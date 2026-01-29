Nový magazín právě vychází!

Objednávejte zde
newstream.cz Trhy Jan Novotný: Geopolitika mění investiční svět. GIS ukáže nové cesty k úspěchu

Jan Novotný: Geopolitika mění investiční svět. GIS ukáže nové cesty k úspěchu

Jan Novotný: Geopolitika mění investiční svět. GIS ukáže nové cesty k úspěchu
The Prague Castle Events, poskytnuto Janem Novotným
nst
nst

Letošní Global Investment Summit se koná v době geopolitických a ekonomických změn a patří k nejsledovanějším investičním událostem v regionu. Program propojuje investory, developery a lídry byznysu, kteří bez marketingových zkratek pojmenovávají, kde dnes vzniká skutečná hodnota i rizika – od realitního trhu přes private equity až po nové investiční segmenty. „Ze zahraničních hostů bych upozornil na Winyho Maase, zakladatele architektonického studia MVRDV, nebo oscarového producenta Damiana Pereu, z domácích speakerů pak Miroslava Singera, Petra Borkovce nebo Jaroslava Havla,“ říká zakladatel Global Investment Summitu Jan Novotný. Summit se uskuteční 4. března v Martinickém paláci na Pražském hradě.

Global Investment Summit se koná v době zásadních geopolitických, ekonomických a technologických změn a patří k nejsledovanějším investičním událostem v regionu. Přímo na místě jej sleduje 800 až 900 účastníků a dalších 30 až 40 tisíc diváků online. Program propojuje investory, developery a lídry byznysu, kteří bez marketingových zkratek pojmenovávají, kde dnes vzniká skutečná hodnota i rizika – od realitního trhu přes private equity až po nové investiční segmenty.

Na jubilejním 5. ročníku Global Investment Summitu letos vystoupí mimořádní hosté světového formátu – mimo jiné oscarový producent Damian Perea, který získal Oscara v loňském roce a letos je znovu nominován. Na summitu otevře téma investic do filmového a audiovizuálního průmyslu jako reálného byznysu, včetně financování, rizik a návratnosti kapitálu. Exkluzivním hostem programu bude také Winy Maas, spoluzakladatel světoznámého architektonického studia MVRDV a jedna z nejvýraznějších osobností současné architektury a urbanismu.

Meta našla nový motor růstu. Investoři ale zrovna nejásají

Zprávy z firem

Americká Meta má za sebou silný závěr roku. Zisk i tržby rostly díky lepšímu využití AI v reklamě. Umělá inteligence pomáhá cílit obsah a zvyšovat návratnost kampaní. Firma zároveň plánuje masivní nárůst investic do AI infrastruktury. A právě návratnost těchto výdajů vyvolává obavy investorů.

ČTK

Přečíst článek

Mezi domácí hvězdné speakery dále vystoupí například Miroslav Singer, exguvernér České národní banky, Petr Borkovec, zakladatel skupiny Partners, či Jaroslav Havel, zakladatel advokátní kanceláře Havel & Partners.

Pokud chcete porozumět tomu, kam se svět investic skutečně posouvá, Global Investment Summit by vám letos neměl chybět. Čtenáři tohoto rozhovoru navíc získávají exkluzivní 20% slevu na vstupenky a k dispozici jsou už jen poslední partnerská a vystupující místa.

Letošní Global Investment Summit se koná v době, kdy se svět za poslední rok výrazně proměnil. V čem je tedy letošní GIS výjimečný?

Výjimečný je především kontextem, ve kterém se odehrává. Od posledního ročníku se svět nejen proměnil, ale výrazně destabilizoval. Eskalace geopolitických konfliktů, návrat Donalda Trumpa do globální politiky, rostoucí bezpečnostní rizika, ale i prudký nástup zbrojního průmyslu a technologických gigantů – to všechno zásadně mění investiční prostředí.

Právě proto považujeme za klíčové tato témata otevřít komplexně. Neřešit izolované investiční tipy, ale zasadit investování do širšího makroekonomického, geopolitického a technologického rámce. Global Investment Summit má být místem, kde se tyto souvislosti pojmenovávají otevřeně, bez zjednodušování a bez marketingových zkratek.

3 fotografií v galerii

Na které hosty nebo konkrétní vystoupení se vy osobně nejvíc těšíte?

Program je letos sestavený tak, aby měl několik velmi silných vrcholů a aby jednotlivá vystoupení do sebe logicky zapadala. Osobně se nejvíc těším na klíčové panelové diskuse, kde se potkávají různé pohledy na aktuální ekonomický vývoj, investiční strategie a konkrétní zkušenosti z praxe. Právě tyto panely podle mě nejlépe ukazují sílu Global Investment Summitu – tedy schopnost propojit makroekonomický kontext s reálným rozhodováním investorů.

Z konkrétních osobností bych zmínil Winyho Maase, spoluzakladatele studia MVRDV, jednoho z nejrespektovanějších architektů současnosti. Jeho pohled na urbanismus, bydlení a dlouhodobé plánování měst je v kontextu současné bytové krize mimořádně cenný.

Velmi silnou osobností programu bude také Damian Perea, oscarový producent spojený s festivalem Animayo. Loni byl oceněn Oscarem a letos je znovu nominován. Na Global Investment Summit přijede osobně.

Global Investment Summit

Global Investment Summit 2025 se blíží. Přinese debaty významných developerů i exkluzivní data

Zprávy z firem

Nebaví vás už poslouchat konferenční vatu, kdy řečníci v panelech sice mluví, ale nic konkrétního neřeknou? Tak vyražte na Global Investment Summit.

nst

Přečíst článek

To zní spíš jako byznys než filmová debata. O čem přesně bude vystoupení Damiana Perey?

Přesně tak, je to záměr. S Damianem nechceme vést kreativní nebo filmařskou debatu o tom, jak se natáčí film. Pro nás je zásadní téma investování do filmů a audiovizuálního obsahu jako byznysu. To znamená mluvit o tom, jak se dnes filmové a seriálové projekty skutečně financují, kdo do nich dává kapitál, kdo nese riziko a kde v celém tom řetězci vzniká reálný výnos.

Budeme se bavit o vztazích mezi studii, producenty, produkčními společnostmi a distributory, o rozdílu mezi klasickou distribucí a světem VOD a streamovacích platforem, jako jsou Netflix, Disney nebo HBO. Zajímá nás především to, jak tyto platformy pracují s obsahem z investičního pohledu – ne jako s produktem, který se prodává, ale jako s nástrojem pro udržení předplatitelů, budování hodnoty IP a dlouhodobé strategie.

Jde nám o to pochopit, kde vzniká ekonomická přidaná hodnota a kterým směrem se mají investoři ubírat a které firmy v tomto řetězci jsou vítězové a poražení. A zároveň ukázat rozdíl mezi tím, jak audiovizuální průmysl působí navenek – plný úspěchu, cen a prestiže – a jaká je jeho ekonomická realita pro lidi, kteří v něm pracují.

Výraznou roli v programu opět hraje realitní sektor. Proč jsou reality tak zásadním tématem i letos?

Protože bytová a realitní krize v České republice přetrvává a zatím nevidíme žádné systémové řešení na dohled. Problémy, které tu byly před rokem – nedostatek bytů, složitá legislativa, územní plánování, délka stavebního řízení – jsou tu pořád.

Nemovitosti jsou zároveň největším aktivem českých domácností. Pokud pořádáme investiční konferenci, není možné toto téma ignorovat. Proto jsme do programu pozvali špičkové architekty i top developery a chceme, aby zazněly různé úhly pohledu – by side, sale side i od realitních profesionálů typu architekti, valuátoři nebo urbanisté.

Satya Nadella, CEO of Microsoft

Výsledky Microsoftu potvrzují, že umělá inteligence je zlatý důl i černá díra zároveň

Zprávy z firem

Výsledky Microsoftu výrazně překonaly očekávání analytiků. Zisk vzrostl o 60 procent, tržby o 17 procent. Akcie ale po oznámení klesaly. Investory totiž znepokojuje cena dalšího růstu.

ČTK

Přečíst článek

Čím se tyto debaty liší od běžných konferencí o realitách?

Na Global Investment Summitu nikomu nenadržujeme. Nejde o PR prezentace ani o jednostranné výklady. Dáváme prostor developerům, investorům, analytikům, lidem ze sekundárního trhu i odborníkům, kteří pracují s daty. Každý mluví ze své odbornosti a teprve z této konfrontace vzniká plastický obraz reality.

Jaká další investiční témata považujete letos za klíčová?

Velmi silným blokem bude debata private equity versus public equity. Budeme rozebírat, proč se v českém prostředí tak extrémně popularizoval private equity segment, proč do něj proudí stovky miliard korun, a to i přesto, že je často méně transparentní a rizikovější než veřejně obchodované nástroje. Zároveň se ptáme, proč veřejné trhy s akciemi a dluhopisy v České republice dlouhodobě zaostávají z hlediska důvěry investorů a jaké mechanismy k tomu vedly.

Dotknete se i venture kapitálu, regulace a ochrany investorů?

Ano a velmi detailně. Budeme mluvit o venture kapitálu z pohledu právních rizik i rizik operativních. Často se ukazuje, že i projekt, který je zvenčí vnímaný jako úspěšný, nemusí nutně znamenat úspěch pro investory. Zároveň se budeme věnovat střetu zájmů, risk managementu a ochraně spotřebitele.

Slevový kód pro čtenáře newstream.cz je NEWS20

Proč podle vás Češi často volí investice, které jsou dražší, méně likvidní a méně transparentní?

Protože marketing má v českém investičním prostředí obrovskou sílu. Řada netransparentních produktů dokáže získat důvěru investorů přes emoce, podnikatelské celebrity a líbivé příběhy. V kombinaci se střetem zájmů to dlouhodobě snižuje kvalitu celého investičního prostředí.

GIS je známý i silným networkingem. Jak se za ty roky proměnila komunita účastníků?

Komunita se výrazně profesionalizovala. Firemní a B2B sektor dnes přijíždí primárně za konkrétními schůzkami, individuální investoři spíš za obsahem a možností osobně se potkat se speakery. Proto klademe velký důraz na networkingovou aplikaci, která umožňuje domlouvat schůzky ještě před samotným summitem.

Letošní ročník nese podtitul „Pět let propojujeme svět investic“. Co to znamená v praxi?

Je to rekordní ročník. Nejobsazenější summit, jaký jsme kdy měli, s posledními volnými místy. Akci sleduje nejen 800 až 900 lidí přímo na místě, ale dalších 30 až 40 tisíc lidí online. A pro ty, kteří chtějí být součástí programu aktivně, zbývá už jen několik posledních partnerských a vystupujících míst. Pokud zvažujete účast, spolupráci nebo vystoupení, čas hraje právě teď klíčovou roli.

Fed dál drží sazby vysoko. A výhled žádný

Money

Inflace je stále „poněkud zvýšená“, tvrdí Fed. Úroky tak zůstávají beze změny k nelibosti Donalda Trumpa, který opakovaně vyzývá k okamžitému uvolnění měnové politiky. Část bankéřů chtěla snížení už nyní. Převážila ale opatrnost.

ČTK

Přečíst článek

Americký prezident Donald Trump

Lukáš Kovanda: Dolar je na 12letém minimu vůči koruně. Čechům zlevní benzín i elektronika

Názory

Americký dolar oslabil vůči české koruně na nejslabší úroveň za téměř dvanáct let poté, co prezident Donald Trump prohlásil, že mu kolísání měny „jako jo-jo“ nevadí. Slábnutí dolaru Čechům zlevní pohonné hmoty či elektroniku, naopak zdražuje zlato nebo švýcarský frank. Podle investorů navíc nejde o krátkodobý výkyv, ale o pokračování druhé vlny globální dedolarizace.

Lukáš Kovanda

Přečíst článek

Související

Českou ekonomiku budou dál stahovat evropské experimenty, shodli se ekonomické špičky na konferenci GIS

Českou ekonomiku budou dál stahovat evropské experimenty, shodli se ekonomické špičky na konferenci GIS

Money

Stanislav Šulc

Přečíst článek

Technologická elita pumpuje peníze do OpenAI. Riziko bubliny roste

Technologická elita pumpuje peníze do OpenAI. Riziko bubliny roste
Profimedia
ČTK
ČTK

Největší hráči technologického světa zvažují obří investice do OpenAI. Ve hře jsou desítky miliard dolarů. Firma zároveň čelí sílící konkurenci. Umělá inteligence se stává magnetem pro globální kapitál. Riziko bubliny ale roste.

Společnosti Nvidia, Amazon a Microsoft jednají o investici až 60 miliard dolarů (1,2 bilionu kroun) do společnosti OpenAI. Informovala o tom agentura Reuters s odvoláním na server The Information. Jak již dříve uvedl server listu Financial Times (FT), OpenAI usiluje o získání až 100 miliard dolarů v rámci nového kola financování, které by firmu ocenilo přibližně na 750 miliard dolarů.

Výrobce čipů Nvidia podle zdrojů serveru The Information jedná o investici až 30 miliard dolarů. Dlouhodobý investor Microsoft zvažuje investici ve výši necelých deseti miliard dolarů. Amazon jedná o investici výrazně vyšší než deset miliard dolarů, potenciálně přesahující i 20 miliard dolarů.

Amazon dosud do OpenAI neinvestoval. Financování z jeho strany by podle The Information mohlo záviset na dalších jednáních, například o možném rozšíření smlouvy OpenAI s Amazonem o pronájmu cloudových serverů nebo o dohodě, na jejímž základě by OpenAI prodávala Amazonu produkty, jako je firemní předplatné ChatGPT.

Umělá inteligence (ilustrační foto)

Odborník na AI: Nové modely již lidské experty porážejí. A to drtivě

Zprávy z firem

David Strejc působí jako CTO ve společnosti Apertia Tech a věnuje se zavádění AI do firemních řešení. „Čísla mluví jasně. Model GPT-5.2 produkuje profesionální výstupy přibližně jedenáctkrát rychleji a za méně než jedno procento nákladů oproti lidským profesionálům. Nejde o budoucnost – jde o současnost, kterou už dnes aktivně využíváme,“ říká David Strejc.

Stanislav Šulc

Přečíst článek

SoftBank a arabské fondy v pozadí

Kromě toho japonská investiční skupina SoftBank podle zdrojů FT jedná o investici zhruba 30 miliard dolarů (607 miliard korun). Mezi dalšími možnými investory je podle FT mimo jiné státní investiční fond Abu Dhabi Investment Authority (ADIA) ze Spojených arabských emirátů.

O novém financování OpenAI se jedná v době, kdy firma čelí sílící konkurenci, zejména ze strany start-upu Anthropic s modely Claude a technologického gigantu Google s modely Gemini.

Varování před bublinou sílí

V letošním roce by se výdaje na investice do AI a související infrastruktury podle odhadu společnosti Gartner mohly vyšplhat na 2,5 bilionu dolarů, což představuje nárůst o 44 procent oproti roku 2025. V posledních měsících se zároveň objevují varování před možnou investiční bublinou spojenou s nadhodnocením akcií navázaných na tuto technologii. Podle analýzy listu Der Standard je řada slibů start-upů zaměřených na AI přehnaná a realita je vzdálená jejich plánům.

Výkonná ředitelka Mezinárodního měnového fondu (MMF) Kristalina Georgievová upozornila, že optimismus kolem AI rozproudil trhy a pomohl podpořit globální ekonomiku. Prudká korekce cen akcií by však podle ní mohla zpomalit hospodářský růst, odhalit zranitelná místa globálního finančního systému a nejvíce zasáhnout rozvojové země.

Britská centrální banka zároveň uvedla, že ocenění akcií na amerických trzích se v některých ukazatelích podobá situaci před vrcholem takzvané dotcomové bubliny. Ta praskla v roce 2000. Mezi lety 1995 a březnem 2000 index Nasdaq Composite vzrostl přibližně o 600 procent, následně však do října 2002 klesl o 78 procent a smazal veškeré předchozí zisky.

Satya Nadella, CEO of Microsoft

Výsledky Microsoftu potvrzují, že umělá inteligence je zlatý důl i černá díra zároveň

Zprávy z firem

Výsledky Microsoftu výrazně překonaly očekávání analytiků. Zisk vzrostl o 60 procent, tržby o 17 procent. Akcie ale po oznámení klesaly. Investory totiž znepokojuje cena dalšího růstu.

ČTK

Přečíst článek

ZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ

Myslet na budoucnost. To je hlavní téma zimního vydání magazínu Newstream CLUB. Hvězdou magazínu je Rony Plesl, který v rozhovoru poodkrývá velké plány pro další roky, které chce strávit v novém ateliéru za Prahou. Dále si můžete přečíst rozhovor s miliardářem a investorem Michalem Zahradníčkem, který před rokem otevřel fond Life BioCEEd a hledá skryté poklady ve vědeckých laboratořích.

Se svými vizemi budoucnosti se podělí i další výrazné figury českého veřejného dění včetně technologického evangelisty Petra Máry nebo ekonoma a filozofaTomáše Sedláčka

O zachování hodnot, tradic a budování odkazu hovoří Štěpán Laichter, který opravuje rodový dům na pražských Vinohradech od architekta Kotěry.

Čeští a slovenští dolaroví milionáři prožívají dobré časy. A to nikoli jen kvůli úspěchům v podnikání, ale také díky situaci na trzích, ukazuje nejnovější vydání Wealth Reportu, který ve spolupráci s agenturou Perfect Crowd připravila J&T Banka. Výnosy z akcií se vůbec poprvé staly hlavním zdrojem příjmů, když překonaly i výnosy z podnikání. A co je neméně podstatné: většina respondentů očekává, že dobře bude i nadále, třeba kvůli investicím do private equity. Kam dále tuzemští milionáři investují? I to zjistíte v novém vydání magazínu Newstream CLUB.

Desáté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo magazínu se můžete těšit opět na jaře.

Související

Meta našla nový motor růstu. Investoři ale zrovna nejásají

Meta našla nový motor růstu. Investoři ale zrovna nejásají
Profimedia
ČTK
ČTK

Americká Meta má za sebou silný závěr roku. Zisk i tržby rostly díky lepšímu využití AI v reklamě. Umělá inteligence pomáhá cílit obsah a zvyšovat návratnost kampaní. Firma zároveň plánuje masivní nárůst investic do AI infrastruktury. A právě návratnost těchto výdajů vyvolává obavy investorů.

Americká internetová společnost Meta Platforms, která provozuje například sociální sítě Facebook a Instagram či komunikační platformu WhatsApp, ve čtvrtém čtvrtletí zvýšila čistý zisk meziročně o devět procent na 22,8 miliardy dolarů (zhruba 463 miliard korun). Oznámila to ve středu po uzavření americké burzy. Zisk překonal očekávání analytiků, kteří jej podle agentury AFP odhadovali na 21 miliard dolarů.

V celém loňském roce nicméně čistý zisk společnosti Meta klesl o tři procenta na 60,5 miliardy dolarů. Tržby se v celém loňském roce zvýšily o 22 procent na téměř 201 miliard dolarů, v samotném čtvrtém čtvrtletí vzrostly dokonce o 24 procent na téměř 60 miliard dolarů.

Zakladatel Facebooku Mark Zuckerberg

Akcie Mety jsou jako na houpačce. Výsledky ukážou směr pro letošní rok

Trhy

Provozovatel největších sociálních sítí světa je miláčkem investorů. Jenomže za poslední rok prožívají akcie Meta Platforms mimořádně bouřlivé období a stále výrazněji má na jejich kondici vliv geopolitika a činy Donalda Trumpa než klasický byznys. Co to znamená pro akcionáře? Napovědět mohou aktuální výsledky za čtvrtý kvartál i celý loňský rok, které Meta zveřejní již ve středu 28. ledna.

Stanislav Šulc

Přečíst článek

„Meta zaznamenala silný závěr roku napříč klíčovými ukazateli. Stabilní růst uživatelů se v kombinaci s lepším zaměřením inzerce a zvýšením cen projevil silným růstem tržeb z reklamy,“ uvedl analytik Portu Marek Malina. Meta podle něj pomocí nástrojů využívajících umělou inteligenci (AI) dokáže uživatelům doporučovat relevantnější obsah, což pomáhá zvyšovat zájem a výdaje inzerentů.

Společnost Meta se v poslední době začala více soustředit na AI a omezovat rozvoj virtuálního světa metaverse, který dříve její šéf Mark Zuckerberg označoval za budoucnost firmy. „AI je klíčovým důvodem lepší výkonnosti reklamního byznysu a způsobila, že Mark Zuckerberg mění vizi společnosti. AI se stává prioritou a virtuální realita jde do pozadí,“ uvedl Malina. „Masivní investice Mety na výstavbu AI infrastruktury jsou však pro investory i zdrojem obav kvůli jejich sporné návratnosti,“ dodal.

Meta předpověděla, že její kapitálové výdaje se v letošním roce vyšplhají na 115 až 135 miliard dolarů. V loňském roce činily přes 72 miliard dolarů.

Mark Zuckerberg slaví 750 milionů uživatelů Facebooku v roce 2007

Pamatujete Friendster a MySpace? Sociální sítě začaly krachem, přesto změnily svět

Názory

Vedle iPhonu jsou největší technologickou novinkou 21. století sociální sítě. Slibovaly, že nás více propojí. Nakonec nás ale zcela rozdělily a uzavřely v sociálních bublinách, které se navzájem nenávidí, napomohly k etnickým čistkám a jsou hlavní příčinou pandemie psychických potíží u dospívajících. Ale také daly zbohatnout několika miliardářům.

Stanislav Šulc

Přečíst článek

Budoucnost patří AI, ne avatarům. Zuckerberg přiznává svůj nejdražší omyl

Trhy

Zuckerbergův sen o novém metaverzu narazil na hořkou realitu: minimální adopce, drahý vývoj a mizerná technologie. Reality Labs, divize Mety, pálí miliardu dolarů měsíčně a technologickému miliardáři dochází s projektem trpělivost. Pozornost a peníze přesouvá do AI - technologie, která má skutečný komerční potenciál. A investoři Mety její zatím nejdražší omyl přecházejí jakoby nic. Akcie Mety dokonce rostou.

Zdeněk Pečený

Přečíst článek

Související

Doporučujeme