Trumpovi zchudli. Rodinné podniky přišly o miliardu dolarů
Není vždycky posvícení, říká staré české pořekadlo. A platí to i o velmi bohatých lidech, jako je rodina amerického prezidenta Donalda Trumpa. Pád kryptoměn připravil rodinné podniky o miliardu dolarů.
Během druhého funkčního období prezidenta Donalda Trumpa kryptoaktiva zásadně zvýšila bohatství jeho rodiny. Nyní však Trumpovi — a jejich pomocníci — dostávají rychlokurz v divoké volatilitě, která je digitálním měnám vlastní, píše agentura Bloomberg.
Nedávný prudký pád technologických akcií a kryptoměn způsobil, že hodnota memecoinu nesoucího jméno Trump klesla od srpna zhruba o čtvrtinu. Podíl Erica Trumpa v bitcoinové těžební firmě ztratil přibližně polovinu své hodnoty od svého vrcholu. A akcie Trumpovy sociální mediální společnosti, která letos začala hromadit bitcoin, se pohybují poblíž historického minima.
Zmíněný propad vymazal z trhu s digitálními aktivy celkově více než 1 bilion dolarů. Jmění rodiny Trumpových kleslo podle žebříčku Bloomberg Billionaires Index na zhruba 6,7 miliardy dolarů z 7,7 miliardy dolarů na začátku září — pokles převážně související s rostoucím portfoliem jejich kryptoměnových projektů.
Podle Erica je čas k nákupu
Ovšem Eric Trump říká, že ho pokles trhu od invetic neodradil. Naopak vyzývá investory, aby své sázky zdvojnásobili — i během propadů na kryptotrhu.
„Je to skvělá příležitost k nákupu,“ uvedl pro Bloomberg News. „Ti, kdo nakupují v době propadů a vyrovnají se s volatilitou, budou nakonec vítězi. Nikdy jsem nebyl optimističtější ohledně budoucnosti kryptoměn a modernizace finančního systému.“
Je pravda, že od svého vzniku v roce 2009 zažil bitcoin již několik prudkých propadů, aby se následně vyšplhal ještě výše.
Bloomberg připomná, že Trumpovi jsou na tom lépe než ostatní běžní investoři — mají určitou „pojistku“. I když se hodnota tokenů a kryptofirem se propadá, vydělávají peníze i jinak, protože jsou více exponováni v odvětví. Spoluzaložili World Liberty Financial a ačkoli hodnota tokenů klesá, stále mají nárok na část výnosů z jejich prodeje tokenů, a to bez ohledu na cenu.
„Retailoví investoři mohou pouze spekulovat,“ řekl Bloombergu Jim Angel, profesor financí na Georgetown University. „Trumpovi mohou nejen spekulovat — oni mohou tokeny vytvářet, prodávat je a vydělávat na těchto transakcích.“
Trumpova rodina platí za nadšence do kryptoměn. Veřejně je podporuje, má v nich miliardy dolarů. Eric Trump, prostřední syn prezidenta, zaútočil na tradiční banky: na kryptoměny prý dávno nestačí.
