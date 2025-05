Dobrá zpráva pro řidiče. Zlevňování pohonných hmot v Česku neustává

Zlevňování pohonných hmot v Česku neustává, ceny benzinu i nafty dál klesly i v uplynulém týdnu a zůstávají nejnižší za několik let. Nejprodávanější benzin Natural 95 se aktuálně u čerpacích stanic prodává v průměru za 33,71 koruny, před týdnem byl o 26 haléřů dražší. Nafta zlevnila o 43 haléřů na litru, v průměru nyní stojí 32,24 koruny za litr.

V příštích sedmi dnech se dočkáme zmírnění cenového poklesu, když zlevňování benzínu zcela ustane, takže jeho cena bude stagnovat, zatímco nafta zlevní v rozsahu do 20 haléřů za litr. Důvodem je především vývoj cen ropy v první polovině května. Ropa zdražila v důsledku zmírnění obchodní války Spojených států a Číny, která představuje největšího světového dovozce ropy. Snížení vzájemných celních sazeb – ze 145 na 30 procent v případě USA a ze 125 na 10 procent v případě Číny – znamená naději, že vyhlížený útlum celosvětové poptávky po ropě nebude kvůli omezeného globálního obchodu nakonec až tak výrazný.

Navíc se v důsledku zmírnění obchodní války snižuje riziko stagflace ve Spojených státech, což posiluje dolar. Jeho zpevnění vůči koruně, k němuž v první polovině května došlo, přispívá k tlaku na růst cen u českých čerpacích stanic, resp. ke zbrzdění jejich cenového poklesu.

Růst cen pohonných hmot v ČR však nakonec nastat ani do konce května nemusí, neboť včera i dnes ropa už opět zlevňuje, a to proto, že Írán signalizuje ochotu k nové jaderné dohodě s USA. Ta by spočívala v tom, že by se vzdal rozvoje jaderných zbraní výměnou za zrušení sankcí, které na něj Spojené státy uvalují. Po jejich zrušení by se ne světové trhy dostalo daleko více íránské ropy, což by tedy rozšířilo její globální nabídku a dále tlačilo cenu dolů, nakonec včetně cen benzínu a nafty v Česku.

Lukáš Kovanda: Dukovany, nebo Kocourkov? Česko může promarnit stovky miliard Názory Kontrakt na dostavbu dukovanské jaderné elektrárny se komplikuje. Nejen kvůli soudní stopce, ale i mizejícímu závazku na účast našeho průmyslu. Česko tak může promarnit stovky miliard. Lukáš Kovanda Přečíst článek