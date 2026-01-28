Dalibor Martínek: Macinkovy průšvihy, šance pro Starosty a lidovce
Andrej Babiš si musí každý večer rvát kvůli Macinkovi vlasy na hlavě. Chtěl by klidně vládnout, místo toho musí pořád řešit něco kolem šéfa Motoristů. Měsíc odpovídá pořád dokola na otázky kolem Turka. Už to jméno nechci slyšet, říká i veřejně. Na vládnutí není čas, hlavní agendou vlády se stal případ Macinka.
Andrej Babiš potřebuje k vládnutí korektní vztah s prezidentem. Hlava státu mimo jiné podepisuje zákony. Bojovat s Hradem je to poslední, co premiér chce. Petr Macinka spoléhá na potřebnost jeho třinácti poslanců pro Babišovo vládnutí. Cítí se být silný v kramflecích, má pocit, že si veškeré své kontroverze a následné ironické úšklebky může dovolit. Hraje tím ovšem Babišovi silně na nervy. Situace nemusí být tak stabilní, jak se dosud tři koaliční strany tváří.
Čím větší přítěží se Macinka bude pro Babiše stávat, tím slabší bude mít roli. Otevírá se prostor pro hledání alternativních řešení. Některé varianty, dříve nemyslitelné, mohou najednou dávat větší smysl.
ODS jako hlavní opoziční strana je pro Babiše mimo uvažování. A naopak. Ódéeska bude leštit svou značku založenou na ideologických, pravicových principech. A k tomu se potřebuje vůči někomu vymezit, když už nemá soupeře v podobě socialistů nebo komunistů. Jejich roli přebral Babiš.
Lídr Motoristů Petr Macinka možná opravdu vejde do učebnic politologie, ne však jako ranař, ale jako příklad nevídané politické naivity. Jen někdo nezkušený nebo s naprosto tragickým politickým úsudkem si mohl myslet, že jeho vyděračský výpad vůči prezidentovi Petru Pavlovi něco změní.
Karel Pučelík: Motoristé ukazují, co jsou opravdu zač. Slaboši s tragickým politickým úsudkem
Názory
Lídr Motoristů Petr Macinka možná opravdu vejde do učebnic politologie, ne však jako ranař, ale jako příklad nevídané politické naivity. Jen někdo nezkušený nebo s naprosto tragickým politickým úsudkem si mohl myslet, že jeho vyděračský výpad vůči prezidentovi Petru Pavlovi něco změní.
Taktéž Piráti jsou mimo hru, kam se ostatně sami postavili. TOP 9 také stojí na ideologických principech, navíc ztrácí výtlak, už skoro žádný nemá. Potom jsou tu ovšem dvě partaje, které by z Macinkova pojetí vládnutí mohly těžit.
Starostové mají silný poslanecká klub o dvaadvaceti členech. Vít Rakušan se sice pasuje do role hlavního Babišova vyzyvatele, ale Starostové obecně nejsou nijak ideologicky vyhraněnou stranou. Na nižších úrovních tvoří koalice prakticky s kýmkoliv. V Karlovarském kraji koalice ANO a STAN dobře šlape, stejně tak v Plzeňském. Kromě vyhraněného centra jsou Starostové schopni dohody.
Tato „nestrana“ často vytahuje na různé pozice nestraníky, jako Jozefa Síkelu na ministerstvo průmyslu nebo Danuši Nerudovou do evropského parlamentu. Překračovat stranické hranice jim nedělá potíže. Ostatně, jejich hlavní motta zní Víc lidskosti a spolupráce, nebo Staráme se o lidi. Vidí tam někdo rozdíl oproti tezím ANO?
Podobně jsou na tom lidovci. Jejich obří koaliční potenciál je historicky dobře známý. Ve sněmovně mají o tři poslance víc než Macinka. ODS rozpustila Spolu, lidovci jsou sice součástí opozice, nicméně tak troch teď vlají ve větru. Marek Výborný nyní dává všanc post předsedy strany, na dubnovém sjezdu už nebude do čela kandidovat. Podle něj je potřeba oslovit širší platformy středových voličů. Macinka by si měl rychle uvědomit, že za něj nebude Babiš průšvihy žehlit věčně. Do fronty se můžou postavit jiní nápadníci. A nemusí se přitom ani stát členy koalice.