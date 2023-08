Nikdy nebyla v Česku lepší doba na investice do startupů, než je teď, říká šéf Presto Ventures

„Kondice českých startupů předčila naše očekávání. Už neplatí, že umíme jen stavět produkty a technologie, ale neumíme je prodávat do světa,” říká v rozhovoru pro Newstream šéf Presto Ventures Přemysl Rubeš. I v dnešní složité době jsou domácí projekty schopné získat skutečně velké peníze od zahraničních investorů. „Za poslední roky jsme se v Česku neskutečně posunuli, co se týče stavění globálních firem,” dodává.

Jak si stojí český startupový trh v porovnání se světem?

Český startupový ekosystém je v rámci regionu střední a východní Evropy (CEE) na špičce, společně s pobaltskými státy. Přestože dlouhodobě analyzujeme tisíce investičních příležitostí z celého širšího regionu CEE+ (20 zemí), v současném portfoliu máme velké množství českých firem. Když jsme před dvěma lety rozbíhali náš druhý fond, nečekali jsme, že budeme mít v portfoliu tolik domácích investic. Kondice českých startupů tak předčila naše očekávání. Už neplatí, že umíme jen stavět produkty a technologie, ale neumíme je prodávat do světa, jak v podobných rozhovorech dříve zaznívalo.

Na čem toto tvrzení stavíte?

Dobrým ukazatelem jsou v tomto směru velké investice - přes 20 milionů eur - do českých firem od západních investorů, které letos probíhají. A to i přes to, že se v letošním roce vlastně shánějí peníze nejhůře za posledních 15 let. V našem českém portfoliu bude takto velkých investic letos pravděpodobně pět. Tento typ investice je vždy určený na expanzi, na postavení mezinárodního obchodního týmu a růst do světa. Už jen samotný fakt, že české startupy jsou schopné tak velké peníze ze světa získat, svědčí o tom, jak moc jsme se za poslední roky posunuli ve stavění globálních firem.

Nedostupný kapitál

Díky čemu se daří českým startupům přitáhnout pozornost zahraničních investorů?

V regionu CEE, na rozdíl od Západu, nikdy nebyl přebytek levných VC peněz. Zakladatelé se tím pádem naučili stavět firmy efektivně. A právě tato kapitálová efektivita se jim teď perfektně hodí při získávání jinak těžko dosažitelných investic.

Zatímco na Západě investoři „vystřízlivěli“?

Ano, pokles venture kapitálových investic je nejviditelnější na Západě. Propad je v množství i velikosti velkých investičních kol, která se v covidové bublině upisovala nebezpečnou rychlostí a za přemrštěných valuací. Na toto období budeme jednou vzpomínat jako nyní na dot-com bublinu. Poté ale přišla válka na Ukrajině, vysoké ceny energií, inflace a všeobecně nepříliš optimistické výhledy vývoje globální ekonomiky, které investory vrátily zpět na zem. A toto ochlazení je na Západě markantnější než v našem regionu.

Na jaké trhy kromě Česka se zaměřujete?

Náš rajón jsou menší postkomunistické země, říkáme tomu rozšířený CEE region nebo CEE+. Jedná se zhruba o 20 zemí, a vedle Pobaltí a Balkánu tam počítáme třeba i Gruzii, kde máme už tři investice. CEE je, hned po Indii, nejrychleji rostoucím VC trhem na světě. Ve srovnání s USA a západní Evropou je tu stále skoro 10krát méně VC peněz na hlavu.

Makroekonomická situace nám teď dává skvělou příležitost dostat se do popředí zájmu, právě díky kvalitnímu technologickému talentu a již zmíněné efektivitě.

Do jakých typů startupů investujete?

Do těch, které jsou na začátku a mají největší šanci uspět. A zároveň platí, že když uspějí, tak ten úspěch může být v řádech stovek milionů dolarů – a umí nám tedy vrátit až trojciferný násobek naší investice.

To je hodně obecné. Které oblasti to konkrétně jsou?

Statisticky tohle v našem regionu nejlépe umí B2B (business to business, pozn. red.) softwarové startupy a online tržiště. A to jsou přesně ty dvě hlavní oblasti, do kterých investujeme nejvíc. Zároveň náš nejužší tým má s tímto typem firem dlouhodobé zkušenosti, a to jak investičně, tak exekutivně. Kategorie ‘B2B software’ v sobě navíc skrývá mnoho odlišných typů firem – dle sektoru, velikosti zákazníků, specializací, business modelů – takže to rozhodně není nuda, jak by se možná mohlo zdát.

Sledujeme taky fintech, crypto, gaming & e-sports a defense tech, ale v našem portfoliu se budou objevovat spíše okrajově. Zejména proto, že v regionu těchto firem zatím nevzniká tolik, a proto je menší pravděpodobnost, že se do našeho portfolia dostanou.

Kterou z uskutečněných investic Presto Ventures považujete za nejlepší?

Na tohle se dá dívat z různých pohledů, a při každém by nám z toho vypadly jiné firmy podle kritérií, která bychom zvolili – takže bych nakonec vyjmenoval všechny naše portfoliové společnosti.

Umělá inteligence? Minulost, přítomnost i budoucnost

Objevují se mezi nimi i ty, které pracují s umělou inteligencí? Jak se díváte na její nástup?

Vystudoval jsem matematiku, čistou i aplikovanou, takže tahle oblast je mi blízká od začátku a taky ji v Prestu dlouhodobě sledujeme. Mimochodem, jedním z partnerů Presta je i Honza Romportl (vědec a nezávislý expert s 20letou praxí v oboru AI – pozn. red.).

Vnímáte ji jako revoluční prvek, game changer?

Game-changing není pokročilost technologie, ale její demokratizace. To, že i můj desetiletý syn si už nepůjde pro vědomosti do encyklopedie nebo na Google, ale zeptá se robota a ten mu danou informaci v jeho jazyce a v komplexitě odpovídající jeho věku předá. Ta technologie je tu už dlouho, ale do letošního roku ji uměl využít pouze zlomek lidí na světě.

Kam to půjde dál?

Pokud se bavíme o konverzační AI, tak první jazykový model GPT-1 vyšel v roce 2018 a GPT-3 je už tři roky staré. Právě díky úzké spolupráci s Honzou Romportlem, který se u nás AI věnuje, to celé sledujeme a testujeme od samého začátku.

Vedle jazykových modelů se již mnoho let úspěšně implementuje třeba počítačové vidění, generování obrázků, videí, zvuků a podobně. K žádné technologické revoluci letos tedy nedochází – nová a revoluční je ta masivní adopce veřejností a firmami. Pro profese jako jsou programátoři, novináři, copywriteři, marketéři nebo lidé v zákaznické péči a cestovním ruchu je tohle nesmírná pomoc. Pro mnohé samozřejmě také něco, co vnímají jako ‘práci ohrožující’. O tom se dříve jen teoretizovalo a strašilo. Teď je to realita. Když dělám jazykovou korekturu v cizím jazyce, už velmi zvážím platit korektorovi stovky korun za hodinu. Když potřebuju grafiku, zkusím nejdřív Midjourney nebo DALL-E, grafikovi hned nevolám. A takhle by se dalo dlouho pokračovat.

Teď je čas investovat

Kolik už jste v Presto Ventures do startupů zainvestovali?

Brzy překročíme miliardu korun investovanou do startupů od vzniku Presta. Pokud bychom se dívali na aktuální hodnotu našich podílů, bude to ale násobně více – zejména díky masivnímu růstu firem investovaných z našeho prvního fondu v letech 2018 až 2020. První z našich třech fondů už je uzavřený, staráme se tam o portfoliové firmy, vyjednáváme vstup nových investorů a strategických partnerů, a také prodej těchto společností.

Z druhého fondu aktuálně investujeme a ještě letos nebo začátkem příštího roku dostavíme portfolio. Třetí fond pro investory právě otevíráme, abychom jim umožnili využít již zmíněnou příležitost v regionu. Tedy dneska při příznivých valuacích podíly ve startupech nakoupit, a za pět až osm let v opačné části ekonomického cyklu výhodněji prodávat. Nikdy u nás nebyla lepší doba investovat do startupů než právě teď.

Onu miliardu jste nalili celkem do kolika startupů?

Aktuální číslo je 55 včetně ještě neohlášených investic, které zrovna doděláváme.

Před pár týdny jste zainvestovali do společnosti IP Fabric. Čím vás oslovila?

IP Fabric byla v roce 2020 jednou z posledních investic našeho prvního fondu, a byla to investice ve více ohledech výjimečná. Dělali jsme ji za covid karantény, a za celou dobu analýzy této příležitosti a vyjednávání investičního kola jsme se s foundery nemohli potkat osobně. To se podařilo až krátce před podpisem transakční dokumentace. Investovali jsme, když byla firma 15krát menší, než je teď.

Co zejména vás na ní zaujalo, že jste jim už dříve poslali 100 milionů korun a nyní jste se připojili k dalšímu investičnímu kolu v hodnotě přes půl miliardy?

O firmu byl obrovský zájem, zejména proto, že téma správy a ochrany velkých firemních sítí je jedním z trendů posledních let. Síť ve velké společnosti je velmi složitá matematická struktura, jejíž prozkoumání je výpočetně i algoritmicky velmi náročné. Týmu kolem Pavla Bykova se díky mimořádné expertíze v oboru podařilo postavit unikátní produkt, který se od naší investice dostal do celého světa a používají ho největší nadnárodní firmy.

Vedle toho je IP Fabric výborným příkladem té již výše zmíněné efektivity. V porovnání se svými zejména americkými konkurenty se jim podařilo postavit produkt, vybudovat mezinárodní obchodní tým a růst stovky procent meziročně za řádově menší investice. Díky tomu všemu při aktuálním kole (takzvané Series B) firma dostala desítky nabídek od světových investičních fondů, a dokonce i několik nabídek na odkup, a to vše i přes složitou makroekonomickou situaci.

Jaké máte plány do budoucna?

Třetí fond začne investovat během první poloviny příštího roku a stavíme v něm portfolio 100 firem. Letos proto ve firmě připravujeme vše pro to, abychom byli schopni vyhodnotit 4 až 5 tisíc příležitostí ročně a z nich vybrat 40 až 50 nejlepších do portfolia. To pak vychází zhruba na jednu investici týdně.

Ve zmíněném regionu, na který se zaměřujeme, je odhadem mezi 20 a 30 tisíci startupy, takže prostor tu je. Nestěžujeme si na množství příležitostí, spíš naopak mnohdy nemáme kapacitu věnovat se všem, které k nám přijdou.

Zaměření třetího fondu bude stejné jako doteď. Nejčastěji se jedná o menší (takzvané seedové) investice do firem s hotovým technologickým produktem, prvními zákazníky a šikovnými zakladateli, které navíc operují na velkém nebo rychle rostoucím trhu.

Investování je v podstatě řemeslo

Jak jste se vůbec dostal k investování do startupů?

Investování do startupů je v podstatě sofistikovanější řemeslo, postavené na statistice, ohodnocování rizik a velikosti tržní příležitosti na jedné straně, a hledání nejlepších lidí, uzavírání dobrých dohod a poskytování kvalitní služby na straně druhé. A pak, jako v každém jiném řemesle, je to o stráveném čase, počtu opakování, vynaloženém úsilí, překonávání překážek, získávání zkušeností a také o trpělivosti.

Měl jsem štěstí, že tu první zmíněnou část jsem vystudoval, a k té druhé jsem se dostal velmi brzo, mimo jiné i díky tomu, že jsem byl dlouho v zahraničí. Tím jsem si vytvořil dvojitou kompetenci – exaktní, matematickou, technologickou a zároveň i tu lidskou, obchodní, vztahovou, manažerskou. Vedle toho jsem od mládí dělal hudbu a pohyboval se mezi talentovanými lidmi, a zároveň mě vždycky bavilo objevovat a učit se nové věci a vstřebávat velké množství informací.

No a tohle všechno se propojilo, když jsem v roce 2016 začínal s investováním – podpora talentovaných lidí, technologické produkty a jejich pochopení, analýza trhu, investiční dohody s foundery, vyjednávání, práce v boardu, pomoc s obchodem, stavba portfolia atd. Teď to zní úplně logicky, ale ještě ve třiceti jsem neměl ponětí o tom, čím bych se chtěl v životě zabývat a co mě bude dlouhodobě bavit.

Archiv Přemysla Rubeše, užito se svolením

Přemysl Rubeš

Přemysl Rubeš založil a vede venture kapitálový fond Presto Ventures. Vedle strategického rozvoje firmy a investičních aktivit se také věnuje vztahům s investory, a stále i úzce spolupracuje se zakladateli firem z portfolia. Mimo to je také aktivním hudebníkem, podporovatelem vědy, umění a lokálního podnikání.

Vystudoval matematiku na Fakultě jaderné a fyzikálně inženýrské (FJFI) ČVUT v Praze a na prestižní francouzské Grande Ecole ENSTA – Pařížském technologickém institutu (ParisTech). Kariéru zahájil v Paříži jako kvantitativní analytik pro společnosti Air France nebo Amadeus. Po návratu do České republiky před založením Presta pracoval v investiční skupině Rockaway.

Presto Ventures

Česká venture kapitálová společnost, která investuje do rychle rostoucích technologických firem a podporuje zakladatele startupů z širšího regionu střední a východní Evropy (CEE+). Cílí především na B2B technologické společnosti v pre-seed a seed fázi s byznys modelem SaaS (Software as a Service) nebo online tržiště. Příklady zainvestovaných startupů z České republiky: IP Fabric, Woltair, Keboola, Yieldigo, Sharry, Behavio, Inventoro, ChoiceQR, Adam Technologies nebo Cruxo.