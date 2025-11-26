Křetínský je krok od převzetí sítě AAA Auto a Mototechny, píší Seznam Zprávy

Nový magazín právě vychází!

Prodej Aures Holdings, provozovatele AAA Auto a Mototechny, je na spadnutí. Kupcem má být jeden z nejbohatších Čechů, Daniel Křetínský. Transakce s cenovkou až 12 miliard korun může být podle zjištění serveru Seznam Zprávy hotová ještě před Vánoci.

Prodej největší tuzemské sítě autobazarů AAA Auto a Mototechna se po letech čekání blíží k finále. Podle informací serveru Seznam Zprávy (SZ), které mluvil s více zdroji z trhu fúzí a akvizic, jsou jednání mezi vlastníkem – fondem Abris Capital Partners – a skupinou Daniela Křetínského těsně před podpisem.

„Je to velmi blízko,“ uvedl pro SZ Byznys jeden ze zasvěcených zdrojů. Další z nich tvrdí, že obě strany chtějí mít transakci hotovou ještě před Vánoci, a uzavření kupní smlouvy může nastat v nejbližších dnech. Přesto podle některých investorů stále existuje malé riziko, že jednání na poslední chvíli ztroskotají.

Křetínský kupuje od Kellnerové podíl v provozovateli sítě Planeo
Křetínský kupuje od Kellnerové podíl v provozovateli sítě Planeo

Společnost EP Group Daniela Křetínského odkoupí od skupiny PPF Renáty Kellnerové s rodinou poloviční podíl ve firmě Fast ČR, pod kterou patří řetězec s elektronikou Planeo a značka spotřební elektroniky Sencor. EP Group se tak stane stoprocentním vlastníkem Fast ČR. Výši transakce, kterou ještě musí posoudit Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, se EP Group a PPF rozhodly po vzájemné dohodě nezveřejnit.

Abris prodává po letech neúspěšných pokusů

Britsko-polský fond Abris Capital Partners vlastní Aures Holdings od roku 2014 a podle SZ se již několik let snaží investici zpeněžit. Zkoušel i návrat firmy na burzu, ale bez úspěchu. Čas však fond tlačí: Aures drží déle, než je jeho obvyklý investiční horizont.

Společnost samotná ani Křetínského EP Group jednání nekomentují. Křetínského mluvčí pro SZ pouze uvedl: „Jakékoli spekulace o akvizicích nekomentujeme.“ Podobně reagoval i management Auresu.

Křetínský posiluje v energetice. EPH získá podíl v TotalEnergies a zakládá nový evropský projekt

Energetický a průmyslový holding miliardáře Daniela Křetínského a společnost TotalEnergies založí společný podnik, který se zaměří na flexibilní výrobu elektřiny v Itálii, Nizozemsku, Spojeném království, Irsku a případně i Francii. Jeho hodnota bude 10,6 miliardy eur, tedy zhruba 256 miliard korun, informoval mluvčí EPH Daniel Častvaj.

Rekordní výsledky Auresu z něj dělají atraktivní cíl

Aures Holdings se dlouhodobě prezentuje jako lídr trhu s ojetými vozy v Česku, na Slovensku, v Polsku a Maďarsku. Provozuje přes 70 poboček a ročně prodá více než 100 tisíc aut.

Loni firma zvýšila EBITDA o 14 procent na 68,2 milionu eur, tržby rostly o 11 procent na 1,25 miliardy eur. To v korunách představuje obrat přes 30 miliard.

Právě kombinace stabilního cash flow a silné značky podle odborníků zvyšuje atraktivitu firmy. Petr Kymlička z Moore Czech Republic připomíná, že poměr ceny a zisku u Auresu „vypadá pro investory velmi zajímavě“.

Podle realistických odhadů může hodnotu celé transakce (enterprise value) určovat číslo kolem 12 miliard korun, zhruba sedminásobek loňského EBITDA. Výslednou cenu ale podle Kymličky ovlivní výsledky hloubkové kontroly, kterou si Křetínský nechal provést letos v létě.

Křetínský otočil. Ocelářskou divizi Thyssenkrupp už nechce

Český podnikatel Daniel Křetínský už nechce ocelářskou divizi německé společnosti Thyssenkrupp, ve které jeho společnost EP Corporate Group loni nashromáždila zhruba 20procentní podíl. S německým podnikem se dohodl, že svůj podíl v divizi prodá a vložené peníze dostane zpět, uvedla agentura Reuters. Křetínského podnik odchod z německé firmy později potvrdil.

Proč zrovna Křetínský?

Křetínského hlavní byznysy leží v energetice, retailu či médiích. Segment ojetých vozů by pro něj představoval novou diverzifikaci i možnost další expanze – podle expertů by mohl na bázi Auresu postupně budovat širší platformu mobility: od financování aut přes logistiku až po správu flotil.

Zároveň jde o jeden z mála tuzemských byznysů dostatečně velkých na to, aby odpovídaly velikosti transakcí, které Křetínský v posledních letech obvykle dělá spíše v zahraničí.

Trh s ojetými auty v Evropě šlape: odhady počítají s průměrným růstem 4,6 procenta ročně do roku 2034, objem trhu přesahuje 725 miliard dolarů, poptávka dlouhodobě roste i v Česku. Pro Křetínského tak může jít o vstup do segmentu, který slibuje stabilitu i dlouhodobé výnosy.

Investor Morávek rozšířil portfolio o nákupní centrum Olympia Olomouc

Developerská společnost Redstone investora Richarda Morávka, která v Olomouci vlastní obchodní centrum Galerie Šantovka, přikoupila nákupní centrum Olympia Olomouc. Redstone získala Olympii za nezveřejněnou sumu od společnosti CCPEPF Poland Intermediate, která je součástí investiční a správcovské skupiny Catalyst Capital, uvedly Hospodářské noviny.

Tykač do roka zavře tři uhelky, o práci přijdou tisíce lidí

Konec uhlí v Česku přichází rychleji, než stát plánoval. Tykačova Sev.en vypne Počerady, Chvaletice i Kladno nejpozději do jara 2027. Výkon 2,4 GW mizí ze sítě a o práci přijde

Energetická skupina Sev.en miliardáře Pavla Tykače ukončí provoz uhelných elektráren Počerady a Chvaletice a elektrárny s teplárnou v Kladně v prosinci 2026, nejpozději v březnu 2027, uvedla ve středu firma na svém webu. Zdůvodnila to hrozbou trvalých ztrát kvůli výhledu tržních cen elektřiny a cen emisních povolenek. Elektrárny, jejichž provoz skončí, mají podle webu skupiny Sev.en instalovaný výkon téměř 2400 megawattů (MW), kladenský zdroj navíc tepelný výkon více než 950 MW.

Nejistota cen i povolenek

Ekonomická situace je pro výrobce energie využívající hnědé uhlí velmi nepříznivá, uvedla firma. Energetiku podle ní ovlivňuje řada faktorů, jejichž vývoj není jasný. Jde například o vývoj cen emisních povolenek od ledna 2026, vývoj ceny plynu v tomto zimním období nebo tempo nástupu dalších obnovitelných zdrojů. „Všechny tyto skutečnosti nás donutily ukončit provoz našich uhelných zdrojů – Elektrárny Počerady, Elektrárny Chvaletice a Teplárny Kladno v nejbližším možném zákonném termínu, tedy v prosinci 2026, nejpozději v březnu 2027,“ napsala firma ve stručném sdělení.

Až tisíce nezaměstnaných 

Mluvčí skupiny Eva Maříková sdělila, že ve dvou elektrárnách a teplárně dohromady aktuálně pracuje 800 lidí a zhruba dvojnásobek až 2,5násobek v dodavatelských firmách. Celá skupina zaměstnává 2600 lidí.

Uzavírání uhlí přichází dřív, než stát plánoval

Možnost brzkého ukončení produkce v uhelných elektrárnách skupina Sev.en avizovala dříve. Současná vláda v demisi v minulosti uvedla, že uhelná energetika v Česku skončí do roku 2033. Dřívější uzavírání uhelných zdrojů ale připustili také další výrobci. Skupina ČEZ ve svých aktuálních plánech uvádí rok 2030, v případě rychlé ztráty konkurenceschopnosti uhelných elektráren je možný i dřívější termín.

Ze sítě zmizí přes 2,3 GW výkonu

Elektrárna Počerady na Mostecku má podle webu skupiny Sev.en instalovaný výkon 1050 MW, elektrárna v Chvaleticích na Pardubicku 820 MW a v Kladně má elektrárna výkon 524 MW a teplárna 966 MW. Sev.en provozuje ještě teplárnu ve Zlíně s instalovaným elektrickým výkonem 64 MW a tepelným 373 MW, která je vybavená fluidními kotly schopnými vedle uhlí spalovat i biomasu a bioplyn. Firma také těží hnědé uhlí v lomu Vršany na Mostecku a pracuje na rekultivacích území po dřívější těžbě uhlí.

Společnost Sev.en Česká energie z Tykačovy skupiny Sev.en, pod kterou uhelné elektrárny a těžba uhlí patří, loni skončila v čisté ztrátě 2,1 miliardy korun. O rok dříve byla její ztráta skoro třikrát vyšší. Tržby skupiny v meziročním srovnání klesly o 26 procent na 1,06 miliardy eur (asi 26,8 miliardy korun).

Tykač uzavře tři uhelné elektrárny

Energetická skupina Sev.en miliardáře Pavla Tykače uzavře své uhelné elektrárny Počerady, Chvaletice a na Kladně. Ukončit výrobu elektřiny by měly v lednu 2027. Důvodem je růst ceny emisních povolenek a ztráta ziskovosti elektráren. Uvedly to Hospodářské noviny s odvoláním na tři zdroje z energetického trhu. Společnost to zatím nepotvrdila. Podle serveru iROZHLAS.cz zatím skupina možné uzavření elektráren zvažuje a propočítává efektivitu jejich dalšího provozu.

