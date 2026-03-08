Vyberte si z našich newsletterů

Nafta skokově zdražila o pět korun. A může přijít další šok

Čerpací stanice
Profimedia
Lukáš Kovanda
Lukáš Kovanda

Nafta v Česku se v sobotu průměrně celorepublikově prodávala za 38,01 Kč/l. Hranici 38 korun za litr překročila poprvé od května 2024, vyplývá z dnes zveřejněných dat společnosti CCS. O týden dříve, 28. února, se nafta podle stejné statistiky prodávala za 33,10 Kč/l. Za týden tak podražila o pět korun za litr, neboli o bezmála 15 procent. Benzin se včera prodával za 35,92 Kč/l, tedy o necelých sedm procent dráže než o týden dříve. Benzín je tak nejdražší od března 2025.

K prudkému nárůstu cen pohonných hmot v Česku dochází v důsledku stupňujícího se konfliktu na Blízkém východě. V jeho důsledku došlo k praktickému uzavření Hormuzského průlivu pro obchodní plavidla i tankery, které tak z oblasti Perského zálivu nemohou vyvážet surovou ropu a ropné produkty, ale ani suroviny typu zemního plynu, čpavku, močoviny či třeba helia. Dochází tak k výraznému poklesu nabídky těchto surovin na světovém trhu, čehož důsledkem je i dramatický vzestup velkoobchodních cen paliv typu benzínu či nafty na příslušných burzách, třeba té rotterdamské, jejž pak do cen promítají nakonec i tuzemské čerpací stanice.

V nadcházejícím týdnu je třeba počítat s dalším zdražením ropy a pokračujícím růstem cen pohonných hmot v Česku, které tak mohou zdražit o další 3 až 5 Kč/l. Situace na Blízkém východě se totiž komplikuje a klíčoví producenti ropy a zemního plynu v Perském zálivu, jako jsou Saúdská Arábie, Katar, Kuvajt či Spojené arabské emiráty, musí omezovat svoji produkci z důvodu nemožnosti ji v dosavadním rozsahu vyvážet do světa.

 

Saúdskoarabská burza je navzdory komplikujícímu se konfliktu dnes převážně v zeleném, její hlavní index Tadawul přidává zhruba 2 %. Nahoru ji táhne ropný kolos Saudi Aramco. Akcie této sedmé největší společnosti světa dle tržní kapitalizace přidávají 4,3 procenta (viz. graf Bloombergu výše). Minulou neděli, v prvotní reakci na zahájení úderu USA a Izraele na Írán, vzrostly o 3,4 procenta.

Aramco těží z vysokých cen ropy, které zvyšují jeho ziskovost. Dnešní vývoj jeho akcií tedy předznamenává další, zítřejší výrazný nárůst cen ropy. Výraznější, než jaký nastal v pondělí tohoto týdne, kdy ropa Brent zdražila o 8,4 procenta.

Pokud by dnes akcie kolosu Aramco uzavřely tam, kde jsou nyní, lze sázet na vyšší nárůst cen ropy v porovnání s minulým pondělím, takže její cena, v pátek bezmála 93 dolarů za barel, by se už zítra přehoupla přes 100 dolarů za barel. To právě vyvolá další citelný tlak na růst cen pohonných hmot v Česku.

Trumpova administrativa podle jednoho amerického činitele zvažuje dvě možnosti: buď všechen materiál z Íránu odvézt, nebo tam dopravit jaderné experty, kteří by ho na místě znehodnotili. Mise by nejspíš vyžadovala účast odborníků a vědců, například těch z Mezinárodní agentury pro atomovou energii (MAAE), píše Axios.

Americký zmocněnec Steve Witkoff v březnovém rozhovoru se stanicí Fox News tvrdil, že íránští zástupci během dřívějších jednání s Washingtonem prohlásili, že mají 460 kilogramů uranu obohaceného na 60 procent, který by mohl být použit k výrobě 11 atomových bomb.

K výrobě atomové zbraně je potřeba uran obohacený na 90 procent – takzvané obohacování je proces, při kterém se technologicky zvyšuje koncentrace štěpného izotopu v přírodním uranu tak, aby mohl být využit jako palivo v jaderných elektrárnách nebo jako nálož v jaderných zbraních. Obohacení z 60 na 90 procent už představuje relativně malý technologický krok.

Spojené státy obě zmíněná uvolnění svých sankcí uskutečňují proto, aby ulevily světovému trhu s energetickými surovinami, zejména pochopitelně s ropou a plynem. Předpokládají, že výraznější zapojení dosud sankcionovaných ruských aktiv umožní zvýšit nabídku daných surovin ve světě a tím mírnit cenový šok, který vzniká v souvislosti s praktickým uzavřením Hormuzského průlivu z tohoto týdne. Íránu se totiž prozatím daří intenzivními útoky a hrozbami odrazovat obchodní plavidla a tankery od využití úžiny, jež představuje nejdůležitější tepnu světového obchodu s energetickými surovinami.

Situace musí zajímat i Česko. Například to, zda nadále ropu zpracovávají zmíněné německé rafinérie ve vlastnictví Rosněfti, ovlivňuje nabídku pohonných hmot – a jejich cenu – také v České republice. Přes 71 procent ropných produktů totiž Česko loni dovezlo právě z Německa, vyplývá z dat ČSÚ. Hodnota tohoto dovozu rafinovaných ropných produktů z Německa přesáhla v loňském roce 55 miliard korun. Pokud by kvůli americkým sankcím zmíněné rafinérie Rosněfti omezily či ukončily činnost, zřejmě by vzrostly ceny paliv, které Česko dováží, a tím pádem by podražily i pohonné hmoty u českých čerpacích stanic.

Premiér Andrej Babiš

Válka v Perském zálivu mimořádně rychle zdražuje Babišově vládě zadlužování

Money

Výnos českých vládních dluhopisů v uplynulém týdne vzrostl v mimořádném rozsahu bezmála 13 procent.

Lukáš Kovanda

Přečíst článek

Po Německu bylo loni druhým největším dovozcem ropných produktů do ČR Slovensko. Jeho podíl na dovozu ropných produktů činil loni zhruba 14 procent, když hodnota daného dovozu dosáhla bezmála jedenácti miliard korun. Právě Slovensko je přitom stále vysoce závislé na dovozu ropy i plynu z Ruska. Pokud by Rusko zavřelo ropné kohoutky, Slováci omezí svůj vývoz, včetně toho do Česka, aby uspokojili domácí poptávku. To by opět mohlo pohonné hmoty v Česku zdražit. Přitom ruský prezident Vladimir Putin tuto středu – zjevně pod vlivem stupňování konfliktu v Íránu a Perském zálivu – zmínil právě tu možnost, že by Evropě kohoutky zavřel.

Evropa stále získává třináct procent dováženého plynu – ať už potrubního či zkapalněného – právě z Ruska. Putin by zavřením kohoutků mohl docílit toho, že by třeba burzovní ceny plynu v Evropě stouply ještě dramatičtěji než dosud kvůli válce v Perském zálivu, která v tomto týdnu jejich cenu zvedla o více než dvě třetiny. Samozřejmě, nejen že by „zmáčkl“ Evropu, ale navíc by našel kupce jinde, mimo ni, právě proto, že o ruské energetické suroviny je a podle všeho bude ve světě nyní stále větší zájem – tedy alespoň dokud bude Hormuzský průliv fakticky uzavřený. Obchodníci předpokládají, že pokud se situace na Blízkém východě rychle nezklidní – čemuž zatím nic nenasvědčuje – již v nadcházejícím týdnu přesáhne cena ropy Brent psychologickou úroveň 100 dolarů za barel.

Konec slev na ruské černé zlato?

To, že narůstá zájem o ruskou ropu, dokládá i vývoj z těchto dní. Některým indickým rafinériím totiž podle listu Wall Street Journal přišla nová nabídka na barely s ruskou ropou za cenu s přirážkou oproti světové referenční ceně ropy Brent jednoho až pěti dolarů na barel. To je zásadní změna situace, když ještě letos v únoru se ruská ropa prodávala ve slevě oproti Brentu, a to přes deset dolarů na barel.

Pokud by Putin kohoutky Evropě zavřel, budou obzvláště bity právě Slovensko a také Maďarsko. Obě země jsou stále závislé jak na dovozu ruského plynu, tak na dovozu ruské ropy. Snad i proto nyní Slovensko dojednává navýšení odběru zemního plynu z Ruska tak, aby to pokrývalo až sto procent jeho dovozu, jak předevčírem uvedla agentura Reuters. Přitom třeba loni se Rusko podílelo na slovenském dovozu plynu ani ne z poloviny. Čím více plynu bude Slovensko z Ruska získávat, tím atraktivnějším obchodním partnerem Bratislavy Rusko bude a tím s menší pravděpodobností jí Putin kohoutky zavře, předpokládají zřejmě Slováci.

Slovensko může chtít být atraktivnějším partnerem Rusku i proto, že jím až nemusí být Maďarsko. Pokud v tamních volbách, jež se konají již příští měsíc, neobhájí Viktor Orbán premiérské křeslo, může Maďarsko zahájit kroky k odpojení se od dodávek ruských energetických surovin. Takže pro Slovensko opět platí: čím více bude samo odebírat energií z Ruska, tím méně pravděpodobně Putin zavře kohoutky a ukončí kompletně dodávky do EU, i kdyby ztratil odběratele v podobě Maďarska.

Co v případě dlouhé války

Jestliže ale válka v Perském zálivu bude trvat delší dobu, podobně jako uzavírka Hormuzského průlivu, je možné, že chuť na odpojování se od ruských energetických dodávek post-orbánovské Maďarsko přejde, ba co víc, že i další země EU začnou uvažovat o jejich obnovení, a to včetně těch prostřednictvím dosud ještě nezprovozněného plynovodu Nord Stream 2. 

Současná krize na Blízkém východě vede některé v Evropě k tomu, aby znovu začali uvažovat o tom, zda se k ruským energetickým dodávkám přece jenom nevrátit, zmiňuje Wall Street Journal postřeh Fatiha Birola, šéfa Mezinárodní agentury pro energie. Birol sice jedním dechem dodává, že by návrat k ruským dodávkám byl chybou, nicméně v pohnutém čase i tak mohou politické ohledy ustoupit do pozadí tváří v tvář ekonomické tísni…

