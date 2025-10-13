Nový magazín právě vychází!

Kijonková podpořila americký startup, který se zaměřuje na prevenci rakoviny prsu

Investorka Simona Kijonková a investiční manažerka JSK Investments Petra Cihlářová (vlevo)
JSK Investments, užito se svolením
Simona Kijonková rozšiřuje své investiční aktivity za oceán. Skupina JSK Investments manželů Kijonkových nově podpořila americký startup iSono Health, který vyvíjí první nositelný 3D ultrazvuk prsu. Projekt usiluje o to, aby ženy po celém světě měly snadný přístup k preventivnímu vyšetření – bez bolesti, dlouhého čekání a i tam, kde chybí moderní nemocnice. Za inovativní technologií stojí dvě ženy, které se rozhodly změnit přístup k diagnostice po osobní zkušenosti s rakovinou v rodině. Spolupráce mezi českou a americkou firmou tak spojuje byznys, inovace i lidskost. Kijonková za blíže neupřesněný podíl ve startupu iSono zaplatila desítky milionů korun, uvedly to Seznam Zprávy.

Skupina JSK Investments vedená Simonou Kijonkovou investovala do amerického startupu iSono Health, který stojí za průlomovou technologií ATUSA™ – prvním plně automatizovaným, přenosným a nositelným 3D ultrazvukem prsu. Inovativní systém má zpřístupnit preventivní vyšetření prsou i ženám v regionech s omezenou zdravotnickou infrastrukturou, stojí v tiskové zprávě investičky. 

Každoročně je na světě diagnostikováno přes dva miliony nových případů rakoviny prsu a včasná diagnostika přitom zásadně zvyšuje šanci na přežití. ATUSA™, schválená americkým úřadem FDA, umožňuje lékařům prohlížet 3D snímky tkáně na libovolném zařízení s internetem. Díky automatickému snímání a analýze zkracuje vyšetření na pouhé dvě minuty a je vhodná pro nemocnice, kliniky i domácí použití.

Kijonková oznámila vstup do amerického startupu v podcastu Ve vatě. Prozradila, že za blíže neupřesněný podíl zaplatila desítky milionů korun a počítá s investičním horizontem deset a více let. „Ten příběh mě hodně oslovil, protože obě zakladatelky jsou vědkyně a obě ztratily blízké kvůli rakovině prsu,“ řekla investorka serveru Seznam Zprávy.

Kijonková spouští vlastní fond pro kvalifikované investory

Money

Český investiční trh má nový fond kvalifikovaných investorů. JSK Investments manželů Kijonkových spouští SICAV s počátečním kapitálem dvě miliardy korun a ambicí růst na násobky této částky. Startupy, středně velké firmy i rodinné podniky – to jsou cíle nového fondu. A podnikatelka Simona Kijonková slibuje investorům výnos až 15 procent ročně.

nst

Přečíst článek

Spojení žen, které mění preventivní péči 

„Jsem přesvědčena, že bychom si měli vážit kvalitního zdravotního systému, který v Česku máme – není to samozřejmost ani ve vyspělých zemích. U nás je ročně diagnostikováno přibližně sedm tisíc žen s rakovinou prsu a včasná diagnostika zvyšuje šanci na vyléčení na více než 90 procent. Apeluji na všechny ženy: po 45. roce máte nárok jednou za dva roky na preventivní mamografické vyšetření. Využijte toho,“ říká Simona Kijonková, zakladatelka a managing partner JSK Investments.

Startup iSono Health získal ocenění Frost & Sullivan 2023 United States New Product Innovation Award a v první polovině roku 2025 uzavřel financování ve výši pěti milionů dolarů. Společnost zároveň spustila klinickou studii financovanou americkým NIH (Národním ústavem zdraví) pro validaci AI technologie. Do investorského konsorcia vedeného fondy Draper Associates a Transform VC se nyní připojila i JSK Investments.

Kijonková vidí novou byznys příležitost. Ve zdraví

Zprávy z firem

Po loňském prodeji logistické skupiny Packeta, jejíž součástí je i oblíbená Zásilkovna, vstupuje Simona Kijonková do nového byznysu. Z prodeje Packety získala s manželem zhruba 4,5 miliardy a jejich fond JSK Investments nyní nalézá nový investiční směr. Aktuálně do svého portfolia získal majoritní podíl v české společnosti Volter, která vyrábí a prodává speciální outdoorové vozíky a kočárky pro lidi s handicapem.

nos

Přečíst článek

„Jsme nadšeni, že JSK Investments je naším silným evropským partnerem. Sdílíme společnou misi – zpřístupnit ženám po celém světě vyšetření prsou jednoduše, rychle a s využitím špičkových technologií. Jde o osobní i společenské téma a krásný symbol spolupráce dvou firem vedených ženami,“ dodává Neda Razavi, CEO iSono Health.

Investici vede v JSK investiční manažerka Petra Cihlářová (na úvodním snímku vlevo), odpovědná za oblast Venture Capital. „Zdravotnictví je obor s obrovským potenciálem a iSono Health je pro nás prvním americkým vstupem. Důležitý je pro nás vždy i příběh zakladatelů – v tomto případě dvou žen, které přišly o blízkého člena rodiny kvůli pozdě detekované rakovině prsu,“ uvádí Cihlářová.

 

PODZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ

Hlavním tématem podzimního čísla magazínu Newstream Club je Sázka na Česko. Česko je totiž země s ohromným potenciálem. To je jedna ze spojovacích myšlenek vlivných českých podnikatelů. A ten potenciál je zejména v lidech. Jak ale tento potenciál vzít a přetočit jej ve skutečnou hodnotu, na které lze následně stavět růst? Právě o těchto otázkách jsme mluvili s několika výraznými figurami českého, slovenského, ale i světového byznysu.

Velmi aktivní, a přitom neotřelý způsob ukazuje galeristka Olga Trčková, která v centru Prahy vybudovala úspěšnou komerční galerii DSC Gallery. O tom, jak může Česko, či potažmo Česko a Slovensko uspět na globální scéně, pak vědí své miliardáři Vlastislav Bříza a Dalibor Cicman. První dokázal tradiční značku Koh-i-noor dostat do celého světa, druhý se svým e-commerce projektem GymBeam svět postupně dobývá.

Kromě rozhovorů s klíčovými osobnostmi trhu se v magazínu dozvíte také prognózu vývoje na pražské burze, proč se v Kuchyni na Pražském hradě nesmaží smažák nebo jak to vlastně mají Češi se svými chalupami.

Deváté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo se můžete těšit již v prosinci.

Vítězové letošního ročníku soutěže SME EnterPRIZE

Soutěž pro udržitelné podnikatele zná letošního vítěze, je jím firma vyrábějící ekodrogerii

Zprávy z firem

Klára Sýkora (Sudová), Newstream & Partner Advertorial

Přečíst článek

Serge Damian z CSG: ESG report už přináší reálné investice

Chief Sustainability Officer Serge Damian
CSG - použito se svolením
Stanislav Šulc
Stanislav Šulc

Serge Damian dostal před lety velký úkol. Měl pro nadnárodní skupinu CSG připravit první ESG report. Tehdy CSG naskočilo na trend udržitelnosti. V současnosti jsou data, která dokázal ve skupině najít, setřídit a interpretovat, zcela zásadní pro investory i fungování konkrétních firem. „Čím dál více lidí u nás vidí, že to není diktát, ale svého druhu audit pro řízení rizik,“ říká Damian.

Máte za sebou první integrovaný report, v němž vedle klasické výročky vyšla také data o udržitelnosti skupiny. Jaké z toho máte výstupy?

Musím přiznat, že ta situace byla zvláštní. Když jsme výsledek představili, první reakce byly skvělé. Sami jsme měli radost, co jsme dokázali. Ale pak začaly přicházet dotazy od našich stakeholderů. Když je shrnu, šlo o to, že pochválili fakt, že máme data. Ale okamžitě následovaly dotazy – a jak s nimi nyní budete pracovat? Pro nás to je ale skutečně první krok. Audit toho, jak na tom v současnosti jsme.

Přesto se musím zeptat, dáváte si nějaké cíle?

Udělali jsme si referenční průzkum u našich globálních konkurentů. Všichni tuto problematiku řeší mnohem déle než my a ano, vidíme, že máme ještě velkou cestu před sebou. K těm cílům. Je to strašně složité. Když totiž vyjdete z nařízení, které Evropská komise vydala, jde vlastně o to, že buď máte data a pak z nich máte vyjít, nebo je nemáte a pak je musíte odhadnout. A na základě toho si pak máte stanovit cíle. Jenomže my se opravdu nechceme zavazovat k čemukoli nereálnému. Říct, že budeme uhlíkově neutrální příští rok, je prostě nesmysl nebo by to byla lež a to nemůžeme. Ostatně report prochází poměrně tvrdým auditem.

Galeristka Olga Trčková

Olga Trčková: Čeští sběratelé jsou dnes vášnivější než mnohde na světě

Leaders

Vybudovala DSC Gallery, která se zařadila mezi nejvýraznější komerční galerie u nás. Vystavuje největší jména tuzemské scény, ale také mladé talenty, a hlavně do Prahy vozí významná jména berlínské, londýnské i newyorské scény. Olga Trčková je vášnivou sběratelkou, pomáhá umělcům, ale také jiným sběratelům. „Jednou vás pozvu do DSC Gallery London,“ slibuje v rozhovoru pro magazín Newstream CLUB, z něhož nabízíme ochutnávku.

Stanislav Šulc

Přečíst článek

Jak ten probíhal?

Musím smeknout před společností Deloitte, která nám report auditovala. Opravdu to bylo hodně práce a také pro ně to je pořád relativně nové. Přesto to bylo hodně profi, přijeli do celé řady konkrétních firem a někdy šli do hodně velkých detailů.

Rozhovor se Sergem Damianem vyšel v magazínu Newstream CLUB

Jak chcete s daty pracovat dál?

Poté, co jsme zprávu vydali, jsem si uvědomil, co všechno jsme udělali špatně. Takže to bylo první – pokusili jsme se všechno znovu projít a znovu si definovat, co pro nás je podstatné a co nikoli. A chceme se dál soustředit na to podstatné. A i v tom jsme se inspirovali u konkurence. Zkrátka některé věci, které jsme nyní reportovali, se nás vlastně netýkají. Ale protože jsme to chtěli udělat poctivě, nabrali jsme půl milionu datových vstupů. V tom se nikdo nezorientuje. Takže tady je prostor pro další práci a také o tom chceme diskutovat se svými stakeholdery. Ujistit se, co pro ně je důležité při vnímání skupiny CSG. Nicméně už to, že jsme report udělali, a jistě i to, jakým způsobem jsme ho udělali, nám hodně pomohlo.

V čem?

Detaily říct nesmím, ale existují institucionální investoři, kteří svou případnou investici přímo podmiňují existencí podobného reportu. Takže jednotliví ředitelé a vedení celé skupiny naši práci plně docenili. A vlastně nejen to, čím dál víc zaměstnanců i šéfů konkrétních firem chápe podstatu – že nejde o „diktát“, ale že to je audit, který má pomoci při řízení rizik. A o tom to přesně je.

Stačí všem váš report, nebo to je spíše počáteční informace a pak chtějí další?

Po vydání reportu jsem skutečně vyplňoval asi desítku dalších dokumentů od různých institucí či velkých finančních domů.

CSG působí ve více zemích světa, vedle evropských také v USA a Indii. Jak se to podepisuje na sběru dat?

Na to jsme narazili dost tvrdě. A ani nejde o přístup jednotlivých firem ani kultur, jde o to, že v různých zemích některé kategorie prostě nemají nebo je vnímají odlišně. Například zdánlivě jednoduchá otázka: Kolik máte zaměstnanců? Tak to ve skutečnosti můžete jinak vnímat v Evropě, jinak v Indii a jinak v USA. Patří tam „ičaři“? Patří tam agenturní pracovníci?

Co s tím?

My nyní pracujeme na určitém sladění. U nás pak také důležitou roli hraje skutečnost, že jsme rychle se vyvíjející firma. Takže třeba za poslední rok jsme nějaké firmy prodali, další ale koupili. V tom je to také docela složité. A platí to i pro nové sektory, takže například letos jsme koupili chemickou společnost v Německu, což i pro náš tým představuje poměrně velkou výzvu.

Šéfkuchař Marek Janouch

Šéfkuchař Marek Janouch: Smažák na Hradě nenajdete

Enjoy

Každý den se mu otevírá jeden z nejkrásnějších pohledů na Prahu – z terasy přímo na Pražském hradě. Šéfkuchař Marek Janouch tu se svým týmem připravuje českou kuchyni inspirovanou starými kuchařkami i šlechtickými hostinami, nicméně v moderním pojetí. Tradici spojuje s aktuálními trendy, sezónností a důrazem na kvalitní suroviny. O tom, jak se vaří na, tak výjimečném místě, proč se u nich smažený sýr nikdy na lístku neobjeví a jak důležité je pro něj mít v kuchyni stabilní tým, jsme si povídali v „jeho“ Kuchyni na Hradě.

Petra Nehasilová

Přečíst článek

Jaké kroky vás nyní čekají?

V současnosti probíhá několik důležitých kroků. Předně jednáme se svými stakeholdery a ptáme se jich jednak na ten samotný report, jednak na to, co je o naší společnosti v této oblasti skutečně zajímá. K těm hlavním patří investoři, ale jsou tam také média a samozřejmě vlády, protože velká část byznysu CSG je B2G (business-to-government, tedy byznys mezi soukromým sektorem a vládami – pozn. red.).

Zároveň musíme hodně komunikovat dovnitř firmy a samozřejmě již nyní probíhá sběr dat. Úspěch reportu se ale projevil i v tom, že máme mandát výrazně navýšit počet lidí, s nimiž tuto problematiku řešíme.

Vidíme mnoho geopolitických změn a poměrně často se opakuje, že zejména kvůli nové americké vládě se od této problematiky ustupuje. Jak to tedy je?

Asi bych odpověděl dvojím způsobem. Předně: My vidíme, že velcí konkurenti, a to i ti američtí, v ESG nebo udržitelnosti či jakkoli jinak si to pojmenujete, dělají spoustu věcí, stejně tak to zajímá institucionální investory. A ne, u nikoho nevidíme žádné výraznější náznaky, že by se od toho upouštělo. Druhá odpověď souvisí s daty. Ta jsou pro firmu cenná právě pro řízení rizik. Někde může být ohrožení dané nedostatkem vody, jinde příliš rychle rostoucí teplotou, takže například v některých částech Evropy musejí být továrny zavřené měsíc v roce. A to přece stojí peníze. Hodně peněz. A jako taková tato data mají velkou cenu.

Natáčení podcastu: Mário Franko a Dalibor Martínek

Solární panely zlevnily, i s menší dotací je proto návratnost zajímavá

Reality

Po dvou letech rekordního zájmu o solární energii se situace na trhu s fotovoltaikou stabilizuje. Přichází doba konsolidace, profesionalizace a návratu k dlouhodobě udržitelnému růstu. „Není to krize, ale návrat k normálu,“ vysvětluje Mário Franko, odborník na fotovoltaiku E.ON Energie.

nst

Přečíst článek

Serge Damian

Chief Sustainability Officer skupiny Czechoslovak Group. Opírá se o dlouholeté zkušenosti z financí, strategického řízení i průmyslu. Jeho úkolem je propojovat odpovědné podnikání s dlouhodobou konkurenceschopností a udávat skupině jasný směr v oblasti ESG.

Zakladatel a vetšinový vlastník společnosti GymBeam Dalibor Cicman

Zakladatel GymBeam Dalibor Cicman: Chci spolupracovat s nejchytřejšími lidmi na globální úrovni

Leaders

GymBeam patří k nejrychleji rostoucím startupům v Evropě. Sázka na fitness potravinové doplňky se zakladateli a hlavnímu akcionáři firmy Daliboru Cicmanovi vydařila stejně jako snaha organicky růst nejprve na východoevropských trzích a nyní také v Německu. „Jsme firma, kde se zkouší hodně věcí, je to naše DNA,“ říká Dalibor Cicman v rozhovoru pro magazín Newstream CLUB, kde mimo jiné prozrazuje, jakou budoucnost pro svou firmu chystá.

Stanislav Šulc

Přečíst článek

Na první pohled působí jako město hudby a úsměvů. Ale pod září neonů a tóny country se skrývá Amerika, která se stále vyrovnává se svou minulostí. Nashville – srdce Tennessee a symbol amerického Jihu – je místem, kde se hudba potkává s dějinami otroctví, nacionalismu i hrdosti. A kde se pod maskou pohostinnosti stále ozývá tichá ozvěna dávných sporů.

Kdo navštíví Nashville, nemůže minout Grand Ole Opry – chrám country hudby, který se od roku 1925 stal synonymem pro americkou tradici. Na současném místě – na předměstí u obchodního centra – ale sídlí teprve od 70. let minulého století. Bohužel už jsem nesehnal vstupenky na koncert, ale alespoň jsem v rámci prohlídky mohl nahlédnout do zákulisí této legendární scény. Nahlédl jsem do zázemí vyhrazeného hvězdám country. Pak už si stačilo jen představit pohled z jeviště do zaplněného sálu. Ve dřevem obloženém hledišti dokola postávají lidé všech věkových kategorií – od farmářů v kostkovaných košilích po turisty s foťáky. Všichni čekají na okamžik, kdy se zvedne opona a sálem se rozezní první akord.

Interiér Grand Ole Opry s digitálními projekcemi hudebníků na dřevěné stěně – místo, kde country žije každý den. Strop vyzdobený desítkami zavěšených kytar – symbol hudební duše Nashvillu. Jedna z hereckých šaten v zákulisí Grand Ole Opry, kam před vystoupením mířily country legendy. 12 fotografií v galerii

Hudba, která tu zaznívá, není jen zábava. Je to kulturní vyjádření identity, které po desetiletí utvářelo tvář Ameriky. Country vzniklo z písní prostých lidí, ale časem se stalo symbolem konzervativního Jihu. Grand Ole Opry tak není jen místem nostalgie, ale i svědectvím o tom, jak hudba dokáže sjednocovat i rozdělovat.

Stíny minulosti

Jen pár kilometrů za městem stojí Hermitage, sídlo Andrewa Jacksona, sedmého prezidenta Spojených států a jednoho z nejuctívanějších mužů Jihu. Hermitage působí na první pohled idylicky – bílé sloupy, rozkvetlé magnólie, upravené trávníky. Ale když procházíte místnostmi s původním nábytkem i dopisy, začne na vás doléhat i druhá, ta temná stránka příběhu.

Jackson byl pro mnohé symbolem lidové demokracie, ale jeho politika zanechala bolestivou stopu. Jackson v roce 1830 podepsal Indian Removal Act, který vedl k tzv. Trail of Tears – nucenému přesídlení desítek tisíc původních obyvatel, při němž zemřely celé rodiny. Přesto jeho tvář dodnes zdobí dvacetidolarovou bankovku a v Tennessee má své ulice, školy i muzea.

Majitel Maison Ferrand Alexandre Gabriel

REPORTÁŽ: V Maison Ferrand se rodí skvělý koňak, gin i rum

Enjoy

Setkat se s lidmi, jakými jsou Alexandre Gabriel a jeho manželka Debbie, se člověku jen tak nepoštěstí. Úspěšní, inspirativní, milí, přesto zacílení, důslední, naplno oddaní svému byznysu. Jen tak může jejich společnost zahrnující celou řadu alkoholických nápojů uspět. „Svou firmu vnímám jako misi a svoje produkty jako sdílené dobrodružství,“ říká šéf impéria, do nějž patří světoznámé značky rumů Planteray, giny Citadelle a koňaky Ferrand. „To není práce, to je lifestyle,“ dodává.

Stanislav Šulc

Přečíst článek

Když jsem stál u Jacksonova hrobu, napadlo mě, že americká historie má výjimečný dar balit bolest do národní hrdosti. A Jih tenhle dar ovládá dokonale.

Zápach krve a vůně bourbonu

Cestou zpět do centra jsem míjel ulice pojmenované po generálech Konfederace – názvy, které na jiných místech Ameriky mizí, ale tady zůstávají jako připomínka jiného výkladu dějin. Jih se své minulosti nevzdává. Místní ji berou jako součást identity – stejně jako whiskey, barbecue nebo hymny Johnnyho Cashe.

A právě ten kontrast dělá Nashville tak fascinujícím. Na jedné straně město hudby a pohostinnosti, na druhé místo, kde stále přežívají ozvěny dávných válek a předsudků. Jih, který se usmívá – ale nezapomíná.

Večer na Broadwayi, mezi bary, světly a živou hudbou, všechno to napětí na chvíli mizí. Nashville se v noci promění v moře hlasů, kytar a tance. Ale když zhasnou světla, zůstane to, co dělá tohle město jedinečným – vědomí, že Amerika, stejně jako její hudba, je plná kontrastů.

Hotel Falkensteiner Spa Resort Mariánské lázně

REPORTÁŽ: Lázně jen pro důchodce? Omyl. Na dlouhověkosti začínají pracovat i mladí

Enjoy

Pobyt v lázních si ještě do nedávna většina lidí spojovala hlavně s důchodovým věkem.  A často tedy s obdobím, kdy je tělo už vyčerpané a trpí řadou neduhů. Podle balneologů se ale tento přístup mění. Stále více lidí a mladších začíná jezdit do lázní i kvůli zlepšení a prevenci duševní i fyzické kondice.

Věra Tůmová

Přečíst článek

