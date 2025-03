České technologické startupy už zase mohou dobývat svět. Investoři jsou připraveni

Po letech útlumu česká startupová scéna znovu ožívá. Růst investiční aktivity, úspěšné exity a zájem o AI ukazují na zřetelnou změnu sentimentu. Po propadu posledních let nacházejí investoři opět důvěru v technologické projekty, což startupový ekosystém výrazně posiluje.

Česká startupová scéna pookřála. Růst objemu investic a počtu uzavřených obchodů potvrzuje, že investoři opět získávají důvěru ve startupy – a to zejména v oblasti technologií, jako je umělá inteligence (AI).

„Vidíme jasný posun v sentimentu. Po předcovidovém nadšení následoval propad, ale teď se situace mění. Investoři se začínají vracet na trh s větší důvěrou a více se zaměřují na projekty s reálným dopadem,“ říká Petr Šmíd, General Partner v Rockaway Ventures.

Klíčovou změnou je nejen návrat kapitálu, ale také rostoucí důvěra v technologie. Zatímco v minulosti byla AI vnímána jako obtížně uchopitelná, dnes je naopak považována za jeden z hlavních motorů růstu.

Důležitým faktorem je také zvýšená aktivita na poli exitů. O tom svědčí i nedávný prodej společnosti CertiCon odborníka na AI Vladimíra Maříka do rukou původem srbské skupiny HTEC. Hodnota transakce nebyla zveřejněna, ale odhaduje se, že mohla přesáhnout miliardu korun.

Zdravější trh a reálné valuace

Oživení startupové scény přichází ruku v ruce s korekcí nadhodnocených valuací a přehnaných očekávání zakladatelů z předchozích let. Dnes valuace lépe odrážejí reálnou hodnotu a růstový potenciál firem, myslí si lidé z branže. „Bolestivé období mělo pozitivní efekt – přehnané valuace zmizely a trh je nyní zdravější. Například Threatmark v prosinci přilákal investory z Londýna i New Yorku, což potvrzuje, že zájem o české startupy je skutečně globální,“ vysvětluje Radovan Nesrsta z Orbit Capital.

Oživení investiční aktivity je patrné napříč celou Evropou. Podle Adama Ďurici ze Zero One Hundred ale zůstávají na lokálním trhu výzvy – především nedostatek vhodných projektů pro VC investování.

„Kapitál na trhu je, ale problémem je nedostatek vhodných příležitostí. Mnoho fondů proto rozšiřuje svůj záběr na celý region střední a východní Evropy. Paradoxně v Praze mají mladé talenty méně motivace zakládat startupy, protože zde působí mnoho zavedených firem. V Srbsku, Rumunsku nebo Albánii je motivace k zakládání startupů výrazně vyšší,“ vysvětluje Ďurica.

Na druhou stranu větší dostupnost kapitálu v raných fázích rozvoje startupů umožňuje rychlejší růst inovativních projektů. Hynek Sochor ze Soulmates Ventures zdůrazňuje, že přestože investoři zůstávají obezřetní, startupy s jasnou vizí a schopností generovat zisk mají nyní mnohem větší šanci na úspěch. „Úspěšné exity a investiční kola dodávají trhu důvěru, že české startupy mají globální potenciál,“ říká Sochor. To potvrzuje i globální úspěch společnosti Mews, jednoho ze tří českých startupových jednorožců s hodnotou přes miliardu dolarů. Společnost Richarda Valtra získala na začátku března další investice ve výši 1,8 miliardy korun.

Opatrně našlapovat

Přestože sentiment na trhu je pozitivní, investoři zůstávají vybíraví. Peníze na trhu jsou, ale podmínky jejich alokace se zpřísňují. Fondy dnes kladou větší důraz na finanční disciplínu, škálovatelnost a schopnost startupů generovat zisk. „Po období opatrnosti se investoři vrací k financování startupů, ale tentokrát s větším důrazem na ziskovost a dlouhodobou udržitelnost. Startupy musí být připravené na to, že na ně investoři nyní kladou vyšší nároky než v minulosti,“ podotýká Jakub Borovička, Managing partner a zakladatel Borovicka Capital.

„Trh je selektivnější než v roce 2021. Investoři hledají startupy, které nejen slibují růst, ale také prokazují schopnost dosahovat konkrétních výsledků,“ potvrzuje David Marek z Tachles VC.

