Ropné miliardy se tlačí do SpaceX. Šejkové hledají nový motor svého bohatství
Státní fondy z Perského zálivu se podle Bloombergu hlásí o akcie SpaceX za miliardy dolarů. Firma Elona Muska se chystá na burzu v transakci, která může přepsat historii kapitálových trhů.
SpaceX už investorům neprodává jen příběh raket a cest na Mars. Firma Elona Muska stojí také za satelitním internetem Starlink a po propojení s jeho startupem xAI se stále víc řadí i mezi velké sázky na umělou inteligenci.
Právě proto o chystané IPO projevují zájem nejbohatší fondy Perského zálivu. Saúdskoarabský Public Investment Fund a Kuwait Investment Authority si podle zdrojů Bloombergu každý objednaly akcie za jednu až pět miliard dolarů. Významnou investici má zvažovat také Qatar Investment Authority.
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Pro státy Perského zálivu nejde jen o další finanční investici. Region se snaží snížit závislost na ropě a stát se významným hráčem v technologiích, datových centrech a umělé inteligenci.
SpaceX do této strategie zapadá. Nabízí kombinaci silné značky, globálního byznysu, satelitního internetu a vazby na Muskovy další technologické projekty. Některé fondy z regionu už navíc v Muskových firmách podíly mají.
Plánovaný vstup SpaceX na burzu má být největším IPO v historii. Podle agentury Bloomberg ale banky zapojené do úpisu akcií dostaly pokyn nepřijímat objednávky od investorů z Číny a Hongkongu. Důvodem jsou americká pravidla pro ochranu citlivých technologií a obavy z regulatorních rizik.
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Může padnout rekord Saudi Aramco
SpaceX nabízí 555,6 milionu akcií za 135 dolarů za kus. Firma by tak mohla získat zhruba 75 miliard dolarů. S akciemi se má začít obchodovat tento pátek (12. června).
Pokud plán vyjde, půjde o největší IPO v historii. Dosavadní rekord drží saúdskoarabská ropná společnost Saudi Aramco, která při vstupu na burzu v roce 2019 získala 29,4 miliardy dolarů.
Symbolika je výrazná: rekord dosud patřil ropě, nově ho může převzít Muskova technologická firma. A znovu u toho mají být peníze z Perského zálivu.
Velká sázka na Muska
Zájem investorů podle Bloombergu výrazně převyšuje počet nabízených akcií. Někteří institucionální investoři měli požádat o akcie za deset miliard dolarů nebo víc.
Zájem fondů z Perského zálivu o Muskův byznys také nepřichází z ničeho. Musk má v regionu silné vazby a jeho firmy tam postupně získávají konkrétní zakázky.
The Boring Company má stavět projekt Dubai Loop. Emirates nasazuje Starlink pro palubní Wi-Fi. Neuralink plánuje první klinickou studii na Blízkém východě. A samotný Musk se v regionu pravidelně objevuje po boku nejvýše postavených představitelů.
Pro státy Perského zálivu tak SpaceX není jen akcie. Je to vztah s jedním z nejvlivnějších podnikatelů světa a zároveň přístup k technologiím, které mohou hrát roli v jejich ekonomické proměně.
Zároveň platí, že čím větší je očekávání, tím větší je i riziko. Ocenění SpaceX kolem 1,8 bilionu dolarů staví firmu do společnosti největších technologických gigantů světa. Investoři tak kupují nejen současné výsledky, ale především víru v budoucnost.
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