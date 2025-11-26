Křetínský je krok od převzetí sítě AAA Auto a Mototechny, píší Seznam Zprávy
Prodej Aures Holdings, provozovatele AAA Auto a Mototechny, je na spadnutí. Kupcem má být jeden z nejbohatších Čechů, Daniel Křetínský. Transakce s cenovkou až 12 miliard korun může být podle zjištění serveru Seznam Zprávy hotová ještě před Vánoci.
Prodej největší tuzemské sítě autobazarů AAA Auto a Mototechna se po letech čekání blíží k finále. Podle informací serveru Seznam Zprávy (SZ), které mluvil s více zdroji z trhu fúzí a akvizic, jsou jednání mezi vlastníkem – fondem Abris Capital Partners – a skupinou Daniela Křetínského těsně před podpisem.
„Je to velmi blízko,“ uvedl pro SZ Byznys jeden ze zasvěcených zdrojů. Další z nich tvrdí, že obě strany chtějí mít transakci hotovou ještě před Vánoci, a uzavření kupní smlouvy může nastat v nejbližších dnech. Přesto podle některých investorů stále existuje malé riziko, že jednání na poslední chvíli ztroskotají.
Společnost EP Group Daniela Křetínského odkoupí od skupiny PPF Renáty Kellnerové s rodinou poloviční podíl ve firmě Fast ČR, pod kterou patří řetězec s elektronikou Planeo a značka spotřební elektroniky Sencor. EP Group se tak stane stoprocentním vlastníkem Fast ČR. Výši transakce, kterou ještě musí posoudit Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, se EP Group a PPF rozhodly po vzájemné dohodě nezveřejnit.
Křetínský kupuje od Kellnerové podíl v provozovateli sítě Planeo
Zprávy z firem
Společnost EP Group Daniela Křetínského odkoupí od skupiny PPF Renáty Kellnerové s rodinou poloviční podíl ve firmě Fast ČR, pod kterou patří řetězec s elektronikou Planeo a značka spotřební elektroniky Sencor. EP Group se tak stane stoprocentním vlastníkem Fast ČR. Výši transakce, kterou ještě musí posoudit Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, se EP Group a PPF rozhodly po vzájemné dohodě nezveřejnit.
Abris prodává po letech neúspěšných pokusů
Britsko-polský fond Abris Capital Partners vlastní Aures Holdings od roku 2014 a podle SZ se již několik let snaží investici zpeněžit. Zkoušel i návrat firmy na burzu, ale bez úspěchu. Čas však fond tlačí: Aures drží déle, než je jeho obvyklý investiční horizont.
Společnost samotná ani Křetínského EP Group jednání nekomentují. Křetínského mluvčí pro SZ pouze uvedl: „Jakékoli spekulace o akvizicích nekomentujeme.“ Podobně reagoval i management Auresu.
Energetický a průmyslový holding miliardáře Daniela Křetínského a společnost TotalEnergies založí společný podnik, který se zaměří na flexibilní výrobu elektřiny v Itálii, Nizozemsku, Spojeném království, Irsku a případně i Francii. Jeho hodnota bude 10,6 miliardy eur, tedy zhruba 256 miliard korun, informoval mluvčí EPH Daniel Častvaj.
Křetínský posiluje v energetice. EPH získá podíl v TotalEnergies a zakládá nový evropský projekt
Zprávy z firem
Energetický a průmyslový holding miliardáře Daniela Křetínského a společnost TotalEnergies založí společný podnik, který se zaměří na flexibilní výrobu elektřiny v Itálii, Nizozemsku, Spojeném království, Irsku a případně i Francii. Jeho hodnota bude 10,6 miliardy eur, tedy zhruba 256 miliard korun, informoval mluvčí EPH Daniel Častvaj.
Rekordní výsledky Auresu z něj dělají atraktivní cíl
Aures Holdings se dlouhodobě prezentuje jako lídr trhu s ojetými vozy v Česku, na Slovensku, v Polsku a Maďarsku. Provozuje přes 70 poboček a ročně prodá více než 100 tisíc aut.
Loni firma zvýšila EBITDA o 14 procent na 68,2 milionu eur, tržby rostly o 11 procent na 1,25 miliardy eur. To v korunách představuje obrat přes 30 miliard.
Právě kombinace stabilního cash flow a silné značky podle odborníků zvyšuje atraktivitu firmy. Petr Kymlička z Moore Czech Republic připomíná, že poměr ceny a zisku u Auresu „vypadá pro investory velmi zajímavě“.
Podle realistických odhadů může hodnotu celé transakce (enterprise value) určovat číslo kolem 12 miliard korun, zhruba sedminásobek loňského EBITDA. Výslednou cenu ale podle Kymličky ovlivní výsledky hloubkové kontroly, kterou si Křetínský nechal provést letos v létě.
Český podnikatel Daniel Křetínský už nechce ocelářskou divizi německé společnosti Thyssenkrupp, ve které jeho společnost EP Corporate Group loni nashromáždila zhruba 20procentní podíl. S německým podnikem se dohodl, že svůj podíl v divizi prodá a vložené peníze dostane zpět, uvedla agentura Reuters. Křetínského podnik odchod z německé firmy později potvrdil.
Křetínský otočil. Ocelářskou divizi Thyssenkrupp už nechce
Zprávy z firem
Český podnikatel Daniel Křetínský už nechce ocelářskou divizi německé společnosti Thyssenkrupp, ve které jeho společnost EP Corporate Group loni nashromáždila zhruba 20procentní podíl. S německým podnikem se dohodl, že svůj podíl v divizi prodá a vložené peníze dostane zpět, uvedla agentura Reuters. Křetínského podnik odchod z německé firmy později potvrdil.
Proč zrovna Křetínský?
Křetínského hlavní byznysy leží v energetice, retailu či médiích. Segment ojetých vozů by pro něj představoval novou diverzifikaci i možnost další expanze – podle expertů by mohl na bázi Auresu postupně budovat širší platformu mobility: od financování aut přes logistiku až po správu flotil.
Zároveň jde o jeden z mála tuzemských byznysů dostatečně velkých na to, aby odpovídaly velikosti transakcí, které Křetínský v posledních letech obvykle dělá spíše v zahraničí.
Trh s ojetými auty v Evropě šlape: odhady počítají s průměrným růstem 4,6 procenta ročně do roku 2034, objem trhu přesahuje 725 miliard dolarů, poptávka dlouhodobě roste i v Česku. Pro Křetínského tak může jít o vstup do segmentu, který slibuje stabilitu i dlouhodobé výnosy.
PODZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ
Hlavním tématem podzimního čísla magazínu Newstream Club je Sázka na Česko. Česko je totiž země s ohromným potenciálem. To je jedna ze spojovacích myšlenek vlivných českých podnikatelů. A ten potenciál je zejména v lidech. Jak ale tento potenciál vzít a přetočit jej ve skutečnou hodnotu, na které lze následně stavět růst? Právě o těchto otázkách jsme mluvili s několika výraznými figurami českého, slovenského, ale i světového byznysu.
Velmi aktivní, a přitom neotřelý způsob ukazuje galeristka Olga Trčková, která v centru Prahy vybudovala úspěšnou komerční galerii DSC Gallery. O tom, jak může Česko, či potažmo Česko a Slovensko uspět na globální scéně, pak vědí své miliardáři Vlastislav Bříza a Dalibor Cicman. První dokázal tradiční značku Koh-i-noor dostat do celého světa, druhý se svým e-commerce projektem GymBeam svět postupně dobývá.
Kromě rozhovorů s klíčovými osobnostmi trhu se v magazínu dozvíte také prognózu vývoje na pražské burze, proč se v Kuchyni na Pražském hradě nesmaží smažák nebo jak to vlastně mají Češi se svými chalupami.
Deváté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.
Na další číslo se můžete těšit již v prosinci.