Kamil Jeřábek: Stavební materiály už nezlevní, na to zapomeňte

Největší výrobce stavebních materiálů v Česku, společnost Wienerberger, která vyrábí a dodává střešní krytinu, cihly nebo obklady, ale i spoustu jiného stavebního materiálu, neměla loni v Česku dobrý rok. Na konci roku zavřela kvůli technologické odstávce osm svých tuzemských výrobních závodů, jeden další dlouhodobě. Stavební trh klesal. Cena stavebního materiálu přitom vyskočila v poslední době o desítky procent. Někteří developeři s poukazem na toto zdražení loni oznámili pozastavení výstavby bytových projektů. „Cena stavebních materiálů se už nesníží,“ říká Kamil Jeřábek, generální ředitel české divize společnosti Wienerberger.

Česká národní banka začala snižovat úrokové sazby. Je to pro váš trh klíčový signál, že se situace letos zlepší, že lidé opět začnou kupovat či stavět bydlení, a vy jim prodáte materiál?

Je to pro nás určitě moc důležitá zpráva. Očekávali jsme, že národní banka sníží úrokové sazby už v listopadu, a vydá signál, že se sazby začnou snižovat. Bohužel to tak nedopadlo, snížení přišlo až v prosinci. Nicméně, i tak je to pro nás strašně důležitá věc. Pokud by se nesnížily sazby, nenastartovala by výstavba bytů a rodinných domů. A to je klíčový segment stavebního trhu.

Někteří developeři zastavili v minulém roce výstavbu a jako důvod udávali také příliš vysoké ceny stavebních materiálů.

Samozřejmě vnímáme tyto výroky developerů. Ale z jejich strany vychází i informace, že když se sníží ceny stavebního materiálu o patnáct procent, tak se výstavba opět nastartuje. Mohu říci, že na trhu stavebních hmot už cena o těch patnáct procent klesla. Jsou dokonce komodity nebo výrobky, které zlevnily o víc než patnáct procent. A výstavba se nenastartovala. To znamená, že tady existuje jiný důvod. A tím právě je, že je vysoká cena peněz. To odrazuje zejména soukromé investory, kteří by chtěli stavět rodinné domy. V konečném důsledku to samozřejmě dopadá i na developery. Cena peněz se projevuje, i když si někdo chce koupit byt. To je za nás hlavní důvod, proč je výstavba zabrzděná. Dalším hlediskem, a je to zmiňované z mnoha stran, je zdlouhavý proces povolovacího řízení v České republice. A to také prodražuje výstavbu. Faktorů, které cenu výstavby ovlivňují, je prostě víc. Za nás je nejvýznamnějším faktorem cena peněz.

O kolik procent za poslední dva roky zdražily vaše výrobky? Například cena plynu vzrostla o tři sta procent. Statistiky uvádějí, že některé stavební materiály zdražily o šedesát a více procent.

Cena plynu, která se výrazně projevuje na našich výrobních nákladech, v úvodním navýšení skutečně vyskočila o tři sta procent. Když vezmu aktuální ceny, plyn není zase tak vysoko. Ale když si vezmete celkové výrobní náklady, které máme, tak pro rok 2024 kalkulujeme navýšení kolem čtyřiceti procent. Cena energií hraje významnou roli v našich výrobních nákladech. Tento růst nákladů je něco, co celkovou cenu produktů musí spoluvytvářet. Mezi lety 2021 a 2022 bylo navýšení našich cen zhruba o čtyřicet procent.

Můžeme v letošním roce vůbec očekávat nějaký pokles cen stavebních materiálů?

Jak jsem říkal. Co nyní vidíme na trhu stavebních materiálů, včetně našich produktů, tak ceny již poklesly. Další sleva na materiály se nedá očekávat. Právě proto, že výrobní náklady rostou. V tom jsou zahrnuté i personální náklady. Jestliže byla inflace na úrovních, na jakých byla, požadavky zaměstnanců byly, abychom to nějakým způsobem kompenzovali. Když všechno sečtete, musí se to projevit v ceně výrobku.

Kamil Jeřábek - generální ředitel společnosti Wienerberger Autor: Michael Tomeš / Newstream

Od letošního roku navíc zdražuje regulovaná složka energií. Stát sice část zdražení bude kompenzovat, nicméně, jak se další růst cen elektřiny promítne do vašeho hospodaření?

Zvyšuje se cena regulované složky energie a vrací se poplatek na podporu obnovitelných zdrojů. I přes státní podporu, to jsou ony vyjednané tři a půl miliardy korun, které vláda uvolnila, tak se nás to dotkne řádově desítkami milionů korun. To je další z nákladů, který musíme nějakým způsobem krýt. A nemáme jak jinak to krýt, než cenou výrobků.

Jak si vlastně, i kvůli zamrznutí výstavby a sníženému zájmu o stavební materiál, stojíte? Na podzim jste oznámili odstávku osmi výrobních závodů, a jeden podnik, v Týnu nad Sázavou, jste úplně zavřeli.

Závod v Týně není úplně zavřený. Jedná se o dlouhodobou odstávku. Počítáme s tím, že se opět bude otevírat. Je otázka, kdy. U ostatních závodů počítáme s opětovným spuštěním výroby po zimní odstávce postupně od poloviny února do konce března.

Když se podíváme na dlouhodobý vývoj na trhu v České republice, vidíme obrovskou potřebu výstavby. A na to potřebujete stavební materiály. Očekáváme, že objem stavební výroby pro výstavbu bytů by se měl významně zvýšit. Pokud se má snížit bytová krize, která v Česku je.

Mělo by stavět ročně čtyřicet tisíc bytů, aby se naplnily potřeby společnosti. Od devadesátých let se staví pětadvacet až pětatřicet tisíc bytů ročně. Vznikl tady deficit tři sta až čtyři sta tisíc bytů. A to je z našeho pohledu důvod, proč jsou v Česku nejdražší byty v Evropě. Aby se toto změnilo je naštěstí i jednou z priorit vlády, kterou zmiňoval premiér Fiala. A to je dostupné bydlení. Aby se tento deficit odboural, mělo by se v Česku v příštích deseti až patnácti letech významně víc stavět. A aby se víc stavělo, bude potřeba, aby bylo i významně víc stavebních materiálů. Což znamená, že všichni, kdo v Česku vyrábějí stavební materiály, by měli jet na plné kapacity. A i to je důvod, proč jsme přesvědčeni, že Týn znovu otevřeme.

A je tu ještě další aspekt, a to je Ukrajina. Ta bude potřebovat stavět. Stavební materiály nebudou jenom pro potřeby České republiky, ale potom i pro Ukrajinu. Neříkám, že se z Česka budou vozit stavební materiály na Ukrajinu, ale dá se předpokládat, že na Ukrajinu se budou exportovat stavební materiály z Ukrajinou sousedících zemí. Tam toho materiálu nebude dost, budou se posouvat dodavatelské řetězce. My budeme třeba dodávat do Polska nebo na Slovensko.

Kolik jste v Týně propustili lidi? A kdy je vezmete zpátky?

Ve výrobním závodě Týn nad Vltavou pracovalo 54 zaměstnanců. S režimem dlouhodobé odstávky bylo propuštěno 35 lidí. Pro zajištění základní údržby cihelny a průběžné expedice zboží nadále v závodě pracuje 15 zaměstnanců, další čtyři byli přesunuti na jiné pozice v rámci společnosti. Ostatní výrobní závody své zaměstnance uplatňují v režimu zimní odstávky. V průběhu února a března se začne opět vyrábět.

Jaký bude ve vaší firmě v letošním roce vývoj platů? A jaký vývoj plánujete z hlediska přijímání či propouštění zaměstnanců?

O zaměstnance se chceme dobře starat, je to pro nás priorita. Když se vrátím k závodu v Týnu, všem, kteří nás opustili, jsme poskytli mimořádnou pomoc. A chceme udržovat velmi dobré vztahy se zaměstnanci, kteří zůstávají v našich výrobních závodech. Hledáme, jak situaci, která je daná z vnějšku, co nejlépe ustát. Aby u nás zaměstnanci zůstali a byli spokojení. A aby spolu s námi vyhlíželi, kdy se trh znovu nastartuje a fabriky pojedou znovu naplno.

Ještě jednou se zeptám, jaký platový růst ve vašem holdingu v letošním roce očekáváte?

Budeme v jednotkách procent. Někde na úrovni pěti procent. Teď jsem četl, že zhruba polovina firem v Česku bude zvyšovat platy mezi jedním a pěti procenty. Druhá polovina mezi pěti a deseti. My se budeme pohybovat na tom středu.

Jste členem různých poradních orgánů vlády, kde se debatují podpůrné programy pro průmyslové firmy. Jak právě vaší firmě prospěl například program ministerstva životního prostředí Oprav dům po babičce?

Program Oprav dům po babičce je hodně zaměřený na zateplování. Otázkou je, jestli program, tak jak je zamýšlený, přinese společnosti kýžený efekt v emisích CO2. Za naši firmu mohu říct, často je mnohem lepší postavit novou stavbu, která bude odpovídat nejvyšším standardům, než na něco nalepit tepelnou izolaci a říkat si, že máme hotovo. Z hlediska podpory výstavby vnímáme jako nejdůležitější zrychlení povolovacího řízení.

A potom, umíme si představit podpory podobné těm, které fungují třeba v Polsku, kdy stát doplácí bankám rozdíl mezi komerční sazbou a tou dotovanou. My máme dnes v Česku sazby na úrovni pět a půl, šest procent. Kdyby se nabídla investorům hypotéka na dvě procenta a čtyři procenta by doplácel stát, tak to vypadá, že stát vydá nějaké peníze. Ale ono by se mu to bohatě vrátilo v DPH, v aktivitě stavebnictví. Stavebnictví má výborný multiplikační efekt. Jedna vložená koruna přinese čtyři zpátky. Takový mechanismus by za nás byl velmi vítanou podporou. Jestli stát touto cestou půjde je otázka. Vzhledem k tomu, že vláda zmiňovala podporu dostupné výstavy jako jednu ze svých priorit, tak věříme, že se nějaká větší podpora objeví.

V Česku už hypotéku, aby prodali byty, dotují developeři. Máme tady dotovanou hypotéku na úrovni 2,99 procenta nebo 2,89 procenta. Jsou to produkty developerů. Proč by měl podobný produkt nabízet stát?

Mohl by to být dlouhodobý projekt. Máme ekonomické cykly. Mohlo by to být postavené tak, že když sazby přerostou určitou mez, mohl by začít platit mechanismus této státní podpory. Byl by to program, který vytváří stabilitu celého systému. Nebudou výkyvy jako dnes, kdy létáme ode zdi ke zdi. Kdy v okamžiku, kdy zdraží stavební materiály, zmizí poptávka na budoucí leta. A my potom nevíme, co s výrobními kapacitami. Kdyby to bylo stabilně nastavené, všichni vědí, na čem jsou. Včetně investorů. Je to důležité i pro nás, abychom měli stabilitu ve výrobě. Celkově ekonomice neprospívá situace, kdy se podmínky neustále mění. Potom se hledají různá opatření a vyvolává to nestabilitu systému.

Už máte propočítané, jak se vaší firmy dotkne konsolidační balíček vlády?

To je v podstatě záležitost podpory obnovitelných zdrojů. Dále je tam zrušení výjimky z daně na metalurgické procesy. To se nás dotkne právě v onom řádu desítek milionů korun.

V době, kdy klesal zájem o nákup nemovitostí, o novou výstavbu, a tím pádem i o stavební materiály, jste přišli s akcí, ať si lidé vezmou dotace a využijí volnou kapacitu stavebních firem a materiál, kterého jsou plné sklady. Vypadalo to jako taková z nouze ctnost. Jak byla tato vaše marketingová akce úspěšná?

Poptávka po našich materiálech se nezastavila. Nevím, jak je to u konkurence, ale třeba co se týká střešních krytin nebo zdicích materiálů, vypadá to, že se to odlepilo ode dna a máme meziroční nárůsty. Akce, o které mluvíte, nám zafungovala.

Ovlivnila hospodářský výsledek za loňský rok? Jak bude vypadat?

Akce, kterou jste zmínil, nám jistě pomohla. Ale bohužel, nemohu kolem hospodářského výsledku zmínit žádné číslo ani rámec. Jsme součástí koncernu, který je kotovaný na burze, a data nemůžeme zveřejňovat.

Jak vnímáte rok 2024 z hlediska vašeho rozvoje?

Máme celou řadu projektů, ve kterých jedeme dál, ať je situace na trhu jakákoliv. Očekáváme, že se snižováním úrokových sazeb se začne budovat důvěra investorů, že budou chtít stavět. Myslíme si, že ke konci druhého kvartálu by se měl začít projevovat pozvolný růst. Počítáme s tím, že náš meziroční výsledek bude na úrovni roku 2023.

A kdybyste měl jmenovat nějaký jeden konkrétní záměr, na který v roce 2024 kladete největší důraz?

Věcí je víc. Ale úplně nejzásadnější pro budoucnost stavebnictví je robotizace výstavby. Jsme ve fázi vývoje zdicího robota, který už zdí, který bere cihly z palety a dává je do zdi. Pro letošní rok počítáme s desítkami projektů, které budou vytvořeny touto robotickou výstavbou. To je pro nás zcela zásadní. A z dalších významných věcí musím jmenovat ESG reporting, který se na nás řítí. Musíme ho dobře nachystat. Tuším, že musíme připravit nějakých sto čtyřicet parametrů. My tím směrem rádi jdeme, je to pro nás důležité a vnímáme v tom příležitost. Ale nachystat všechny tyto věci zkonzumuje nějaký čas fungování naší firmy.