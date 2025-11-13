Evropa chce zmírnit americká cla. Nový plán má změnit pravidla hry
Evropská unie se Spojeným státům chystá předložit návrh plánu pro novou fázi obchodní dohody. Iniciativa přichází před schůzkou eurokomisaře pro obchod Maroše Šefčoviče s jeho americkým protějškem, která je naplánovaná na konec tohoto měsíce, uvedla agentura Bloomberg.
Krok je podle zdrojů reakcí na návrhy, které Washington zaslal Bruselu na začátku tohoto roku a v nichž požadoval právně závazný plán revize předpisů EU. Podle názoru americké strany totiž předpisy poškozují americké podniky.
Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová uzavřela s americkým prezidentem Donaldem Trumpem v srpnu dohodu, která stanovila 15procentní clo na většinu zboží z EU dováženého do USA. Smlouva zároveň zahrnovala závazky pokračovat v práci na otázkách, jako je řešení vývozu oceli a necelních překážek.
Patnáctiprocentní strop se vztahuje také na automobily a EU chce zajistit, aby se týkal i dalších odvětví, která by v budoucnu mohla být zasažena sektorovými cly ze strany USA. Unie zároveň předložila legislativu na zrušení cel na průmyslové výrobky z USA a na část méně choulostivého zemědělského vývozu.
EU stále čelí 50procentnímu clu na vývoz oceli a hliníku. Komise, která se zabývá rovněž obchodními záležitostmi bloku, chce zavést systém kvót, jenž by umožnil snížit cla na část vývozu kovů.
