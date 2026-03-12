Trump: Na drahé ropě USA vydělají, ale důležitější je zastavit Írán
Pokud ceny ropy stoupají, Spojené státy na tom jako největší světový producent vydělají. V reakci na růst cen suroviny vyvolaný íránskými odvetami za americko-izraelské údery to uvedl americký prezident Donald Trump. Daleko důležitější je však zabránit Íránu v získání jaderné zbraně a zničení Blízkého východu, dodal Trump.
Íránská válka zahájená americko-izraelskými údery na Teherán dnes pokračuje 13. dnem. Írán v odvetě útočí na blízkovýchodní rafinerie a lodě ve strategickém Hormuzském průlivu, jímž pluje jen minimum obvyklého počtu tankerů. V důsledku toho se cena ropy přiblížila hranici 100 dolarů za barel. To podle Trumpa hraje USA do karet.
„Pro mě je ale mnohem zajímavější a důležitější znemožnit impériu zla, Íránu, získání jaderných zbraní a zničení Blízkého východu, a popravdě i světa,“ napsal dnes Trump na síti Truth Social. Během tohoto týdne už prohlásil, že válka je téměř u konce, řekl ale také, že USA jsou připraveny své údery přitvrdit.
Íránská státní televize dnes přečetla první prohlášení nového íránského nejvyššího duchovního Modžtaby Chameneího od jeho nedělního zvolení. Vyzval v něm k uzavření Hormuzského průlivu a oznámil, že íránské údery na cíle v arabských zemích Perského zálivu budou pokračovat.
Příjmy Ruska z exportu ropy a ropných produktů v únoru výrazně klesly a dostaly se na nejnižší úroveň od začátku ruské invaze na Ukrajinu. Vyplývá to z pravidelné měsíční zprávy Mezinárodní energetické agentury (IEA), kterou cituje agentura Bloomberg.
Ruský ropný byznys slábne. Příjmy jsou nejnižší od začátku války
Money
Nový íránský nejvyšší duchovní Modžtaba Chameneí vydal první prohlášení od svého nedělního zvolení. Text vyzývající k uzavření Hormuzského průlivu přečetl moderátor státní televize. Modžtaba Chameneí nebyl spatřen na veřejnosti od začátku izraelsko-amerických úderů na Írán 28. února, v jejichž první den byl zabit jeho otec, duchovní vůdce Alí Chameneí. Íránské úřady postupně zveřejňují kusé informace o tom, že byl Modžtaba Chameneí zraněn.
K Íráncům promluvil nový duchovní vůdce. Vyzval k uzavření Hormuzského průlivu
Politika
