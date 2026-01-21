Když provoz řídí algoritmy, firmy řeší rekvalifikace
AI, data a prediktivní řízení provozu. Díky propojení technologií končí éra intuice a improvizace. Digitalizace zvyšuje efektivitu, ale i rizika. Kybernetická bezpečnost se stává provozní prioritou a investice do rekvalifikací zaměstnanců nutností.
Logistika a doprava vstupují v roce 2026 do nové fáze vývoje. Umělá inteligence, automatizace a práce s daty v reálném čase už nejsou jen nástrojem optimalizace, ale stávají se základem řízení provozu. Firmy zároveň řeší kybernetickou bezpečnost, energetickou soběstačnost i proměnu pracovních pozic.
Technologie, které umožní řídit provoz jako propojený celek, se letos začnou ještě výrazněji projevovat v logistice a dopravě. Klíčovou roli přebírá umělá inteligence, která se posouvá od podpůrné funkce k aktivnímu řízení.
Umělá inteligence přechází k aktivnímu řízení
„Umělá inteligence se v logistice stává běžnou součástí rozhodování. Nejde už jen o sběr dat, ale o jejich využití v reálném čase – od plánování tras až po řízení kapacit skladů a vozového parku,“ říká Michal Španěl, manažer a datový analytik portálu JenPráce.cz. Podle něj budou mít firmy, které tyto modely zvládnou, výraznou výhodu v předvídání rizik a plánování kapacit s předstihem.
Vedle AI pokračuje i automatizace, která se postupně rozšiřuje mimo tradiční oblasti skladování. Kromě robotických vychystávacích systémů se stále častěji uplatňuje také v podpůrných činnostech, jako je úklid nebo provozní údržba. Cílem této robotizace je stabilní provoz méně závislý na dostupnosti pracovní síly a rutinních zásazích.
Kybernetická bezpečnost jako provozní priorita
Rozvoj digitalizace však zvyšuje i zranitelnost logistických firem. Kybernetická bezpečnost se proto v roce 2026 stává jedním z klíčových provozních témat. „Výpadky systémů nebo útoky na data už nejsou jen IT problémem. V logistice mohou znamenat okamžité zastavení provozu,“ upozorňuje Jan Dvořák, výkonný ředitel Počítačové školy GOPAS. Firmy podle něj začínají vnímat bezpečnost jako nedílnou součást řízení provozních rizik.
Energie pod kontrolou
Do popředí se dostává také energetika. S rostoucí automatizací roste spotřeba energie, kterou firmy stále častěji aktivněji řídí. „Fotovoltaika, bateriová úložiště a inteligentní energetický management se stávají standardní součástí moderních logistických areálů,“ říká Pavel Bursa ze společnosti Resacs, která se jejich výrobou zabývá. Podle něj budou mít firmy s vlastní výrobou a prediktivním řízením spotřeby větší stabilitu a menší citlivost na cenové výkyvy.
Chytrá doprava a konec improvizace
V oblasti dopravy se prosazují chytré systémy, které propojují data ze senzorů, dispečinků a dopravní infrastruktury. „Cílem je zvýšit předvídatelnost dopravy a omezit nutnost improvizace v terénu,“ doplňuje Robert Knap ze společnosti Vars Brno, která se zabývá infrastrukturálními projekty. Pro logistické firmy to znamená přesnější plánování a spolehlivější dodací lhůty.
Software místo intuice
Dalším výrazným trendem je přechod od individuálních rozhodnutí k logistice řízené softwarem. „Provozní logika se stále více přesouvá do systémů a algoritmů, které automaticky reagují na změny kapacit nebo priorit,“ říká Adam Rožánek z e-shopu Trenýrkárna.cz. Tento přístup podle něj zvyšuje konzistenci rozhodování a umožňuje lepší škálování provozu.
Technologický posun má výrazný dopad i na trh práce. „S rostoucí automatizací klesá potřeba rutinní manuální práce, naopak roste poptávka po lidech, kteří rozumějí datům, systémům a jejich propojení s provozem,“ říká Michal Španěl z JenPráce.cz. Firmy se proto více zaměřují na rekvalifikace a dlouhodobý rozvoj zaměstnanců.
Elektromobilita už není jen marketing
Elektrifikace vozových parků se zároveň posouvá od marketingu k praktickým provozním rozhodnutím. Nejrychleji se prosazuje u městské a pravidelné distribuce, kde lze lépe plánovat nabíjení i energetické zázemí. „Schopnost sladit elektrifikaci s reálnými provozními podmínkami bude klíčová pro její dlouhodobou udržitelnost,“ dodává Bursa.
Základem všech trendů je práce s daty. „Logistika se bude stále více chápat jako nepřetržitý datový tok, kde se změna v jednom bodě okamžitě promítá do celého řetězce,“ shrnuje.
