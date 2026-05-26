Trump není schopen pustit prohrané volby z hlavy. Za půl roku je zmínil nejméně 107krát

ČTK

Donald Trump se ani po letech nedokáže odpoutat od porážky v prezidentských volbách v roce 2020. Podle analýzy agentury Reuters za posledního půl roku nejméně 107krát zopakoval nepravdivé tvrzení, že mu vítězství ukradli. Téměř dvě třetiny republikánů mu přitom věří.

Podle Reuters patří volby před šesti lety, v nichž Trump prohrál s demokratem Joem Bidenem, stále k jednomu z hlavních témat devětasedmdesátiletého politika, i když teď čelí politickým rizikům v souvislosti s válkou v Íránu a blížícími se volbami do Kongresu.

Trumpova lživá tvrzení podle analýzy agentury, která sledovala jeho veřejná vystoupení, rozhovory a příspěvky na sociálních sítích, často přicházejí ve vlnách. Jen za jednu dubnovou sobotu tak třeba americký prezident o obviněních týkajících se voleb z roku 2020 psal na své sociální síti Truth Social hned sedmkrát.

Šíře příležitostí, při nichž se tématu dotkne, je přitom značná. Učinil tak nejméně šestkrát při setkání se světovými lídry, při dvou oslavách se sportovními týmy, při oslavách Vánoc v Bílém domě nebo na pikniku pro zákonodárce.

Vedle už tradičních obvinění o ukradených volbách v několika klíčových státech nedávno dokonce tvrdil, že kdyby na zem sestoupil Ježíš a spočítal hlasy, vyhrál by i v Kalifornii, která je přitom silně demokratickým státem. Trump zde v roce 2020 prohrál o 29 procentních bodů a i v roce 2024, kdy byl znovu zvolen prezidentem, zde za demokratickou kandidátkou Kamalou Harrisovou zaostal o více než 20 procentních bodů.

„Ne kostlivci, ale celé hřbitovy ve skříních." Magyar tvrdí, že Orbánova vláda falšovala rozpočet

Nový maďarský premiér Péter Magyar doufá, že ekonomika letos poroste zhruba o dvě procenta. Zároveň ale voliče varuje, že kvůli stavu veřejných financí po vládě Viktora Orbána není možné dávat pevné odhady. Uvedla to agentura Bloomberg.

Tím, že neustále popírá výsledky prezidentských voleb před šesti lety, si podle několika expertů připravuje půdu pro zpochybňování případných republikánských porážek a demokratických úspěchů, pokud se tato strana vrátí k moci. „Snaží se tím vytvořit mlhu dezinformací. A pokud to pak vystupňuje federálními zásahy, veřejnost nebude reagovat s takovým překvapením,“ je přesvědčena například Alexandra Chandlerová, odbornice na volby z nestranické neziskové organizace Protect Democracy.

Neustále opakovaná nepravdivá tvrzení přinejmenším u republikánských voličů rezonují. Dubnový průzkum veřejného mínění z dílny Reuters/Ipsos ukázal, že 63 procent z nich Trumpovým slovům věří. Naproti tomu jen devět procent demokratů a 21 procent nezávislých voličů se ztotožňuje s přesvědčením, že Trump volby v roce 2020 prohrál kvůli nekalostem.

Jak připomíná Reuters, řada soudních projednávání ani jiných přezkoumání nenašla žádné důkazy pro tvrzení o široce rozšířených podvodech při prezidentských volbách před šesti lety.

Chorvatsko autem už nebude tak levné. A Hurghada letadlem zabolí ještě víc

Letní dovolená vyjde Čechy dráž. Podle analýzy XTB zaplatí rodina při cestě autem do Chorvatska za palivo až o 1 200 korun více než loni, u leteckých zájezdů může příplatek dosáhnout několika tisíc korun.

Kvůli válce na Blízkém východě se Čechům v letní sezoně prodraží cesta na dovolenou. Zatímco rodina jedoucí autem do Chorvatska zaplatí za palivo o 900 až 1 200 korun více než loni, čtyřčlenná rodina letící do Řecka, Turecka či Egypta může za letenky připlatit v průměru 3 000 až 5 000 korun. Vyplývá to z analýzy, kterou představila novinářům společnost XTB.

„Analýza ukázala, že léto 2026 se jednoznačně nese ve znamení skokového zdražení a rozkolísání cen benzinu. Kerosin pro leteckou dopravu vystřelil na dvojnásobek, benzin v Česku zdražil meziročně nejvíce ze všech sledovaných evropských zemí,“ uvedl analytik XTB Jiří Tyleček.

Autem zdraží cesta zhruba o tisícovku

Dovolená autem podle něj průměrnou rodinu vyjde zhruba o tisíc korun dráž jen za samotnou cestu. Důvodem je kombinace dražšího paliva, mírně vyšších poplatků za dálniční známky a mýtné v Rakousku, Slovinsku, Chorvatsku a Itálii. Ekonomickou výhodou pozemní cesty ovšem zůstává skutečnost, že náklady se rozpočítávají na celou posádku vozu. Pro čtyřčlennou rodinu tak průměrný čistý nárůst nákladů na dopravu po zemi činí přibližně 250 až 300 korun na osobu.

Ryanair posiluje svou finanční pozici. Splatil eurobondy za 1,2 miliardy eur a poprvé od vstupu na burzu v roce 1997 je tak bez dluhů. Aerolince to pomůže zlevnit financování a získá větší prostor při vyjednávání o nových letadlech i letištních dohodách.

Letadlem může být zdražení citelnější

U dovolené letecky je inflační efekt silnější, protože zdražení kerosinu a zavedení palivových příplatků zasahuje každou letenku zvlášť. Některé, převážně krátké lety nemusely podle Tylečka zdražit vůbec, jiné ale mohou být dražší o mnoho tisíc korun, zvlášť pokud musely být kvůli situaci na Blízkém východě přesměrovány.

V Česku je palivo stále levnější než jinde

Z pohledu absolutních cen pohonných hmot patří Česko k levnějším evropským zemím, ceny nafty patří k nejnižším. „Ze sledovaných zemí u nás nastalo nejvyšší zdražení benzinu a třetí nejvyšší zdražení nafty. Při pohledu na ceny u našich sousedů se kromě Polska vždy vyplatí natankovat v ČR. Chorvatsko, cílová destinace statisíců Čechů, je díky průběžně prodlužované regulaci cen výjimkou, protože aktuálně jsou tam ceny benzinu nižší než u nás,“ dodal.

Ferrari představilo svůj první plně elektrický vůz Luce a trh zareagoval prudkým výprodejem. Akcie italské automobilky podle agentury Bloomberg v Miláně klesly téměř o osm procent poté, co nový model sklidil vlnu kritiky za svůj vzhled. Část analytiků i komentátorů na sociálních sítích přirovnávala čtyřdveřový pětimístný elektromobil spíše k masovým elektromobilům než k tradičnímu Ferrari.

Nejvíc si připlatí řidiči na jih Evropy

Při cestě autem činí nárůst nákladů u cesty do Polska v průměru 550 korun, do Bulharska 1 450 korun a do Itálie či Španělska až 1 800 korun. Polsko i přes krizi zvládá držet marže nízko a trasa je nejkratší, doplnil. Bulharsko je daleko, tranzitní balkánské země jsou ale levnější. U Itálie a Španělska výpočet kombinuje extrémní vzdálenost a fakt, že Německo, Francie i Itálie nechávají dálniční pumpy bez regulace. Ceny tam běžně šplhají nad 50 korun za litr.

Kerosin zdražil na dvojnásobek

Cenový šok letošní sezony zaznamenala letecká doprava. Velkoobchodní ceny kerosinu vystřelily na zhruba dvojnásobek proti období před začátkem krize na Blízkém východě. Zdvojnásobení spotové ceny kerosinu ale neznamená zdvojnásobení ceny letenky. Velká část letních dovolených je stále pokryta za staré ceny, protože dopravci mají spotřebu zajištěnou dopředu.

„Kerosin zdražil na dvojnásobek, ale letošní léto to cestující v plné míře nepocítí, protože skutečný dopad přijde příští sezonu, až se promítne do nových kontraktů,“ podotkl Tyleček.

Když Rockefellerova nadace před několika dny společně se svými partnery z řad dalších světových donátorů oznámila vznik Globální koalice pro jadernou filantropii, symbolicky završila přechod od svých „fosilních kořenů“ k nízkoemisní energetice. John D. Rockefeller proslul před více než sto lety jako ropný magnát, nejbohatší muž světa a zakladatel proslulé nadace, která své aktivity financovala díky ziskům z „černého zlata“. V roce 2020 řekla definitivní „goodbye“ fosilním palivům, zaměřila se na podporu obnovitelných zdrojů a nyní se jasně přihlásila k rozvoji jaderné energetiky.

„Dotace jsou zlo.“ Okamura se vyjádřil k Babišovu střetu zájmů

Předseda Sněmovny a šéf koaliční SPD Tomio Okamura se vyjádřil k dopisu Evropské komise, který se týká možného střetu zájmů premiéra Andreje Babiše z ANO. Podle Okamury musí platit, že zákony dodržují všichni stejně a dotace nečerpá nikdo, kdo na ně nemá nárok.

Evropská komise podle serveru iROZHLAS.cz nepovažuje odpověď českých úřadů na otázky kolem Babišova střetu zájmů za dostatečnou. Česko má na další reakci měsíc. Server Seznam Zprávy uvedl, že komise v dopise napsala, že dokud nebude premiérův střet zájmů vyřešený, neproplatí žádné dotace firmám spojeným s Babišem.

Opozice chce záležitost otevřít na plénu Sněmovny. Okamura řekl, že informace zatím nemá oficiálně na stole. Zároveň ale uvedl, že pravidla musí platit pro všechny bez rozdílu.

„Za nás platí jednoduše, že všichni mají mít stejné podmínky, nikdo nemá být zvýhodněn před zákonem, nikdo nemá čerpat dotace, kdo na ně nemá nárok, nebo na úkor jiných,“ řekl Okamura. Doplnil, že zákon musí dodržovat všichni, ať jde o kohokoliv. 

„Evropská unie pokřivila zemědělský trh“

Okamura zároveň kritizoval samotný systém dotací. Označil je za „zlo“, protože podle něj křiví trh. „Zavedla to Evropská unie a pokřivili zemědělský trh,“ uvedl. Česko je podle něj navíc znevýhodněné například vůči Polsku kvůli špatné práci českých vyjednavačů.

Petr Pavel zůstává nejsilnějším jménem pro příští prezidentskou volbu. Podle průzkumu STEM/MARK je jediným z nabízených možných kandidátů, kterého by volila nebo možná volila nadpoloviční většina lidí. Andrej Babiš za ním zaostává o devět procentních bodů.

Babiš letos v únoru vložil akcie Agrofertu do svěřenského fondu RSVP Trust. Tím chtěl vyřešit svůj střet zájmů. Státní zemědělský intervenční fond následně na základě analýz uvedl, že toto řešení je v souladu s českou i evropskou legislativou. Podle fondu proto není důvod, aby holding nemohl čerpat dotace.

Seznam Zprávy už dříve uvedly, že zemědělský fond tak postupoval přesto, že Evropská komise Česko v dopise varovala. Podle ní zůstává Babišovo řešení střetu zájmů podle mnohých expertů nadále problematické.

