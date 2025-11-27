Nový magazín právě vychází!

Puma na prodej. O značku mají zájem Číňané i Japonci, rozhodnutí závisí také na Pinaultovi

Puma na prodej. O značku mají zájem Číňané i Japonci, rozhodnutí závisí také na Pinaultovi

Puma
ČTK
nst
nst

Čínská sportovní skupina Anta Sports zvažuje převzetí německé společnosti Puma, uvedla agentura Bloomberg.

Akcie Pumy po zprávě prudce vzrostly – na německé platformě Tradegate přidaly zhruba 11 procent. O německého výrobce sportovního oblečení se však údajně zajímají i další společnosti, uvádí Bloomberg. Mezi potenciální uchazeče má patřit i čínský výrobce sportovního oblečení a obuvy Li Ning, který podle zdrojů zkoumá možnosti financování a s bankami řeší první kroky k případné nabídce. Zájem by mohly projevit také japonská značka Asics.

Podle Bloomberg jsou však jednání mezi Pumou a nejvážnějším zájemcem Anta Sports teprve v rané fázi a není jasné, kdo nakonec oficiální nabídku předloží. Klíčovou překážkou může být očekávání hlavního akcionáře Pumy – francouzské miliardářské rodiny Pinaultových. Jejich holding Artémis vlastní zhruba 29 procent společnosti. Cena akcií Pumy se letos v Německu propadla o 62 procent, což snížilo její tržní kapitalizaci na přibližně 2,5 miliardy eur.

Fitness

Fitness e-shop GymBeam míří na novou úroveň: do firmy vstupují investoři s 30 miliony eur

Zprávy z firem

Evropská banka pro obnovu a rozvoj a společnost PortfoLion Capital Partners získaly podíl ve slovenském fitness e-shopu GymBeam, který podniká ve zhruba dvou desítkách zemí včetně Česka. Hodnota transakce činí 30 milionů eur (727 milionů korun) a peníze GymBeam použije na svůj další rozvoj. Majoritním akcionářem GymBeamu zůstává s podílem 72 procent jeho zakladatel Dalibor Cicman.

ČTK

Přečíst článek

Číňané na vzestupu

Anta, která vlastní značky jako Fila či Jack Wolfskin, má v Hongkongu tržní hodnotu kolem 31 miliard dolarů a letos její akcie posílily o 10 procent. Společnost má za sebou i výrazné akviziční aktivity – v roce 2019 zaplatilo konsorcium vedené Antou 5,2 miliardy dolarů za Amer Sports, do něhož patří například Salomon či Arc’teryx. Konkurenční Li Ning má letos růst akcií okolo 8 procent a tržní hodnotu zhruba 6 miliard dolarů.

Puma se mezitím snaží o rozsáhlou restrukturalizaci. Nový generální ředitel Arthur Hoeld se snaží značku oživit po letech klesajícího zájmu zákazníků. Nedávno také nastoupil nový provozní šéf Andreas Hubert, který přišel po dvaceti letech z Adidasu. Puma plánuje propustit dalších 900 zaměstnanců a více se zaměřit na produkty pro běh, fotbal a trénink. Firma chce do roku 2027 znovu nastartovat růst a stát se jednou ze tří největších sportovních značek na světě.

Zda do restrukturalizace zásadně promluví nové vlastnické uspořádání, zatím není jasné. Artémis označuje svůj podíl v Puma za „zajímavý, ale nikoli strategický“, a proto ponechává všechny možnosti otevřené.

Doporučujeme