Tereza Zavadilová: Macinka stáhnul prezidenta do bahna. Schválně

Ministr zahraničních věcí Petr Macinka
Tereza Zavadilová
Výpady Petra Macinky vůči kanceláři prezidenta nebyly jen tak nějakou noční nerozvážností. Vypadá to na přesně cílenou mocenskou strategii, jak z učebnice.

Jestli si šéf Motoristů po večerech pročítá strategie moci, a vypadá to tak, dá se jeho úder na hradní kancelář přečíst jako přesně cílený. Argumenty, že prezident neměl zveřejňovat soukromou korespondenci, neplatí. Vyostřená rétorika byla cílená přesně na to, aby se zveřejnila. A mocenský tah se vyplatil. Proto Petr Macinka působí pobaveně a sebejistě, nikoli zkroušeně, jako někdo chycený u nepřístojnosti. 

Kritici poukazují na to, že si šéf Motoristů vyjádření hraničící s výhružkami k prezidentovi "neměl dovolit." Z hlediska dosud platné mezilidské etiky to je samozřejmě pravda: Petr Macinka je mladší než prezident a hlavně v hierarchii protokolu stojí mnohem níže. Přesto se v korespondenci s hradním mluvčím staví do role, jako by byl hlavě státu na roveň. A to je přesně cílené, jde o starý mocenský trik, ve stylu: Když nemůžeš soupeře porazit z jeho pozice, stáhni ho na svou úroveň – a přinuť ho hrát tvou hru.

V pozadí neomalené hry není cílem Filip Turek a jeho ministerské ambice. To je zástupná věc. Je to cílené oslabování prezidentské autority, proto Macinka a jeho zastánci opakují, že prezident se chová neústavně. Chtějí oslabit prezidenta a jeho symbol přirozené autority. Rozšířit své mocenské hřiště, přepsat pravidla dosud možného. A to se jim daří. Z dosavadní situace, kdy prezident odmítá jmenovat ministra z řady etických důvodů, se stal konflikt dvou politiků ve veřejné aréně. Což byl cíl celé situace.

Jan Lipavský

Lipavský míří blíž k ODS a ostře se střetává s ministrem Macinkou

Politika

Bývalý ministr zahraničí Jan Lipavský zvažuje vstup do Občanské demokratické strany. Podle předsedy ODS Martina Kupky by se mohl stát jednou z viditelných tváří poslaneckého klubu. Kupka to uvedl v pořadu České televize Týden v politice.

ČTK

Přečíst článek

V právní rovině se prezident neústavně nechová, ústava praví, že hlava státu má pravomoc jmenovat ministry. Nikoli povinnost, natož časovou lhůtu. Prezident se fakticky tedy nechová neústavně; chová se v mezích ústavy, ale proti zájmům části exekutivy, která se snaží jeho roli redukovat na formální podpis – a proto vzniká narativ o „neústavnosti.“ Zatažení do konfliktu znamená, že prezident se má stát jednou ze stran sporu, přestat být nadstranickou autoritou, arbitrem pořádku. 

Podobné strategie se v politice objevovaly i v minulosti, například v pozdní antice, či ve Výmarské republice, kdy byl prezident Paul von Hindenburg často a cíleně zatahován do půtek extremistických stran, až se jeho role zpochybnila a vyprázdnila natolik, že otevřela dveře nacistické totalitě. 

Současná doba tomuto stylu tvrdé hry přeje nadmíru. Znevažování nezávislé autority se dostalo do běžné politické operativy v orbánovském Maďarsku i kolem prezidentského dvora Donalda Trumpa. Loni viceprezident JD Vance před očima kamer v podobném stylu ponížil protokolárně vyššího Volodymyra Zelenského. Cíl byl stejný jako v českém případě - prolomit hranice tolerovaného. To cíleně zvětšuje mocenské pole aktéra. 

Takže ano, Petr Macinka se choval nepřípustně a neomaleně. Nebyla to ale jen tak nějaká půlnoční vymknutá situace, ale strategická hra. 

Trump dovedl svět na pokraj třetí světové války. Aby si vesele zatancoval

Názory

Připadá vám, že se americký prezident chová jako mafiánský boss nebo římský imperátor? A že mu to vlastně docela jde? Vypadá to, že jestli někdy něco v životě četl, jsou to příručky o tom, jaké jsou zákony moci.

Tereza Zavadilová

Přečíst článek

 

 

Dalibor Martínek: Čekají nás čtyři roky hororu s Macinkou

Dalibor Martínek: Čekají nás čtyři roky hororu s Macinkou
Profimedia
Dalibor Martínek
Dalibor Martínek

Petr Macinka má další zářez na pažbě svých nehorázností. A to je u vlády teprve měsíc. Nyní vydírá prezidenta Pavla. Chce ho donutit, aby podepsal Turka jako ministra. Když ne, tak Pavel prý uvidí. Macinka otevírá nový suterén politické kultury. A to má zastupovat tento stát na mezinárodním poli.

Petr Macinka patrně nemá žádné hranice. Ještě jsme na ně nenarazili. Jeho učitel Václav Klaus sice také v posledních letech překvapoval veřejnost štiplavými výroky na účet vlády či konkrétních politiků, ale ve srovnání s chováním Macinky to byla ještě politická hyperkorektnost.

Macinka neváhá vydírat prezidenta textovými zprávami, v nichž mimo jiné tvrdí, že „stojí před nevratným rozhodnutím, jak dál s panem prezidentem“. Nebo napsal do mobilu, že „buď bude možné vše, anebo nebude možné nic. Stačí jeden podpis.“ Je jasné ještě předtím, než k takové komunikaci zaujme postoj justice, že jde o vydírání. A to hlavy státu. To jsme tu ještě neměli.

Macinka také zmínil, že jediným důvodem, proč Ukrajina nedostane letouny L-159, je jeho msta. Takže vydírání už prakticky začalo. Bere Macinka nějaké návykové látky? Normální člověk přece ve střízlivém stavu nepíše prezidentovi přes mobil vydírající zprávy. Nebo si šéf Motoristů myslí, že s poslaneckou imunitou a sto osmičkou ve Sněmovně, která na něm visí, si může dovolit všechno?

Jistým způsobem je to i vydírání Andreje Babiše. Frackovatě si budu dělat, co se mi zlíbí, protože na mě stojí vláda. To je úroveň. Zděšení v ANO z toho, jakého si našli partnera, je očividné. Babiš chce mít s Hradem dobré vztahy. Prezident a premiér se navzájem potřebují v mnoha ohledech. Teď bude muset co chvíli žehlit Macinkovy přešlapy. „Slova pana Macinky jsou nešťastná,“ uvedl nyní Babiš. A tuší, že takových omluv bude muset udělat v budoucnu ještě spoustu.

Macinka se mě pokusil vydírat. Zastrašit se nenechám, uvedl prezident Pavel

Politika

Prezident Petr Pavel zveřejnil SMS, které mu prostřednictvím prezidentova poradce zaslal šéf diplomacie Petr Macinka. Pavel je označil za pokus o vydírání. Obrací se na bezpečnostní složky i právníky. A opozice žádá Macinkovu rezignaci.

nst

Přečíst článek

Macinkova nevymáchanost se nyní prožene mediálním světem, za pár dní se na ni zapomene. Sněmovna ho k případnému trestnímu stíhání za vydírání patrně nevydá. Babiš bude muset udělat Pavlovi v něčem další ústupek navíc, aby prezident žalobu nepodal. Když ji podá, bude muset ve Sněmovně hlasovat pro nevydání. Macinkova nezřízenost stojí Babiše dost politického kapitálu.

Nejhorší je, že šéf Motoristů má zastupovat Česko na mezinárodním fóru. Zatím vidíme jeho zájem napáchat co nejvíc škod Ukrajincům. Dokud si tady kydáme hnůj ve vlastní stáji, můžeme nad tím lomit rukama a čekat, až mandát této vlády skončí. Není však daleko doba, kdy bude muset Babiš za Macinku hasit různé požáry na mezinárodní scéně.

Macinku volilo necelých sedm procent voličů. Patrně zastánců spalovacích aut. Proč ne. Místopředseda vlády se však chová jako neřízená střela, jako vítěz voleb. Šrámy na mezinárodní pověsti země, které svým přístupem jistě napáchá, bude muset po Macinkovi odpracovávat mnoho budoucích ministrů zahraničí.

Petr Pavel a Andrej Babiš

Ve zprávách Macinka píše, že „stojí před nevratným rozhodnutím, jak dál s panem prezidentem“. Prezident podle něj může „získat klid“, pokud bude Filip Turek jmenován ministrem životního prostředí.

„Pokud ale ne, spálím mosty způsobem, který vejde do učebnic politologie jako extrémní případ kohabitace,“ napsal Macinka s tím, že má mít podporu premiéra Andreje Babiše (ANO) i hnutí SPD.

„Chápu, že se pan prezident nenechá vydírat, ale politika je o kompromisech. Buď bude možné vše, nebo nebude možné nic. Stačí jeden podpis,“ uvedl šéf diplomacie. Rozhodnutí požadoval do středy a varoval, že „důsledky prezidenta velice překvapí“.

Premiér Andrej Babiš (ANO)

Dalibor Martínek: Msta za Turka. Žádné stíhačky pro Ukrajinu

Názory

Vládní koalice rozhodla, že Česko Ukrajině nedodá letouny L-159, o jejichž možném prodeji mluvil při své návštěvě Ukrajiny prezident Petr Pavel. Macinka s Okamurou tak nasadili prezidentovi dlouhý nos. Žádný Turek? Tak tedy žádné stíhačky.

Dalibor Martínek

Přečíst článek

Pavel: Na mě zastrašování neplatí

Prezident Pavel uvedl, že podobné jednání považuje za nepřípustné. „Na mě žádné zastrašování neplatí. Budu se i nadále řídit ústavou a zájmy České republiky,“ řekl.

Zpochybnil také, že by Macinka měl podporu premiéra. „Pokud by ji skutečně měl, byla by to ilustrace přístupu nové vlády ke sdílení moci a důkaz, že zásadní otázky zahraniční a bezpečnostní politiky se staly rukojmím osobních ambicí,“ uvedl prezident. Pokud podporu nemá, jde podle něj o svévolný a nezodpovědný postup Motoristů.

Premiér: Nešťastná slova, ale ne vydírání

Premiér Andrej Babiš (ANO) označil Macinkova slova za „nešťastná“, odmítl ale, že by šlo o vydírání. „Byla to soukromá komunikace s poradcem prezidenta, určitě tedy nejde o vydírání,“ uvedl Babiš ve vyjádření pro ČTK. Zároveň dodal, že on sám by takovým způsobem nekomunikoval. „Není to můj styl,“ řekl.

Babiš také uvedl, že se s prezidentem Pavlem vždy snažil udržovat korektní vztahy a případné rozpory řešit neveřejně. Podle něj je příčinou sporů mezi hlavou státu a Motoristy snaha Petra Macinky prosadit poslance Filipa Turka do čela ministerstva životního prostředí, což prezident odmítl.

Macinkova politická nezralost a arogance

Ostře se k celé věci vyjádřil také prezidentův poradce a bývalý diplomat Michael Žantovský. Chování ministra zahraničí označil za „projev politické nezralosti a arogance, které nemají v porevolučních dějinách obdoby“. Podle něj by měl Macinka zvážit setrvání ve vládě.

Předseda Motoristů sobě Petr Macinka

Macinkův létající koutek a uslintaný Babiš

Názory

Při jednání o důvěře vládě, které trvalo dva dny a mělo předem jasný výsledek, se nejvíc blýsknul Petr Macinka. Ne nějakými slovy nebo myšlenkami, ale grimasami. Jelikož seděl za pultíkem řečníků, byl po celou dobu v záběrech kamer. O jeho pitvoření při proslovech opozičních poslanců se dokonce píše i v zahraničí. Ironické ústřely jeho levého koutku se stávají legendárními. Není moc jasné, jak se s takto neřízenou mimikou může uplatnit na poli mezinárodní diplomacie.

Dalibor Martínek

Přečíst článek

Spor o Filipa Turka

Macinka se podle Pavla dlouhodobě snažil ovlivnit jeho postoj k jmenování Filipa Turka. Prezident Turka jako jediného z navržených kandidátů odmítl jmenovat s odkazem na jeho opakovaný nedostatek respektu k právnímu řádu. „Počet, intenzita a dlouhodobý charakter tohoto chování svědčí o tom, že nejde o jednorázové excesy,“ napsal Pavel dříve premiérovi.

Opozice žádá Macinkův konec 

Opozice mluví o bezprecedentním nátlaku. Předseda STAN Vít Rakušan chce ve Sněmovně otevřít debatu o vydírání prezidenta a slyšet vysvětlení od ministra i premiéra. „To, co vyplývá ze zveřejněných zpráv, svědčí o mafiánských politických praktikách,“ uvedl předseda ODS Martin Kupka.

Piráti, KDU-ČSL, TOP 09 i ODS vyzývají Macinku k rezignaci. Podle předsedy Pirátů Zdeňka Hřiba by měl premiér navrhnout jeho odvolání. Koaliční hnutí ANO označilo komunikaci ministra za nešťastnou, věcí se má zabývat koaliční rada.

