Kijonková podpořila americký startup, který se zaměřuje na prevenci rakoviny prsu
Simona Kijonková rozšiřuje své investiční aktivity za oceán. Skupina JSK Investments manželů Kijonkových nově podpořila americký startup iSono Health, který vyvíjí první nositelný 3D ultrazvuk prsu. Projekt usiluje o to, aby ženy po celém světě měly snadný přístup k preventivnímu vyšetření – bez bolesti, dlouhého čekání a i tam, kde chybí moderní nemocnice. Za inovativní technologií stojí dvě ženy, které se rozhodly změnit přístup k diagnostice po osobní zkušenosti s rakovinou v rodině. Spolupráce mezi českou a americkou firmou tak spojuje byznys, inovace i lidskost. Kijonková za blíže neupřesněný podíl ve startupu iSono zaplatila desítky milionů korun, uvedly to Seznam Zprávy.
Skupina JSK Investments vedená Simonou Kijonkovou investovala do amerického startupu iSono Health, který stojí za průlomovou technologií ATUSA™ – prvním plně automatizovaným, přenosným a nositelným 3D ultrazvukem prsu. Inovativní systém má zpřístupnit preventivní vyšetření prsou i ženám v regionech s omezenou zdravotnickou infrastrukturou, stojí v tiskové zprávě investičky.
Každoročně je na světě diagnostikováno přes dva miliony nových případů rakoviny prsu a včasná diagnostika přitom zásadně zvyšuje šanci na přežití. ATUSA™, schválená americkým úřadem FDA, umožňuje lékařům prohlížet 3D snímky tkáně na libovolném zařízení s internetem. Díky automatickému snímání a analýze zkracuje vyšetření na pouhé dvě minuty a je vhodná pro nemocnice, kliniky i domácí použití.
Kijonková oznámila vstup do amerického startupu v podcastu Ve vatě. Prozradila, že za blíže neupřesněný podíl zaplatila desítky milionů korun a počítá s investičním horizontem deset a více let. „Ten příběh mě hodně oslovil, protože obě zakladatelky jsou vědkyně a obě ztratily blízké kvůli rakovině prsu,“ řekla investorka serveru Seznam Zprávy.
Český investiční trh má nový fond kvalifikovaných investorů. JSK Investments manželů Kijonkových spouští SICAV s počátečním kapitálem dvě miliardy korun a ambicí růst na násobky této částky. Startupy, středně velké firmy i rodinné podniky – to jsou cíle nového fondu. A podnikatelka Simona Kijonková slibuje investorům výnos až 15 procent ročně.
Kijonková spouští vlastní fond pro kvalifikované investory
Money
Spojení žen, které mění preventivní péči
„Jsem přesvědčena, že bychom si měli vážit kvalitního zdravotního systému, který v Česku máme – není to samozřejmost ani ve vyspělých zemích. U nás je ročně diagnostikováno přibližně sedm tisíc žen s rakovinou prsu a včasná diagnostika zvyšuje šanci na vyléčení na více než 90 procent. Apeluji na všechny ženy: po 45. roce máte nárok jednou za dva roky na preventivní mamografické vyšetření. Využijte toho,“ říká Simona Kijonková, zakladatelka a managing partner JSK Investments.
Startup iSono Health získal ocenění Frost & Sullivan 2023 United States New Product Innovation Award a v první polovině roku 2025 uzavřel financování ve výši pěti milionů dolarů. Společnost zároveň spustila klinickou studii financovanou americkým NIH (Národním ústavem zdraví) pro validaci AI technologie. Do investorského konsorcia vedeného fondy Draper Associates a Transform VC se nyní připojila i JSK Investments.
Po loňském prodeji logistické skupiny Packeta, jejíž součástí je i oblíbená Zásilkovna, vstupuje Simona Kijonková do nového byznysu. Z prodeje Packety získala s manželem zhruba 4,5 miliardy a jejich fond JSK Investments nyní nalézá nový investiční směr. Aktuálně do svého portfolia získal majoritní podíl v české společnosti Volter, která vyrábí a prodává speciální outdoorové vozíky a kočárky pro lidi s handicapem.
Kijonková vidí novou byznys příležitost. Ve zdraví
Zprávy z firem
„Jsme nadšeni, že JSK Investments je naším silným evropským partnerem. Sdílíme společnou misi – zpřístupnit ženám po celém světě vyšetření prsou jednoduše, rychle a s využitím špičkových technologií. Jde o osobní i společenské téma a krásný symbol spolupráce dvou firem vedených ženami,“ dodává Neda Razavi, CEO iSono Health.
Investici vede v JSK investiční manažerka Petra Cihlářová (na úvodním snímku vlevo), odpovědná za oblast Venture Capital. „Zdravotnictví je obor s obrovským potenciálem a iSono Health je pro nás prvním americkým vstupem. Důležitý je pro nás vždy i příběh zakladatelů – v tomto případě dvou žen, které přišly o blízkého člena rodiny kvůli pozdě detekované rakovině prsu,“ uvádí Cihlářová.
