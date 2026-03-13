Nové rozvaděče. Temelín připravuje modernizaci elektroinstalace za více než 800 milionů korun
Jaderná elektrárna Temelín plánuje jednu z největších technologických modernizací od svého spuštění v roce 2002. V rámci projektu za více než 800 milionů korun se v následujících letech vymění stovky rozvaděčů, které zajišťují rozvod elektřiny pro provoz i bezpečnost elektrárny.
Jaderná elektrárna Temelín zahájila přípravy na rozsáhlou modernizaci elektroinstalace. Projekt, který zahrnuje výměnu stovek rozvaděčů, patří mezi největší technologické změny od zahájení provozu elektrárny v roce 2002.
V rámci modernizace energetici vymění 172 nízkonapěťových rozvaděčů a více než 700 rozvaděčových polí. Tyto prvky zajišťují rozvod elektřiny k zařízením důležitým pro provoz i bezpečnost elektrárny.
„Elektřina je pro provoz a bezpečnost elektrárny naprosto klíčová. Musíme ji nejen bezpečně vyrobit, ale také spolehlivě dopravit k zařízením, která zajišťují chod elektrárny. V oblasti elektroinstalací jde o nejvýznamnější výměnu od začátku provozu,“ uvedl ředitel elektrárny Petr Měšťan.
Modernizace má zajistit především dlouhodobě bezpečný a stabilní provoz elektrárny. Podle člena představenstva ČEZ a ředitele divize jaderná energetika Bohdana Zronka investuje společnost do obou českých jaderných elektráren v průměru kolem sedmi miliard korun ročně.
„Cílem je zajistit bezpečný, efektivní a dlouhodobý provoz jaderných zdrojů. Modernizace rozvaděčů a souvisejících zařízení je důležitou součástí těchto investic,“ doplnil Zronek.
Český dodavatel
Zakázku v hodnotě přes 800 milionů korun získala ve výběrovém řízení plzeňská společnost Škoda JS, která je součástí Skupiny ČEZ. Firma zajistí kompletní inženýring, projektovou dokumentaci i koordinaci montáže a zkoušek přímo v prostředí elektrárny.
„Získání této zakázky potvrzuje, že dokážeme splnit velmi přísné požadavky jaderné energetiky na technická řešení i kvalitu,“ uvedl generální ředitel společnosti Škoda JS František Krček.
Práce na projektu jsou plánovány na roky 2028 až 2032. Modernizace je součástí širšího programu investic, jehož cílem je zajistit provoz českých jaderných elektráren minimálně na 60 let. Jen v Temelíně plánuje ČEZ letos realizovat 238 investičních akcí v celkové hodnotě 3,8 miliardy korun.
