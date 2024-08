Spořicí účty teď nejčastěji začínají čtyřkou. Pětiprocentní sazba ale ještě pořád existuje

Trinity Bank 5,08 % Sazba 5,08 % platí jen pro nové klienty s nově založeným Jarním Skvělým účtem a s vkladem do limitu 250 tisíc korun. Vklady 250 tisíc – 1 milion mají sazbu 3,58 %. Nad tuto sumu se vklad úročí 3,08%. Stávající klienti získávají sazbu 4,08 % pro vklady do 500 tisíc, od půl milionu až do 1 milionu korun platí sazba 3,58 %. Vklady nad 1 milion korun jsou úročené sazbou 3,08 %.

mBank 5,0 % Sazba platí pro nové i stávající klienty bez jakýchkoliv podmínek, a to až do výše 800 tisíc Kč. Klient si může na mSpoření založit až 8 cílů pro pravidelné spoření a každý bude sazbou 5,0 % úročen až do výše 100 tisíc Kč. Klienti si navíc mohou vybrat, zda své úspory chtějí ukládat pevnou, procentuální či zaokrouhlenou částkou z provedených plateb, nebo trvalou platbou opakující se každý měsíc. Sazba platí do 31.8.2024.

Česká spořitelna 5,0 % Sazbu ovlivňuje, zda klient využívá internetové bankovnictví George, dále rozhoduje výše pravidelných investic a míra finančního zdraví klienta dle hodnocení banky. Pro stávající i nové klienty ale platí, že pokud pravidelně investují minimálně 2000 korun, mohou stále získat úročení spořícího účtu ve výši 5 %. Při splnění jen části podmínek pak platí sazby 3,00 %, 1,75%, 0,75%, 0,2%.

VÚB Banka 4,85 % resp. 4,75 Sazba 4,85 % platí jen do 8.8.2024, od 9.8. pak platí snížená sazba 4,75%. Slovenská VÚB je ovšem zahraniční banka, u níž musíte překonat několik složitějších administrativních podmínek, abyste na zhodnocení vkladu vůbec dosáhli.

Partners Banka 4,53 % Podmínky pro udržení této sazby je nutné začít plnit až následují 3.kalendářní měsíc po založení prvního spořícího účtu a je třeba si pak sjednat balíček Pro dva nebo Pro rodinu. Pokud si tyto balíčky nesjedná, stačí provést alespoň 5 plateb kartou v měsíci.

ČSOB 4,5 % Nejvyšší sazbu lze získat jen při splnění podmínek. Sazba je tvořena základní sazbou (1,5 %) a Bonusovou sazbou (3 %) za aktivní využívání aplikace ČSOB Smart a zároveň i provedení 5 plateb platební kartou ČSOB. Sazba platí do 31.8.2024.

Fio banka 4,5 % Fio konto je speciální spořicí účet bez výpovědní lhůty s aktuální sazbou 4,5 % pro vklady do 200 tisíc Kč. Nad tuto hranici klesá sazba pro úspory do 1 milionu na 0,1 %, do 10 milionů na 0,15 % a nad 10 milionů platí 0,2 %. Každý klient může mít jen 1 Fio konto.

Max Banka 4,5 % Platí pro vklady do 500 tisíc Kč. Od 8.7.2024 Max Banka snížila sazbu na 4,5 respektive 4,3 procenta (do 500 tisíc korun, respektive 4,3 % pro vklady od 500 tisíc korun).

Raiffeisenbank 4,5 % Nejvyšší sazbu 4,5 % lze získat jen při splnění podmínek. Pro různé typy účty jsou stanoveny limity vkladu pro úročení danou sazbou. Celková úroková sazba se skládá ze základní sazby 0,1 % a z bonusové sazby 4,4 %, kterou klient získá, když bude svůj účet aktivně používat, tj. 3x měsíčně zaplatit kartou vydanou Raiffeisenbank k běžnému účtu. Sazba garantovaná do 30.9.2024.

Banka Creditas 4,0 % Sazba 4,0 % platí pro vklady do 500 tisíc korun. Žádné podmínky se spořicím účtem spojeny nejsou, sazba není ničím podmíněna. Platnost sazeb není předem určena. Noví klienti mají stejnou sazbu jako stávající.

J&T Banka 4,0 % Pro stávající i nové klienty platí úrok 4,0 % u spořicích účtů, respektive u účtu s jednodenní výpovědní lhůtou. Podmínkou je být klientem J&T Banky, maximální limit není nastaven. Spořicí účty s výpovědní dobou 30 dnů mají sazbu 4,25%.

Komerční banka 4,0 % Zvýhodněná sazba platí do limitu 200 tisíc korun jen pro vybrané tarify účtů (Komfort a Exclusive), které jsou za měsíční poplatek 89, respektive 169 korun a kterou jsou sjednané v KB+. Základní sazba a bonusy platí pro období od 1.8.2024 - 31.8.2024. Na spořicím účtu můžete mít až 10 obálek pro různé účely spoření a 11.obálka má fungovat jako železná rezerva.