl v roce 2018 od Keringu poté, co se koncern rozhodl soustředit výhradně na luxusní segment. Podle zdrojů Reuters očekává Artemis nabídku přesahující 40 eur za akcii.
Společnosti Artemis i Puma se k informacím odmítly vyjádřit. Čínská Anta na žádost o komentář nereagovala.
Prudký pokles tržeb
Tržní kapitalizace Pumy na základě středeční závěrečné ceny akcií činila 3,3 miliardy eur, tedy zhruba 80,2 miliardy korun. Meziročně se snížila přibližně o polovinu, zejména kvůli prudkému poklesu tržeb společnosti. V reakci na dnešní zprávu akcie Pumy během dne posílily až o devět procent na 24,60 eura.
Anta Sports, jejíž akcie se obchodují na burze v Hongkongu, má zkušenosti s akvizicemi západních sportovních a lifestylových značek a jejich následnou transformací. Podle jednoho ze zdrojů zvažovala nabídku na vstup do Pumy už loni v listopadu. V roce 2019 vedla Anta konsorcium, které převzalo společnost Amer Sports, majitele značek Wilson a Salomon.
Analytici banky RBC po zveřejnění informací agentury Reuters uvedli, že případný prodej 29procentního podílu by byl pro akcie Pumy pozitivní. Nový vlastník by podle nich mohl podpořit investice do rozvoje značky, přinést nový pohled na strategii a pomoci s probíhající transformací firmy pod vedením nového generálního ředitele Arthura Hoelda, který se funkce ujal loni v červenci s cílem značku oživit.
