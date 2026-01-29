Jan Novotný: Geopolitika mění investiční svět. GIS ukáže nové cesty k úspěchu
Letošní Global Investment Summit se koná v době geopolitických a ekonomických změn a patří k nejsledovanějším investičním událostem v regionu. Program propojuje investory, developery a lídry byznysu, kteří bez marketingových zkratek pojmenovávají, kde dnes vzniká skutečná hodnota i rizika – od realitního trhu přes private equity až po nové investiční segmenty. „Ze zahraničních hostů bych upozornil na Winyho Maase, zakladatele architektonického studia MVRDV, nebo oscarového producenta Damiana Pereu, z domácích speakerů pak Miroslava Singera, Petra Borkovce nebo Jaroslava Havla,“ říká zakladatel Global Investment Summitu Jan Novotný. Summit se uskuteční 4. března v Martinickém paláci na Pražském hradě.
Na jubilejním 5. ročníku Global Investment Summitu letos vystoupí mimořádní hosté světového formátu – mimo jiné oscarový producent Damian Perea, který získal Oscara v loňském roce a letos je znovu nominován. Na summitu otevře téma investic do filmového a audiovizuálního průmyslu jako reálného byznysu, včetně financování, rizik a návratnosti kapitálu. Exkluzivním hostem programu bude také Winy Maas, spoluzakladatel světoznámého architektonického studia MVRDV a jedna z nejvýraznějších osobností současné architektury a urbanismu.
Mezi domácí hvězdné speakery dále vystoupí například Miroslav Singer, exguvernér České národní banky, Petr Borkovec, zakladatel skupiny Partners, či Jaroslav Havel, zakladatel advokátní kanceláře Havel & Partners.
Pokud chcete porozumět tomu, kam se svět investic skutečně posouvá, Global Investment Summit by vám letos neměl chybět. Čtenáři tohoto rozhovoru navíc získávají exkluzivní 20% slevu na vstupenky a k dispozici jsou už jen poslední partnerská a vystupující místa.
Letošní Global Investment Summit se koná v době, kdy se svět za poslední rok výrazně proměnil. V čem je tedy letošní GIS výjimečný?
Výjimečný je především kontextem, ve kterém se odehrává. Od posledního ročníku se svět nejen proměnil, ale výrazně destabilizoval. Eskalace geopolitických konfliktů, návrat Donalda Trumpa do globální politiky, rostoucí bezpečnostní rizika, ale i prudký nástup zbrojního průmyslu a technologických gigantů – to všechno zásadně mění investiční prostředí.
Právě proto považujeme za klíčové tato témata otevřít komplexně. Neřešit izolované investiční tipy, ale zasadit investování do širšího makroekonomického, geopolitického a technologického rámce. Global Investment Summit má být místem, kde se tyto souvislosti pojmenovávají otevřeně, bez zjednodušování a bez marketingových zkratek.
Na které hosty nebo konkrétní vystoupení se vy osobně nejvíc těšíte?
Program je letos sestavený tak, aby měl několik velmi silných vrcholů a aby jednotlivá vystoupení do sebe logicky zapadala. Osobně se nejvíc těším na klíčové panelové diskuse, kde se potkávají různé pohledy na aktuální ekonomický vývoj, investiční strategie a konkrétní zkušenosti z praxe. Právě tyto panely podle mě nejlépe ukazují sílu Global Investment Summitu – tedy schopnost propojit makroekonomický kontext s reálným rozhodováním investorů.
Z konkrétních osobností bych zmínil Winyho Maase, spoluzakladatele studia MVRDV, jednoho z nejrespektovanějších architektů současnosti. Jeho pohled na urbanismus, bydlení a dlouhodobé plánování měst je v kontextu současné bytové krize mimořádně cenný.
Velmi silnou osobností programu bude také Damian Perea, oscarový producent spojený s festivalem Animayo. Loni byl oceněn Oscarem a letos je znovu nominován. Na Global Investment Summit přijede osobně.
To zní spíš jako byznys než filmová debata. O čem přesně bude vystoupení Damiana Perey?
Přesně tak, je to záměr. S Damianem nechceme vést kreativní nebo filmařskou debatu o tom, jak se natáčí film. Pro nás je zásadní téma investování do filmů a audiovizuálního obsahu jako byznysu. To znamená mluvit o tom, jak se dnes filmové a seriálové projekty skutečně financují, kdo do nich dává kapitál, kdo nese riziko a kde v celém tom řetězci vzniká reálný výnos.
Budeme se bavit o vztazích mezi studii, producenty, produkčními společnostmi a distributory, o rozdílu mezi klasickou distribucí a světem VOD a streamovacích platforem, jako jsou Netflix, Disney nebo HBO. Zajímá nás především to, jak tyto platformy pracují s obsahem z investičního pohledu – ne jako s produktem, který se prodává, ale jako s nástrojem pro udržení předplatitelů, budování hodnoty IP a dlouhodobé strategie.
Jde nám o to pochopit, kde vzniká ekonomická přidaná hodnota a kterým směrem se mají investoři ubírat a které firmy v tomto řetězci jsou vítězové a poražení. A zároveň ukázat rozdíl mezi tím, jak audiovizuální průmysl působí navenek – plný úspěchu, cen a prestiže – a jaká je jeho ekonomická realita pro lidi, kteří v něm pracují.
Výraznou roli v programu opět hraje realitní sektor. Proč jsou reality tak zásadním tématem i letos?
Protože bytová a realitní krize v České republice přetrvává a zatím nevidíme žádné systémové řešení na dohled. Problémy, které tu byly před rokem – nedostatek bytů, složitá legislativa, územní plánování, délka stavebního řízení – jsou tu pořád.
Nemovitosti jsou zároveň největším aktivem českých domácností. Pokud pořádáme investiční konferenci, není možné toto téma ignorovat. Proto jsme do programu pozvali špičkové architekty i top developery a chceme, aby zazněly různé úhly pohledu – by side, sale side i od realitních profesionálů typu architekti, valuátoři nebo urbanisté.
Čím se tyto debaty liší od běžných konferencí o realitách?
Na Global Investment Summitu nikomu nenadržujeme. Nejde o PR prezentace ani o jednostranné výklady. Dáváme prostor developerům, investorům, analytikům, lidem ze sekundárního trhu i odborníkům, kteří pracují s daty. Každý mluví ze své odbornosti a teprve z této konfrontace vzniká plastický obraz reality.
Jaká další investiční témata považujete letos za klíčová?
Velmi silným blokem bude debata private equity versus public equity. Budeme rozebírat, proč se v českém prostředí tak extrémně popularizoval private equity segment, proč do něj proudí stovky miliard korun, a to i přesto, že je často méně transparentní a rizikovější než veřejně obchodované nástroje. Zároveň se ptáme, proč veřejné trhy s akciemi a dluhopisy v České republice dlouhodobě zaostávají z hlediska důvěry investorů a jaké mechanismy k tomu vedly.
Dotknete se i venture kapitálu, regulace a ochrany investorů?
Ano a velmi detailně. Budeme mluvit o venture kapitálu z pohledu právních rizik i rizik operativních. Často se ukazuje, že i projekt, který je zvenčí vnímaný jako úspěšný, nemusí nutně znamenat úspěch pro investory. Zároveň se budeme věnovat střetu zájmů, risk managementu a ochraně spotřebitele.
Proč podle vás Češi často volí investice, které jsou dražší, méně likvidní a méně transparentní?
Protože marketing má v českém investičním prostředí obrovskou sílu. Řada netransparentních produktů dokáže získat důvěru investorů přes emoce, podnikatelské celebrity a líbivé příběhy. V kombinaci se střetem zájmů to dlouhodobě snižuje kvalitu celého investičního prostředí.
GIS je známý i silným networkingem. Jak se za ty roky proměnila komunita účastníků?
Komunita se výrazně profesionalizovala. Firemní a B2B sektor dnes přijíždí primárně za konkrétními schůzkami, individuální investoři spíš za obsahem a možností osobně se potkat se speakery. Proto klademe velký důraz na networkingovou aplikaci, která umožňuje domlouvat schůzky ještě před samotným summitem.
Letošní ročník nese podtitul „Pět let propojujeme svět investic“. Co to znamená v praxi?
Je to rekordní ročník. Nejobsazenější summit, jaký jsme kdy měli, s posledními volnými místy. Akci sleduje nejen 800 až 900 lidí přímo na místě, ale dalších 30 až 40 tisíc lidí online. A pro ty, kteří chtějí být součástí programu aktivně, zbývá už jen několik posledních partnerských a vystupujících míst. Pokud zvažujete účast, spolupráci nebo vystoupení, čas hraje právě teď klíčovou roli.
