Dalibor Martínek: Macinkovy průšvihy, šance pro Starosty a lidovce

Premiér Andrej Babiš
Dalibor Martínek
Andrej Babiš si musí každý večer rvát kvůli Macinkovi vlasy na hlavě. Chtěl by klidně vládnout, místo toho musí pořád řešit něco kolem šéfa Motoristů. Měsíc odpovídá pořád dokola na otázky kolem Turka. Už to jméno nechci slyšet, říká i veřejně. Na vládnutí není čas, hlavní agendou vlády se stal případ Macinka.

Andrej Babiš potřebuje k vládnutí korektní vztah s prezidentem. Hlava státu mimo jiné podepisuje zákony. Bojovat s Hradem je to poslední, co premiér chce. Petr Macinka spoléhá na potřebnost jeho třinácti poslanců pro Babišovo vládnutí. Cítí se být silný v kramflecích, má pocit, že si veškeré své kontroverze a následné ironické úšklebky může dovolit. Hraje tím ovšem Babišovi silně na nervy. Situace nemusí být tak stabilní, jak se dosud tři koaliční strany tváří.

Čím větší přítěží se Macinka bude pro Babiše stávat, tím slabší bude mít roli. Otevírá se prostor pro hledání alternativních řešení. Některé varianty, dříve nemyslitelné, mohou najednou dávat větší smysl.

ODS jako hlavní opoziční strana je pro Babiše mimo uvažování. A naopak. Ódéeska bude leštit svou značku založenou na ideologických, pravicových principech. A k tomu se potřebuje vůči někomu vymezit, když už nemá soupeře v podobě socialistů nebo komunistů. Jejich roli přebral Babiš.

Názory

Taktéž Piráti jsou mimo hru, kam se ostatně sami postavili. TOP 9 také stojí na ideologických principech, navíc ztrácí výtlak, už skoro žádný nemá. Potom jsou tu ovšem dvě partaje, které by z Macinkova pojetí vládnutí mohly těžit.

Starostové mají silný poslanecká klub o dvaadvaceti členech. Vít Rakušan se sice pasuje do role hlavního Babišova vyzyvatele, ale Starostové obecně nejsou nijak ideologicky vyhraněnou stranou. Na nižších úrovních tvoří koalice prakticky s kýmkoliv. V Karlovarském kraji koalice ANO a STAN dobře šlape, stejně tak v Plzeňském. Kromě vyhraněného centra jsou Starostové schopni dohody.

Tato „nestrana“ často vytahuje na různé pozice nestraníky, jako Jozefa Síkelu na ministerstvo průmyslu nebo Danuši Nerudovou do evropského parlamentu. Překračovat stranické hranice jim nedělá potíže. Ostatně, jejich hlavní motta zní Víc lidskosti a spolupráce, nebo Staráme se o lidi. Vidí tam někdo rozdíl oproti tezím ANO?

Podobně jsou na tom lidovci. Jejich obří koaliční potenciál je historicky dobře známý. Ve sněmovně mají o tři poslance víc než Macinka. ODS rozpustila Spolu, lidovci jsou sice součástí opozice, nicméně tak troch teď vlají ve větru. Marek Výborný nyní dává všanc post předsedy strany, na dubnovém sjezdu už nebude do čela kandidovat. Podle něj je potřeba oslovit širší platformy středových voličů. Macinka by si měl rychle uvědomit, že za něj nebude Babiš průšvihy žehlit věčně. Do fronty se můžou postavit jiní nápadníci. A nemusí se přitom ani stát členy koalice.

V pozadí neomalené hry není cílem Filip Turek a jeho ministerské ambice. To je zástupná věc. Je to cílené oslabování prezidentské autority, proto Macinka a jeho zastánci opakují, že prezident se chová neústavně. Chtějí oslabit prezidenta a jeho symbol přirozené autority. Rozšířit své mocenské hřiště, přepsat pravidla dosud možného. A to se jim daří. Z dosavadní situace, kdy prezident odmítá jmenovat ministra z řady etických důvodů, se stal konflikt dvou politiků ve veřejné aréně. Což byl cíl celé situace.

Politika

V právní rovině se prezident neústavně nechová, ústava praví, že hlava státu má pravomoc jmenovat ministry. Nikoli povinnost, natož časovou lhůtu. Prezident se fakticky tedy nechová neústavně; chová se v mezích ústavy, ale proti zájmům části exekutivy, která se snaží jeho roli redukovat na formální podpis – a proto vzniká narativ o „neústavnosti.“ Zatažení do konfliktu znamená, že prezident se má stát jednou ze stran sporu, přestat být nadstranickou autoritou, arbitrem pořádku. 

Podobné strategie se v politice objevovaly i v minulosti, například v pozdní antice, či ve Výmarské republice, kdy byl prezident Paul von Hindenburg často a cíleně zatahován do půtek extremistických stran, až se jeho role zpochybnila a vyprázdnila natolik, že otevřela dveře nacistické totalitě. 

Současná doba tomuto stylu tvrdé hry přeje nadmíru. Znevažování nezávislé autority se dostalo do běžné politické operativy v orbánovském Maďarsku i kolem prezidentského dvora Donalda Trumpa. Loni viceprezident JD Vance před očima kamer v podobném stylu ponížil protokolárně vyššího Volodymyra Zelenského. Cíl byl stejný jako v českém případě - prolomit hranice tolerovaného. To cíleně zvětšuje mocenské pole aktéra. 

Takže ano, Petr Macinka se choval nepřípustně a neomaleně. Nebyla to ale jen tak nějaká půlnoční vymknutá situace, ale strategická hra. 

Názory

Politika

Proč o tuto pozornost Petr Macinka usiluje a čeho tím chce dosáhnout?

Jedním z efektů je eskalace sporu s Hradem. Jde například o to, kdo bude reprezentovat Českou republiku na mezinárodních fórech. Zaznívá to ostatně přímo v té komunikaci. Tedy snaha zabránit tomu, aby prezident Petr Pavel reprezentoval Česko například na jednáních NATO. Zároveň je to vzkaz voličům Motoristů a fanouškům současné vlády. Stojíme za Filipem Turkem a prezident podle nás jedná v rozporu s Ústavou. Tohle je ale tvrzení, které se opakuje pořád dokola. Není na Petru Macinkovi, aby posuzoval, zda prezident jedná ústavně, nebo ne. Pokud si vláda a její členové myslí, že prezident porušuje Ústavu, mají podat kompetenční žalobu a nechat rozhodnout soud. To je standardní postup. Současný stav politické kultuře v Česku příliš nepřispívá.

Premiér Andrej Babiš reagoval poměrně vlažně. Co to vypovídá o jeho pozici a postoji?

Nešťastné je hlavně to, že Andrej Babiš v rozporu s rétorikou, kterou používal v minulosti, si vlastně nechává takové situace líbit. Chápu jeho opatrnost, protože jak SPD, tak Motoristy potřebuje k vládnutí. Navíc stále neproběhlo hlasování o vydání ke stíhání, i to může hrát roli. Ty vlažné reakce ale mezi řádky ukazují, jak moc ho to štve. Nejraději by to celé smetl ze stolu a věnoval se vládnutí, ať už jakkoliv. Jenže má kolem sebe aktéry, kteří se chovají nestandardně a v konečném důsledku ho poškozují. V tuhle chvíli je Andrej Babiš možná ve slabší pozici, než by si přál. A působí jako slabší premiér, než jakým chtěl být.

Nese premiér za jednání ministra zahraničí odpovědnost?

Politicky určitě ano. Je to člen jeho vlády, takže odpovědnost nese. Teoreticky by si ho mohl pozvat „za zavřené dveře“ a říct mu, aby podobné SMSky neposílal. Viděli jsme to už na začátku vládnutí, kdy se snažil některé aktéry usměrnit. Jenže energie, kterou musel věnovat vyjednávání a samotnému vzniku vlády, byla obrovská. Teď je zřejmé, že i kdyby se snažil sebevíc, Motoristé budou trvat na svém, definovat si vlastní výklad ústavnosti a konflikt dál eskalovat.

Názory

Nejde jen o to, co sledujeme dnes. Vláda také nejmenovala některé velvyslance navržené minulou vládou. Jak to působí v zahraničí?

Nepůsobí to profesionálně. Pokud v některých zemích nebude obsazený post velvyslance, může to komplikovat jednání. Bohužel to není poprvé. Podobné kroky jsme viděli už dříve. Zvenku nad tím často zůstává rozum stát a Česká republika se tím dostává po bok problémovějších států v Evropě.

Můžeme mluvit o politické krizi?

Neřekl bych, že jsme v hluboké politické krizi. Spíš dochází ke střetu dvou světů a dvou představ o tom, jak má politika vypadat. Vidíme odklon od hodnotového směřování, na které jsme byli zvyklí. Pro někoho je to krize, pro jiného naopak vítaný směr. Parafrází Trumpovy politiky „Česko na prvním místě“, nové narativy, odmítání velké pomoci Ukrajině. Spíš, než o krizi mluvíme o krizi důvěry části společnosti a o překvapení, že vývoj je právě takový.

Opozice vyzývá k odstoupení Macinky z postu ministra zahraničí i Tomia Okamury z funkce předsedy Poslanecké sněmovny. Dojde k tomu?

Ne. K odstoupení nedojde. Je to vidět i z reakcí Petra Macinky. Během tiskové konference několikrát zopakoval, že je mu to jedno. Navíc působil, jako by se dobře bavil. Je si jistý silou, kterou mají ve Sněmovně. Ta se zatím jeví jako neotřesitelná. Moc spojuje a v tuhle chvíli jsou oba v komfortní situaci a nejsou vážně ohroženi.

Otto Eibl je český politolog a vysokoškolský pedagog na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity. Specializuje se na politický marketing, volební kampaně a krizovou komunikaci. Je autorem odborných publikací a často vystupuje v českých médiích jako politický komentátor.

Leaders

