Konec učitelů? První čistě AI škola nabírá žáky. Zatím ty bohaté
Člověk by čekal, že profese jako učitel nesmete umělá inteligence ze světa. Evidentně všeho do času. Jako zdravotní sestry mohou být v budoucnu nahrazeny humanoidními roboty, učitelé se mohou poroučet do propadliště dějin kvůli AI tutorům. První taková škola je na světě. A s podporou miliardářů a lidí kolem Donalda Trumpa.
Alpha School, první čistě AI škola, není pro každého. Vybírá od potenciálních žáků školné ve výši 65 tisíc dolarů za rok. Slibuje ale skoro zázraky. Žáci se učí jen dvě hodiny denně, mají plán ušitý přesně na míru dle svých schopností, aby jejich potenciál byl maximálně využit a neztráceli čas. Odpoledne pak věnují čas výuce věcí hodících se „do života“: jízdě na kole, vaření, plachtění, programování, a hodně se toho točí i kolem financí. Program školy slibuje, že už čtyřleté děti se budou učit základy finanční gramotnosti, sedmileté děti se budou cvičit v prodejních dovednostech, ty o rok starší to, jak provozovat AirBnB nebo prodávat jídlo v karavanu a jedenáctileté, jak si sehnat deset tisíc dolarů na rozjezd svého start-upu.
„Uvědomili jsme si, že děti nemusí sedět ve třídě celý den a věnovat se jen akademickým předmětům,“ řekla Washington Post MacKenzie Priceová, spoluzakladatelka Alpha School, která se třemi kampusy po celé zemi hraje roli influencerky v prosazování většího zapojení umělé inteligence do školní výuky. Na instagramu má skoro milion followerů, postuje příspěvky o tom, jak je tradiční vzdělávání v kolapsu a její AI škola je jediné zářné řešení.
Ovšem daří se jí to, má kontakty na technologické miliardáře, kteří její školu podporují, i lidi ve vysoké politice. Sama ředitelka je sponzorkou Republikánů. Její školu promoval známý miliardář a podporovatel Donalda Trumpa Bill Ackman. Priceová školu prezentovala také Michaelu Kratsiosovi, řediteli Úřadu pro vědu a technologickou politiku Bílého domu. Kratsios je mimochodem bývalý sekretář vlivného vizionáře Petera Thiela, je nejvyšším emisarem Donalda Trumpa pro vzdělávací sektor.
Trumpova administrativa totiž podporuje využívání umělé inteligence jak ve federální vládě, tak i mimo ni. V dubnu prezident Donald Trump podepsal exekutivní nařízení, kterým vytvořil strategii pro začlenění umělé inteligence do vzdělávání K-12 (tedy od mateřských škol až po střední školy).
Alpha School, sídlící v Chantilly v Severní Virginii, se rozbíhá letos na podzim. Její název se odvíjí od jejích ambicí - je to prý nejpokrokovější soukromá škola a výsledky žáků by se měly dostat do nejvyššího procenta v USA. Nabírá prvních 25 studentů zatím do jednoho ročníku.
Škola si zakládá na tom, že mezi personálem není ani jeden vystudovaný učitel. Učí je „AI průvodci“. Děti v testovací třídě sedí u tabletů či počítačů a na hlavě mají sluchátka. Umělý AI hlas učitele jim každých patnáct minut dává přestávky na rozhýbání. Software pracuje na bázi strojového učení, aby co nejlépe diagnostikoval osobnost dítěte a vybrala mu způsob učení na míru. Když student nedává pozor, systém si toho všimne a upozorní jej. Systém neužívá chatboty, ale adaptivní učicí platformu IXL.
