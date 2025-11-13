Nový magazín právě vychází!

Objednávejte zde
newstream.cz Politika Evropa chce zmírnit americká cla. Nový plán má změnit pravidla hry

Evropa chce zmírnit americká cla. Nový plán má změnit pravidla hry

Šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová a americký prezident Donald Trump
ČTK
ČTK
ČTK

Evropská unie se Spojeným státům chystá předložit návrh plánu pro novou fázi obchodní dohody. Iniciativa přichází před schůzkou eurokomisaře pro obchod Maroše Šefčoviče s jeho americkým protějškem, která je naplánovaná na konec tohoto měsíce, uvedla agentura Bloomberg.

Krok je podle zdrojů reakcí na návrhy, které Washington zaslal Bruselu na začátku tohoto roku a v nichž požadoval právně závazný plán revize předpisů EU. Podle názoru americké strany totiž předpisy poškozují americké podniky.

Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová uzavřela s americkým prezidentem Donaldem Trumpem v srpnu dohodu, která stanovila 15procentní clo na většinu zboží z EU dováženého do USA. Smlouva zároveň zahrnovala závazky pokračovat v práci na otázkách, jako je řešení vývozu oceli a necelních překážek.

Patnáctiprocentní strop se vztahuje také na automobily a EU chce zajistit, aby se týkal i dalších odvětví, která by v budoucnu mohla být zasažena sektorovými cly ze strany USA. Unie zároveň předložila legislativu na zrušení cel na průmyslové výrobky z USA a na část méně choulostivého zemědělského vývozu.

EU stále čelí 50procentnímu clu na vývoz oceli a hliníku. Komise, která se zabývá rovněž obchodními záležitostmi bloku, chce zavést systém kvót, jenž by umožnil snížit cla na část vývozu kovů.

Karel Pučelík: Sociální bydlení nemůže za problémy pravičáků. Ani ve Vídni, ani jinde

Názory

Vídeň je město přívětivé ke svým obyvatelům, za což může i rozsáhlé a dostupné sociální bydlení. Trh s byty kvůli němu není utržený z řetězů, jako je tomu jinde po Evropě. I když systém není bez problémů, stojí za to se jím inspirovat. Pokud ale příkladu ze zadluženého Rakouska nedůvěřujete, koukněte se do Dánska. Tam zvládnou udržovat obojí, velký neziskový bytový fond i fiskální disciplínu.

Karel Pučelík

Přečíst článek

Související

Ursula von der Leyenová a Donald Trump

Trumpův tah Leyenovou na šachovnici: EU netahala za kratší konec. Nezatahala si vůbec

Názory

Radim Pařík

Přečíst článek

Našel Volkswagen zbraň proti Tesle? První společná auta s Rivianem jsou hotová

Rivian R2
ČTK
ČTK
ČTK

Německá automobilka Volkswagen a rival Tesly Rivian začnou na konci roku testovat první auta vzniklá jejich spoluprací. Ta má Volkswagenu pomoct dohnat technologické zpoždění. Německý koncern oznámil, že společně vyvíjená technologie by mohla být v budoucnu použita i v jeho vozidlech se spalovacím motorem. Informují o tom agentury DPA a Reuters.

Společný podnik s názvem Rivian and Volkswagen Group Technologies (RV Tech) vznikl před rokem a vyvíjí elektronickou architekturu budoucích elektromobilů VW pro západní trhy, tedy hlavně mimo Čínu. Volkswagen se loni rozhodl pro miliardovou spolupráci s americkým podnikem Rivian, aby technologicky dohnal Teslu a čínské konkurenty.

Spolupráce s Volkswagenem spočívá mimo jiné v tom, že řídicí jednotky vyvinuté společností Rivian budou fungovat se součástkami německého koncernu. Podnik RV Tech by řešení mohl v budoucnu nabízet i jiným výrobcům, uvedli spolumajitelé Carsten Helbing a Wassym Bensaid. Prozatím je ale prioritou využít této technologie ve vozech Volkswagenu a v Rivianu.

„Jde samozřejmě o velmi výkonnou architekturu. V budoucnu bychom ji mohli použít i pro spalovací motory, ale jak jsme už naznačili, naše jasné zaměření je na implementaci bateriových elektromobilů, o všem dalším se rozhodne až v pozdější fázi,“ uvedl Helbing.

Zimní testování začne do konce roku ve Švédsku. Náročným podmínkám se podrobí elektromobil Volkswagen ID.Every1. Na začátku příštího roku se zátěžové testy zaměří také na referenční vozidla s technologií pro budoucí model Audi a vůz americké značky Scout, kterou Volkswagen znovu postavil na nohy.

Očekává se, že poptávka po elektromobilech se ve Spojených státech po vypršení daňové úlevy 7500 dolarů (asi 157 tisíc korun) sníží. V Evropě pak čelí Volkswagen a další tradiční výrobci automobilů rostoucímu tlaku levných čínských výrobců, připomíná Reuters.

Ukrajinské startupy nasazují proti Rusku levné drony

Dalibor Martínek: Drony místo aut? Zbrojení má zachránit evropský průmysl

Názory

Z Německa přichází nový impuls pro průmysl. Myšlenka dual use. Dvojí využití. Což znamená, že komerční a obranný sektor by měly víc sdílet své schopnosti. Firmy zaměřené na výrobu zbrojní techniky totiž nestíhají dobu.

Dalibor Martínek

Přečíst článek

PODZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ

Hlavním tématem podzimního čísla magazínu Newstream Club je Sázka na Česko. Česko je totiž země s ohromným potenciálem. To je jedna ze spojovacích myšlenek vlivných českých podnikatelů. A ten potenciál je zejména v lidech. Jak ale tento potenciál vzít a přetočit jej ve skutečnou hodnotu, na které lze následně stavět růst? Právě o těchto otázkách jsme mluvili s několika výraznými figurami českého, slovenského, ale i světového byznysu.

Velmi aktivní, a přitom neotřelý způsob ukazuje galeristka Olga Trčková, která v centru Prahy vybudovala úspěšnou komerční galerii DSC Gallery. O tom, jak může Česko, či potažmo Česko a Slovensko uspět na globální scéně, pak vědí své miliardáři Vlastislav Bříza a Dalibor Cicman. První dokázal tradiční značku Koh-i-noor dostat do celého světa, druhý se svým e-commerce projektem GymBeam svět postupně dobývá.

Kromě rozhovorů s klíčovými osobnostmi trhu se v magazínu dozvíte také prognózu vývoje na pražské burze, proč se v Kuchyni na Pražském hradě nesmaží smažák nebo jak to vlastně mají Češi se svými chalupami.

Deváté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo se můžete těšit již v prosinci.

Související

Trump slaví „velký den“ a konec shutdownu. Americká vláda je po týdnech opět financována

Trump podepsal návrh zákona, jenž po bezmála 43 dnech obnovuje financování vlády
ČTK
ČTK
ČTK

Americký prezident Donald Trump podepsal návrh zákona, který po bezmála 43 dnech plně obnovuje financování vládních úřadů. Napsaly to zpravodajské weby. Návrh dříve schválila republikánská většina ve Sněmovně reprezentantů.

„Země nikdy nebyla v lepší kondici. Je to velký den,“ řekl podle webu BBC šéf Bílého domu před podpisem ve 4:24 středoevropského času. Návrh dvě hodiny před tím schválilo 216 republikánů s šesti demokraty, proti bylo 207 demokratů a dva republikáni. Podpisem končí období omezených výdajů vládních úřadů, které podle serveru New York Times trvalo 42 dní a 23 hodin.

„Americkému lidu chci jen říct, že by na to neměl zapomínat,“ řekl Trump s narážkou na demokraty, kteří se v Senátu nepřipojili k republikánům a dlouhou dobu neumožnili návrh zákona přijmout. Občané by podle něj měli na tento takzvaný shutdown, který ovlivnil miliony lidí, myslet při volbách do Kongresu.

Elon Musk

Brusel prověřuje, jak Musk nakládá s právy uživatelů sítě X

Zprávy z firem

Irský úřad pro regulaci mediálního sektoru zahájil vyšetřování internetové sítě X amerického miliardáře Elona Muska s cílem zjistit, zda firma neporušuje nařízení Evropské unie o digitálních službách (DSA). Úřad o tom informoval ve středu v tiskové zprávě.

ČTK

Přečíst článek

Politická munice proti demokratům

Podle New York Times se zdá jasné, že Trump je připraven shutdown využít jako politickou munici proti demokratům, ač průzkumy veřejného mínění ukazují, že většina Američanů naopak viní z omezení financování republikány.

Americká vláda měla od 1. října výrazně omezené finance a fungovala v režimu nouzových výdajů. Kvůli shutdownu se mimo jiné rušily tisíce letů, omezovala potravinová pomoc pro chudé Američany a neposílaly výplaty statisícům federálních zaměstnanců.

Demokraté a republikáni se až do víkendu nedokázali dohodnout na dalším financování chodu země. Demokraté svůj souhlas podmiňovali republikánskými ústupky ohledně prodloužení dotací na dostupnou zdravotní péči, nakonec ale někteří z nich konec shutdownu podpořili i bez zisku takového jednoznačného závazku a Senát zákon schválil 11. listopadu.

„Trump věděl o těch dívkách.“ E-maily sexuálního predátora Epsteina znovu otřásají Amerikou

Leaders

Nově zveřejněná korespondence naznačuje, že prezident USA měl s finančníkem těsnější vztahy, než dosud přiznával.

ČTK

Přečíst článek

Přijatý návrh zajistí financování ministerstev, několika vládních agentur a programů po celý fiskální rok, a všech ostatních do 30. ledna příštího roku, do kdy tak bude obnovena činnost celé vlády. Zahrnuje i zrušení hromadného propouštění federálních zaměstnanců Trumpovou administrativou od začátku shutdownu. Chrání také federální zaměstnance před dalším propouštěním až do ledna a zaručuje, že po skončení platební neschopnosti vlády dostanou zpětně výplaty.

Součástí návrhu je rovněž financování Programu doplňkové výživové pomoci (SNAP), známého také jako potravinové lístky, do září příštího roku. Peníze budou podle médií příjemcům vyplaceny okamžitě poté, co bude zákon podepsán.

Související

Doporučujeme