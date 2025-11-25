Balík do ruky v konkrétní čas. Slotové doručení míří za hranice velkých měst
Technologicko-logistické firmy DODO a GLS zahájily pilotní spolupráci, díky níž si zákazníci mohou vybrat konkrétní den a časové okno doručení. Prvním zapojeným partnerem je Pilulka.cz, projekt je ale od začátku otevřený všem e-shopům, které chtějí nabídnout přesné časové doručení.
Dnes je tato služba běžná hlavně ve velkých městech. Cílem partnerství je dostat ji i do okresních a krajských měst, což by zpřístupnilo slotové doručení většině domácností.
„Věříme, že doručení na adresu má i v dnešní době své pevné místo a slotové doručení je chybějící vylepšení, které zákazníkům přináší větší komfort a kontrolu,“ říká ředitel GLS pro Česko Petr Pěcha.
Propojení technologií i logistiky
GLS v projektu zajišťuje svoz zásilek a celostátní logistickou infrastrukturu. DODO přidává technologii a operativu poslední míle včetně plánování časových oken přes svou platformu GAIA.
Nová studie publikovaná v září 2025 přináší dosud nejkomplexnější pohled na to, jak se časování jídel u starších dospělých mění v průběhu let a jak souvisí s morbiditou, genetickými predispozicemi a dlouhodobou mortalitou. Výzkum, který probíhal více než třicet let na rozsáhlém vzorku starších dospělých, ukazuje, že denní rozvržení příjmu potravy úzce odráží fyzické i psychické zdraví a jeho změny mohou sloužit jako hodnotný ukazatel biologického stavu organismu.
„Slotové doručení je novým standardem, který zákazníci žádají napříč kategoriemi. Naší rolí je umožnit, aby ho mohli nabídnout i menší e-shopy, nejen ti největší hráči,“ doplňuje zakladatel DODO Michal Menšík.
Pražský standard i v regionech
Pilotní provoz bude nejprve fungovat v Praze a Brně. V dalších fázích by mělo být doručení na čas dostupné i v ostatních regionech.
Slotové doručení už využívají například Dr. Max, Decathlon, Samsung nebo Pet Center. Potenciál nachází zejména v kategoriích jako léky, elektronika, kosmetika nebo chovatelské potřeby.
„Možnost zvolit si přesný čas doručení si naši zákazníci rychle oblíbili. Díky propojení DODO a GLS můžeme službu nabídnout i v Brně, i když sklad máme v Praze,“ říká marketingový ředitel Pilulky Jiří Caudr.
Podle Eurostatu nakoupilo v posledním roce on-line 86 procent Čechů, což řadí českou e-commerce na evropskou špičku. S rostoucím objemem on-line nákupů roste i poptávka po přesnějším doručování.
„I když se teď často mluví hlavně o boxech, my chceme dál rozvíjet i doručení na adresu. Nová spolupráce je způsob, jak zlepšit zákaznickou zkušenost,“ dodává Pěcha z GLS.
V IKEM vám transplantují cokoliv kamkoliv, ale padesát kilometrů od Prahy neseženete pediatra, říká Milan Kubek
Ambice přesahují Česko
DODO i GLS plánují službu časového doručení dále rozšiřovat — v Česku i v zahraničí. Střednědobým cílem je dostupnost slotového doručení ve všech okresních městech, dlouhodobým pak jeho implementace na dalších evropských trzích.
