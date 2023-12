Ceny použitých rolexek těží ze snížení sazeb

Ceny luxusních hodinek z druhé ruky už zastavily svůj více než dva roky trvající pád. Změnu kurzu tlačí očekávání, že Fed začne již v příštím roce snižovat sazby.

Index Bloomberg Subdial Watch, který sleduje 50 nejobchodovanějších použitých luxusních hodinek podle jejich hodnoty, signalizuje možné oživení na trhu v případě poklesu sazeb. Ceny použitých hodinek značek Rolex, Patek Philippe či Audemars Piguet se propadly, když americký Fed zvýšil úrokové sazby, aby zmírnil prudce rostoucí inflaci. Nyní ale trh zalila vlna optimismu, že tlak už může polevit, píše Bloomberg.

Americká centrální banka totiž ve středu signalizovala, že její nejprudší kolo zvyšování sazeb za poslední generaci pravděpodobně skončilo. Podle předsedy Fedu Jeroma Powella by náklady na úvěry mohly začít klesat již příští rok, kdy se očekává snížení sazeb.

Podle Christy Davise, spoluzakladatele společnosti Subdial Watches, britského prodejce a obchodní platformy na sekundárním trhu s hodinkami, by změna kurzu mohla způsobit obrat v ocenění použitých hodinek.

Změna trendu

„Při pohledu na rok 2024 je potenciál pro měkké přistání stabilních a nakonec klesajících sazeb důvodem k optimismu na trhu s hodinkami,“ řekl Davis.

Index Bloomberg Subdial Watch Index klesl v roce 2023 přibližně o 10 procent. Nyní se nachází na nejnižší úrovni za více než dva roky po prudkém růstu, který dosáhl vrcholu na začátku roku 2022.

Poptávka po drahých použitých hodinkách předních švýcarských značek během pandemie prudce vzrostla, protože domácí spotřebitelé, kteří měli dostatek peněz, sháněli luxusní hodinky online. Šílenství ochladlo, když se zvýšily náklady na půjčky, což srazilo poptávku po spekulativních aktivech.

Ceny hodinek se nejvíce propadly mezi dubnem a srpnem 2022, kdy Fed provedl největší zvýšení sazeb, uzavřel Davis.

