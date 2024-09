České stavebnictví slábne. Stavbaři získali nejméně povolení za posledních 25 let

Výsledky stavební produkce v prvním pololetí meziročně klesly o více než pět procent. Důvodem byl především útlum v pozemním stavitelství, tedy například ve stavbách budov, bytových domů a kanceláří.

Reklama

Proti stejnému období minulého roku se výsledky pozemního stavitelství snížily o sedm procent. Inženýrské stavitelství, tedy stavba například dálnic či energetických staveb, kleslo o necelá dvě procenta, vyplývá z analýzy společností Central Group a KPMG. Podle nich stavebnictví zůstává v krizi, ale v příštím roce by se mohlo vrátit k růstu.

Stavbaři v prvním pololetí podle analýzy získali 37 tisíc stavebních povolení, což je nejnižší pololetní výsledek za posledních 25 let. S nedostatky se potýká zavedená digitalizace stavebního řízení a nejasný je i výklad některých bodů nového stavebního zákona. Stavebnictví je nyní z velké části taženo inženýrskými stavbami, především rekordní výstavbou dopravních staveb. Zpomalila výstavba průmyslových a logistických center, přestože zůstává stále poměrně vysoká. Mírné oživení nastalo u kancelářské výstavby. Objem investic do nemovitostí v prvním pololetí vzrostl meziročně o pětinu, stále je ale zhruba o polovinu níž než dlouhodobý průměr.

Havlíček: Až vyhrajeme volby, zruším ministerstvo pro místní rozvoj. Stavební zákon převedeme jinam Leaders Karel Havlíček je stínovým premiérem za ANO. Za rok budou parlamentní volby, ANO je vyhraje a Havlíček nyní připravuje strategii budoucí vlády. Bude Havlíček premiérem, nebo si to zase vezme pod sebe Babiš? Havlíček svou pracovitostí ukazuje, že je připraven. „Jsem připraven se předsedou vlády stát,“ říká. Dobře však ví, že o tom nerozhodne on. Letos v září se konají krajské volby. Nejsou tak důležité jako ty parlamentní, ale Havlíček nezahálí. Dává svou energii straně tak, aby ji dotáhl k vítězství. „Od rána do večera jezdím obce, města, městečka. Jezdím po všech nádražích, po všech hospodách.“ Prostě workoholik. Dalibor Martínek Přečíst článek

V prvním pololetí se podle partnera KPMG Pavla Klimenta stabilizovaly ceny stavebních dodávek, brzdou ale zůstává drahé úvěrové financování. Sazby hypoték a komerčních úvěrů neklesají takovým tempem, jako základní sazby České národní banky (ČNB) a nadále se drží poblíž historicky nejvyšších hodnot. Podle posledních dat Swiss Life Hypoindexu průměrná sazba hypoték na počátku září v ČR nepatrně klesla, proti předchozímu měsíci se snížila o 0,04 procentního bodu na 5,38 procenta. Zůstala na nejnižší úrovni od května předloňského roku. Za rok a půl průměrná sazba klesla o jedno procento. ČNB snížila ve stejném období svoji klíčovou sazbu o 2,5 procentního bodu. Za poslední čtyři měsíce klesla průměrná sazba o 0,19 procentního bodu.

Reklama

Nabídka a poptávka nových bytů podle dat společností pravděpodobně mírně porostou. Splátky hypoték se budou nadále postupně přibližovat výši měsíčního nájemného, což by mohlo přinést postupný návrat poptávky, kterou lidé v předchozích dvou letech odkládali. Sílící poptávka bude i nadále narážet na nedostatečnou nabídku, a ceny nových bytů tak budou podle společností dál růst.

Českému stavebnictví by podle předsedy představenstva Central Group Dušana Kunovského například pomohlo zrychlit povolování nových staveb, tedy vyřešit problémy digitalizace stavebního řízení a nového stavebního zákona. Města a obce by také podle něj měly získávat od státu výrazně víc peněz na výstavbu nových bytů a infrastruktury. U stavebních norem je podle Kunovského potřeba najít rovnováhu mezi ekologickým přístupem a cenovou dostupností.

Lukáš Kovanda: Bartošovo harakiri stálo českou ekonomiku už dvě miliardy Názory Fiasko digitalizace stavebního řízení zatím českou ekonomiku připravilo o takřka dvě miliardy korun, čili o zhruba 0,5 procenta ročního výkonu tuzemského stavebnictví, což tedy ale stále není makroekonomicky významná ztráta. Lidem kvůli fiasku zdraží nové byty průměrně až o stovky tisíc korun, varují developeři. Lukáš Kovanda Přečíst článek

Bytů je v Česku kriticky málo, zjistili statistici Reality Údaje Českého statistického úřadu (ČSÚ) za letošní červenec dokazují přetrvávající útlum bytové výstavby navzdory růstu poptávky, uvedli odborníci. ČTK Přečíst článek