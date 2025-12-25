Nový magazín právě vychází!

Santa rally dorazila včas. Tim Cook obul Nike a Wall Street nadělovala rekordy

Americké akcie v dnešním zkráceném obchodování zpevnily, indexy S&P 500 a Dow Jones uzavřely na rekordech. Investoři nakupovali akcie napříč sektory a využívali příznivé nálady, která se na trzích objevuje před koncem roku. Zájem byl například o akcie Nike, kde k růstu přispěla zpráva, že ředitel společnosti Apple Tim Cook nakoupil těchto akcií za tři miliony dolarů. Dolar na devizových trzích mírně zpevňoval k hlavním měnám.

Dow Jonesův index, který zahrnuje akcie třiceti předních amerických podniků, zpevnil o 0,60 procenta na rekordních 48 731,16 bodu. Širší index S&P 500 přidal 0,32 procenta a den uzavřel na 6932,05 bodu, což je také rekordní závěr. Index Nasdaq Composite, v němž je zastoupeno mnoho firem z odvětví vyspělých technologií, si připsal 0,22 procenta na 23 613,31 bodu.

Hlavní akciové indexy v USA v posledních dnech zpevňují, částečně díky oživení akcií souvisejících s umělou inteligencí (AI) po výprodeji z minulého týdne. Za výprodejem byly tehdy obavy z nadsazených ocenění a vysokých kapitálových výdajů, které firmám snižují zisky. Statistika z posledních dnů však ukázala, že americká ekonomika zůstává odolná a že trh v příštím roce stále počítá se snížením základních úrokových sazeb.

Základní úrok v USA je nyní v pásmu 3,50 až 3,75 procenta, kam jej americká centrální banka (Fed) snížila tento měsíc. Analytici předpokládají, že Fed by mohl základní úrok v příštím roce snížit celkem o půl procentního bodu, s lednovým snížením ale většinou nepočítají, jak ukazuje nástroj FedWatch burzy CME.

Objemy obchodů byly ve středu kvůli oslavám vánočních svátků nízké. Obchodování skončilo o tři hodiny dříve než obvykle a ve čtvrtek zůstanou trhy zavřené úplně. V pátek 26. prosince se obchodování obnoví v plném rozsahu.

Burziáni: čeká nás asi dobrý rok 2026

"Výnosy se vyvíjejí dobře, objemy jsou nízké, ale témata zůstávají stejná – umělá inteligence si vede velmi dobře, mluví se o pozitivních faktorech, nových modelech OpenAI a Meta, které rozproudí debatu,“ řekl hlavní analytik Tim Ghriskey ze společnosti Ingalls & Snyder v New Yorku. "Fed asi znovu sazby nesníží, alespoň nějaký čas ne. Kdo ví, co se stane, až přijde květen a budeme mít nového šéfa Fedu. Ale pravděpodobnost lednového snížení je velmi nízká," řekl k vývoji úroků.

Na devizových trzích mírně zpevnil dolar. Jeho index, který vyjadřuje hodnotu dolaru ke koši šesti hlavních světových měn, se krátce po 19.00 SEČ pohyboval blízko 97,9860 bodu, a vykazoval tak růst o méně než 0,1 procenta. Euro k dolaru ztrácelo více než 0,1 procenta na 1,1777 USD, dolar k japonskému jenu se nacházel blízko 155,98 JPY, což byl pokles přibližně o 0,1 procenta. Euro k jenu ztrácelo skoro 0,3 procenta na 183,61 JPY.

