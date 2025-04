Nejlepší spořicí účty bez podmínek začínají v dubnu už jen trojkou

Zhodnocování úspor na českých spořicích účtech není aktuálně žádná hitparáda, ale stále je ještě možné získat i čtyřprocentní sazbu. Bez splnění několika podmínek to ale už nepůjde. Pokud tak nechcete být svázáni pravidly banky, musíte se smířit se zhodnocením začínajícím trojkou. Podívejte se, které spořicí účty jsou pro vaše úspory nyní v Česku nejvýhodnější.

Během březnových dnů se toho na poli spořicích účtů v Česku příliš neodehrálo. Mírně, o pár desetinek, klesaly jen sazby u spořicích účtů bank, které si nekladou pro zhodnocení úspor svých klientů žádné podmínky. Bankovní domy, které chtějí mít především aktivní klienty a své bonusové sazby jim dávají jen za odměnu, pokud splní jejich pravidla, se sazbami svých spořicích účtů zatím nehýbaly.

Aktuálně je tak na tuzemském trhu sice ještě stále možné zhodnocovat úspory více jak čtyřprocentní sazbou, ale jen při splnění pravidel banky. Čtyřprocentní sazbu si tak ještě pořád drží Česká spořitelna a Raiffeisenbank.

Největší tuzemská banka podle počtu klientů, Česká spořitelna si ale podmiňuje aktuálně dlouhodobě zvýhodněnou sazbu 4,05 procent řadou podmínek, kdy klient musí využívat osobní Plus účet, bankovní aplikaci George a investovat v rámci banky nebo do penzijních fondů. Raiffeisenbank pak zase podmiňuje bonusovou sazbu vybranými účty, podle kterých jsou pak stanoveny limity pro vklady. Dále je u ní třeba také splnit tři platby kartou za měsíc. Uvedenou sazbu garantuje až do konce května.

Kde získáte nejlepší sazbu bez podmínek

Nejlepší sazba na spořicím účtu bez podmínek u tuzemských bank je už od začátku března na úrovni 3,58 procenta. Sazbu má v nabídce pro nové klienty Trinity Bank, a to pro vklady do 400 tisíc korun. Už čtvrtý měsíc v řadě se tak této bance daří být v čele žebříčku nejlepších sazeb na spořicích účtech bez komplikovaných pravidel.

Na druhém místě se nyní umístila Partners Banka se sazbou 3,53 procenta, kterou si drží již druhý měsíc. Aktuálně si prohodila pozici s Fio bankou, která klesla o příčku níže. Pokud máte v Partners Bance některý ze zpoplatněných balíčků s účty Pro dva nebo Pro rodinu, máte tuto sazbu bez omezení vkladu a bez dalších podmínek. U bezplatného účtu Pro jednoho, který máte v bance déle než čtyři měsíce, ovšem musíte splnit podmínku alespoň pěti plateb kartou měsíčně.

Třetí příčku žebříčku nejlépe úročených spořicích účtů bez podmínek má již zmiňovaná Fio banka. Ta na svém Fio kontu snížila během března sazbu z původních 3,7 procenta na 3,5 procenta pro vklady do 200 tisíc korun.

Sedm nejlépe úročených spořicích účtů tuzemských bank bez podmínek (k 1.4.2025)

Trinity Bank 3,58 % (pro nové klienty s vklady do 400 tisíc Kč, stávající klienti 3,28 %)

(pro nové klienty s vklady do 400 tisíc Kč, stávající klienti 3,28 %) Partners Banka 3,53 % (u balíčků s účty Pro dva či Pro rodinu – bez omezení vkladu)

(u balíčků s účty Pro dva či Pro rodinu – bez omezení vkladu) Fio banka 3,5 % (Fio konto pro vklady do 200 tisíc Kč)

(Fio konto pro vklady do 200 tisíc Kč) mBank 3,25 % (vklady do 800 tisíc Kč, bez podmínek)

(vklady do 800 tisíc Kč, bez podmínek) Banka Creditas – Max Spořicí účet - 3,2 % (vklady do 500 tisíc Kč)

– Max Spořicí účet - (vklady do 500 tisíc Kč) Banka Creditas 3,0 % (bez podmínek pro vklady do 500 tisíc Kč)

(bez podmínek pro vklady do 500 tisíc Kč) Moneta Money Bank 3,0 % (platí do 1.6. 2025)

Zdroj: Banky

Pět nejzajímavějších sazeb spořicích účtů s podmínkami (k 1.4.2025)

Česká spořitelna 4,05 % (vklady do 400 tisíc Kč, série podmínek včetně investování min.2000 Kč měsíčně)

(vklady do 400 tisíc Kč, série podmínek včetně investování min.2000 Kč měsíčně) Raiffeisenbank 4,0 % (vklady do 500 tisíc Kč, podmínka platby kartou) – garance sazby do 31.5.2025

(vklady do 500 tisíc Kč, podmínka platby kartou) – garance sazby do 31.5.2025 Banka Creditas 3,8 % (vklady do 500 tisíc Kč, podmínka investování min.1500 Kč měsíčně)

(vklady do 500 tisíc Kč, podmínka investování min.1500 Kč měsíčně) VÚB 3,7 % (slovenská banka – komplikovanější administrativa kvůli daňovým povinnostem)

(slovenská banka – komplikovanější administrativa kvůli daňovým povinnostem) ČSOB 3,5 % (vklady do 250 tisíc Kč, splnění podmínek za aktivitu včetně výše příjmu 15 tisíc) – garance do 30.4.2025

Zdroj: Banky

Většinový majitel Trinity Bank Radomír Lapčík je investorem zpravodajského serveru newstream.cz.

