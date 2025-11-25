Balík do ruky v konkrétní čas. Slotové doručení míří za hranice velkých měst

Nový magazín právě vychází!

Technologicko-logistické firmy DODO a GLS zahájily pilotní spolupráci, díky níž si zákazníci mohou vybrat konkrétní den a časové okno doručení. Prvním zapojeným partnerem je Pilulka.cz, projekt je ale od začátku otevřený všem e-shopům, které chtějí nabídnout přesné časové doručení.

Dnes je tato služba běžná hlavně ve velkých městech. Cílem partnerství je dostat ji i do okresních a krajských měst, což by zpřístupnilo slotové doručení většině domácností.

„Věříme, že doručení na adresu má i v dnešní době své pevné místo a slotové doručení je chybějící vylepšení, které zákazníkům přináší větší komfort a kontrolu,“ říká ředitel GLS pro Česko Petr Pěcha.

Michal Menšík (CEO DODO Group), Petr Pěcha (CEO GLS CZ) 3 fotografií v galerii

Propojení technologií i logistiky

GLS v projektu zajišťuje svoz zásilek a celostátní logistickou infrastrukturu. DODO přidává technologii a operativu poslední míle včetně plánování časových oken přes svou platformu GAIA.

ilustrační foto

„Slotové doručení je novým standardem, který zákazníci žádají napříč kategoriemi. Naší rolí je umožnit, aby ho mohli nabídnout i menší e-shopy, nejen ti největší hráči,“ doplňuje zakladatel DODO Michal Menšík.

Pražský standard i v regionech

Pilotní provoz bude nejprve fungovat v Praze a Brně. V dalších fázích by mělo být doručení na čas dostupné i v ostatních regionech.

Slotové doručení už využívají například Dr. Max, Decathlon, Samsung nebo Pet Center. Potenciál nachází zejména v kategoriích jako léky, elektronika, kosmetika nebo chovatelské potřeby.

„Možnost zvolit si přesný čas doručení si naši zákazníci rychle oblíbili. Díky propojení DODO a GLS můžeme službu nabídnout i v Brně, i když sklad máme v Praze,“ říká marketingový ředitel Pilulky Jiří Caudr.

Podle Eurostatu nakoupilo v posledním roce on-line 86 procent Čechů, což řadí českou e-commerce na evropskou špičku. S rostoucím objemem on-line nákupů roste i poptávka po přesnějším doručování.

„I když se teď často mluví hlavně o boxech, my chceme dál rozvíjet i doručení na adresu. Nová spolupráce je způsob, jak zlepšit zákaznickou zkušenost,“ dodává Pěcha z GLS.

Ambice přesahují Česko

DODO i GLS plánují službu časového doručení dále rozšiřovat — v Česku i v zahraničí. Střednědobým cílem je dostupnost slotového doručení ve všech okresních městech, dlouhodobým pak jeho implementace na dalších evropských trzích.

Kyberpodvody na steroidech: AI chrlí falešné weby jako na běžícím pásu

ilustrační foto
profimedia.cz
ČTK
ČTK

Internet po celém světě včetně Česka zaplavují tisíce phishingových webových stránek, které byly vytvořené umělou inteligencí. Ve třetím čtvrtletí letošního roku byly tyto weby jednou z nejrozšířenějších hrozeb. Od začátku roku jich bezpečnostní firma Gen zablokovala přes 140 tisíc, což představuje průměrně 580 nových falešných webů denně.

Prostřednictvím AI nástrojů pro tvorbu webů v současnosti mohou podle expertů Genu i amatérští útočníci s minimálními technickými znalostmi efektivně vytvářet realistické kopie stránek známých značek za krátký čas, ve velkém měřítku a zároveň s minimálním úsilím. Stačí, aby využili jednoduché zadání nebo nahráli screenshot originálního webu do AI nástroje a ten dokáže vygenerovat falešnou stránku, která působí důvěryhodně.

"AI změnila škálovatelnost a rychlost kyberzločinu. Kyberzločinci ji zneužívají k masivnímu vytváření podvodů, na míru přizpůsobeného ransomwaru a k zacílení obětí s takovou precizností, jakou jsme dosud neviděli. Naším posláním je zůstat o krok napřed, používat AI k ochraně a v reálném čase poskytovat ochranu pro všechny situace, kdy lidé žijí a pracují on-line," uvedl technický ředitel Genu pro kyberbezpečnost Siggi Stefnisson.

Nástrojů je víc než dost

Ke generování webových stránek podvodníci nejčastěji využívají AI nástroje jako Lovable, Elementor, Flazio, Softr, Webflow nebo WebWave. Ty dokážou vytvořit falešné stránky za několika minut a často i zadarmo. Útočníci díky nim následně napodobují známé značky jako například Microsoft, Amazon, Gmail, Coinbase nebo Binance.

Výzkumníci Genu nazvali tento typ podvodu vibescamy, protože nekladou důraz na znalosti podvodníka či na kvalitu kódu, ale hlavně na to, jak na oběť podvodná stránka zapůsobí a jestli dokáže vzbudit dostatečný pocit důvěry. Nástroje umělé inteligence zvládnou skoro perfektně napodobit URL adresy, barvy, rozložení, loga i celkové fungování stránky. To podle Stefnissona stačí k tomu, aby lidé phishingové stránce uvěřili a sdíleli na ní své soukromé údaje nebo poslali peníze.

Revoluce ve státní správě se nekoná. Trumpův úřad DOGE zmizel dřív, než stihl dokončit mandát

Elon Musk
ČTK
ČTK
ČTK

Skupina pro efektivitu státní správy (DOGE), kterou po své lednové inauguraci spustil americký prezident Donald Trump a kterou do května vedl miliardář Elon Musk, předčasně ukončila činnost osm měsíců před vypršením svého mandátu. Trump v lednu pověřil Muskův tým rozsáhlými škrty ve federální vládě, podle kritiků však úsilí vyústilo pouze v malé úspory, píše agentura Reuters.

„Ta neexistuje,“ sdělil Reuters ředitel Úřadu pro personální řízení (OPM) Scott Kupor o DOGE. Dodal, že už se nejedná o „centralizovaný subjekt“. OPM, který dohlíží na personální otázky napříč vládou, řadu aktivit DOGE převzal, píše Reuters s odvoláním na Kupora a dokumenty, které má agentura k dispozici. DOGE měl původně vést „rozsáhlou strukturální reformu“ do července 2026. Skupina v prvních měsících Trumpova druhého funkčního období dohlížela na výrazné škrty ve federálních agenturách, redukování jejich rozpočtů a hromadné propouštění federálních zaměstnanců.

Musk z čela týmu odstoupil na konci května s tím, že se chce soustředit na podnikání. Šéf Tesly oznámil větší zaměření na svou automobilku poté, co firma oznámila výrazné snížení zisku za první čtvrtletí. Společnost čelila negativním reakcím právě kvůli Muskově působení v DOGE. Kroky skupiny, která Trumpovi doporučovala plošné rušení pracovních míst ve federální vládě, zemi rozdělovaly.

Podezření, že DOGE by mohla být rozpuštěna, se začalo objevovat, když server Politico v červnu informoval, že si zaměstnanci skupiny „sbalili své oblečení a ložní prádlo“ v jejím sídle, kde od února přespávali, a přesunuli se jinam. Stalo se tak po veřejné roztržce mezi Trumpem a Muskem na sociálních sítích na začátku června. Musk tehdy ostře kritizoval Trumpem podporovaný zákon o snížení daní a výdajů. Podle Trumpa se Muskovi nelíbilo, že zákon zahrnoval odstranění daňových úlev pro elektromobily. Rozepře se vyostřila, když prezident na své síti Truth Social pohrozil, že Muskovým firmám odebere vládní kontrakty a dotace.

Americký prezident Donald Trump

Jste nevděční, vzteká se na sociálních sítích Trump na Ukrajince a Evropu

Politika

Americký prezident Donald Trump dnes obvinil ukrajinské vedení, že nevyjádřilo žádnou vděčnost za americké snahy. Evropě pak ve stejném příspěvku na síti Truth Social vyčetl, že nadále nakupuje ruskou ropu. Šéf Bílého domu se tak vyjádřil v den, kdy v Ženevě americká delegace jedná se zástupci Ukrajiny a evropských zemí o tom, jak ukončit válku, kterou před třemi a tři čtvrtě rokem rozpoutalo Rusko. Šéf ukrajinské bezpečnostní rady Rustem Umerov vzápětí vyjádřil vděk americkým partnerům za spolupráci a přesvědčení, že jednání v Ženevě dnes přinesou posun.

ČTK

Přečíst článek

Podle serveru Politico se pracovníci DOGE obávali, že by jejich role v redukování vládních programů a rušení pracovních míst mohla mít právní důsledky. Do května bylo pod dohledem týmu propuštěno více než 200 tisíc federálních zaměstnanců a přibližně 75 tisíc federálních zaměstnanců přijalo peníze za odstoupení, připomněl deník The Guardian.

Řada klíčových zaměstnanců DOGE od té doby přestoupila na jiné posty ve federální vládě. Prominentním z nich je spoluzakladatel společnosti Airbnb Joe Gebbia, kterého Trump nyní pověřil „zkrášlením“ vládních webových stránek. Jeremy Lewin, který pomáhal s rozpouštěním Agentury Spojených států pro mezinárodní rozvoj (USAID), nyní dohlíží na zahraniční pomoc na ministerstvu zahraničí.

Musk se nyní opět objevuje na akcích Bílého domu. Minulý týden se například podle Reuters zúčastnil večeře pro korunního prince Saúdské Arábie Muhammada bin Salmána.

